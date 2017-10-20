Блог о технологиях Яндекса

октябрь 2017
Приглашаем на седьмую Вебмастерскую!
20 октября 2017, 15:31

Приглашаем на седьмую Вебмастерскую — конференцию для маркетологов, аналитиков и владельцев сайтов. Мы с гордостью представим важное достижение этого года: технологию, которая позволяет очень легко создать лёгкую мобильную версию сайта и монетизировать её.



Как всегда, на Вебмастерской прозвучат доклады ведущих экспертов из Яндекса и других компаний. Рассмотрим методику взаимодействия с поисковой системой и оптимизаторами — как превратить SEO-магию в науку и практику, а работу оптимизаторов начать принимать по конкретным KPI. Поговорим, как просто и вместе с тем правильно работать с поисковыми запросами — важным источником знаний о пользователях, которым мало кто умеет пользоваться. Разберём реальные кейсы, которые могут оказаться очень похожи на ваш проект. Словом, будет интересно.

Конференция пройдёт 22 ноября в московском офисе Яндекса. Количество мест ограничено, поэтому зарегистрируйтесь заранее.

Мы организуем трансляцию — если вы хотите принять участие удалённо, отметьте это при регистрации. Ближе к делу мы пришлём вам ссылку на прямой эфир.

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.

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Вебмастер
Лекция: AppMetrica для рекламных агентств
20 октября 2017, 15:33

Мы начинаем публиковать серию обучающих лекций об AppMetrica.

В сегодняшнем видео речь пойдёт о функциях нашего сервиса, полезных рекламным агентствам. Менеджер по поддержке клиентов AppMetrica Александр Сибриков расскажет:

  • В общих чертах, чем AppMetrica полезна рекламным агенствам.
  • Как выдавать гостевые доступы к приложениям.
  • Зачем нужен агентский доступ.
  • О кейсах создания трекинговых ссылок.
  • Об отчёте отчетом User Acquisition.

Текст презентации доступен по ссылке.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
API Директа: поддержка автотаргетинга и другие изменения
20 октября 2017, 15:38

В API Директа появилась поддержка автотаргетинга в сервисах BidsKeywords и Reports. Технология автотаргетинга позволяет показывать объявления по запросам, релевантным тексту объявления и странице, на которую ведет ссылка, без использования ключевых фраз.

Детальнее узнать об использовании автотаргетинга в API вы можете в новом разделедокументации и в описании соответствующих методов.

Для общего счета добавлена поддержка дневного ограничения в методе AccountManagement (Live): входные параметры AccountDayBudgetPausedByDayBudgetSmsPausedByDayBudget операции Update и аналогичные результирующие параметры операции Get.

В сервис Reports добавлен заголовок ответа reportsInQueue c количеством офлайн-отчетов, находящихся в очереди, и возможность фильтрации по полю CampaignType.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
Обновление Конструктора карт
23 октября 2017, 18:17

В Конструкторе карт появились новые возможности настройки меток: 

  • Текстовую подпись теперь можно задать для любой метки, например, с номером или иконкой.
  • Набор доступных иконок увеличился — мы добавили несколько новых символов и обновили уже существующие.
  • Метки с номером можно импортировать из CSV и XLSX, номер указывается в последнем столбце.

Все перечисленные изменения уже отображаются при вставке карты на сайт и при её печати в высоком разрешении.
На Яндекс.Картах поддержка новых возможностей появится в ближайшее время.

Мы расширили поддержку горячих клавиш — появилась возможность копировать объекты карты привычным сочетанием Ctrl + C (Cmd ⌘ + C для Mac OS) и выйти из режима добавления объектов с помощью клавиши Esc.

Также, в этом обновлении появилась информация о площади многоугольников, добавленных на карту. Она отображается в списке объектов.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт
AppMetrica: как автоматизировать работу с Logs API
23 октября 2017, 18:24

Чтобы выгружать данные из Logs API, не обязательно быть разработчиком. Достаточно зайти в Экспорт данных в интерфейсе AppMetrica, поставить галочки напротив нужных полей и нажать Скачать файл.

Однако когда данных накапливается много, а выгрузки происходят регулярно, всю информацию лучше хранить в собственной базе, а процесс автоматизировать.

О тонкостях работы с Logs API при регулярной выгрузке большого количества данных, рассказал на Я.Субботнике разработчик нашего SDK — Николай Волосатов.

В докладе речь пойдёт:

  • О Logs API в целом. Какие данные предоставляет и как можно их применить.
  • Об особенностях СУБД Яндекса ClickHouse.
  • О том, как не упереться в лимиты, выгружая данные из Logs API.
  • О скрипте для автоматизации выгрузки: как его настроить и где взять.

Текст презентации доступен по ссылке.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
Appmetrica, лекция: как тестировать атрибуцию
26 октября 2017, 17:31

Если вы рекламируете мобильное приложение, вам понадобится трекинг. Перед запуском кампании трекинг (атрибуцию), нужно настроить и протестировать.

Как правильно провести тест, и чего делать не стоит?

Отвечает менеджер по сопровождению AppMetrica Дмитрий Диденко​. В сегодняшней лекции:

  • 00:53 | Что такое атрибуция и зачем её тестировать
  • 03:08 | Настройка тестовых устройств
  • 07:00 | Клик по трекинговой ссылке, установка и запуск приложений
  • 10:40 | Проверка работы атрибуции

Текст презентации доступен по ссылке.

Остались вопросы? С радостью ответим на них в комментариях!

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica