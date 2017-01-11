В Яндекс.Вебмастере открыт новый раздел — сводка данных о представлении сайта в поиске и индексе. Этот раздел заменил страницу с общей информацией о сайте.
Сводка — это полноценный дашборд, на котором представлены подробные данные о:
- проблемах сайта, выявленных в ходе его диагностики;
- индексировании (о количестве загруженных страниц и страницах, присутствующих в поиске);
- количестве добавленных в поисковый индекс и удаленных из него страниц;
- количестве показов в результатах поиска и кликов по сниппету сайта;
- тИЦ;
- новых ссылках на сайт.
Было
Стало
Новый дашборд наглядно отображает основные параметры "здоровья" сайта и позволяет следить за ними в реальном времени. Кроме того, с помощью раздела станет легче оценивать эффективность работ, проведенных при оптимизации веб-ресурса.
Команда Яндекс.Вебмастера
Сводим данные вместе
Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.