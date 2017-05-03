Блог о технологиях Яндекса

май 2017
API Директа: корректировки ставок по региону показа
3 мая 2017, 20:38

В сервис BidModifiers добавлена поддержка корректировок ставок по региону показа. Такие корректировки можно задать только на уровне кампании, указав в методе BidModifiers.add в RegionalAdjustments регион и значение коэффициента к ставке для показа объявлений в указанном регионе.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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Директ
AppMetrica SmartLink — одна трекинг-ссылка на все платформы
11 мая 2017, 18:34

При запуске рекламной кампании на десктопном сайте, в e-mail рассылке или офлайне, для многих проектов будет актуальна проблема: как привести пользователя в правильный магазин для установки? Ведь приложение доступно сразу для нескольких мобильных платформ и опубликовано в Google Play, AppStore и Windows Store. Целевых ссылок — три, а при размещении необходимо использовать лишь одну!

Пример. Хороший способ разместить ссылку в бумажном флаере — QR-код. Отдельные QR-коды для iOS, Android и Windows оставят ваших будущих пользователей в замешательстве.

AppMetrica SmartLink решает эту задачу

При создании трекинговой ссылки дя рекламной кампании интерфейс предложит указать четыре целевых ссылки: для Android, iOS, Windows и десктопа.

AppMetrica самостоятельно определит, по какой целевой ссылке отправить пользователя в подходящий магазин. Если же пользователь пришел с десктопа — его можно отправить на промо-сайт или в веб-версию сервиса.

При заведении умной ссылки стоит учесть, что версии приложения для разных платформ должны использовать один и тот же API-ключ AppMetrica. Это нужно для корректной работы трекинга.

SmartLink недоступен для Google AdWords.

Создать такую ссылку не сложнее обычной. Процесс мы описали в документации.

Остались вопросы? Будем рады ответить на них в комментариях!

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
Поисковая оптимизация сайта: вопросы и ответы - серия вебинаров от Яндекса
16 мая 2017, 15:13

Яндекс запускает серию вебинаров «Поисковая оптимизация сайта: вопросы и ответы». Мы хотим понятно и просто объяснить ключевые аспекты поисковой оптимизации владельцам сайтов, маркетологам и веб-разработчикам. Посмотреть программу и записаться на заинтересовавшие вас темы можно на странице мероприятия. Обратите внимание, на каждый вебинар нужно регистрироваться отдельно. 


На первом вебинаре мы покажем, как самостоятельно провести диагностику сайта и выявить критичные проблемы. Вебинар проведёт Елена Першина, маркетолог сервисов Яндекса для вебмастеров. Он продлится полчаса.

Команда Яндекс.Вебмастера
Ждём ваших вопросов на вебинарах!

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
Обновление Конструктора карт: импорт
26 мая 2017, 12:51

В Конструкторе карт появился импорт и несколько других полезных возможностей, о которых мы расскажем ниже.

Добавление объектов на карту из внешних файлов

Раньше нанести объекты на карту можно было только вручную, поэтому создание карты с большим объемом данных, например для отображения всех филиалов торговой сети, было достаточно трудоемкой задачей. Мы добавили возможность импортировать объекты на карту из KML, GPX, GeoJSON, XLSX и CSV.
Подробная информация о всех форматах есть в разделе Помощи сервиса. Также, там доступны шаблоны, которые помогут правильно описать метки в файлах XLSX и CSV.

Импортировать на одну карту можно до 10 000 объектов, но важно помнить, что импорт разрешен только на карты, где ещё нет объектов.

Благодаря импорту, можно перенести карту из одного профиля в другой: экспортируйте карту-оригинал в формате KML (в нем сохранится максимум данных) и импортируйте в новый профиль.

Публикуйте примеры своих карт в комментариях и делитесь впечатлениями об импорте — ждем ваших отзывов!

Установка меток по точным координатам

Теперь при поиске в Конструкторе метка ставится точно по введенным координатам. Для текстовых поисковых запросов всё осталось как раньше — метка попадет в геометрический центр найденного объекта.

В этом обновлении появилась возможность скачивать файлы экспорта и карты для печати на своё устройство, минуя Яндекс.Диск. 

Если у вас есть вопросы и предложения по работе Конструктора, обязательно пишите нам в этом клубе, социальных сетях или через форму обратной связи.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт