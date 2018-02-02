В настройках push-уведомлений AppMetrica появилась одна полезная галочка:

Рассказываем, зачем она нужна и как работает.

Зачем актуализировать токены?

Чтобы отправить пользователю push, нам нужен его уникальный идентификатор — push-токен. Он выдаётся сервисом операционной системы: Apple Push Notifications Service (APNS) в iOS и Firebase Cloud Messaging (FCM) в Android.

AppMetrica Push SDK получает токен устройства и отправляет его на наш сервер, чтобы потом использовать в рассылке.

Как работает AppMetrica Push

Если пользователь долго не запускал приложение, APNS или FCM отзывает его токен. Поскольку токен, который мы храним на сервере, становится невалидным, AppMetrica не сможет доставить пользователю сообщение.

Чтобы решить проблему, мы научились актуализировать push-токены. Поставьте галочку в настройках приложения, и AppMetirca станет автоматически перезапрашивать токен раз в день, посредством silent push. Silent push не побеспокоит пользователя: он не появится в панели уведомлений и обработается в фоновом режиме.

Как настроить silent push в приложении?

В iOS не нужно производить дополнительных настроек. Всё заработает автоматически.

В Android убедитесь, что приложение корректно обрабатывает этот формат сообщений. В противном случае, пользователи могут получить не silent push, а самый обычный: он появится в панели уведомлений и введёт пользователей в замешательство.

Актуализация push-токенов делает кампании эффективнее, ведь теперь в них попадает больше пользователей.

Если для эффективной работы с AppMetrica вам не хватает какой-то функции, опишите идею на нашей платформе для голосований! Мы обязательно рассмотрим ваше предложение со всех сторон.

___

Давайте растить аудиторию вместе!

Команда AppMetrica

Оригинал опубликован в блоге AppMetrica