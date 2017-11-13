Панель маршрутов

В версии API 2.1.56 появился новый элемент управления для добавления несворачиваемой панели маршрутов на карту. Она подойдёт для проектов, где построение маршрутов — основной сценарий, например, для расчета стоимости доставки.

Также появилась возможность настроить виды транспорта, которые доступны в панели.

Примеры:

Как настроить панель маршрута

Карта для расчета стоимости доставки

Анализ данных на карте

GeoQuery — это набор вспомогательных методов API для работы с геообъектами.

Мы добавили прикладные примеры использования geoQuery для задач доставки: API Карт поможет определять тарифную зону по адресу пользователя или проанализировать треки водителей.

Также появился пример работы с редактором круга.

Примеры:

Как определить попадание адреса в зону доставки

Как сравнить фактический трек водителя с планом

Как рисовать и редактировать круг на карте

Маркеры на панорамах

На панорамах Яндекса объекты могут быть отмечены маркерами: так обозначены адреса домов и станции метро. Кроме того, можно добавить собственную метку на панораму.

События маркеров можно использовать в логике сайта, например, отмечать, где находится выбранный адрес на карте.

Примеры:

Как добавить свою метку на панораму

Как обрабатывать клик по маркеру панорамы

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт