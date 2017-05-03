В Конструкторе карт появился импорт и несколько других полезных возможностей, о которых мы расскажем ниже.
Добавление объектов на карту из внешних файлов
Раньше нанести объекты на карту можно было только вручную, поэтому создание карты с большим объемом данных, например для отображения всех филиалов торговой сети, было достаточно трудоемкой задачей. Мы добавили возможность импортировать объекты на карту из KML, GPX, GeoJSON, XLSX и CSV.
Подробная информация о всех форматах есть в разделе Помощи сервиса. Также, там доступны шаблоны, которые помогут правильно описать метки в файлах XLSX и CSV.
Импортировать на одну карту можно до 10 000 объектов, но важно помнить, что импорт разрешен только на карты, где ещё нет объектов.
Благодаря импорту, можно перенести карту из одного профиля в другой: экспортируйте карту-оригинал в формате KML (в нем сохранится максимум данных) и импортируйте в новый профиль.
Публикуйте примеры своих карт в комментариях и делитесь впечатлениями об импорте — ждем ваших отзывов!
Установка меток по точным координатам
Теперь при поиске в Конструкторе метка ставится точно по введенным координатам. Для текстовых поисковых запросов всё осталось как раньше — метка попадет в геометрический центр найденного объекта.
В этом обновлении появилась возможность скачивать файлы экспорта и карты для печати на своё устройство, минуя Яндекс.Диск.
Если у вас есть вопросы и предложения по работе Конструктора, обязательно пишите нам в этом клубе, социальных сетях или через форму обратной связи.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Оригинал опубликован в клубе API Карт