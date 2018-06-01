Кстати, у нас для вас готовы две игры:
Проверка на то, какой вы маркетолог — в стиле «верю — не верю».
И рассказ про возможности Яндекс.Диалогов.
Команда Яндекса
Кстати, у нас для вас готовы две игры:
Проверка на то, какой вы маркетолог — в стиле «верю — не верю».
И рассказ про возможности Яндекс.Диалогов.
Команда Яндекса
Платформа Диалоги вышла из беты. Теперь любой бизнес получил возможность принимать заказы или отвечать на вопросы пользователей через Поиск и Алису. И не важно, хотите ли вы привлечь новых клиентов или улучшить работу со старыми, автоматизировав процесс, — всё это теперь можно реализовать при помощи новых технологий Яндекса. Например, ресторан может создать в Алисе бота или чат с сотрудником, чтобы бронировать столики или принимать заказы на доставку еды, этот же чат будет доступен и на Поиске. Новостные сайты могут сообщать о результатах последнего матча, а кулинарные проекты — подсказывать лучший рецепт для курицы.
В каталоге все навыки разбиты по категориям: «Бизнес и финансы», «Еда и напитки», «Игры и развлечения» и так далее. Первыми показываются самые популярные навыки, а если среди них не найдётся нужного, человек может воспользоваться поиском.
Бета-тестирование Диалогов продолжалось почти три месяца. Сейчас в каталоге доступно несколько тысяч навыков. Например, можно заказать пиццу в «Папа Джонсе», продукты в «Утконосе» и цветы в Flowwow, узнать баланс мобильного счёта в «Мегафоне», сделать зарядку с Reebok, выбрать билеты в S7, найти работу с HeadHunter, поучить английский в SkyEng, посмотреть меню «Макдоналдса» и задать вопрос боту «Сбербанка».Каждый навык активируется по команде, которую придумал его автор. Как только Алиса слышит эту команду, она открывает отдельное окно, где пользователь продолжает общение с ботом или живым человеком. Пока все боты говорят голосом Оксаны, которую автомобилисты знают по Яндекс.Навигатору, но со временем можно будет выбрать и другие голоса.
Новые навыки Алисы проходят модерацию и затем появляются в приложении Яндекс, Навигаторе и Браузере для iOS и Android, в Браузере для Windows, а также в Яндекс.Станции — домашней мультимедиа-платформе, которую представили на конференции YaC. Отметим, что для того, чтобы навыки стали доступны в Станции и Навигаторе, необходимо, чтобы все сценарии навыков решались при помощи голосовых команд, без необходимости что-то вводить руками.
Команда Яндекс.Диалогов
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Блог Яндекс.Диалогов
Чат Яндекс.Диалогов
Канал Яндекс.Диалогов
Мы выпустили обещанное обновление для тех, кто хочет полностью управлять дизайном своих Турбо-страниц. Теперь это возможно при помощи CSS, который вы задаёте сами. Для того чтобы повлиять на внешний вид Турбо-страниц, нужно указать соответствующие стили в разделе настроек Турбо-страниц в Вебмастере.
Кроме того, теперь полноценно работает и песочница, ранее представленная в бете. В интерфейсе инструмент называется «Отладка» — его можно найти в разделе «Турбо-страницы». Через него можно проверить и подобрать идеальный вид, соответствующий вашим ожиданиям ещё до того, как размещать созданные страницы в поиске: работайте и с RSS-фидом, и с его стилями.
Теперь можно самостоятельно выбирать и задавать особенности стилей таких элементов, как фоны, шрифты, кнопки, контуры и т. д. В работе с CSS для Турбо-страниц мы просим придерживаться только четырёх ограничений:
Все эти ограничения связаны с тем, что подобные настройки могут замедлить скорость загрузки страницы, а мы этого допустить не можем. Все остальные бесконечные возможности CSS теперь доступны и в Турбо-страницах. Копируйте уже имеющиеся стили вашего сайта или создавайте свои, неповторимые дизайнерские идеи для ваших быстрых страниц.
Команда Вебмастера
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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров.
Возможности по созданию Турбо-страниц продолжают расширяться. При помощи открытого сегодня API Яндекс.Турбо-страниц можно в разы увеличить количество отправляемых на переобход Турбо-версий, а также сообщать о тех страницах, которые были изменены и требуют немедленного обновления.
Для работы через API были существенно пересмотрены лимиты по отправке данных:
|Ограничение
|Использование
|Отладка
|Количество символов в элементах title, h1, author
|240
|240
|Общее количество картинок в RSS-канале
|50 000
|500
|Количество элементов item
|10 000
|50
|Количество картинок в одном элементе item, включая картинки, указанные в элементе yandex:related
|30
|Количество ссылок на другие ресурсы в элементе yandex:related
|30
|Размер RSS-канала
Добавление Турбо-страниц через RSS-канал в самом Вебмастере также остаётся доступным, через него по-прежнему можно отправлять новые данные. Если ранее вы уже использовали его для создания Турбо-страниц для части страниц сайта, то нет необходимости дублировать это данные в API, так как оба инструмента работают с единой базой данных.
Все шаги работы с API расписаны в нашей Помощи. Данная технология дополнила недавно запущенную технологию авторасстановки рекламы. Теперь достаточно один раз настроить отправку контента через API, а работу с рекламой вести через интерфейс Вебмастера.
А вот и API, как и обещали :)
Команда Турбо-страниц
Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров
Визуализация данных на карте широко используется как для наглядного представления информации, так и для аналитики, допустим, когда нужно узнать, где в Москве чище воздух.
В этом году в рамках Школы разработки интерфейсов Яндекса студенты команды F (x) разработали модуль для API Карт, который позволяет легко сделать хороплет или региональную инфографику на основе данных в формате JSON.
Модуль принимает на вход набор точек и геометрии областей визуализации, например, из сервиса Регионы. При инициализации модуля можно задать цветовую схему, макет для балуна и другие настройки отображения.
Модуль определяет, какие точки попали в каждую зону, и вычисляет цвет по заданным параметрам. Так цвет может зависеть от количества точек в зоне или учитывать их «веса».
Проект опубликован на github. Начать работу с модулем помогут документация и примеры.
Как попасть в Школу разработки интерфейсов
Мы провели уже больше десяти Школ разработки интерфейсов и не собираемся останавливаться!
Следить за новостями про ШРИ и другие образовательные проекты для фронтенд-разработчиков можно в специальном разделе на сайте Академии. Подписывайтесь на новостную рассылку, чтобы не пропустить объявление о следующем наборе в Школу.
Также много полезной информации про ШРИ и другие Школы мы выкладываем на страницах в социальных сетях: ВКонтакте и Facebook.
Оригинал новости опубликован в клубе API Карт.
Вы могли заметить, что качеству сайтов и организаций мы уделяем все больше внимания. В феврале 2018 года алгоритм подсчёта рейтинга организации был серьезно доработан, и теперь основывается на учёте трёх основных характеристиках каждой оценки, о которых сегодня мы и хотим рассказать.
Экспертность пользователей
Мы научились определять, насколько пользователь является экспертом в той или иной области. В реальной жизни оценка ресторанного критика обычно более корректна для ресторана, чем оценка человека, который в первый раз в жизни попал в ресторан. Так и в нашем рейтинге теперь знания конкретного пользователя играют важную роль.
Уверенность в реальности пользователя
Мы используем алгоритмы, которые снижают вероятность ошибки (например, мы не попросим оставить отзыв, если не уверены, что человек на самом деле посещал это место) и устойчивы к попыткам манипуляции рейтингом.
Верификация оценок на основе попарных сравнений
Как понятно из названия, мы находим экспертов, которые могут оценить сразу несколько организаций, и предлагаем им их сравнить между собой, отранжировав по качеству. Эта же методика позволяет и дополнительно проверить экспертность самих пользователей, ведь если оценка отдельного пользователя сильно отличается от оценок других, его уже трудно считать экспертом в этой области.
Сейчас в нашей базе уже более 8 миллионов оценок, и ежедневно она пополняется на десятки тысяч новых мнений об организациях. В свою очередь каждая такая оценки влияет на вероятность того, что именно вашу организацию пользователь выберет при поиске через Карты. Следить за рейтингом вашей организации можно через Кабинет Бизнеса в Яндекс.Справочнике: проверьте, какой у вас рейтинг, прямо сейчас в разделе «Отзывы». И не забывайте следить за самими отзывами пользователей!
Команда Яндекс.Справочника
Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров.
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Блог Яндекса для Вебмастеров
Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
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Недавно на Яндекс.Картах появились маршруты для велосипедистов. Они строятся по велосипедным дорожкам, тропинкам и дорожкам в парках, а если без дорог не обойтись — по возможности выбираются тихие улочки, а не оживлённые шоссе.
Построенный маршрут можно вставить к себе на сайт или в блог с помощью Виджета. Для этого просто скопируйте код в блоке «Поделиться».
Оригинал новости опубликован в клубе API Карт.
В Яндекс.Диалогах появилась возможность создавать приватные навыки, то есть навыки, которые после публикации не отображаются в Каталоге. Запустить такой навык можно только по активационной фразе, которую знает его создатель.
Таким образом, теперь можно легко тестировать готовый навык в реальной среде перед тем, как открыть доступ к нему для всех. Эта же доработка позволяет значительно расширить возможности в разработке частных навыков, которые должны работать только для тех, кто знает активационную фразу. Например, удобнее станет взаимодействовать с умными домами, писать квесты для друзей и многое, многое другое.
Команда Яндекс.Диалогов
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Блог Яндекса для Вебмастеров
Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен
Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов
У нас накопилось много изменений в разделе важные страницы, о которых мы вам еще не рассказывали! Мы расширили функциональность мониторинга изменений важных страниц: улучшили текущие предупреждения, добавили новые, обновили интерфейс.
Так, теперь мы дополнительно предупреждаем об изменении description и canonical, оно же отображается в интерфейсе. Кроме того, мы собрали данные о статусах ответа важных страниц в единую диаграмму. Теперь вы с одного взгляда сможете понять, все ли страницы отвечают корректно.
Полный список уведомлений о ключевых страницах сайта выглядит следующим образом:
А чтобы не отвлекать вас по пустякам, мы доработали логику оповещений, исключив из них минорные изменения. Например, удалили оповещение про смену title при добавлении или удалении пробела.
Если вы не знаете, какие именно страницы вам нужно отслеживать — просто посмотрите на список тех страниц, которые позволяют вам привлекать наибольшее количество пользователей, и добавьте их к отслеживанию в один клик. Список рекомендованных к отслеживанию страниц можно найти внизу страницы инструмента «мониторинг важных страниц». Убедитесь, что вы не пропустите важных изменений для ключевых страниц вашего сайта.
Продолжаем дорабатывать инструменты по вашим пожеланиям
Команда Вебмастера!
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Блог Яндекса для Вебмастеров
Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен
Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров