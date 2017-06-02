Блог о технологиях Яндекса

июнь 2017
Appmetrica - интеграция с Branch
2 июня 2017, 14:16

Теперь отслеживать установки, полученные с помощью сервиса  отложенных диплинков Branch, стало проще. Благодаря интеграции с AppMetrica вы сможете получать в удобном виде всю необходимую информацию о кампаниях Branch (клики, установки, открытия, пользовательские события), и анализировать их эффективность наравне с другими рекламными партнёрами. 

Статистика по кампаниям Branch собирается в привычном отчёте по источникам трафика:

Кроме того, полученные результаты можно использовать для сегментации аудитории и продуктовых отчетов. Например, отфильтровав Retention-отчёт соответствующими параметрами, можно сравнить эффективность push-кампаний и sms-рассылок (в которых используются диплинки Branch), нацеленных на возврат пользователей:


Как настроить трекинг диплинков Branch:

Обратите внимание: эта опция в Branch – платная.

  1. Создайте новый трекер в AppMetrica, выбрав  "Branch" в списке партнёров, и скопируйте полученную трекинговую ссылку.
  2. Добавьте AppMetrica в свой дашборд Branch, указав сохранённую трекинговую  ссылку (документация Branch).
  3. Настраивайте диплинки как обычно и возвращайтесь в AppMetrica за отчётами.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
Опубликована видеозапись вебинара «Азы диагностики сайта»
2 июня 2017, 15:30

Опубликована запись первого вебинара из серии «Поисковая оптимизация сайта: вопросы и ответы» — «Азы диагностики сайта».
Запись можно посмотреть на нашем канале.

Ждём ваших вопросов к новому вебинару
Команда Яндекс.Поиска

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
В API Директа появятся данные о новых позициях спецразмещения
16 июня 2017, 14:06

Мы планируем добавить к спецразмещению дополнительную позицию — четвертую на десктопе и третью, когда речь идет о мобильных экранах. Подробности об этом уже опубликованы в статье.

Расширенное спецразмещение будет показываться только для 2-3% запросов пользователей, поэтому интерфейс управления ставками в Директе не изменится. В API мы добавим данные для прицельной настройки ваших приложений: в ближайшее время сервис Bids начнет возвращать цены для новых позиций в спецразмещении.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
Расширенные настройки фильтрации в Вебмастере
23 июня 2017, 20:45

В Яндекс.Вебмастере появились расширенные настройки фильтров, позволяющие использовать регулярные выражения
Обновленный выбор по параметрам доступен для поиска URL при работе с такими данными, как:

  • список отправленных на проверку URL;
  • информация об участвующих в поиске страницах;
  • статистика обхода страниц сайта;
  • список внешних ссылок.

Подробная документация по созданию регулярных выражений есть в нашей Помощи.
Но даже если в ваши ежедневные задачи не входит поиск и сравнение по сложным правилам, обновленные фильтры позволят быстро и просто использовать поиск по совпадениям или исключениям.

Вот примеры некоторых задач, которые теперь стало легко решить через новые фильтры.

Так, стало легко найти страницы, которые в URL содержат два элемента или более. Например, если вам нужно посмотреть новости или анонсы фильмов, которые были опубликованы в конкретном году:

/news/*/2017/

Кроме того, из выборки легко исключить раздел, расположенный в произвольном месте URL. Например, это может быть полезно, если какой-то большой раздел размывает данные по более мелким разделам. Или, наоборот, хочется сконцентрироваться только на целевых разделах сайта:

!table

или

!*/table/*

Или даже выбрать все URL, которые не начинаются с конкретного раздела:

!/catalog/*

И, конечно, теперь можно выбрать все страницы, где в адресе есть одно из нескольких упоминаний. Например:

~table|sofa|bed

Все эти конструкции можно использовать и для поиска нужный параметров в URL.

Теперь поиск и анализ нужных страниц стал еще удобнее
Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
Работаем над рекомендациями для сайта - опубликована видеозапись вебинара
26 июня 2017, 12:18

Опубликована запись третьего вебинара серии «Поисковая оптимизация сайта: вопросы и ответы» — «Работаем над рекомендациями для сайта».

Запись можно посмотреть на нашем канале

Следующий вебинар — «Настраиваем индексирование нового сайта в Яндекс.Вебмастере» — пройдёт 29 июня, в 16:00 по московскому времени.

Его проведёт Александр Смирнов, руководитель группы качества поиска. Принять участие в вебинаре могут только зарегистрировавшиеся пользователи.

Зарегистрироваться на вебинар
«Настраиваем индексирование нового сайта в Яндекс.Вебмастере»

Ждём ваших вопросов к новому вебинару
Команда Яндекс.Поиска

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
AppMetrica изнутри: как работает наш API
27 июня 2017, 22:58

Мы уже показывали, как устроены AppMetrica SDK и система доставки событий. На очереди — API.

В начале июня, на конференции BackendConf 2017,  об API AppMetrica подробно рассказал наш разработчик Ефим Пышнограев.

Из его доклада вы узнаете:

  1. Как устроена архитектура сервиса.
  2. Как AppMetrica хранит и обрабатывает события.
  3. Как выглядят данные, по которым строятся отчёты.
  4. Примеры задач и соответствующие запросы к API.
  5. Как обработка запроса выглядит в коде.
  6. Каковы прелести и ограничения своего языка запросов.

Презентация доступна по ссылке.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica