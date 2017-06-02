Теперь отслеживать установки, полученные с помощью сервиса отложенных диплинков Branch, стало проще. Благодаря интеграции с AppMetrica вы сможете получать в удобном виде всю необходимую информацию о кампаниях Branch (клики, установки, открытия, пользовательские события), и анализировать их эффективность наравне с другими рекламными партнёрами.
Статистика по кампаниям Branch собирается в привычном отчёте по источникам трафика:
Кроме того, полученные результаты можно использовать для сегментации аудитории и продуктовых отчетов. Например, отфильтровав Retention-отчёт соответствующими параметрами, можно сравнить эффективность push-кампаний и sms-рассылок (в которых используются диплинки Branch), нацеленных на возврат пользователей:
Как настроить трекинг диплинков Branch:
Обратите внимание: эта опция в Branch – платная.
- Создайте новый трекер в AppMetrica, выбрав "Branch" в списке партнёров, и скопируйте полученную трекинговую ссылку.
- Добавьте AppMetrica в свой дашборд Branch, указав сохранённую трекинговую ссылку (документация Branch).
- Настраивайте диплинки как обычно и возвращайтесь в AppMetrica за отчётами.
Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.