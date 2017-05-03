При запуске рекламной кампании на десктопном сайте, в e-mail рассылке или офлайне, для многих проектов будет актуальна проблема: как привести пользователя в правильный магазин для установки? Ведь приложение доступно сразу для нескольких мобильных платформ и опубликовано в Google Play, AppStore и Windows Store. Целевых ссылок — три, а при размещении необходимо использовать лишь одну!

Пример. Хороший способ разместить ссылку в бумажном флаере — QR-код. Отдельные QR-коды для iOS, Android и Windows оставят ваших будущих пользователей в замешательстве.

AppMetrica SmartLink решает эту задачу

При создании трекинговой ссылки дя рекламной кампании интерфейс предложит указать четыре целевых ссылки: для Android, iOS, Windows и десктопа.

AppMetrica самостоятельно определит, по какой целевой ссылке отправить пользователя в подходящий магазин. Если же пользователь пришел с десктопа — его можно отправить на промо-сайт или в веб-версию сервиса.

При заведении умной ссылки стоит учесть, что версии приложения для разных платформ должны использовать один и тот же API-ключ AppMetrica. Это нужно для корректной работы трекинга. SmartLink недоступен для Google AdWords.

Создать такую ссылку не сложнее обычной. Процесс мы описали в документации.

Остались вопросы? Будем рады ответить на них в комментариях!

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.