Платформа Диалоги вышла из беты. Теперь любой бизнес получил возможность принимать заказы или отвечать на вопросы пользователей через Поиск и Алису. И не важно, хотите ли вы привлечь новых клиентов или улучшить работу со старыми, автоматизировав процесс, — всё это теперь можно реализовать при помощи новых технологий Яндекса. Например, ресторан может создать в Алисе бота или чат с сотрудником, чтобы бронировать столики или принимать заказы на доставку еды, этот же чат будет доступен и на Поиске. Новостные сайты могут сообщать о результатах последнего матча, а кулинарные проекты — подсказывать лучший рецепт для курицы.

В каталоге все навыки разбиты по категориям: «Бизнес и финансы», «Еда и напитки», «Игры и развлечения» и так далее. Первыми показываются самые популярные навыки, а если среди них не найдётся нужного, человек может воспользоваться поиском.

Бета-тестирование Диалогов продолжалось почти три месяца. Сейчас в каталоге доступно несколько тысяч навыков. Например, можно заказать пиццу в «Папа Джонсе», продукты в «Утконосе» и цветы в Flowwow, узнать баланс мобильного счёта в «Мегафоне», сделать зарядку с Reebok, выбрать билеты в S7, найти работу с HeadHunter, поучить английский в SkyEng, посмотреть меню «Макдоналдса» и задать вопрос боту «Сбербанка».Каждый навык активируется по команде, которую придумал его автор. Как только Алиса слышит эту команду, она открывает отдельное окно, где пользователь продолжает общение с ботом или живым человеком. Пока все боты говорят голосом Оксаны, которую автомобилисты знают по Яндекс.Навигатору, но со временем можно будет выбрать и другие голоса.

Новые навыки Алисы проходят модерацию и затем появляются в приложении Яндекс, Навигаторе и Браузере для iOS и Android, в Браузере для Windows, а также в Яндекс.Станции — домашней мультимедиа-платформе, которую представили на конференции YaC. Отметим, что для того, чтобы навыки стали доступны в Станции и Навигаторе, необходимо, чтобы все сценарии навыков решались при помощи голосовых команд, без необходимости что-то вводить руками.

Команда Яндекс.Диалогов

P. S. Подписывайтесь на наши каналы

Блог Яндекс.Диалогов

Чат Яндекс.Диалогов

Канал Яндекс.Диалогов