Блог о технологиях Яндекса

декабрь 2018
Как работает новая сегментация AppMetrica
3 декабря 2018, 13:17

Отчёты дают представление о ситуации в широком смысле. Чтобы выделить внутри отчёта уникальную аудиторию, данные нужно сегментировать. Чем точнее настроен сегмент — тем прозрачнее выборка и больше уверенность в том, что на основе данных сделаны верные выводы. Изучив вопросы и ситуации, в которые попадают пользователи AppMetrica, мы сделали сегментацию ещё более гибкой.


Что изменилось?

Раньше центром сегментации в AppMetrica был пользователь. К идентификатору пользователя привязывались атрибуты: профиль, история местоположений, версия приложения и операционной системы — всё, что вы можете найти в AppMetrica. Не стоит беспокоиться — этот уровень никуда не исчез, как и ваши старые сегменты.

Но старый вариант не позволял формировать сложные сегменты, в которых бы отличались атрибуты пользователя и его действий. Примеры обязательно покажем ниже, а пока пару слов о том, как работает новый подход.

Мы разделили сегментацию на два уровня: пользователя и его активностей — конкретных событий и сессий.

AppMetrica знает, что пользователь установил определённую версию и сборку приложения, перейдя с рекламного баннера. За время жизни в приложении он совершал конверсии, словил несколько крэшей (надеемся, что нет) и получил несколько релевантных пушей (надеемся, что да). Всё это — уровень пользователя. Такие фильтры, одинаковы для всех отчётов.

Копнём глубже: у каждого взаимодействия пользователя с приложением — сессии, события, push-кампании, крэша — тоже есть уникальные атрибуты:

  • у конкретной сессии может быть лишь одна длительность и привязанный к ней набор событий,
  • push-кампания была отправлена в конкретное время и дала какое-то количество конверсий,
  • крэш случился на определённом наборе устройств, подключенных к сети конкретного оператора, когда луна была в Козероге, в определённой версии приложения, после открытия настроек.

И для каждого такого отчёта мы добавили свой собственный уровень сегментации:

AppMetrica говорит с вами на человеческом языке: Отобрать пользователей по условию А, у которых были сессии с условием Б. Подробнее об этом — в документации.

За кнопками «+» скрываются уже знакомые метрики, поэтому разобраться в новом интерфейсе не составит труда. Лишь обратим внимание, что на уровне пользователя фильтры делятся на три состояния:

Lifetime-метрики — метрики, которые накапливаются за всё время жизни пользователя: количество дней с установки или последнего запуска, количество открытых пушей, сессий и крэшей.

Последнее значение — информация о последнем местоположении, устройстве, версии и сборке приложения.

Состояние на момент конкретных конверсий — все остальные фильтры учитывают состояние на момент совершения конверсии: события в приложении, получения пуша, открытия диплинка.

Особняком в списке фильтров стоит демография: её показатели — эвристические и рассчитываются технологией Крипта.

Чтобы изменить фильтр, кликайте на само условие, а не на кнопку «+». Она нужна для уточнения сегмента и добавляет ещё одно условие.

Таким образом, сегментируя на уровне пользователя, вы максимально сужаете выборку.

На уровне активности (сессии, события, пуша) AppMetrica ищет людей или устройства с определёнными метриками, которые за период отчёта могли встретиться несколько раз, и подойдёт любое совпадение, а значит — выборка будет шире.

Можно пример?

Можно! Иногда нам важно знать актуальное местоположение пользователя — ту страну, область или город, где человек был последний раз. Это позволит учесть миграцию не только по сезонам, но и в реальном времени. Ещё вы точнее старгетируете push-кампании и сегменты Яндекс.Аудиторий.

Предположим, нашим приложением по продаже туров пользуются путешественники — Вася и Петя. Из их профилей мы знаем, что они легки на подъём — часто покупают билеты за пару дней до отъезда. Сегодня среда, и мы хотим предложить им релевантное путешествие на ближайшие выходные, с помощью push-кампании.

  1. Пользователь Вася на этой неделе сначала был в Москве, а потом уехал в Санкт-Петербург.
  2. Пользователь Петя в те же даты сначала был в Санкт-Петербурге, а потом переместился в Сочи.

Уровень отчёта

Если сегментировать отчёт на уровне конкретной активности — по местоположению «Санкт-Петербург», в выборку попадут оба пользователя.

Уровень пользователя

На этом уровне AppMetrica выберет только те данные по местоположению, которые зафиксировала в момент последнего взаимодействия пользователя с приложением.

Таким образом, в сегмент «Санкт-Петербург» попадёт только Вася — ведь здесь AppMetrica видела его в последний раз. Петя хоть и был в Петербурге, но его актуальное местоположение — Сочи.

Отлично! Теперь мы знаем, что Пете тур из Санкт-Петербурга в Сочи не подойдёт.

Условия на разных уровнях можно комбинировать. Пример из e-commerce: поищите пользователей, которые хоть раз за период покупали товар из категории «Товары для дома» и последний раз купили кофеварку. Быть может, им пригодится тостер, и стоит разослать на них push-кампанию?


Тонкости

Пользуясь новой сегментацией, учитывайте нюансы.

Доступность фильтров

При добавлении нового фильтра сегментация учтёт условия, примененные на уровнях выше. Например, если задать фильтр на пользователей, у которых производитель устройства — Samsung, то на уровне сессии другие производители будут недоступны — одно и то же устройство не может быть от разных производителей. А вот конкретную модель аппарата Samsung выбрать можно.

Несовместимые фильтры

Часть фильтров несовместима с некоторыми отчётами. Например User Acquisition сегментируется только на уровне пользователя. Этот отчёт показывает информацию по установкам. Установка привязана к единственной сессии — первой, произошедшей после клика по рекламному баннеру.

При переходе между отчетами неприменимые фильтры перемещаются в блок «Несовместимые условия»:

Это всё?

Нет! Ещё мы добавили новые возможности внутри самих фильтров.

Сегментация по диплинкам

В сегментации по пользователю появилось условие Deeplink. Оно выделяет пользователей, открывших приложение с диплинков трекера или партнёра.

Можно даже указать дату открытия диплинка. Например, сравнить, когда пользователи приложения больше интересуются промо-акцией — в Чёрную Пятницу или в Киберпонедельник.

Числовые условия

Для условий, учитывающих количество срабатываний, задаётся равенство или неравенство. Например, с помощью фильтра «Количество сессий больше или равно 3» легко выделить лояльных пользователей:

Или посмотреть на поведение людей, у которых приложение работает нестабильно, задав количество крэшей:

При сегментировании по параметрам событий, числом задаётся не количество повторений события, а значение конкретного атрибута:

Удобный поиск по событиям

В фильтре «События» появился поиск по вложенным атрибутам. Чтобы им воспользоваться, введите в строку поиска имя события и название вложенного атрибута, разделив точкой:

Поиск по событиям в формате ИМЯ.АТРИБУТ

Если в имени события точка уже есть, для поиска по вложенным параметрам, экранируйте её символом « \ »:

Menu to report.Report\.Events

Как теперь сохранять сегменты?

Так же, как и раньше, но теперь эта опция доступна только пользователям с правами на редактирование. Если у вас права на чтение отчёта — добавьте сегмент в закладки в браузере.

Что стало с моими старыми сегментами?

Беспокоиться не стоит: AppMetrica уже сконвертировала сегменты в новый формат. В их работе ничего не изменилось, но появилась возможность добавить к ним новые уровни.



Уже есть идеи, как применить многоуровневую сегментацию? Заходите в AppMetrica, пощупайте новые функции и поделитесь своими сценариями в нашем Telegram-чате! Подробные инструкции, как всегда, собраны в документации.

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Чем больше уровней — тем интереснее!

Команда AppMetrica

Оригинал опубликован в блоге AppMetrica

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Новости,AppMetrica
Программа Восьмой Вебмастерской открыта! Присоединитесь?
4 декабря 2018, 12:38

В этот раз на Вебмастерской, 13 декабря, мы сделаем особый упор на взаимоотношении продукта, маркетинга и SEO. Как бизнесу начать эффективно использовать возможности оптимизатора, как вместе с ним подобрать стратегию развития продукта и маркетинговых активностей, как анализировать конкурентов и спрос, — обо всём этом вы узнаете из докладов наших спикеров.

Торопитесь зарегистрироваться, количество мест ограничено. Также будет доступна трансляция конференции, ссылка на которую будет выслана всем участникам, кто указал при регистрации, что хочет посетить Вебмастерскую онлайн.

А вот и программа:

10:00Регистрация
11:00Технологии Яндекса как инфраструктура для бизнесаМихаил Сливинский

Яндекс

Марат Хабибрахманов

Яндекс

Станислав Макеев

Яндекс

Анастасия Данилина

Яндекс

12:30Перерыв
13:00Как бизнесу разобраться в SEO-аудите

Александр Денисов

13:30Как SEO влияет на продукт, или Как бизнесу не мешать SEOКонстантин Солодянников

IT-Agency

14:00Доклад уточняется
14:30Перерыв / Мастер-класс «Как понять, нужен ли чат-бот вашему сайту и какой именно»Глеб Обломовский

Just AI

Роман Доронин

EORA

15:30Аналитика конкурентов и влияние SEO спрос: проектирование сайтов-лидеров в тематикеМихаил Фёдоров

Комплето

16:00Доклад уточняется
16:30Как найти своих клиентов в интернете, если бизнес маленький, денег почти нет, но хочется держатьсяАлексей Иванов

ISEE Marketing

Команда Вебмастера

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Вебмастер
Скоро: изменения в справочнике регионов
5 декабря 2018, 10:00

Забайкальский край и Республика Бурятия, прежде входившие в Сибирский федеральный округ, теперь относятся к Дальневосточному. В ближайшее время административные изменения отразятся в справочнике регионов, который возвращают методы Dictionaries.get (в API версии 5) и GetRegions (в API версии 4 и Live 4).

Если ваше приложение не поддерживает автоматическое обновление справочника регионов, вам необходимо будет внести изменения вручную. О доступности обновленного справочника мы сообщим дополнительно.

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Команда AppMetrica

Оригинал опубликован в блоге AppMetrica

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Мастер-класс: какой чат-бот нужен вашему сайту?
5 декабря 2018, 14:19

Мастер-класс от Глеба Обломского и Романа Доронина — ведущих специалистов сертифицированных агентств по созданию навыков от Яндекс.Диалогов, поможет вам определиться с чат-ботом подходящим вашему сайту.

На восьмой Вебмастерской, 13 декабря, на примере ваших сайтов Роман и Глеб разберут, как правильно сформулировать цель навыка Алисы, чтобы создать его не «для галочки», а для оказания нового типа услуг: получения нового канала продаж, снятия нагрузки с операторов колл-центров, увеличении лояльности клиентов за счёт более углубленного вовлечения в ваш бренд и продукт. Продвигайте свой бренд, собирайте необходимые сведения о вашей целевой аудитории и растите её лояльность с новыми приобретенными знаниями от наших экспертов!

Если вы планируете прийти или посмотреть трансляцию, обязательно зарегистрируйтесь на странице мероприятия.

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Новости,Вебмастер
Яндекс.Облако открыто для всех: наш опыт построения инфраструктуры
7 декабря 2018, 13:19

Теперь каждый желающий может получить доступ к Яндекс.Облаку для хостинга своих сайтов, навыков под Алису и решения заоблачного количества других задач. 

Мы приглашаем всех протестировать наше Облако и его возможности. А чтобы тестирование было заведомо удачным, хотим поделиться с вами нашим опытом построения оптимальной инфраструктуры веб-проекта.

Вот как выглядит оптимальная конфигурация:

Инфраструктура веб-сервиса на базе платформы Яндекс.Облако.

Опыт 1. Новая инфраструктура в параллель со старой

Никто не хочет проверять новые инфраструктурные решения, какими бы хорошими они ни казались, сразу на реальных пользователях. Именно поэтому важна возможность собрать новую инфраструктуру параллельно с действующим проектом. Затем должно быть реализовано практически бесшовное переключение, которое бы прошло незаметно для ваших пользователей.

Опыт 2. Конфигурация должна быть масштабируемой

Об этом много говорят, но часто забывают при реализации проектов. У любого хорошего проекта есть грандиозные планы на резкий рост и миллионы пользователей. Именно подобные амбиции позволяют ему динамично развиваться, но не стоит отбрасывать и экономическую составляющую. Если сейчас речь идёт лишь о нескольких тысячах или даже сотнях пользователей в день, нет смысла платить за сервер, который способен принять многомиллионную аудиторию. Однако нужно сразу выбрать инфраструктуру, которая была бы легко масштабируемой при резком росте. Облачные решения лучше всего подходят для легкого масштабирования, так как не требуют от владельца проекта покупки дополнительных физических серверов, их встраивания в старую инфраструктуру и настройки распределения нагрузки на новые блоки.

Опыт 3. Фронтенд- и бэкенд-сервера + балансировщик

О том, что сайт живёт на сервере, кажется, известно уже практически всем. Но вот о том, что бывают фронтенд- и бэкенд-сервера, даже сейчас задумываются очень немногие. Когда пользователь заходит на ваш сервис, в его браузер или WebView необходимо передать HTML-документ с интерфейсом вашего сервиса. Обычно за формирование и отправку HTML как раз отвечает фронтенд-сервер. Чаще всего он представляет из себя Node.js-приложение, но в простейших случаях может содержать и статическую веб-страницу. Если сервис не требует серьёзной бизнес-логики, то весь спектр взаимодействия процессов внутри проекта допустимо поднять на этом же сервере. В противном случае выделяют отдельный бэкенд-сервер для обработки данных и их отправки на фронтенд — например, в формате JSON.

Передача данных между клиентом, фронтенд- и бэкенд-серверами может регулироваться за счёт балансировщиков нагрузки. Балансировщики несложно запустить на программном уровне — достаточно взять за основу HAProxy, nginx или другое ПО. Балансировщики вкупе с правильной инфраструктурой фронтенд- и бэкенд-серверов помогут защитить проект от внезапных возрастаний нагрузки, перегрузок серверов и «неответов». 

Опыт 4. Работа с файлами через совместимое хранилище

На рынке существует несколько хорошо зарекомендовавших себя решений для размещения данных в облаке. Поэтому при выборе убедитесь, что хранилище поддерживает работу с наиболее распространёнными библиотеками, чтобы потом можно было безболезненно сменить одно хранилище на другое. Например, в Amazon Web Services реализовано хранилище под названием S3, которое совместимо с множеством API и SDK. Под него создана масса полезных программ и фреймворков. Их же можно использовать и при работе с Яндекс.Облаком, так как у него S3-совместимое объектное хранилище. Кроме того, оно обладает свойством отказоустойчивости и обеспечивает постоянный доступ к файлам по прямым ссылкам. На такие детали всегда стоит обращать внимание. 

Опыт 5. Защита от сетевых атак и нештатных ситуаций

Сейчас история о том, что когда-то Яндекс начинался с сервера, который простая уборщица могла случайно выдернуть из розетки, кажется историческим анекдотом. Однако в случае с нештатными ситуациями или DDoS-атаками небольшого выделенного сервера может быть недостаточно — и такая ситуация очень близка к истории про сервер, незащищенный от уборщицы. Такой одинокий сервер гораздо проще «уронить» или «отключить» от хостинга, чем полноценную облачную инфраструктуру, способную выдерживать гораздо более масштабную нагрузку. Облако умеет отсекать «роботные» запросы и проводить учения по нештатным отключениям.

Отказоустойчивость хранилища ещё не гарантирует защиту от сбоев для всего сервиса. Чтобы обезопасить все компоненты, можно дополнительно:
• Продублировать каждую из перечисленных машин в несколько дата-центров (зон доступности).
• Настроить репликацию облачной БД между двумя или тремя зонами доступности.

Мы постарались переложить наш опыт не только в теоретическое описание в этом тексте, но и в инструментарий Облака. Оно содержит все перечисленные сервисы: виртуальные машины для хостинга серверов, объектное хранилище и сервис контроля за СУБД.

Верим, что наш опыт поможет вам ещё быстрее развивать ваши проекты!
С вами в Облаке

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Вебмастер,Новости
Что означает Cтатистика в Яндекс.Справочнике: мастер-класс
7 декабря 2018, 16:29

Как разобраться во вкладке статистики в Яндекс Справочнике? Об этом вам поведает новый мастер-класс от Екатерины Яковенко. Если ваша организация все ещё не добавлена в Яндекс.Справочник, то рекомендуем это исправить.

Посмотреть статистику в Яндекс.Справочнике.

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Справочник,Новости
Изменения в справочнике регионов
11 декабря 2018, 10:47
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API Директа
Турбо-год: обзор двух интересных статей о Турбо-страницах накануне Восьмой Вебмастерской
12 декабря 2018, 13:56

Прошло немногим больше года с момента презентации на Седьмой Вебмастерской Турбо-страниц. Сегодня, в предверии Восьмой Вебмастерской, мы хотим обратить ваше внимание на две интересные статьи об этой технологии.

Интервью с руководителем проекта Турбо-страниц Станиславом Макеевым

Турбо-страницы позволяют нашим клиентам буквально в один клик создавать легкие мобильные версии своих сайтов, которые загружаются быстрее обычных мобильных версий в 15 раз! 

Руководитель проекта Турбо-страниц — Станислав Макеев, дал развернутое интервью Оксане Мамчуевой из издания SearchEngines.ru. Ниже приведена небольшая выдержка из их диалога.

Оксана Мамчуева: Нужны ли Турбо-страницы, если есть мобильная версия сайта?

Станислав Макеев: Если вы хотите расширять аудиторию, то нужно быть во всех средах, где она есть. По данным Яндекс.Радара, на начало октября 2018 года около 44% пользовательского трафика приходится на мобильные устройства. Имея лишь мобильную версию сайта, может быть сложно достичь той скорости работы, которую дают Турбо-страницы. Кроме того, они хорошо интегрированы в наши продукты. Например, недавно мы выпустили расширенный сниппет навигационного результата в поиске, в котором одним из источников данных являются как раз Турбо-страницы. И скорость, и подобные интеграции требуют больших ресурсов вебмастеров. В случае с Турбо-страницами все это доступно с минимальным количеством усилий.

Оксана М.: Как оценить эффективность Турбо-страниц?

Станислав М.: Турбо-страницы поддерживают все популярные счетчики. Уже сейчас можно анализировать собранную статистику по таким показателям как глубина просмотров, числа визитов, показатели отказов, денежные показатели рекламной сети и многое другое. Можно использовать как аналитические сервисы Яндекса, так и сторонние. 

Если говорить о кейсах, то могу привести в пример опыт онлайн-магазина Передвижник и SEOnews. Так, например, подключение автоматической ленты рекомендаций на Турбо-страницах позволило SEOnews увеличить глубину просмотра на 30%, а время, проведенное читателями на сайте — в 2 раза.

Магазину для художников, архитекторов и дизайнеров «Передвижник» Турбо-страницы позволяют получать хорошую конверсию: пользователи на 98% чаще добавляют товары в корзину, а количество завершенных заказов выросло на 46%.

Если вам понравилась эта статья, не забудьте перейти по ссылке, чтобы прочитать полное интервью.

А вот и кейс от  SEOnews, о котором Станислав Макеев говорил  выше, ранее опубликованный в блоге Яндекса: «Как подключение „бесконечной“ ленты на Турбо-страницах позволило увеличить глубину просмотра на 30%»

SEOnews.ru — интернет-издание, основанное в 2005 году, посвященное поисковому продвижению и интернет-маркетингу. 

В августе 2018 SEOnews протестировал  автоматическую ленту рекомендаций — крайнее, на тот  момент, новшество функциональности Турбо-страниц. Новый функционал дает возможность предлагать пользователям сайта на Турбо-страницах дополнительный схожий по теме контент с «бесконечной» прокруткой. 

«По нашему опыту блок на нашем сайте „Читайте также“ является отличным инструментом для увеличения показателей лояльности аудитории. 8 августа SEOnews подключил бесконечную ленту на своих Турбо-страницах. Так как алгоритм автоматически составляет ленту рекомендаций, то из настройки нам нужно было только активировать функциональность в интерфейсе. Результаты, которые мы увидели уже на следующий день, превзошли ожидания: время потребления контента увеличилось более чем в два раза. Глубина просмотра — на 30%».

Во время эксперимента с автоматической лентой, который проводился чуть больше двух месяцев, лучшую динамику, как и в первый день теста, продемонстрировал показатель  

«Время на сайте»: в среднем, за отчетный период, он увеличился почти в 2 раза. 

На Турбо-страницы мобильный трафик идёт с поиска Яндекса и Дзена. Показатель «Глубина просмотра» в разрезе месяца удержал заявленный на старте рост — 30%. На графиках видно, что бесконечная лента дала увеличение глубины просмотра. Одновременно с улучшением показателей лояльности росла аудитория Турбо-страниц — трафик увеличился на 27%. 

«Работая на довольно узкую отраслевую аудиторию, нам особенно важно привлечь и удержать специалистов данного рынка. Именно поэтому мы уделяем особое внимание заботе о пользовательском опыте наших читателей, предлагая контент в том формате, в котором он максимально удобен для них. Турбо-страницы — один из таких форматов, с которым мы работаем уже давно. Мы продолжаем тестирование бесконечной ленты, но уже по результатам первых двух месяцев можно утверждать — полёт отличный!» — говорит Анна Макарова. 

Надеемся, эти две статьи ещё больше подогрели ваш интерес к предстоящей Вебмастерской, ведь команда Яндекса и на этот раз приготовила сюрприз. 

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Новости,Турбо-страницы
Восьмая Вебмастерская началась! Приглашаем на трансляцию
13 декабря 2018, 11:26

Приглашаем вас окунуться в захватывающий водоворот новостей и докладов с Вебмастерской.

И, по доброй традиции, нас ждёт серия запусков, не пропустите!

Команда Яндекса

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Вебмастер,Турбо-страницы,Алиса,Диалоги,Справочник
Новые Тренды в Яндекс.Вебмастере
13 декабря 2018, 12:14

Представляем вам обновлённые «Тренды» в Яндекс.Вебмастере. Их отличительная черта — возможность задать группы сайтов из Яндекс.Радара, с которыми вы хотите сравниваться: вы сами выбираете, к какой категории относить сайт, и отслеживаете историю изменений именно этой группы. 

Инструмент «Тренды» не использует данные самого Яндекс.Радара, через него по-прежнему отображаются именно переходы из Поиска Яндекса. Данным обновлением мы продолжаем развивать инструменты для аналитики ситуации со спросом и конкурентами в Вебмастере. Напомним, что совсем недавно мы дали возможность сравнивать показатели вашего сайта с выбранными вами сайтами конкурентов по таким категориям качества, как ИКС и знаки на Поиске в разделе «Показатели качества»

Команда Вебмастера

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Вебмастер,Вебмастерская
Интеграция Метрики и Вебмастера: переобход URL
13 декабря 2018, 12:41

Теперь счётчики Метрики можно привязывать к сайтам в Вебмастере, чтобы поисковый робот Яндекса мог быстрее узнавать о новых страницах сайта. Сама по себе привязка не запускает ускоренный обход — для этого нужно будет подключить опцию «Обход по счётчикам» в Вебмастере. Рассказываем, как работает привязка.

Как это работает

Шаг 1: Привязка счётчика к сайту
Владелец счётчика или пользователь с правами на редактирование запрашивает привязку к Вебмастеру в настройках счётчика. Когда запрос на привязку подтвердит пользователь Вебмастера, счётчик и сайт будут связаны. Точно так же привязку можно запрашивать и из Вебмастера, а подтверждать — в Метрике. Отменить привязку можно в любой момент. 

Шаг 2: Подключение «Обхода по счётчику»
После того, как счётчик будет связан с сайтом, в Вебмастере можно будет включить опцию «Обход по счётчику». Она разрешает поисковому роботу Яндекса получать из Метрики сигналы о том, что на сайте появились новые страницы — и быстрее начинать их обход.

У меня был включен «Запрет отправки на индексацию страниц сайта» в Метрике, а сейчас этой опции нет в настройках счётчика. Как быть?

Теперь все настройки, управляющие индексированием сайта, находятся в Вебмастере. Опция в Метрике запрещала роботу использовать данные Метрики для обхода страниц — чтобы сохранить эту логику работы, просто не подключайте опцию «Обход по счётчикам» в Вебмастере. А чтобы страницы сайта не показывались в поисковой выдаче, нужно применять все те же методы, что и раньше: закрыть их паролем, выставить ограничения в файле robots или мета-теге, или использовать http-заголовок noindex.

Команда Метрики и Вебмастера

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Вебмастерская,Метрика,Вебмастер
Хардкорные обновления Вебмастера: API 4.0, новая проверка robots.txt, поддоменов
13 декабря 2018, 14:25

В последнее время в Вебмастере мы создали много инструментов для аналитиков, маркетологов и владельцев бизнесов. Даже первый сегодняшний анонс был связан именно с этой темой — обновлённые Тренды. Однако для нас всегда было очень важно поддерживать расширенную функциональность для тех, кто занимается технической стороной оптимизации сайта. Поэтому сегодня мы запустили:

Обновлённое API Вебмастера версии 4.0
В нём поддержаны:

  • данные об обходе;
  • данные о страницах в поиске и исключённых страницах;
  • события в диагностике;
  • инструмент переобхода страниц;
  • доставка данных для Турбо-страниц

Мониторинг изменений в robots.txt
Одна из самых частых и крайне неприятных проблем при индексировании сайта — это непреднамеренные изменения в robots.txt. Этот файл и затирают, и выкатывают тестовую версию с полностью закрытым для индексирования сайтом, и, наоборот, открывают для поиска разделы, находящиеся в разработке или содержащие техническую информацию. Для того чтобы отслеживать все подобные изменения, мы запустили мониторинг изменений в robots.txt. Теперь мы храним последние 100 версий robots.txt за полгода в разделе «Анализ robots.txt» и предупреждаем об изменениях в файле всех, кто захотел подписаться на данный тип уведомлений.

Мониторинг поддоменов
Другой пример проблемы, очень близкой к описанной в предыдущем пункте: попадание в поиск служебных поддоменов или тестовых версий сайтов. Иногда это происходит из-за некорректных обновлений robots.txt, а иногда — из-за сбоя в настройках сайта или необдуманных действий разработчика. Теперь мы оповещаем вас о таких случаях, они также были добавлены в уведомления, на которые мы рекомендуем подписаться.

Команда Вебмастера

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Вебмастер,Тренды
Яндекс открывает Школу Алисы — учимся создавать навыки
13 декабря 2018, 15:55

Приглашаем вас заглянуть в Школу Алисы. Она открыта для всех разработчиков навыков нашей умной помощницы, бесплатна и доступна онлайн. Главное — не забудьте зарегистрироваться, чтобы получать оповещения о выходе новых уроков.

Курсы подойдут как опытным, так и начинающим разработчикам. Ведущие специалисты Яндекса и других компаний из разных областей интернет-индустрии поделятся своими знаниями о том, как создавать навыки: с чего начать, как проработать сценарий и развернуть навык на сервере и многое другое. Лайфхаки от победителей Премии Алисы тоже постараемся добавить! 

С другими полезными видео по Алисе и навыкам можно ознакомится на нашем канале, подписывайтесь на канал Яндекс Диалоги на YouTube. 

Алиса и команда Диалогов

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Навыки Алисы,Вебмастерская
Образ навыка для Алисы в Яндекс.Облаке
13 декабря 2018, 16:23

В Яндекс.Облаке была поддержана упрощённая система разворачивания навыков для Алисы. Для всех, кто хочет опробовать Яндекс.Облако прямо сейчас, мы предусмотрели бесплатный период тестирования и запуска навыка сроком на два месяца: при регистрации в Облаке вы получите грант на 4 000 рублей.

В данное время мы прорабатываем систему поощрения лучших разработчиков навыков, чтобы обеспечить им бесплатный грант для развития опубликованных навыков сроком на один год. О данной программе мы расскажем в ближайшие полтора месяца.

Подробнее о том, как развернуть навык для Диалогов на Яндекс.Облаке, читайте в нашей Документации.

Алиса, Диалоги и команда Облака

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Вебмастерская,Алиса,Облако,Яндекс.Облако,Навыки Алисы
Хорошее место: Яндекс начал отмечать в офлайне лучшие заведения
13 декабря 2018, 16:43

Яндекс начал награждать лучшие, по мнению пользователей, организации специальными наклейками. Кафе, гостиницы, салоны красоты и другие организации с высоким рейтингом смогут разместить их на входе, чтобы посетители знали: многим здесь нравится.

Наклейки получают лучшие организации, которые пользователи Яндекса оценивают минимум на четыре балла из пяти. Рейтинг доступен на Картах, в Навигаторе и поиске Яндекса и присваивается организациям разных типов — от отелей и кафе до обувных мастерских и гостиниц.

Кроме того, для организаций, попавших в топ рейтинга, будет приятной новостью — появление фильтра «высокий рейтинг»:

Достоверность рейтинга обеспечивают сами пользователи, которые выбирают в паре лучшую организацию, а также алгоритмы на основе машинного обучения. Среди прочего алгоритмы учитывают, велика ли вероятность того, что автор отзыва посещал соответствующее место — это помогает бороться с накрутками и заказными комментариями. Кроме того, алгоритмы принимают во внимание историю отзывов — скажем, если автор оценил много кинотеатров, то его мнение в этой категории считается более весомым.

В комплекте идут сразу две наклейки: одна клеится снаружи, другая изнутри. Помимо этого прилагается бумажный сертификат — его можно повесить в самом помещении, а также веб-баннер — для тех пользователей, которые знакомятся с организацией на её сайте. Первыми наклейки протестировали нижегородцы и жители Казани, теперь они появляются на улицах остальных российских городов-миллионников.

Мы свяжемся со всеми организациями, которые заслужили право называться «Хорошим местом» по мнению наших пользователей в 2018 году, и расскажем, как получить описанный выше комплект знаков отличия. Узнать рейтинг вашей организации можно прямо сейчас — в личном кабинете бизнеса в Яндекс.Справочнике в разделе «Отзывы».

Команда Яндекса

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Звезда,Вебмастерская,Наклейка,Справочник
Турбо-страницы для интернет магазинов: покупка в один клик и выход из беты
14 декабря 2018, 12:02

Сегодня мы добавили в Турбо-страницы для интернет-магазинов возможность заказа товара в один клик
При нажатии на соотвутвующую кнопку, пользователь попадает на простую форму, где ему нужно указать:

  • имя;
  • телефон или электронная почта;
  • адрес доставки.

Эти данные придут на электронную почту магазина, указанную в настройках Вебмастера. Разумеется, мы также дали возможность добавить ссылку на ваше Пользовательской соглашение — она будет отображаться под формой.

Пример реализации такой функциональности смотрите в докладе Станислава Макеева на Вебмастерской, а особенности настройки — в документации.

Так незаметно пролетели чуть менее трёх месяцев существования беты Турбо-страниц для интернет-магазинов. Всё это время мы постоянно общались с владельцами магазинов, и дорабатывали наши быстрые страницы на основе ваших пожеланий. И сегодня мы хотим объявить о выходе Турбо-страниц для интернет-магазинов из беты: добавляйте ваш YML в Яндекс Вебмастер, настраивайте корзину и получайте турбированные страницы для ваших покупателей.

Команда Турбо-страниц

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Вебмастер,Вебмастерская
Школа Алисы. Как понять, какой навык делать?
21 декабря 2018, 14:00

Настала пятница, а это означает одно — сегодня вышел первый урок «Школы Алисы». Тема сегодняшнего урока — «Как понять, какой навык делать?».

Можете ничего не записывать, ведь мы, как всегда, уже собрали всю необходимую для вас информацию.

Ждём вас на уроке!

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов

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Диалоги
Турбо-страницы: итоги года
24 декабря 2018, 16:17

Под занавес уходящего 2018 года, мы хотим рассказать про то, как развивались Турбо-страницы.

Спустя год после запуска, который произошел в ноябре 2017 года, мы можем смело заявить, что Турбо — это не только быстрые мобильные страницы. Это полноценная инфраструктура, в которой есть все необходимые инструменты для управления вашим контентом, привлечения и удержания пользователей, эффективной монетизации, повышения конверсии и снижения нагрузки на хостинг.


Привлечение

За год Турбо-станицы подключили десятки тысяч сайтов. При этом Турбо-страницы присутствуют в выдаче более чем по 45% поисковых запросов с мобильных устройств.


Суммарное количество визитов на Турбо-страницы за прошедший год составило свыше 10 миллиардов. Десятки миллионов уникальных посетителей предпочитают просматривать свои любимые сайты в турбо-версии. Наибольшее количество просмотров Турбо-страниц за год на одного пользователя составило около 300 000.

Мы посчитали, что за год все посетители Турбо-страниц сэкономили 317 лет на ожидании загрузки. 

Удержание пользователей

Помимо увеличения скорости загрузки, Турбо-страницы помогают удерживать посетителей вашего сайта. Автоматическая лента рекомендаций, основанная на технологиях машинного обучения, предлагает им дополнительный, схожий по теме контент с «бесконечной» прокруткой. Благодаря этому глубина просмотра в среднем увеличивается на 30%, а средняя длительность пребывания на сайте — в два раза.

Монетизация

За год мы выпустили сотни релизов, расширили возможности по рекламным форматам, добавили ряд инструментов, упрощающих и ускоряющих работу с монетизацией — например, авторасстановку рекламных блоков. Благодаря этому доход владельцев сайтов за тысячу показов рекламного блока (CPMv) на Турбо-страницах за год в среднем вырос на 40%.

Планы

Сегодня Турбо-страницы поддерживают сотни возможностей, которые мы сделали, учитывая ваши комментарии и пожелания. Совсем недавно, 13 декабря, мы запустили возможность оформления товара на Турбо-страницах в один клик. Теперь пользователь сможет оформить заказ на ускоренной версии магазина.

Также мы готовим поддержку нового типа плеера с сохранением скорости загрузки Турбо-страниц. Вместе с ним можно будет подключать новые форматы рекламы, в частности, видеорекламу. В ближайшее время вас ожидает ещё больше возможностей, о которых подробнее мы традиционно рассказываем в нашем блоге.

С наступающим!

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    Вебмастерская,Турбо-страницы,Вебмастер
    Чаты в колдунщике организаций
    25 декабря 2018, 11:05

    Теперь чаты с операторами отображаются не только в сниппетах сайтов на Поиске, но и в колдунщиках организаций.

    Чтобы надёжнее связать чат и карточку организации, мы просим всех владельцев получить в Яндекс.Диалогах подтверждение для чата через Яндекс.Справочник. Для этого нужно, чтобы у логина, под которым создаётся чат в Диалогах, появились права доступа в личный кабинет бизнеса в Яндекс.Справочнике.

    Как и в Вебмастере, в Справочнике права можно делегировать, поэтому эта процедура не должна занять у вас много времени.

    Команда Яндекс.Диалогов

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    Навыки Алисы
    Обновлённый ИКС
    25 декабря 2018, 15:31

    В конце августа мы представили в режиме беты индекс качества сайта. Пришло время внести небольшие коррективы в алгоритм расчета ИКС и учесть некоторые замечания, которые мы получили от вебмастеров.

    В новой версии ИКС мы стараемся не присваивать ИКС сайтам, которые больше не содержат контента — например, в случае, когда сайт перестал существовать. Также мы перестали присваивать минимальное значение ИКС в случае, когда у нас недостаточно данных о сайте.

    Отслеживать динамику ИКС и сравнивать его с сайтами-конкурентами можно в Вебмастере.

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    ИКС,Вебмастер