Блог о технологиях Яндекса

август 2018
Чаты в Яндексе для всех сайтов
2 августа 2018, 11:01

Теперь Чаты в Поиске становятся доступны для всех. 

Так, уже сейчас сайты, использующие чат-платформы JivositeTalk-MeVerboxBitrix, могут добавить кнопку «Чат с компанией», которая будет показываться рядом со сниппетом главной страницы сайта и в Каталоге навыков Алисы. Для этого необходимо просто ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы Яндекс.Диалоги. Подробная инструкция по настройке размещена в нашей Помощи.

Кроме того, мы открыли API, через который другие чат-платформы смогут подключать своих клиентов к Поиску Яндекса. Если ваш чат-оператор ещё не поддержал интеграцию с Диалогами, обязательно сообщите ему о такой возможности.

Это ещё один шаг на пути к большой цели — сделать общение с качественными ресурсами максимально доступным.

Ещё на шаг ближе к общению
Команда Яндекса

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Диалоги
API Яндекс.Директа: новые возрастные группы в корректировках ставок и статистике
7 августа 2018, 15:40

Хотим предупредить вас о предстоящих изменениях в Директе, чтобы вы могли заранее подготовить к ним свои приложения.

Сейчас Директ делит пользователей на пять возрастных групп: 0–17, 18–24, 25–34, 35–44 и старше 45 лет. В группу 45+ попадают слишком разные пользователи, поэтому мы разделим её на две: 45–54 и старше 55. Переход на шесть возрастных групп планируется во второй половине августа.

Зачем это нужно

Новые возрастные группы позволят более гибко нацеливать показы объявлений на нужную аудиторию, управляя ставками в сервисе BidModifiers: вы сможете настроить отдельные корректировки ставок для срезов AGE_45_54 и AGE_55.

Старый срез AGE_45 останется доступным в течение нескольких месяцев. Мы рекомендуем поддержать в приложениях новые срезы — пользователи могут выбрать их при создании корректировок в веб-интерфейсе.

А что со статистикой?

В отчётах сервиса Reports одни и те же пользователи могут быть отнесены к разным возрастным группам в зависимости от даты показа или клика:

  • до перехода на новую классификацию в поле Age выводится значение AGE_45,
  • после перехода — AGE_45_54 или AGE_55.

Если дата перехода попадает в период отчёта, в нём могут появиться все три значения. Обратите внимание: как именно будет определена возрастная группа пользователя в отчёте, зависит не от даты, когда отправлен запрос на формирование отчёта, а от даты, за которую собрана статистика.

Если вы используете в отчётах отбор данных по значению поля Age, то для получения статистики по всем пользователям 45+ мы рекомендуем указать в фильтре все три значения — AGE_45, AGE_45_54 и AGE_55:

"Filter": [{
   "Field": "Age",
   "Operator": "IN",
   "Values": ["AGE_45", "AGE_45_54", "AGE_55"]
}]

Если в фильтре указан срез AGE_45 и не указаны новые срезы AGE_45_54 и AGE_55, а период отчета целиком следует после даты перехода, то будет выдано сообщение об ошибке, поскольку такой запрос не позволяет получить корректные данные.

Если в фильтре указаны не все срезы, то статистика за период, включающий дату перехода, может оказаться неполной. Например, если указаны только новые срезы, в отчёт не попадут пользователи, чья возрастная группа определена по старой классификации как 45+.

При запросе отчёта за период после даты перехода достаточно указать в фильтре только новые срезы. Допустимо также указать все три значения — AGE_45, AGE_45_54 и AGE_55. Новые срезы AGE_45_54 и AGE_55 можно добавить в фильтр по полю Age уже сейчас. 

О переходе на шесть возрастных групп в корректировках ставок и статистике мы сообщим отдельно — следите за новостями.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки API Директа.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс.Директа.

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API Директа
Яндекс.Вебмастер: как быстро удалить из Поиска группу страниц?
7 августа 2018, 15:44

Порой возникают ситуации, когда из Поиска нужно быстро удалить большой объем данных: весь сайт, целый раздел или страницы с параметром. Теперь сделать это стало легко, так как сегодня мы доработали функциональность «Удалить URL»: в инструменте появилась возможность удалять страницы сайта по префиксу при условии, что этот запрет реализован и в robots.txt.

Так, если ввести в поле адрес сайта

http://example.com/

то это будет означать, что весь сайт нужно удалить из поиска.

А если ввести только раздел, например, вот так:

http://example.com/catalogue/

то из поиска нужно удалить все страницы этого раздела.

Наконец, если вам мешают страницы с параметрами в URL, например, после символа?, то  укажите 

http://example.com/?page

чтобы они пропали из поиска. При этом, конечно, не забудьте продублировать запрет в robots.txt, иначе команда не сработает.  Указывать можно как абсолютные, так и относительные пути, как и в robots.txt. 

Через несколько часов после использования инструмента указанные страницы должны будут пропасть из поиска. Чтобы вернуть раздел обратно в Поиск, его нужно будет снова разрешить к индексированию в robots.txt, и отправить на переобход.

Читатели нашего блога, скорее всего, не раз встречали пожелания о таком инструменте в комментариях, и мы рады, что смогли воплотить эти пожелания в реальный инструмент. 

Команда Вебмастера

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров.

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Вебмастер
API Яндекс.Директа: объём трафика и взвешенный CTR в статистике
8 августа 2018, 17:53

В сервисе Reports появились поля, которые ранее были доступны только в Мастере отчётов:

  • AvgTrafficVolume — средний объём выкупаемого трафика;
  • WeightedCtr — взвешенный CTR: показатель кликабельности, скорректированный с учётом объёмов трафика на позициях, где показываются объявления;
  • WeightedImpressions — взвешенные показы: каждый показ учитывается с весом, пропорциональным объёму трафика с позиции.

    Оригинал поста опубликован в блоге API Яндекс.Директа.
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API Директа
Как навыку попасть в Яндекс.Станцию
17 августа 2018, 12:11

Мы автоматизировали процесс добавления навыков в Яндекс.Станцию и хотим рассказать о том, что необходимо сделать, чтобы и ваш навык стал доступен пользователям этого устройства.

1. Опубликуйте навык через Яндекс.Диалоги, отправив его на модерацию.

2. Подайте заявку на публикацию навыка для Яндекс.Станции через форму обратной связи.

3. Дождитесь ответа по результатам дополнительной модерации.
 

Навык пройдет дополнительную модерацию и автоматически станет доступен в Яндекс.Станции, если он удовлетворяет следующим требованиям:

  • навык должен содержать короткое приветствие, поясняющее, что он позволяет сделать и как из него выйти;

Например, так:

Пользователь: Давай сыграем в «Верю — не верю».
Алиса: Давайте. Вам просто нужно угадать, правду я говорю или нет. Если надоест, скажите: «Алиса, хватит». Начинаем?

  • навык не должен содержать картинки и кнопки, необходимые для прохождения сценария;

Например, нельзя:

Выберите, какая из этих двух картинок/кнопок вам больше нравится, чтобы продолжить.


Но можно использовать вариант:

Вы хотите заказать пиццу или суши?

При этом дополнительно указываются кнопки «пицца» и «суши», на голосовой ввод этих команд навык тоже отлично срабатывает.

  • навык не должен содержать ссылки на сайт, необходимые для прохождения сценария или встречающиеся в тексте для озвучивания голосом;

Например, нельзя:

Вся новость целиком опубликована на сайте https://yandex.ru/.

  • навык не должен содержать знаки, встречающиеся в тексте для озвучивания голосом;

Например, нельзя:

Доброе утро ,) Целую вас всех *чмок*)))

  • навык не должен содержать объемных текстов для чтения (исключение: навыки, основная цель которых зачитывать тексты).

Например, можно сделать навык типа «Сказки» или «Смешные истории».

И, конечно, навык должен быть полезным для наших пользователей, чтобы им хотелось пользоваться им вновь и вновь!

В Станцию можно добавить как приватные навыки, так и открытые для всех в Каталоге. Как только навык пройдет дополнительную модерацию для Яндекс.Станции, то на почту его создателя придёт соответствующее уведомление, а на странице навыка появится обозначение Станции:

В связи с большим потоком обращений модерация навыков для Яндекс.Станции занимает в среднем неделю. В ближайшем будущем мы хотим сократить это время до одного дня.

Обратите внимание! Пока в Станцию нельзя добавить чат с оператором, только автоматизированный навык. Если при повторной проверке навыка было обнаружено, что он не только не подходит под требования для Яндекс.Станции, но и нарушает общие положения нашего Лицензионного соглашения, то навык может быть отозван из Каталога до устранения проблемы.

Команда Яндекс.Диалогов

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов

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Диалоги
Яндекс заменяет тИЦ на ИКС — новый показатель качества сайта
23 августа 2018, 09:30

На следующей неделе мы перестанем отображать тИЦ на всех наших ресурсах. Ему на смену придёт ИКС — индекс качества сайта. Он будет использоваться вместо старого показателя.

Тематический индекс цитирования, или тИЦ, Яндекс представил в 1999 году. Этот показатель служил для определения авторитетности сайта на основании количества и качества других сайтов, которые на него ссылаются. С тех пор прошло почти 20 лет, и за это время интернет сильно изменился: развились соцсети, выросло количество мобильных сайтов и пользователей, прошла эпоха SEO-ссылок… Алгоритмы ранжирования сайтов тоже сильно изменились: современные поисковые системы учитывают при формировании выдачи сотни различных сигналов. Сейчас ссылки — далеко не единственный показатель качества, на который стоит ориентироваться владельцам сайтов.

Таким образом, стала очевидна необходимость метрики, учитывающей помимо ссылок и другие аспекты качества сайта, известные Яндексу. Мы решили назвать её ИКС — индекс качества сайта. Под ИКС, то есть под качеством сайта, мы понимаем в первую очередь востребованность сайта аудиторией. Чем больше пользователей смогли с помощью сайта удовлетворить свои потребности, чем больше задач они решили, тем он полезней. При этом важно не просто количество пользователей, но и степень их удовлетворённости, общий уровень доверия к сайту. Похожие принципы используются нами для нашей основной метрики качества поиска.

ИКС полностью заменит тИЦ. Тематический индекс цитирования больше не будет рассчитываться и отображаться. Любой пользователь или владелец сайта сможет узнать индекс качества своего и других сайтов в Яндекс.Вебмастере на следующей неделе.

При расчёте ИКС мы намерены использовать всевозможные имеющиеся у нас данные как о сайте, так и о стоящем за ним бизнесе. Эти данные могут быть получены как из Поиска, так и из любых других сервисов Яндекса: например, Метрики, Карт, Дзена и так далее. По мере учёта этих данных алгоритм расчета ИКС будет меняться. Поэтому сейчас мы представляем его в виде беты.

Команда Поиска

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров.

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Вебмастер
Методы оплаты в SDK Яндекс.Кассы
24 августа 2018, 09:00

Мы недавно обновили мобильный SDK. Если вдруг вы ещё об этом не читали, то знайте — теперь вы можете добавить в своё приложение оплату с помощью Apple Pay, Google Pay и «Мобильного банка» Сбербанка. Покупатели совершенно точно будут вам за это благодарны. 

Мобильный SDK для iOS и Android помогает разработчикам приложений очень быстро добавить возможность оплаты внутри приложения — чтобы не пересылать покупателей на сайт, не заставлять их вбивать длинный номер карты и разными другими способами резать свою конверсию. 

С помощью SDK платёжнй сценарий нативно встраивается в интерфейс приложения

Помимо — теперь уже всех — самых востребованных способов оплаты, использование мобильного SDK решает ещё пару проблем: 

  1. Безопасные платежи картой обрабатываются Яндекс.Кассой — вам не нужно получать сертификат PCI DSS. 
  2. Приложение запоминает клиента и его платёжные предпочтения — не нужно каждый раз авторизовываться через Яндекс.Деньги, или вводить номер карты. 

Более подробное описание SDK и его возможностей читайте в нашем блоге на Хабре. Скачать SDK можно на GitHub (iOS и Android). 

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Кассы.

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Яндекс.Касса