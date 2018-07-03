Блог о технологиях Яндекса

июль 2018
Виджет для заказа такси: как поставить его на сайт и получать проценты с заказов
3 июля 2018, 12:36

В Яндекс.Такси выпустили виджет для быстрого заказа такси. Он пригодится сайтам кафе, бизнес-центров, фотосалонов — любых организаций, куда можно добраться на
автомобиле. С помощью виджета посетители сайта могут заказать такси к организации прямо из раздела «Контакты», а владельцы — получить проценты от стоимости поездок, заказанных через виджет.

Виджет встраивается в любое место на сайте: например, на страницу с контактами. Его можно настроить так, чтобы он показывал примерное время поездки и её ориентировочную стоимость. 

Виджет на сайте торгового центра «Филион»

Если пользователь смотрит сайт с компьютера или планшета и нажимает на виджет — открывается сайт Яндекс.Такси с формой заказа. В поле «куда» уже указан адрес организации, вводить его самостоятельно не нужно. Сайт также постарается заполнить поле «откуда» — если у него получится определить, где находится пользователь. Останется только нажать «Вызвать». 

После клика по виджету открывается сайт Яндекс.Такси с заполненным полем «Куда»

Когда пользователь нажимает на виджет с телефона, открываетcя приложение Яндекс.Такси — если оно уже установлено у пользователя. Если приложения нет, по умолчанию виджет предложит скачать его в App Store или Google Play. Можно изменить настройки, чтобы вместо магазина приложений открывался сайт Яндекс.Такси.  

Как настроить виджет

Виджет можно создать самостоятельно с помощью конструктора. В нём настраивается форма, стиль, размер и заголовок. Адрес организации нужно вписать в отдельном поле. 

Генератор виджета

Конструктор генерирует код для виджета. Его нужно скопировать и вставить на сайт. 

Виджет генерирует готовый  html-код

Чтобы виджет показывал ориентировочное время поездки и приблизительную стоимость, нужно, чтобы сайт определял местоположение пользователя. Для этого есть условия:

1. Протокол сайта, где установлен виджет, — https. На http прогнозирование стоимости и времени поездки работать не будет.

2. Пользователь разрешил, чтобы сайт определял, где он находится: отметил это в запросе на определение местоположения.

3. Сеть, через которую пользователь подключён к интернету, предоставила достаточно точные данные. 

Также нужно подключить виджет к API прогноза стоимости: для этого достаточно заполнить анкету. Менеджер Яндекс.Такси проверит её  и выдаст доступ к API прогноза. 

Форма для ввода трекингового кода в виджете

Программа вознаграждения

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подключить виджеты к программе вознаграждения. Это значит, они могут получить процент от стоимости поездки с заказов такси через виджет. Будет ли отчисляться вознаграждение и какой оно будет величины, зависит от обстоятельств поездки, тарифа и ещё множества факторов.

Пример процентов с заказов по программе вознаграждения. За 23 поездки в день — 362 рубля

Проценты с заказов копятся в личном кабинете и выплачиваются на расчётный счёт по запросу владельца сайта. Кроме вознаграждения в личном кабинете видно статистику поездок: когда и сколько людей заказали такси через виджет.

В личном кабинете видно, сколько людей заказали такси с помощью виджета

Чтобы подключить программу вознаграждений — нужно заполнить формурегистрации, скачать оферту на заключение договора, подписать, отсканировать и отправить. Менеджер проверит данные, подтвердит запрос и вышлет трекинговый код: его нужно вставить в конструктор.

Трекинговый код нужно вставить в виджет

Вопросы об установке и работе виджета можно задать через форму поддержки или написать на taxi-api-support@yandex-team.ru. 

Команда Яндекс.Такси

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров

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Яндекс.Такси
В гостях у Алисы: расскажем, как делать навыки
12 июля 2018, 15:36

Хотим пригласить на трансляцию встречи «В гостях у Алисы», которую мы проводим для представителей агентств и студий веб-разработки 16 июля.

На встрече мы поделимся нашим опытом по созданию лучших навыков для Алисы.
Для того, чтобы получить ссылку на трансляцию, не забудьте зарегистрироваться на мероприятие.

Команда Яндекс.Диалогов

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Диалоги
Планы команды Турбо-страниц до конца лета
13 июля 2018, 11:04

По нашей доброй традиции хотим рассказать вам о планах команды Турбо-страниц  до конца лета.

Мы добавим новые форматы контента:

  • галерею медиаконтента со слайдером;
  • быстрый просмотр картинки большего размера по клику;
  • блок рейтинга;
  • поддержку встраиваемого контента из Яндекс.Карт и Яндекс.Музыки;
  • карточки товаров для интернет-магазинов.

Сделаем навигацию по Турбо-страницам ещё более удобной. Появятся:

  • блок содержания и якорные ссылки;
  • сайдбар — новый блок меню;
  • форма поиска — по своему сайту или с передачей запроса в поисковики;
  • дополнительные типы оформления для блока «Вам может быть интересно»;
  • показы новых страниц в формате Турбо при переходе по ссылкам с Турбо-страниц.

И, конечно, не забудем про аналитику: добавим ещё больше статистики в Метрику и возможность использовать цели.

Команда Турбо-страниц

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Турбо-страницы
Открыта сертификация агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги
16 июля 2018, 20:13

С момента анонса Яндекс.Диалогов на YAC прошёл месяц, и мы видим, что спрос на создание навыков сильно превышает количество качественных предложений на рынке. Поэтому мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы вместе с вами создать рынок услуг по созданию навыков для Алисы.

В ближайшие три месяца мы проведем активную работу с теми агентствами и веб-студиями, которые захотят стать нашими партнёрами. Наша задача — убедиться в том, что потенциальный партнёр может создавать сценарий и запрограммировать качественный навык в соответствии с ожиданиями клиента. По результатам этой работы сотрудники каждой компании, которая пройдёт сертификацию, будут иметь все необходимые знания и умения по созданию навыков, а мы будем рады рекомендовать их в качестве сертифицированных партнёров Яндекс.Диалогов.

В рамках первой волны сертификации мы предъявляем к компаниям более мягкие требования: по итогам совместной работы партнёр должен будет продемонстрировать только три навыка для Алисы, а наша команда будем лично помогать советами на каждом из этапов создания навыков. После того, как мы отладим процесс сертификации, мы постараемся его максимально автоматизировать и увеличим количество созданных навыков, необходимых для прохождения сертификации.

Для того, чтобы принять участие в сертификации, отправьте заявку, заполнив форму.

Команда Яндекс.Диалогов

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Диалоги
Запись трансляции встречи «В гостях у Алисы»
16 июля 2018, 20:15

16 июля в офисе Яндекса прошла встреча, посвящённая разработке навыков для нашего голосового помощника Алисы. После того как мы объявили, что обучать Алису теперь может любая компания, нам поступило много вопросов. Посмотрев запись трансляции, вы получите большинство ответов на них.

Вы узнаете, как разрабатывать навыки для Алисы, с какими проблемами можно столкнуться и как их решать. Отдельно мы расскажем, как будем работать с компаниями, которые хотят разрабатывать навыки по заказу клиентов.

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Диалоги
Рекомендации по созданию навыков
18 июля 2018, 14:01

На этой неделе мы объявили не только о запуске сертификации агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги, но и выпустили основные рекомендации по созданию навыков. Здесь же хотим обратить на них отдельное внимание.  


Рекомендации

Решите, какой̆ именно навык вы делаете и зачем, и только после этого приступайте к его созданию. При разработке навыке мы рекомендуем придерживаться следующих правил.

  1. Помните: навык — это диалог
  2. Начните с объяснения
  3. Не перегружайте реплики информацией
  4. Постоянно подсказывайте
  5. Добавляйте вариативности   

Помните: навык — это диалог

Представьте себе, как строится диалог пользователя с навыком. А потом подумайте, куда он может ветвиться и что может пойти не так.

Начните с объяснения

Что делает ваш навык? Пользователь должен понять это сразу, как только в нем оказался.

Не перегружайте реплики информацией

Слишком много деталей в одной реплике — и пользователь начинает путаться. Для смешанных интерфейсов можно использовать кнопки и картинки. Но помните, что есть voice only интерфейсы.


 

Постоянно подсказывайте

«Тупиковые» реплики — это плохо. Всегда старайтесь навести пользователя на какой- то вариант продолжения диалога. Но…

Добавляйте вариативности

Если какой-то тип ответа используется в вашем навыке часто, попробуйте написать несколько вариантов.Чем разнообразнее будут однотипные реплики, тем сильнее ощущение настоящего разговора.

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Диалоги,Алиса
Новые типы ответов в навыках Алисы: картинки и списки
23 июля 2018, 15:16

Теперь навык может отвечать карточкой с большой картинкой:


 

Или списком маленьких картинок:


Чтобы показать картинку в навыке, её нужно предварительно загрузить через API. Как с ним работать, рассказано в документации.

Команда Яндекс.Диалогов

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
У Яндекс.Диалогов появился свой канал на YouTube!
25 июля 2018, 13:20

У Яндекс.Диалогов появился свой канал на YouTube
Подписывайтесь обязательно, так как на нём мы будем публиковать все полезное и интересное по созданию Навыков Алисы.

Так, сегодня мы выложили на него записи докладов с конференции «В гостях у Алисы». Будем очень рады вашим лайкам и комментариям под видео!

Команда Яндекс.Диалогов

YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram 
Канал в Telegram 
Поддержка Яндекс.Диалогов

Оригинал поста опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги