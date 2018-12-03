Отчёты дают представление о ситуации в широком смысле. Чтобы выделить внутри отчёта уникальную аудиторию, данные нужно сегментировать. Чем точнее настроен сегмент — тем прозрачнее выборка и больше уверенность в том, что на основе данных сделаны верные выводы. Изучив вопросы и ситуации, в которые попадают пользователи AppMetrica, мы сделали сегментацию ещё более гибкой.



Что изменилось?

Раньше центром сегментации в AppMetrica был пользователь. К идентификатору пользователя привязывались атрибуты: профиль, история местоположений, версия приложения и операционной системы — всё, что вы можете найти в AppMetrica. Не стоит беспокоиться — этот уровень никуда не исчез, как и ваши старые сегменты.

Но старый вариант не позволял формировать сложные сегменты, в которых бы отличались атрибуты пользователя и его действий. Примеры обязательно покажем ниже, а пока пару слов о том, как работает новый подход.

Мы разделили сегментацию на два уровня: пользователя и его активностей — конкретных событий и сессий.

AppMetrica знает, что пользователь установил определённую версию и сборку приложения, перейдя с рекламного баннера. За время жизни в приложении он совершал конверсии, словил несколько крэшей (надеемся, что нет) и получил несколько релевантных пушей (надеемся, что да). Всё это — уровень пользователя. Такие фильтры, одинаковы для всех отчётов.

Копнём глубже: у каждого взаимодействия пользователя с приложением — сессии, события, push-кампании, крэша — тоже есть уникальные атрибуты:

у конкретной сессии может быть лишь одна длительность и привязанный к ней набор событий,

push-кампания была отправлена в конкретное время и дала какое-то количество конверсий,

крэш случился на определённом наборе устройств, подключенных к сети конкретного оператора, когда луна была в Козероге, в определённой версии приложения, после открытия настроек.

И для каждого такого отчёта мы добавили свой собственный уровень сегментации:

AppMetrica говорит с вами на человеческом языке: Отобрать пользователей по условию А, у которых были сессии с условием Б. Подробнее об этом — в документации.

За кнопками «+» скрываются уже знакомые метрики, поэтому разобраться в новом интерфейсе не составит труда. Лишь обратим внимание, что на уровне пользователя фильтры делятся на три состояния:

Lifetime-метрики — метрики, которые накапливаются за всё время жизни пользователя: количество дней с установки или последнего запуска, количество открытых пушей, сессий и крэшей.

Последнее значение — информация о последнем местоположении, устройстве, версии и сборке приложения.

Состояние на момент конкретных конверсий — все остальные фильтры учитывают состояние на момент совершения конверсии: события в приложении, получения пуша, открытия диплинка.

Особняком в списке фильтров стоит демография: её показатели — эвристические и рассчитываются технологией Крипта.

Чтобы изменить фильтр, кликайте на само условие, а не на кнопку «+». Она нужна для уточнения сегмента и добавляет ещё одно условие.

Таким образом, сегментируя на уровне пользователя, вы максимально сужаете выборку. На уровне активности (сессии, события, пуша) AppMetrica ищет людей или устройства с определёнными метриками, которые за период отчёта могли встретиться несколько раз, и подойдёт любое совпадение, а значит — выборка будет шире.

Можно пример?

Можно! Иногда нам важно знать актуальное местоположение пользователя — ту страну, область или город, где человек был последний раз. Это позволит учесть миграцию не только по сезонам, но и в реальном времени. Ещё вы точнее старгетируете push-кампании и сегменты Яндекс.Аудиторий.

Предположим, нашим приложением по продаже туров пользуются путешественники — Вася и Петя. Из их профилей мы знаем, что они легки на подъём — часто покупают билеты за пару дней до отъезда. Сегодня среда, и мы хотим предложить им релевантное путешествие на ближайшие выходные, с помощью push-кампании.

Пользователь Вася на этой неделе сначала был в Москве, а потом уехал в Санкт-Петербург. Пользователь Петя в те же даты сначала был в Санкт-Петербурге, а потом переместился в Сочи.

Уровень отчёта

Если сегментировать отчёт на уровне конкретной активности — по местоположению «Санкт-Петербург», в выборку попадут оба пользователя.

Уровень пользователя

На этом уровне AppMetrica выберет только те данные по местоположению, которые зафиксировала в момент последнего взаимодействия пользователя с приложением.

Таким образом, в сегмент «Санкт-Петербург» попадёт только Вася — ведь здесь AppMetrica видела его в последний раз. Петя хоть и был в Петербурге, но его актуальное местоположение — Сочи.

Отлично! Теперь мы знаем, что Пете тур из Санкт-Петербурга в Сочи не подойдёт.

Условия на разных уровнях можно комбинировать. Пример из e-commerce: поищите пользователей, которые хоть раз за период покупали товар из категории «Товары для дома» и последний раз купили кофеварку. Быть может, им пригодится тостер, и стоит разослать на них push-кампанию?



Тонкости

Пользуясь новой сегментацией, учитывайте нюансы.

Доступность фильтров

При добавлении нового фильтра сегментация учтёт условия, примененные на уровнях выше. Например, если задать фильтр на пользователей, у которых производитель устройства — Samsung, то на уровне сессии другие производители будут недоступны — одно и то же устройство не может быть от разных производителей. А вот конкретную модель аппарата Samsung выбрать можно.

Несовместимые фильтры

Часть фильтров несовместима с некоторыми отчётами. Например User Acquisition сегментируется только на уровне пользователя. Этот отчёт показывает информацию по установкам. Установка привязана к единственной сессии — первой, произошедшей после клика по рекламному баннеру.

При переходе между отчетами неприменимые фильтры перемещаются в блок «Несовместимые условия»:

Это всё?

Нет! Ещё мы добавили новые возможности внутри самих фильтров.

Сегментация по диплинкам

В сегментации по пользователю появилось условие Deeplink. Оно выделяет пользователей, открывших приложение с диплинков трекера или партнёра.

Можно даже указать дату открытия диплинка. Например, сравнить, когда пользователи приложения больше интересуются промо-акцией — в Чёрную Пятницу или в Киберпонедельник.

Числовые условия

Для условий, учитывающих количество срабатываний, задаётся равенство или неравенство. Например, с помощью фильтра «Количество сессий больше или равно 3» легко выделить лояльных пользователей:

Или посмотреть на поведение людей, у которых приложение работает нестабильно, задав количество крэшей:

При сегментировании по параметрам событий, числом задаётся не количество повторений события, а значение конкретного атрибута:

Удобный поиск по событиям

В фильтре «События» появился поиск по вложенным атрибутам. Чтобы им воспользоваться, введите в строку поиска имя события и название вложенного атрибута, разделив точкой:

Поиск по событиям в формате ИМЯ.АТРИБУТ

Если в имени события точка уже есть, для поиска по вложенным параметрам, экранируйте её символом « \ »:

Menu to report.Report\.Events

Как теперь сохранять сегменты?

Так же, как и раньше, но теперь эта опция доступна только пользователям с правами на редактирование . Если у вас права на чтение отчёта — добавьте сегмент в закладки в браузере.

Что стало с моими старыми сегментами?

Беспокоиться не стоит: AppMetrica уже сконвертировала сегменты в новый формат. В их работе ничего не изменилось, но появилась возможность добавить к ним новые уровни.





Уже есть идеи, как применить многоуровневую сегментацию? Заходите в AppMetrica, пощупайте новые функции и поделитесь своими сценариями в нашем Telegram-чате! Подробные инструкции, как всегда, собраны в документации.

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Чем больше уровней — тем интереснее!

Команда AppMetrica

Оригинал опубликован в блоге AppMetrica