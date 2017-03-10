Блог о технологиях Яндекса

март 2017
Вебмастер: персонифицированные уведомления и исключенные страницы со всеми статусами
10 марта 2017, 21:33

Исключенные страницы как отдельный подраздел

В разделе "Страницы в поиске" вновь приятные изменения — добавлен подраздел "Исключенные страницы".

В большинстве случаев исключение страниц из поиска — естественный процесс, связанный с настройками на стороне сайта, в частности: 
— наличие редиректа на другую страницу (тогда в поиске присутствует цель редиректа);
— запрет в robots.txt всего сайта или отдельных его страниц;
— HTTP-коды ответа, отличные от HTTP-200 (например, HTTP-404, означающий, что страница была удалена с сайта);
— наличие директивы Clean-param, помогающей избежать дублирования страниц при использовании незначащих параметров.

Поэтому не стоит переживать, если страницы исключаются из поиска по заданным вами условиям.

Однако исключение страниц из поиска может быть вызвано не только указаниями со стороны владельца сайта, но и ошибками индексирования, дублированием или низким качеством контента. 

Сейчас статусы этих страниц видны, и на них стоит обращать внимание и стараться исправлять их при необходимости.

Все статусы не новы и уже присутствовали в некоторых других разделах Вебмастера, однако благодаря новому подразделу стало намного удобнее смотреть, сколько страниц и по каким причинам было исключено из поиска. Также можно скачать архив в стандартных форматах -  XLS и CSV, через который доступна выгрузка до 50 000 последних исключенных страниц. Подробнее со статусами страниц можно ознакомиться в нашей Помощи

Уведомления: теперь свои для каждого сайта

Мы персонифицировали уведомления для каждого сайта. 

Теперь для каждого сайта можно выбрать способ их доставки — через интерфейс Яндекс Вебмастера или сразу на почту — и сами типы уведомлений: 
— обновление поисковой базы;
— обновление быстрых ссылок;    
— обновление главного зеркала;    
— фатальные проблемы;
— критичные проблемы;
— возможные проблемы;
— рекомендации. 

Кроме того, по-прежнему остаются и два типа сообщений, для которых привязка к конкретному сайту обычно не ставится. Это персональные сообщения от службы поддержки и глобальные сообщения и новости сервисов для вебмастеров.

Зайдите в наш интерфейс и убедитесь, что настройки ваших персональных сообщений установлены правильно. И не забудьте подписаться на новости сервиса, чтобы первым узнавать о новых возможностях и улучшении наших инструментов для профессионалов — ведь уже в самом ближайшем будущем мы готовим новые большие улучшения сервиса.  

Делаем сервис именно для Вас
Команда Яндекс Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
API Яндекс.Директа: добавлена поддержка минус-фраз
12 марта 2017, 16:17

Теперь вы сможете добавлять в кампании и группы объявлений не только минус-слова, но и минус-фразы — словосочетания длиной от 2 до 7 слов, разделенных пробелами. Поддержка появилась:

  • в сервисе AdGroups — в параметре группы объявлений NegativeKeywords;
  • в сервисе Campaigns — в параметре кампании NegativeKeywords.

А в методах CreateNewWordstatReport и CreateNewForecast (Live) добавлена поддержка минус-фраз в параметре Phrases.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
Геоссылка на вашей странице средствами API Карт. Обзор версии 2.1.48.
13 марта 2017, 15:48

На этой неделе мы переключили ссылку на самую свежую версию API 2.1.48. Среди важных нововведений — слой Панорам в переключателе типа карты, обновление стиля интерфейсных элементов и, главное, новый способ инсталляции карты на ваш сайт. 

Геоссылка
Геоссылка позволяет показать дополнительную информацию о географическом объекте прямо в тексте страницы. Достаточно обернуть адрес или название организации в специальные теги. 

<span class="ymaps-geolink">Москва, ул. Крылатские холмы, 26</span>

При клике по такой ссылке произойдет поиск нужного объекта и откроется всплывающее окно с картой. Вы также можете добавить собственное описание, которое отобразится над картой вместо адреса.  

Попробовать, как работает Геоссылка, вы можете в нашей песочнице, а все технические аспекты подробно описаны в Руководстве.

Панорамы внутри карты

Слой панорам стал доступен для выбора в переключателе типа подложки. Теперь вы можете открыть плеер Панорам внутри карты аналогично Яндекс.Картам или реализовать собственную логику показа Панорам.

Если по каким-то причинам вы захотите отключить выбор Панорам в переключателе, вам поможет опция panoramasItemMode

Подробнее о возможностях новых версий читайте в ChangeLog.

Команда разработки API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт
API Яндекс Директа: таргетинг по интересам в API
14 марта 2017, 13:39

В API версии 5 появилась возможность таргетинга по интересам для рекламы мобильных приложений:

  • В метод Dictionaries.get добавлена возможность получать справочник интересов к категориям мобильных приложений.
  • В методе Changes.checkDictionaries добавлен параметр ответа InterestsChanged.
  • В методах сервиса AudienceTargets появился параметр InterestId (идентификатор интереса к категории мобильных приложений).

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
Hermione - инструмент для автоматизации интеграционного тестирования веб-приложений
15 марта 2017, 13:25

Сегодня в каталоге технологий Яндекса появился новый инструмент – Hermione. Он разработан на базе WebdriverIO и Mocha и представляет собой инструмент с открытым исходным кодом для автоматизации интеграционного тестирования веб-приложений.

Само тестирование заключается в том, чтобы воспроизвести действия пользователя в браузере и проверить, корректно ли отзывается на них интерфейс приложения.
Тесты разрабатываются на JavaScript и запускаются в реальных браузерах. Hermione помогает упростить и ускорить разработку тестов и автоматизацию процесса их запуска. Этот инструмент используется для тестирования бизнес-логики сервисов Яндекса в реальных браузерах.

Hermione - это:
- простая установка и настройка;
- параллельный запуск тестов в разных браузерах;
- поддержка пользовательских плагинов;
- гибкая настройка запуска тестов для отдельных браузеров;
- перезапуск тестов, которые могли завершиться с ошибкой из-за проблем внешней инфраструктуры.

Данная технология дополнила ряд технологий для проведения тестирования, встав в один ряд с уже хорошо известным инструментом Gemini, позволяющим автоматизировать регрессивное тестирование отображения веб-страниц.


Делаем тестирование еще проще
Команда технологий Яндекса

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Hermione
API Яндекс.Директа: сервис AgencyClients для управления клиентами агентства
16 марта 2017, 17:46

В API версии 5 появился сервис AgencyClients. Этот сервис предназначен для агентств.

Метод get сервиса AgencyClients возвращает список рекламодателей — клиентов агентства, их параметры и настройки главных представителей рекламодателя.

Обратите внимание: в запросе к этому сервису в HTTP-заголовке Authorization надо указать токен, полученный для представителя агентства. При этом HTTP-заголовок Client-Login указывать не нужно. Подробнее о ролях пользователей Директа можно узнать в разделе руководства в документации.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
API Директа: 22 марта вступит в силу новый минимальный платеж
17 марта 2017, 13:29

Хотим еще раз напомнить вам, что 22 марта в Директе изменится размер минимального платежа: новый порог составит 1 000 рублей без учета НДС вместо текущих 300 рублей. Значения для других валют вы можете посмотреть в таблице ниже.

Обратите внимание: речь идет только о новом пороге минимального платежа для пополнения баланса (например, пополнение общего счета, минимальная сумма кредитных зачислений и минимального переноса средств между кампаниями и клиентами), все остальные финансовые показатели Директа никак не изменятся. Например, минимальная цена клика и минимальный недельный бюджет останутся прежними.

Введение нового порога затронет работу «балансеров», или «биллингов», — инструментов на базе API Директа, которые позволяют распределять деньги (в том числе и с кредитной линии) между кампаниями и клиентами. Нередко приложения распределяют бюджет между Директом и другими рекламными платформами, используя минимально возможные платежи.

Так как при каждой подобной операции системы ориентируются на значение минимального платежа, важно уже сейчас начать работу над подготовкой приложений к введению нового порога.

Валюта: Новая сумма — Старая сумма
Рубли РФ 1 000 руб. (до НДС) — 300 руб.
Гривны 250 грн. (до НДС) — 80 грн.
Белорусские рубли  30 BYN (до НДС) — 9 BYN
Тенге  5000 тенге (до НДС) — 1300 тенге
Турецкие лиры 50 TRY (до НДС) — 17 TRY
Доллары США 15 — 10
Евро 15 — 10
Швейц. франки 15 — 10
Уе 15 c НДС — 10 c НДС

В документации вы можете найти описание работы с финансовыми методами и общим счетом.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
API Директа: статистика по всему аккаунту, кастомные отчёты и не только
23 марта 2017, 12:52

В API Директа появился долгожданный сервис Reports для выгрузки статистики по рекламным кампаниям.

Описания параметров и инструкции по работе с сервисом подробно описаны в документации. Мы разработали несколько типов отчетов: от статистики по отдельным объявлениям до сводки по всему аккаунту рекламодателя. Есть и возможность получения статистики по поисковым запросам. А с помощью отчета CUSTOM_REPORT вы можете собрать отчет с любой комбинацией полей и условий отбора данных.

Отзывы и вопросы, как и всегда, можно отправить через форму обратной связи.

Успешной работы!

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
Обновлённая статистика обхода в Вебмастере
30 марта 2017, 13:21

Представляем вам полностью обновленный раздел «Статистика обхода».
Теперь данные в этом разделе обновляются раз в несколько часов, что позволяет отслеживать изменения важных страниц еще до того, как они попали в поиск. В частности, теперь легко понять, какие новые документы обошел робот и какие из них изменили свой статус. Данные доступны и для выгрузки - в форматах XLS и CSV, а на дашборд вынесен график обхода и список последних страниц, изменивших статус.

Статистика обхода в Яндекс.Вебмастере

Так, теперь можно отслеживать проиндексированные страницы за сегодня, вчера или более поздний период, легко узнавать статус посещенной роботом страницы и обнаруживать проблемы еще до попадания данных в поиск. Например, можно срочно изменить код ответа сервера по этой странице и отправить её на переобход через одноименный инструмент.

Данные, связанные с добавлением страниц в поиск, теперь находятся в недавно обновленном разделе «Страницы в поиске». Теперь там отображаются не только адреса страниц, которые были добавлены в поиск или исключены из него, но и подробные статусы по каждой странице. Например, причина исключения из поиска.

Продолжаем делиться данными, 
теперь в режиме реального времени

Команда Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер