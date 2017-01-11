В Яндекс.Вебмастере открыт новый раздел — сводка данных о представлении сайта в поиске и индексе. Этот раздел заменил страницу с общей информацией о сайте.

Сводка — это полноценный дашборд, на котором представлены подробные данные о:

- проблемах сайта, выявленных в ходе его диагностики;

- индексировании (о количестве загруженных страниц и страницах, присутствующих в поиске);

- количестве добавленных в поисковый индекс и удаленных из него страниц;

- количестве показов в результатах поиска и кликов по сниппету сайта;

- тИЦ;

- новых ссылках на сайт.

Было

Стало

Новый дашборд наглядно отображает основные параметры "здоровья" сайта и позволяет следить за ними в реальном времени. Кроме того, с помощью раздела станет легче оценивать эффективность работ, проведенных при оптимизации веб-ресурса.

Команда Яндекс.Вебмастера

Сводим данные вместе

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.