Хотим предупредить вас о предстоящих изменениях в Директе, чтобы вы могли заранее подготовить к ним свои приложения.

Сейчас Директ делит пользователей на пять возрастных групп: 0–17, 18–24, 25–34, 35–44 и старше 45 лет. В группу 45+ попадают слишком разные пользователи, поэтому мы разделим её на две: 45–54 и старше 55. Переход на шесть возрастных групп планируется во второй половине августа.

Зачем это нужно

Новые возрастные группы позволят более гибко нацеливать показы объявлений на нужную аудиторию, управляя ставками в сервисе BidModifiers: вы сможете настроить отдельные корректировки ставок для срезов AGE_45_54 и AGE_55.

Старый срез AGE_45 останется доступным в течение нескольких месяцев. Мы рекомендуем поддержать в приложениях новые срезы — пользователи могут выбрать их при создании корректировок в веб-интерфейсе.

А что со статистикой?

В отчётах сервиса Reports одни и те же пользователи могут быть отнесены к разным возрастным группам в зависимости от даты показа или клика:

до перехода на новую классификацию в поле Age выводится значение AGE_45,

после перехода — AGE_45_54 или AGE_55.

Если дата перехода попадает в период отчёта, в нём могут появиться все три значения. Обратите внимание: как именно будет определена возрастная группа пользователя в отчёте, зависит не от даты, когда отправлен запрос на формирование отчёта, а от даты, за которую собрана статистика.

Если вы используете в отчётах отбор данных по значению поля Age, то для получения статистики по всем пользователям 45+ мы рекомендуем указать в фильтре все три значения — AGE_45, AGE_45_54 и AGE_55:

"Filter": [{ "Field": "Age", "Operator": "IN", "Values": ["AGE_45", "AGE_45_54", "AGE_55"] }]

Если в фильтре указан срез AGE_45 и не указаны новые срезы AGE_45_54 и AGE_55, а период отчета целиком следует после даты перехода, то будет выдано сообщение об ошибке, поскольку такой запрос не позволяет получить корректные данные.

Если в фильтре указаны не все срезы, то статистика за период, включающий дату перехода, может оказаться неполной. Например, если указаны только новые срезы, в отчёт не попадут пользователи, чья возрастная группа определена по старой классификации как 45+.

При запросе отчёта за период после даты перехода достаточно указать в фильтре только новые срезы. Допустимо также указать все три значения — AGE_45, AGE_45_54 и AGE_55. Новые срезы AGE_45_54 и AGE_55 можно добавить в фильтр по полю Age уже сейчас.

О переходе на шесть возрастных групп в корректировках ставок и статистике мы сообщим отдельно — следите за новостями.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки API Директа.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс.Директа.