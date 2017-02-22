В первую очередь, трекинговые ссылки используют для отслеживания платных установок и оценки эффективности рекламных партнёров. Но ссылки для скачивания приложения размещают не только в рекламе. Есть и другие источники трафика: соцсети, блоги, промо-сайт. Конверсионность этих каналов тоже можно анализировать, заменяя прямые ссылки трекинговыми. В сегодняшнем гайде мы расскажем, как заставить трекинг-ссылку работать с максимальной эффективностью.



Так зачем мне добавлять параметры в tracking URL?

Приведём пример: вы делаете 5 постов в группе ВКонтакте, чтобы привлечь новых пользователей. В этих постах вы рассказываете о пяти особенностях приложения и хотите понять, какая из "фишек" привлекла больше аудитории.

Для этого вам нужно будет разместить 5 ссылок на приложение, и по каждой из них нужно знать конверсию. Конечно, можно завести под каждый пост трекер в AppMetrica, после чего заменить прямые ссылки трекинговыми, но этот подход имеет минусы:

Придётся заводить много трекеров.

В отчёте и в списке трекеров, помимо рекламных кампаний, появится много лишних и похожих друг на друга строк. А путаницы хотелось бы избежать.

Решение есть: завести одну трекинговую ссылку на всю импровизированную кампанию и добавить к ней параметры, которые будут различаться в зависимости от поста. Причем параметры можно использовать как статические, так и динамические (т.е. макросы). Подробности — ниже.

Статические параметры

Добавить такие параметры в трекинговую ссылку не составит труда. Достаточно дописать в конец ссылки вопросительный знак и пару ключ = значение (key = value), вот так:

https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/123456? key = value

Таких пар в URL может быть несколько, разделять их следует символом &. Этот же синтаксис работает и для utm-меток.

После того как пользователь перейдёт по ссылке, вы увидите вот такое дерево в отчёте Источники трафика:

Итак, вернёмся к нашим постам ВКонтакте. Нам понадобится одна трекинговая ссылка и произвольный параметр, говорящий, что пользователь пришёл из соответствующего поста. Назовём его post_id.

Как правильно разметить параметры в трекинг-ссылке, чтобы сделать отчёт Источники трафика наиболее удобным и информативным?

Создадим партнёра "ВКонтакте". Для этого партнёра создадим трекер и назовём его "Промо-пост". Используем полученную трекинговую ссылку во всех пяти постах. Здесь в дело вступают произвольные параметры, которые нужно будет дописать в конец ссылки.

Для каждого из 5 промо-постов дописываем в конец URL, соответственно, post_id=1, post_id=2, и так далее.

После старта кампании в отчёте появится удобная и понятная структура:

Теперь вы можете посмотреть отчёт по трекерам в разрезе каждого промо-поста. А ещё, по значениям параметров сегментируются все остальные отчёты. Например, видно, какие действия совершают пользователи, установившие приложение, узнав об определённой его особенности:

Макросы

Макросы — это динамические параметры. Их значение меняется в зависимости от условий, при которых пользователь перешёл по ссылке.

Обычно макросы используют рекламные сети, чтобы передавать в AppMetrica информацию — от ID клика, до пола и возраста пользователя.

Например, в трекинговых ссылках MyTarget есть макросы gender={{gender}} и age={{age}}. Когда пользователь переходит по ссылке, MyTarget автоматически подставляет пол и возраст пользователя вместо {{gender}} и {{age}}, а затем эти значения становятся доступны в отчёте AppMetrica:

В AppMetrica интегрированы более 100 рекламных партнёров. Как правило, все необходимые макросы уже настроены для них по умолчанию. Но если в отчёте вам не хватает каких-то данных, макросы для них наверняка можно найти в документации партнёра, или уточнить информацию у службы поддержки.

На своём сайте вы тоже можете собирать данные о пользователях и передавать их в трекинг-ссылке. Дописать значения можно с помощью JavaScript.

К примеру, если на вашем сайте пользователь может залогиниться, макрос в url поможет передать его логин в AppMetrica. Так вы увидите, что конкретный пользователь установил приложение по ссылке с сайта.



Передача параметров в целевую ссылку

Параметры из макросов можно подставлять в целевую ссылку. Один из лайфхаков, который мы применяем сами, касается размещения ссылок на App Store для разных регионов.

Конечно, если вы перейдёте по ссылке, ведущей в App Store, с мобильного устройства, приложение магазина автоматически откроется на вашем родном языке. Но если кликнете по ней с компьютера, откроется веб-версия App Store, на том языке, который указан в URL.

Возьмём приложение Яндекс.Метрики для iOS. Установить его можно по четырём ссылкам, в зависимости от языка App Store:

Русский - https://itunes.apple.com/ru/app/yandex.metrica/id1148059310

Украинский - https://itunes.apple.com/uk/app/yandex.metrica/id1148059310

Английский - https://itunes.apple.com/en/app/yandex.metrica/id1148059310

Турецкий - https://itunes.apple.com/tr/app/yandex.metrica/id1148059310

Пользователи останутся в замешательстве, если с русской промо-страницы откроется английский App Store. Можно создать по трекеру для каждой вариации страницы в магазине, но есть способ обойтись всего одним трекером:

Создаём трекер в AppMetrica и редактируем целевую ссылку. Вместо параметра языка вставляем макрос в фигурных скобках. Например, так:

https://itunes.apple.com/{home_language}/app/yandex.metrica/id1148059310

Здесь home_language — это родной язык пользователя, на котором он должен увидеть страницу в App Store.

2. Сохраняем трекинговую ссылку, в её конец дописываем параметр, в зависимости от локали сайта. Например так:

https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/123456?home_language=ru

Что произойдёт?

При переходе по трекинговой ссылке, значение параметра home_language, указанное после знака равенства, подставится в целевую ссылку. Пользователь перенаправится на https://itunes.apple.com/ru/app/yandex.metrica/id1148059310 и увидит App Store на подходящем ему языке.

Таким образом, с помощью произвольных параметров мы задействовали один трекер сразу для четырёх однотипных ссылок.

Итак, мы разобрали пару примеров, с помощью которых можно существенно оптимизировать работу с трекерами. Будем рады помочь вам с настройкой трекинговых ссылок — пишите нам на appmetrica@yandex-team.com.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.