Исключенные страницы как отдельный подраздел

В разделе "Страницы в поиске" вновь приятные изменения — добавлен подраздел "Исключенные страницы".

В большинстве случаев исключение страниц из поиска — естественный процесс, связанный с настройками на стороне сайта, в частности:

— наличие редиректа на другую страницу (тогда в поиске присутствует цель редиректа);

— запрет в robots.txt всего сайта или отдельных его страниц;

— HTTP-коды ответа, отличные от HTTP-200 (например, HTTP-404, означающий, что страница была удалена с сайта);

— наличие директивы Clean-param, помогающей избежать дублирования страниц при использовании незначащих параметров.

Поэтому не стоит переживать, если страницы исключаются из поиска по заданным вами условиям.

Однако исключение страниц из поиска может быть вызвано не только указаниями со стороны владельца сайта, но и ошибками индексирования, дублированием или низким качеством контента.

Сейчас статусы этих страниц видны, и на них стоит обращать внимание и стараться исправлять их при необходимости.

Все статусы не новы и уже присутствовали в некоторых других разделах Вебмастера, однако благодаря новому подразделу стало намного удобнее смотреть, сколько страниц и по каким причинам было исключено из поиска. Также можно скачать архив в стандартных форматах - XLS и CSV, через который доступна выгрузка до 50 000 последних исключенных страниц. Подробнее со статусами страниц можно ознакомиться в нашей Помощи.

Уведомления: теперь свои для каждого сайта

Мы персонифицировали уведомления для каждого сайта.

Теперь для каждого сайта можно выбрать способ их доставки — через интерфейс Яндекс Вебмастера или сразу на почту — и сами типы уведомлений:

— обновление поисковой базы;

— обновление быстрых ссылок;

— обновление главного зеркала;

— фатальные проблемы;

— критичные проблемы;

— возможные проблемы;

— рекомендации.

Кроме того, по-прежнему остаются и два типа сообщений, для которых привязка к конкретному сайту обычно не ставится. Это персональные сообщения от службы поддержки и глобальные сообщения и новости сервисов для вебмастеров.

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