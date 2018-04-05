Блог о технологиях Яндекса

апрель 2018
Научите Алису узнавать ваш бренд
5 апреля 2018, 14:59

Прошли первые две недели с момента открытия платформы Яндекс.Диалоги. В черновиках находится более 3 000 навыков, в активной разработке прямо сейчас более 200, а уже опубликованные навыки можно увидеть в Каталоге, они также доступны в Яндекс.Бете.

Алиса с радостью изучает новые возможности, которые у неё появились благодаря отличным разработчикам, и с нетерпением ждёт новых. Кроме того, по секрету она призналась, что ей порой бывает не легко сразу понять, что то или иное слово является названием нового бренда, который вскоре зазвучит на весь мир! Поэтому мы решили помочь Алисе в изучении сложных слов. Если бренд, используемый в прошедшем модерацию навыке, не всегда распознаётся Алисой, пришлите вариант его написания на русском языке нам в поддержку — Алиса тут же расширит свой словарный запас. На изучение нового слова она берет несколько дней.

Алиса и команда Диалогов

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов

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Диалоги
В Яндекс.Диалогах добавлены оповещения об изменении статуса навыка
24 апреля 2018, 10:23

В Яндекс.Диалогах теперь появились почтовые оповещения о событиях в консоли разработчика. Если навык был одобрен, отклонен, опубликован или снят с публикации, то на почту придёт письмо. 

Вы всегда можете отписаться от таких уведомлений, перейдя по соответствующей ссылке в письме.

Команда Диалогов

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Чат Яндекс.Диалогов
Канал Яндекс.Диалогов

Оригинал записи опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
Новые «Регионы» и примеры использования API Карт
27 апреля 2018, 19:57

Мы запустили новый модуль «Регионы» в версии 2.1.62. Он позволяет отобразить на карте границы стран мира или региональное деление внутри страны.

Новая версия возвращает GeoJSON и может использоваться с objectManager, что упрощает работу с геометриями регионов средствами API.

С обновлением мы перешли на данные Яндекса о границах — теперь не отображается копирайт Open Street Map и появилась возможность загрузить геометрию Антарктиды. Также, мы изменили алгоритм симплификации и границы стали более плавными. Результат заметен невооруженным глазом.

Новый модуль «Регионы» уже используется в наших примерах:

Кроме того, появился пример локализации карты. Он показывает, как изменить язык и локаль карты при выборе значения во внешнем элементе. 

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал поста опубликован в клубе API Карт

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API Карт