Блог о технологиях Яндекса

ноябрь 2017
Новый API Яндекс.Кассы: платежное лего для e-commerce всех мастей
13 ноября 2017, 12:59

Недавно свет увидел новый API Яндекс.Кассы, разработанный программистами для программистов. Набор протоколов стал единообразным, логичным и простым в освоении.

В нашей статье на Хабре вы найдете немного страданий перфекциониста, боли разработчиков и наш подход к применению лучших паттернов проектирования в специфическом финансовом продукте. Здесь же дадим две самые важные ссылки:

Документация на новый API Яндекс.Кассы
Инструкции по интеграции с API Яндекс.Касс

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Яндекс.Касса
Карты для доставки и другие возможности API в примерах
13 ноября 2017, 14:50

Панель маршрутов

В версии API 2.1.56 появился новый элемент управления для добавления несворачиваемой панели маршрутов на карту. Она подойдёт для проектов, где построение маршрутов — основной сценарий, например, для расчета стоимости доставки.
Также появилась возможность настроить виды транспорта, которые доступны в панели.

Примеры:
Как настроить панель маршрута
Карта для расчета стоимости доставки

Анализ данных на карте

GeoQuery — это набор вспомогательных методов API для работы с геообъектами. 
Мы добавили прикладные примеры использования geoQuery для задач доставки: API Карт поможет определять тарифную зону по адресу пользователя или проанализировать треки водителей. 
Также появился пример работы с редактором круга.

Примеры:
Как определить попадание адреса в зону доставки
Как сравнить фактический трек водителя с планом
Как рисовать и редактировать круг на карте

Маркеры на панорамах

На панорамах Яндекса объекты могут быть отмечены маркерами: так обозначены адреса домов и станции метро. Кроме того, можно добавить собственную метку на панораму. 
События маркеров можно использовать в логике сайта, например, отмечать, где находится выбранный адрес на карте.

Примеры:
Как добавить свою метку на панораму
Как обрабатывать клик по маркеру панорамы

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт