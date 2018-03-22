Сегодня мы запустили новый MapKit для iOS и Android. Он получил номер 3.0.

MapKit — это SDK, для работы с данными Яндекс.Карт из мобильного приложения.

С помощью MapKit 3.0 приложение сможет не только отобразить карту Яндекса, но и строить маршруты на разных видах транспорта, находить организации и показывать панорамные снимки. SDK уже используется в приложениях Яндекса — мобильных Яндекс.Картах, Навигаторе, Такси и других.

Что умеет новый MapKit:

— отображать карты и панорамы Яндекса — среди доступных подложек векторные тайлы и «ночная» тема карты;

— строить маршруты на автомобиле, общественном транспорте или пешком с учетом актуальной дорожной ситуации;

— находить организации и географические объекты;

— отображать пользовательские данные — отдельные геометрические объекты на карте или полностью кастомные слои;

— работать в оффлайне: искать объекты и строить маршруты;

— и многое другое.

MapKit 3.0 работает под iOS, начиная с версии 9.0, и под Android от 4.0.3 и выше. Программные интерфейсы доступны на Objective-C для iOS и на Java для Android.

Чтобы начать использовать MapKit, достаточно выбрать подходящую лицензию и получить ключ. А дальше разобраться поможет наша документация и sample-проектыё

Оригинал новости опубликован в Клубе API Карт.