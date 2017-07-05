Блог о технологиях Яндекса

июль 2017
Яндекс сделал конструктор для настройки корпоративного Яндекс.Браузера
5 июля 2017, 11:38

Теперь появилась возможность быстро и просто собрать и залить на компьютеры всех сотрудников вашей компании единую версию браузера — с учётом корпоративных настроек. С помощью расширений можно заблокировать рекламу, чтобы она не отвлекала от работы, закрепить ссылки на внутренние ресурсы, календарь или журнал компании, а на фон поставить фирменный логотип или просто что-то приятное. Кроме того, корпоративный Яндекс.Браузер помогает следить за безопасностью. Например, администратор может запретить браузеру обмениваться данными определённых типов с внешними серверами. Также браузер проверяет скачиваемые файлы на вирусы, бережёт пароли и предупреждает пользователей об опасных сайтах — с помощью встроенной технологии Protect.

Подготовленная в конструкторе сборка браузера устанавливается на компьютеры с помощью MSI-файла — нужно лишь скачать готовый дистрибутив после указания всех настроек. Сотрудники не смогут менять эти настройки сами, обновления тоже не изменят заданные параметры. Администратор же может вносить изменения в конфигурацию браузера сразу на всех устройствах — с помощью доменных групповых политик.

Сборка корпоративного Яндекс.Браузера, подготовленная в конструкторе, подойдёт организациям, которым не нужно интегрировать браузер во внутренние системы, например в бухгалтерские программы. Более сложные решения реализует партнёр Яндекса — компания «ЛАНИТ-Интеграция».

Системные требования Яндекс.Браузера сравнительно низкие. Он работает даже на старых машинах и совместим со всеми операционными системами Microsoft начиная с Windows 7.

Команда Яндекс.Браузера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

Читать дальше
Нет комментариев
API Браузера
Яндекс выложил в открытый доступ новую библиотеку машинного обучения
18 июля 2017, 12:38

Яндекс разработал новый метод машинного обучения CatBoost. Он позволяет эффективно обучать модели на разнородных данных — таких как местонахождение пользователя, история операций и тип устройства. Библиотека машинного обучения CatBoost выложена в открытый доступ, её могут использовать все желающие.

CatBoost — наследник метода машинного обучения Матрикcнет, который применяется почти во всех сервисах Яндекса. Но если Матрикснет обучает модели на числовых данных, то CatBoost учитывает и нечисловые, например виды облаков или типы зданий. Его можно применять в самых разных областях — от банковской сферы до промышленности. Это первый российский метод машинного обучения, который стал доступен в open sourсe.

Новый метод сейчас тестируется на сервисах Яндекса. Так, в Дзене его задействовали для ранжирования ленты рекомендаций, а в Погоде — для расчёта прогноза с помощью технологии Метеум. Во всех случаях он показал себя лучше Матрикснета. В дальнейшем планируется расширение использования этого метода.

Команда технологий Яндекса

Читать дальше
1 комментарий