Приглашаем на седьмую Вебмастерскую — конференцию для маркетологов, аналитиков и владельцев сайтов. Мы с гордостью представим важное достижение этого года: технологию, которая позволяет очень легко создать лёгкую мобильную версию сайта и монетизировать её.





Как всегда, на Вебмастерской прозвучат доклады ведущих экспертов из Яндекса и других компаний. Рассмотрим методику взаимодействия с поисковой системой и оптимизаторами — как превратить SEO-магию в науку и практику, а работу оптимизаторов начать принимать по конкретным KPI. Поговорим, как просто и вместе с тем правильно работать с поисковыми запросами — важным источником знаний о пользователях, которым мало кто умеет пользоваться. Разберём реальные кейсы, которые могут оказаться очень похожи на ваш проект. Словом, будет интересно.



Конференция пройдёт 22 ноября в московском офисе Яндекса. Количество мест ограничено, поэтому зарегистрируйтесь заранее.



Мы организуем трансляцию — если вы хотите принять участие удалённо, отметьте это при регистрации. Ближе к делу мы пришлём вам ссылку на прямой эфир.

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.