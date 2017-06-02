В Яндекс.Вебмастере появились расширенные настройки фильтров, позволяющие использовать регулярные выражения.

Обновленный выбор по параметрам доступен для поиска URL при работе с такими данными, как:

список отправленных на проверку URL;

информация об участвующих в поиске страницах;

статистика обхода страниц сайта;

список внешних ссылок.

Подробная документация по созданию регулярных выражений есть в нашей Помощи.

Но даже если в ваши ежедневные задачи не входит поиск и сравнение по сложным правилам, обновленные фильтры позволят быстро и просто использовать поиск по совпадениям или исключениям.

Вот примеры некоторых задач, которые теперь стало легко решить через новые фильтры.

Так, стало легко найти страницы, которые в URL содержат два элемента или более. Например, если вам нужно посмотреть новости или анонсы фильмов, которые были опубликованы в конкретном году:

/news/*/2017/

Кроме того, из выборки легко исключить раздел, расположенный в произвольном месте URL. Например, это может быть полезно, если какой-то большой раздел размывает данные по более мелким разделам. Или, наоборот, хочется сконцентрироваться только на целевых разделах сайта:

!table

или

!*/table/*

Или даже выбрать все URL, которые не начинаются с конкретного раздела:

!/catalog/*

И, конечно, теперь можно выбрать все страницы, где в адресе есть одно из нескольких упоминаний. Например:

~table|sofa|bed

Все эти конструкции можно использовать и для поиска нужный параметров в URL.

Теперь поиск и анализ нужных страниц стал еще удобнее

Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.