В API появилась поддержка графических объявлений на основе креативов, созданных в конструкторе креативов.
В сервисе Ads для таких объявлений добавлены новые подтипы типа IMAGE_AD: TEXT_AD_BUILDER_AD (для группы текстово-графических объявлений) и MOBILE_APP_AD_BUILDER_AD (для рекламы мобильных приложений).
Как работать с объявлениями нового подтипа:
- Для создания или редактирования такого объявления его параметры необходимо передавать в соответствующей структуре TextAdBuilderAd или MobileAppAdBuilderAd методов add, update.
- Чтобы получить параметры объявления, необходимо перечислить имена параметров во входном параметре TextAdBuilderAdFieldNames или MobileAppAdBuilderAdFieldNames метода get.
Создание креативов доступно только в веб-интерфейсе Директа. Получить список ID своих креативов можно в конструкторе креативов.
Подробности работы с такими объявлениями в API вы можете найти в документации.
Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс.Директа.