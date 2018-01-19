Блог о технологиях Яндекса

январь 2018
Сравните тренд развития своего сайта - в Вебмастере
19 января 2018, 22:46

Сегодня в Яндекс.Вебмастере появился новый инструмент — Тренды.
Этот инструмент позволяет сравнить динамику развития вашего сайта относительно схожих сайтов.

Мы считаем сайты похожими, если они:

 — решают сходные задачи пользователей;

— сопоставимы по размеру.

Группы похожих сайтов формируются автоматически и состоят из десятков и сотен сайтов. Статистика обновляется регулярно.

Посмотрите на ваши успехи прямо сейчас!

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров.

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Вебмастер
Расскажите нам про поисковые запросы!
21 января 2018, 20:44

Как вы могли заметить, мы все больше внимания уделяем инструменту «Поисковые запросы». Нам очень хотелось узнать, как вы его используете и что ожидаете от инструмента, еще в прошлом году. Но спросить хотелось о столь многом, что мы решили создать отдельный опрос — только про «Поисковые запросы».

Если вы используете этот раздел — пожалуйста, расскажите нам о том, как нам его доработать для вас.

Если вы вдруг не смогли через него решить свои задачи — пожалуйста, расскажите нам и об этом, мы постараемся сделать так, чтобы он и вам мог помогать.

Если вы впервые слышите об этом инструменте — попробуйте его в действии — и поделитесь своим мнением. 

Команда Вебмастера
Делаем наши инструменты для вас!

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров.

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Вебмастер
Новогодние подарки от Турбо-страниц: выполняем обещания
22 января 2018, 12:04

К концу прошедшего года мы выполнили все обещанные доработки по Турбо-страницам, а именно — теперь на страницу можно добавлять:

Скорость отрисовки рекламы, мы, кстати, тоже повысили. Кроме того, мы также расширили возможности аналитики — теперь на сайт можно добавить счётчик абсолютно любой системы аналитики и передачу параметров визитов в Яндекс.Метрику.

Подробнее о том, как реализовать все это на ваших Турбо-страницах, читайте в нашей Помощи. Хотим обратить отдельное внимание на то, что все описанные выше улучшения вносятся через изменение RSS-канала, а не через дополнительные поля в Яндекс.Вебмастере. В самом Вебмастере нужно просто убедиться, что указана верная ссылка на обновленный RSS и что в превью страницы отображаются с расширенным форматированием.

Посмотреть, как такое форматирование выглядит на реальной Турбо-странице,  можно по ссылке: https://yandex.ru/turbo?text=new-elements-2017-q4 

Если вы читаете этот пост не с мобильного устройства, то можете воспользоваться вот этим QR-кодом для перехода на страницу со смартфона — ведь именно на них и будут отображаться Турбо-страницы для ваших пользователей. 

Команда Яндекс.Поиска

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров.

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Турбо-страницы
Рекомендованные запросы в Вебмастере
24 января 2018, 16:59

Летом мы запустили бета-версию функциональности «Рекомендованные запросы». В разделе представлены соответствующие тематике вашего сайта поисковые запросы, которые могут привлекать дополнительный трафик на сайт. А недавно, собрав много полезной обратной связи, мы обновили этот раздел и сделали его доступным для всех. Таким образом, у всех пользователей Вебмастера появился новый раздел с информацией о рекомендованных поисковых запросах с учётом региональности и указанием страниц. Эти данные можно использовать для привлечения трафика как с помощью органического поиска, так и контекстной рекламы. Подробнее об инструменте можно прочитать в нашей Помощи.

Для того чтобы начать сбор рекомендованных запросов именно для вашего сайта, нужно зайти в раздел «Поисковые запросы» — «Рекомендованные запросы» — и нажать на кнопку «Получить рекомендованные запросы».
Обычно сбор занимает около недели. Обратите внимание, что в некоторых редких случаях и после недели сбора данных информации недостаточно — тогда показан статус «Недостаточно данных». Такое может быть, если ваш сайт показывается слишком редко и для него пока сложно построить прогноз по рекомендациям.

Обратите внимание, что в инструменте уже сейчас поддержаны:

  • гибкая настройка фильтров через интерфейс;
  • привязка запросов к регионам;
  • выгрузки в xls, которые можно сразу передать вашему трафик-менеджеру.

Вот краткий разбор одного из основных сценариев работы с этим инструментом.

Наша цель: привлечь больше трафика на заданные маски URL (или конкретные URL).
Зачем это может быть нужно? Например, вряд ли у интернет-магазина все товары одинаково маржинальны. А это значит, что у оптимизатора или трафик-менеджера есть задача приводить больше трафика именно на эти ценные URL. Как же в этом нам может помочь наш новый инструмент?

Шаг первый: получаем список рекомендованных запросов и фильтруем так, чтобы у нас остались только нужные нам «ценные» URL. 

Шаг второй: упорядочиваем эти URL по убыванию прогноза показов, ведь зачем нам упорно работать над запросами, которые с большой вероятностью не будут востребованы нашими потенциальными посетителями?



Шаг третий: проверяем, решает ли страница задачи пользователя, выраженные в запросах. Например, для запроса [«название товара» характеристики] нужно убедиться, что у товара есть характеристики, а для запроса [«название товара» обзор] — обзор. Интересно, что среди таких запросов могут быть как ожидаемые запросы, так и те, о которых ранее владелец сайта мог и не догадываться.



Шаг четвертый: оптимизируем страницу, чтобы она отвечала под основные рекомендованные запросы для неё, например, проверяем заголовок страницы, h1, title и description.

Шаг пятый, дополнительный: при необходимости можно проверить эффективность работы страницы, закупив на неё таргетированный трафик по этим запросам.

Команда Вебмастера

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров.

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Вебмастер
AppMetrica Push API: больше свободы в рассылке уведомлений
25 января 2018, 12:26

С помощью push-кампаний легко оповестить аудиторию о массовых промо-акциях, технических работах и других важных мероприятиях.

При гибком таргетинге кампаний, конверсионность приложения существенно повышается. Об этом ранее рассказали наши коллеги из Авто.ру.

Сегодня мы представляем инструментарий для разработчиков, который позволяет рассылать push-кампании, минуя интерфейс AppMetrica.

Зачем нужен Push API

Push API даёт разработчикам доступ к push-кампаниям. Теперь вы сможете:

Использовать для рассылки собственные списки токенов

Push API позволяет вручную задать список push-токенов, владельцы которых получат уведомление. Следовательно, нет привязки к нашим сегментам.

Если вы раньше пользовались другими сервисами для push-рассылок, у вас, наверняка, накопились сегменты, собранные вручную. Теперь их можно задействовать в AppMetrica.

Интегрировать AppMetrica Push в свой дашборд или серверную инфраструктуру

Вы можете посылать запросы к Push API со своего сервера. Делать это можно автоматически, заскриптовав рассылку, в зависимости от событий на этом сервере.

К примеру, если пользователь совершил покупку на сайте, зайдя в свой аккаунт, приложение об этом не узнает. Провязав логины пользователей с рекламными идентификаторами их устройств, вы сможете таргетировать push-кампании на пользователей, совершивших покупку не только в приложении, но и на сайте.

Статистику push-кампании можно добавить в дашборд, наряду с метриками из API отчётов.

Как собрать сегмент для Push API

Сегмент собирается с помощью Logs API. Push-токены легко выгружаются через Экспорт данных.

Как начать пользоваться Push API

Документация к API, как всегда, собрана на нашем портале.

Если у вас появились вопросы по API, пишите на appmetrica@yandex-team.ru — мы всегда рады помочь, принять ваши пожелания и замечания.

Получайте больше от push-кампаний!

Команда AppMetrica

Оригинал новости опубликован в блоге AppMetrica.

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API Директа. Изменения в расчёте баллов: Keywords.get и Bids.get
28 января 2018, 13:47

На следующей неделе мы изменим количество списываемых баллов и логику их расчёта в методе get сервисов Keywords и Bids.

Ранее на получение данных по ключевым фразам (Keywords.get) вы тратили 1 балл за каждую фразу и 15 баллов за вызов метода. Мы решили уменьшить затраты в баллах на эти операции и сбалансировать баллы при работе с сервисами Keywords и Bids.

Какими станут значения:

  • Keywords.get — 1 балл за 2000 фраз, если не запрошен ни один из параметров ProductivityStatisticsSearchStatisticsNetwork и 3 балла за 2000 фраз с запросом любых статистических данных.
  • Bids.get — 3 балла за 2000 фраз.

Если получено менее 2000 фраз, баллы списываются только за вызов метода. Количество баллов за вызов метода get в этих сервисах не изменится.

Таким образом, затраты баллов в целом снизятся, особенно если до этого у вас много баллов уходило на синхронизацию данных по ключевым фразам. К тому же вы сможете с большей гибкостью выбирать, какие именно данные по ключевым фразам вы получите и сколько на это потратите.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс.Директа.

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API Директа
AppMetrica.Трекинг Apple Search Ads: Как работает реклама в App Store
29 января 2018, 12:37

Сегодня в трекинге AppMetrica появился ещё один источник трафика. Наш сервис теперь атрибутирует нативную рекламу — Apple Search Ads. Чтобы начать отслеживать трафик Search Ads, просто активируйте iAds Framework и обновите AppMetrica SDK до последней версии.

 Чтобы понять, как работает реклама в поиске App Store, мы пообщались с основателями компании AdAhead, — Алексеем Адамовичем и Юрием Листопадом. AdAhead — платформа для менеджмента и оптимизации рекламных кампаний в Search Ads. Алексей и Юрий уже протестировали AppMetrica и Search Ads с одним из ключевых клиентов.

— Правда ли, что Apple Search Ads в России пока не работает? Для каких регионов можно покупать такую рекламу?

Алексей: Всё верно. Эту рекламу пока не видят пользователи с российскими Apple ID. Объявления Search Ads видны пользователям из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Швейцарии. Список стран будет расширяться. Тем не менее, российские издатели, работающие на международный рынок, рекламу в App Store используют.

— Как обстоят дела с качеством трафика?

Алексей: Поскольку трафик нативный и напрямую ассоциирован с ключевыми словами конкретного приложения, качество трафика высокое. Издатели довольны, потому что трафик максимально целевой.

Юрий: Стоит заметить, что канал недешевый. Высоко таргетированный трафик не может быть дешёвым априори. CPI начинается от $0.1 и может достигать $10-15, в зависимости от таргетинга.

С появлением конкурента, CPI вырос в 3.5 раза.

Таргетинг на бренд конкурента будет стоить дороже. У нас был кейс, когда по ключевому слову не было конкуренции и CPI обходился в $0.2. С появлением конкурента, CPI вырос в 3.5 раза: до $0.7.

Говоря о специалистах, закупающих канал Search Ads, мы подразумеваем маркетологов, которые занимаются аналитикой в первую очередь. Наиболее успешны рекламодатели, способные оценить свою аудиторию и распределить бюджет на основе ROI.

Структурированный анализ с использованием данных трекера расскажет о качестве трафика и его окупаемости.

Для кого-то сработает и закупка «в лоб», но большинству трафик покажется слишком дорогим. Структурированный анализ с использованием данных трекера расскажет о качестве трафика и его окупаемости.

Качество рекламы в магазине неоспоримо, но важно правильно подобрать все составляющие: ключевые слова, иконку, скриншоты, описание. Пользователь со своего устройства ищет то, что он хочет найти и получает что искал, не отвлекаясь на сопутствующие предложения (Laser Target).

Стандартная система биддинга «предложил больше — получил больше» здесь не работает. Разумно выкупать только релевантные поисковые запросы, а их объем — ограничен. Никакое повышение бюджета не поможет получить больше запросов, чем на самом деле сгенерировали посетители AppStore.

Алексей: Алгоритм оценивает релевантность приложения заданным ключевым словам, а также считает TTR (TTR CTR, просто другой термин — tap). Рекламный блок состоит из промо-скриншотов, загруженных в App Store при публикации приложения, либо из иконки с первыми строками из описания.

Юрий: Вице-президент по рекламе Todd Teresi из Apple, курирующий Search Ads, утверждает, что система видит намного больше метрик, чем мы можем себе представить. Мы полагаем, что принимая решение о показе приложения в рекламном блоке, алгоритмы Search Ads учитывают поведение пользователей.

Вероятно, на основании всех данных формируется некий коэффициент для приложения и ключевого слова. Его значение влияет на распределение трафика. Как у Facebook — «Think beyond the install».

— Перейдём к техническим вопросам. Как Search Ads индексирует ключи? Перед началом кампании, нужно будет ввести ключевые слова?

Юрий: Search Ads предлагает список начальных, релевантных, по мнению системы, ключевых слов. Информация подтягивается из метаданных приложения в App Store. Название, категории, ключевые слова, информация о приложениях, похожих на ваше. Возможно, система просматривает и описание приложения.

— Т.е. доступны все ключевые слова, которые используем мы и какие-то из конкурентов? Каковы возможности по настройке кампании? Что мне делать, чтобы таргетироваться точнее?

Алексей: Создавая кампанию, пользователь выбирает список ключевых слов и таргетингов: географию, пол, возраст; добавляет собственные ключевые слова, до 2000 на группу объявлений.

Есть 2 варианта таргетирования: по точному списку ключевых слов (exact search match), либо по одному «корневому», который ветвится по похожим (broad search match). Пример broad search match: слово «free games» даст трафик по ключу «free puzzle games» и так далее.

— Как не платить деньги за тех, кто пришел бы в приложение бесплатно? Исключаются ли такие людей из аудитории кампании? Можно ли указать определённую категорию приложения?

Алексей: Категорию выбрать нельзя. Есть ещё момент касательно таргетинга по соц-дему и географии: не забывайте, что ~30% пользователей не передают свои IDFA рекламным сетям. Выбирая «мужчин в возрасте 30-40 лет, из Нью-Йорка», вы потеряете в объеме закупаемой аудитории. Apple знает об этих людях, но они запрещают на себя таргетироваться. Работайте с ключевыми словами. Стоп-слова помогут исключить показы по запросам, с которых приложение получает органический трафик.

Если вы не будете выкупать органический трафик для приложения Яндекс.Музыка, размещаясь по запросам Boom, Google Music, Zvooq и др., это сделают конкуренты.

Некоторые клиенты таргетируются и на собственный бренд, и на конкурентов. Даже тогда, когда занимают первые позиции по ключевым словам. Крупные игроки рынка вынуждены так поступать, потому что борются за каждого пользователя. Если вы не выкупите органический трафик для приложения Яндекс.Музыка, размещаясь по запросам Boom, Google Music, Zvooq и др., это сделают конкуренты.

Пользователи поищут и те приложения, которые соседствуют в выдаче с Яндекс.Музыкой. Бывает даже, что бренд ниже по своему ключу, чем его конкурент. Особенно часто с этим сталкиваются разработчики игр: в выдаче могут соседствовать несколько похожих игр жанра «match-3», и пользователю будет, по большому счёту, всё равно, какую из них установить. Скорее всего, выбор падет на первую игру в списке. У них и названия, часто, схожие, можно перепутать.

Но исключать слова тоже надо. По поисковому запросу «кубики» App Store выдаст не только игру в кости. Сюда же попадает приложение «кубики для пресса». Подобные случаи надо пресекать.

Однако в какой-то момент, ориентируясь на TTR, алгоритм всё равно поймёт, что потенциальные пользователи приложения ищут игру в кости, а не кубики для пресса. Упадут показы, поднимется CPI.

Поэтому Search Ads не торопится выходить на российский рынок. Есть сложности с семантикой: известная проблема слов зАмок и замОк, например.

— Случай с кубиками показывает, что нужна возможность закупать трафик по этому запросу, но ограничивать категории. Чтобы баннер показывался только в выдаче с играми, а в спортивных приложениях его не было.

Юрий: Тут в дело вступает трекинг, который как раз появился в AppMetrica. Посмотрите, что делают пользователи, установившие приложение по определенному ключевому слову. Если видно, что трафик нецелевой — уберите ключ из кампании.

10-30% пользователей, после установки приложения, попросту забывают о нём.

Алексей: Ещё один плюс трекинга вообще и AppMetrica в частности: Apple атрибутирует установки именно по нажатию кнопки «Установить». В AppMetrica атрибуция происходит по первому запуску. В данном случае это преимущество, потому что из статистики мы видим, что 10-30% пользователей, после установки приложения, попросту забывают о нём: сворачивают App Store, а приложение не открывают.

Юрий: В ближайшем будущем Apple планирует дать разработчикам доступ к open rate приложения, и тогда мы получим ещё более точные данные.

Главные показатели, по которым система оптимизирует кампании — TTR и CR. Если они растут, по этим ключевым словам на приложение пойдёт больше трафика. 100% показов по ключу одно приложение никогда не получит, но при высоких TTR и CR, объем может подняться на 50-60%. Всё зависит от очереди приложений на показ рекламы. В идеальном случае, трафик распределится между всеми желающими равномерно.

Алексей: У трафика Search Ads есть вспомогательный эффект: приложение растёт органически, поднимаясь в ранжировании по ключевым запросам. В какой-то момент можно даже выйти на первое место по поиску. Правда выход в топ-1 займёт не одну неделю. Процесс долгий, потому что этого же добиваются и конкуренты.

После 7 дней работы кампании Search Ads, приложение поднялось до 20-го места по ключевому слову.

Кейс: приложение для хранения фотографий, которое мы продвигали. В поиске по ключевому слову оно находилось ниже 200-го места. Обычный пользователь до этой позиции просто не станет листать. После 7 дней работы кампании Search Ads, приложение поднялось до 20-го места по ключевому слову.

— Выходит, алгоритм поднимает именно качественные приложения, а не те, у которых рекламный бюджет больше?

Юрий: у рекламодателя нет всей информации о действиях пользователя в приложении, поэтому нельзя утверждать это однозначно. Но со слов вице-президента Apple по рекламе, получить деньги от рекламодателей — не основная цель. Компания делает ставку на вывод в топ самых качественных приложений. Search Ads не отдаст все показы крупным игрокам, готовым заплатить максимум. Трафик распределится между всеми участниками торгов.

— Вы говорили, что алгоритм обучается в процессе кампании. Он подбирает для показа лучших пользователей, основываясь на TTR и CR?

Алексей: Скорее, подбирает из списка самые конверсионные ключевые слова. Если TTR и CR для ключа очень сильно проседают, показы по нему постепенно остановятся.

Повторюсь, Search Ads ориентирован скорее на небольших издателей. Система устроена так, что можно запустить кампанию в один клик, даже без добавления ключевых слов. Apple позиционирует Search Ads скорее как инструмент для повышения discovery в App Store. Цель — не только заработать (хотя это тоже, безусловно), но и доставлять пользователям разнообразные, при этом, максимально качественные приложения.

Пусть ваш TTR растёт, а CPI падает. Закупаете рекламу в App Store? Заходите в наш чат в Telegram и поделитесь опытом  с коллегами!

 Команда AppMetrica

AdAhead — стартап с белорусскими корнями. С конца 2016 года разрабатывает платформу автоматизации и оптимизации рекламных кампаний Apple Search Ads. Система предоставляет единый интерфейс, объединяющий данные из Search Ads и платформ атрибуции. Система автоматизирует повседневные операции, основываясь на показателях производительности ключевых слов.

Оригинал новости опубликован в блоге AppMetrica.

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AppMetrica
AppMetrica On-Going
30 января 2018, 15:40

Представляем первый релиз этого года: новая интеграция, платформа для голосования и упроститель жизни для тех, кто хочет построить свой дашборд.

Новая интеграция: DoubleClick

Теперь трекинг AppMetrica работает и с системой DoubleClick Bid Manager от Google. Настроить интеграцию просто: создайте трекер для партнёра DoubleClick, указав srctokencat и type. Подробнее смотрите в нашей документации.

Голосуйте за новые функции AppMetrica

Есть идеи по улучшению сервиса? Теперь появилось место, куда можно записать их и обсудить с другими пользователями AppMetrica. Все ваши предложения и замечания мы собираем на vote.appmetrica.yandex. Здесь же — выставляем идеи на голосование и сообщаем, если предложение одобрено и принято в работу.

Будем рады вашим пожеланиям: предлагайте, голосуйте и комментируйте! Не забывайте и про наш чат в Telegram: мы обсуждаем там все нововведения и делимся опытом.

Упроститель жизни — API Linker

Сделать персональный дашборд с помощью API Отчётов стало проще. Теперь кнопка экспорта в каждом отчёте умеет показывать URL запроса к API для таблицы или графика. Его больше не нужно составлять вручную: просто соберите нужный сегмент в веб-интерфейсе и нажмите «Экспорт».

Это первый релиз 2018-го. Дальше будет ещё интереснее!

На страже ваших дашбордов

Команда AppMetrica

Оригинал записи опубликован в блоге AppMetrica.

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AppMetrica
API Директа: немного о методах
31 января 2018, 20:44

Метод Clients.get теперь позволяет получить параметры агентства и настройки пользователя — представителя агентства.

А в сервис Reports мы добавили поле CriterionType  — тип условия показа, заданного рекламодателем.

Оригинал новости опубликован в блоге API Директа

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API Директа