Панель маршрутов
В версии API 2.1.56 появился новый элемент управления для добавления несворачиваемой панели маршрутов на карту. Она подойдёт для проектов, где построение маршрутов — основной сценарий, например, для расчета стоимости доставки.
Также появилась возможность настроить виды транспорта, которые доступны в панели.
Примеры:
Как настроить панель маршрута
Карта для расчета стоимости доставки
Анализ данных на карте
GeoQuery — это набор вспомогательных методов API для работы с геообъектами.
Мы добавили прикладные примеры использования geoQuery для задач доставки: API Карт поможет определять тарифную зону по адресу пользователя или проанализировать треки водителей.
Также появился пример работы с редактором круга.
Примеры:
Как определить попадание адреса в зону доставки
Как сравнить фактический трек водителя с планом
Как рисовать и редактировать круг на карте
Маркеры на панорамах
На панорамах Яндекса объекты могут быть отмечены маркерами: так обозначены адреса домов и станции метро. Кроме того, можно добавить собственную метку на панораму.
События маркеров можно использовать в логике сайта, например, отмечать, где находится выбранный адрес на карте.
Примеры:
Как добавить свою метку на панораму
Как обрабатывать клик по маркеру панорамы
Команда API Яндекс.Карт
Оригинал опубликован в клубе API Карт