Блог о технологиях Яндекса

февраль 2018
API Яндекс.Директа: поддержка графических объявлений на основе креативов
2 февраля 2018, 12:41

В API появилась поддержка графических объявлений на основе креативов, созданных в конструкторе креативов.

В сервисе Ads для таких объявлений добавлены новые подтипы типа IMAGE_AD: TEXT_AD_BUILDER_AD (для группы текстово-графических объявлений) и MOBILE_APP_AD_BUILDER_AD (для рекламы мобильных приложений).

Как работать с объявлениями нового подтипа:

  • Для создания или редактирования такого объявления его параметры необходимо передавать в соответствующей структуре TextAdBuilderAd или MobileAppAdBuilderAd методов addupdate.
  • Чтобы получить параметры объявления, необходимо перечислить имена параметров во входном параметре TextAdBuilderAdFieldNames или MobileAppAdBuilderAdFieldNames метода get.

Создание креативов доступно только в веб-интерфейсе Директа. Получить список ID своих креативов можно в конструкторе креативов.

Подробности работы с такими объявлениями в API вы можете найти в документации.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс.Директа.

Читать дальше
3 комментария
API Директа
Актуализация токенов: как работают push-кампании в AppMetrica
9 февраля 2018, 14:56

В настройках push-уведомлений AppMetrica появилась одна полезная галочка:

Рассказываем, зачем она нужна и как работает.

Зачем актуализировать токены?

Чтобы отправить пользователю push, нам нужен его уникальный идентификатор — push-токен. Он выдаётся сервисом операционной системы: Apple Push Notifications Service (APNS) в iOS и Firebase Cloud Messaging (FCM) в Android.

AppMetrica Push SDK получает токен устройства и отправляет его на наш сервер, чтобы потом использовать в рассылке.

Как работает AppMetrica Push

Если пользователь долго не запускал приложение, APNS или FCM отзывает его токен. Поскольку токен, который мы храним на сервере, становится невалидным, AppMetrica не сможет доставить пользователю сообщение.

Чтобы решить проблему, мы научились актуализировать push-токены. Поставьте галочку в настройках приложения, и AppMetirca станет автоматически перезапрашивать токен раз в день, посредством silent push. Silent push не побеспокоит пользователя: он не появится в панели уведомлений и обработается в фоновом режиме.

Как настроить silent push в приложении?

В iOS не нужно производить дополнительных настроек. Всё заработает автоматически.

В Android убедитесь, что приложение корректно обрабатывает этот формат сообщений. В противном случае, пользователи могут получить не silent push, а самый обычный: он появится в панели уведомлений и введёт пользователей в замешательство.

Актуализация push-токенов делает кампании эффективнее, ведь теперь в них попадает больше пользователей.

Если для эффективной работы с AppMetrica вам не хватает какой-то функции, опишите идею на нашей платформе для голосований! Мы обязательно рассмотрим ваше предложение со всех сторон.

___

Давайте растить аудиторию вместе!

Команда AppMetrica

Оригинал опубликован в блоге AppMetrica

Читать дальше
Нет комментариев
AppMetrica
Плагины Турбо-страниц для CMS
14 февраля 2018, 17:36

Технология Турбо-страниц становится все более востребованной, и для неё уже появилось много плагинов под разные CMS. Уже сейчас есть плагины для WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс, — они позволяют генерировать RSS-канал для добавления в Вебмастер. Для вашего удобства мы собрали их вместе на одной странице на сайте Технологий Яндекса. Так вы сможете легко сравнить их между собой и выбрать наиболее подходящий для вашего сайта.

Если вы сами являетесь создателем плагина для Турбо-страниц и хотите, чтобы и ваша разработка была добавлены на эту страниц, просто напишите нам в поддержку Вебмастера. Если плагин пройдет проверку, мы обязательно его добавим в каталог.

Хотим обратить ваше внимание на то, что компания Яндекс является разработчиком только самой технологии Турбо-страниц, но не плагинов к ней. По всем вопросам, связанным с плагинами, стоит писать разработчикам плагинов напрямую. 

Помогаем делать сайты быстрее 
Команда Турбо-страниц

P. S. Подписывайтесь на наши каналы,
чтобы быть в курсе последних новостей

Блог Яндекса для Вебмастеров
YouTube
Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзене

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

Читать дальше
2 комментария
Турбо-страницы
API Матрицы расстояний и Маршрутизатора
27 февраля 2018, 18:49

Матрицы расстояний широко применяются в решении логистических задач, например, они позволяют выбрать ближайшего курьера или таксиста, найти филиал, до которого можно быстрее дойти, и даже составить план доставки для нескольких курьеров.

Раньше пользователям API Карт приходилось самостоятельно решать эти задачи, что требовало значительной разработки и большого количества запросов к сервисам API. Теперь Матрица Расстояний доступна в виде отдельного API.

API Матрицы Расстояний умеет:

  • Строить маршруты с учётом текущих пробок, а также прогноза пробок,  для маршрутов «в будущем».
  • Строить маршруты для пешеходов, автомобилистов и общественного транспорта.
  • Автоматически привязывать точки к дорожному графу.

API Матрицы расстояний позволяет построить до 100 маршрутов за один HTTP запрос. В ответе содержится время в пути и протяженность для каждого маршрута.

Подключить API Матрицы расстояний

API Маршрутизатора обладает теми же возможностями, что и API Матрицы расстояний:

  • Может строить маршруты с учётом текущих пробок или прогноза пробок,  для маршрутов «в будущем».
  • Маршруты доступны как для пешеходов и общественного транспорта, так и для автомобилистов.
  • Точки начала и конца маршрута автоматически привязываются к дорожному графу.

Кроме того, API возвращает полилинию маршрута с указанием типа транспорта для каждого сегмента пути.

Подключить API Маршрутизатора

Читать дальше
Нет комментариев
API Карт