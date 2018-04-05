Прошли первые две недели с момента открытия платформы Яндекс.Диалоги. В черновиках находится более 3 000 навыков, в активной разработке прямо сейчас более 200, а уже опубликованные навыки можно увидеть в Каталоге, они также доступны в Яндекс.Бете.

Алиса с радостью изучает новые возможности, которые у неё появились благодаря отличным разработчикам, и с нетерпением ждёт новых. Кроме того, по секрету она призналась, что ей порой бывает не легко сразу понять, что то или иное слово является названием нового бренда, который вскоре зазвучит на весь мир! Поэтому мы решили помочь Алисе в изучении сложных слов. Если бренд, используемый в прошедшем модерацию навыке, не всегда распознаётся Алисой, пришлите вариант его написания на русском языке нам в поддержку — Алиса тут же расширит свой словарный запас. На изучение нового слова она берет несколько дней.

Алиса и команда Диалогов



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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.