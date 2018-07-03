В Яндекс.Такси выпустили виджет для быстрого заказа такси. Он пригодится сайтам кафе, бизнес-центров, фотосалонов — любых организаций, куда можно добраться на

автомобиле. С помощью виджета посетители сайта могут заказать такси к организации прямо из раздела «Контакты», а владельцы — получить проценты от стоимости поездок, заказанных через виджет.

Виджет встраивается в любое место на сайте: например, на страницу с контактами. Его можно настроить так, чтобы он показывал примерное время поездки и её ориентировочную стоимость.

Виджет на сайте торгового центра «Филион»

Если пользователь смотрит сайт с компьютера или планшета и нажимает на виджет — открывается сайт Яндекс.Такси с формой заказа. В поле «куда» уже указан адрес организации, вводить его самостоятельно не нужно. Сайт также постарается заполнить поле «откуда» — если у него получится определить, где находится пользователь. Останется только нажать «Вызвать».

После клика по виджету открывается сайт Яндекс.Такси с заполненным полем «Куда»

Когда пользователь нажимает на виджет с телефона, открываетcя приложение Яндекс.Такси — если оно уже установлено у пользователя. Если приложения нет, по умолчанию виджет предложит скачать его в App Store или Google Play. Можно изменить настройки, чтобы вместо магазина приложений открывался сайт Яндекс.Такси.

Как настроить виджет

Виджет можно создать самостоятельно с помощью конструктора. В нём настраивается форма, стиль, размер и заголовок. Адрес организации нужно вписать в отдельном поле.

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Генератор виджета

Конструктор генерирует код для виджета. Его нужно скопировать и вставить на сайт.

Виджет генерирует готовый html-код

Чтобы виджет показывал ориентировочное время поездки и приблизительную стоимость, нужно, чтобы сайт определял местоположение пользователя. Для этого есть условия:

1. Протокол сайта, где установлен виджет, — https. На http прогнозирование стоимости и времени поездки работать не будет.

2. Пользователь разрешил, чтобы сайт определял, где он находится: отметил это в запросе на определение местоположения.

3. Сеть, через которую пользователь подключён к интернету, предоставила достаточно точные данные.

Также нужно подключить виджет к API прогноза стоимости: для этого достаточно заполнить анкету. Менеджер Яндекс.Такси проверит её и выдаст доступ к API прогноза.

Форма для ввода трекингового кода в виджете

Программа вознаграждения

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подключить виджеты к программе вознаграждения. Это значит, они могут получить процент от стоимости поездки с заказов такси через виджет. Будет ли отчисляться вознаграждение и какой оно будет величины, зависит от обстоятельств поездки, тарифа и ещё множества факторов.

Пример процентов с заказов по программе вознаграждения. За 23 поездки в день — 362 рубля

Проценты с заказов копятся в личном кабинете и выплачиваются на расчётный счёт по запросу владельца сайта. Кроме вознаграждения в личном кабинете видно статистику поездок: когда и сколько людей заказали такси через виджет.

В личном кабинете видно, сколько людей заказали такси с помощью виджета

Чтобы подключить программу вознаграждений — нужно заполнить формурегистрации, скачать оферту на заключение договора, подписать, отсканировать и отправить. Менеджер проверит данные, подтвердит запрос и вышлет трекинговый код: его нужно вставить в конструктор.

Трекинговый код нужно вставить в виджет

Вопросы об установке и работе виджета можно задать через форму поддержки или написать на taxi-api-support@yandex-team.ru.

Команда Яндекс.Такси

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