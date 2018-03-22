Блог о технологиях Яндекса

март 2018
MapKit: Перезагрузка
22 марта 2018, 14:53

Сегодня мы запустили новый MapKit для iOS и Android. Он получил номер 3.0.

MapKit — это SDK, для работы с данными Яндекс.Карт из мобильного приложения. 

С помощью MapKit 3.0 приложение сможет не только отобразить карту Яндекса, но и строить маршруты на разных видах транспорта, находить организации и показывать панорамные снимки. SDK уже используется в приложениях Яндекса — мобильных Яндекс.Картах, Навигаторе, Такси и других.

Что умеет новый MapKit:
— отображать карты и панорамы Яндекса — среди доступных подложек векторные тайлы и «ночная» тема карты;
— строить маршруты на автомобиле, общественном транспорте или пешком с учетом актуальной дорожной ситуации;
— находить организации и географические объекты;
— отображать пользовательские данные — отдельные геометрические объекты на карте или полностью кастомные слои;
— работать в оффлайне: искать объекты и строить маршруты;
— и многое другое.

MapKit 3.0 работает под iOS, начиная с версии 9.0, и под Android от 4.0.3 и выше. Программные интерфейсы доступны на Objective-C для iOS и на Java для Android.

Чтобы начать использовать MapKit, достаточно выбрать подходящую лицензию и получить ключ. А дальше разобраться поможет наша документация и sample-проектыё

Оригинал новости опубликован в Клубе API Карт

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API Карт
301-й редирект полностью заменил директиву Host
23 марта 2018, 12:32

Как мы писали ранее, мы отказываемся от директивы Host. Теперь эту директиву можно удалять из robots.txt, но важно, чтобы на всех не главных зеркалах вашего сайта теперь стоял 301-й постраничный редирект. Вебмастерам, которые, по нашим данным, ещё не установили перенаправление, мы отправили соответствующее уведомление.

Кроме того, за прошедшее с анонса время мы собрали наиболее распространенные ситуации, и хотим рассказать о них подробнее.

I Мне нужно переехать на новый домен или протокол, переезд я еще только планирую

  • поставьте постраничный 301-й редирект
  • зайдите в Вебмастер в инструмент «Переезд сайта», укажите новое главное зеркало
  • подождите, обычно переезд занимает несколько дней

II Мне нужно переехать на новый домен или протокол, переезд я уже начал
Аналогично I пункту:

  • поставьте постраничный 301-й редирект
  • зайдите в Вебмастер в инструмент «Переезд сайта», укажите новое главное зеркало: если вы сделали это ранее — данный пункт можно пропустить
  • подождите, обычно переезд занимает несколько дней

III Мне нужно переехать на новый домен или протокол, но я не могу использовать 301-й редирект

  • добавьте новый сайт в Вебмастер
  • используйте «Переезд сайта»
  • подождите, в таком случае переезд может занимать несколько недель

IV Мне не нужно никуда переезжать, нужно ли мне что-то менять, редирект я поставить могу

  • проверьте, чтобы на всех неглавных зеркалах вашего сайта стояли постраничные редиректы на главные, это позволит прямо указать роботу на нужный вам адрес в поиске

V Мне не нужно никуда переезжать, нужно ли мне что-то менять, редирект я поставить не могу

  • нужно понимать, что главное зеркало в таком случае может быть выбрано на усмотрение робота: в случае смены главного зеркала воспользуйтесь «Переездом сайта»

VI Нужно ли ставить редирект для мобильных версий сайтов

  • как и ранее, ставить редирект для мобильных версий сайтов не обязательно: мобильная версия может быть или доступна для основного робота, или осуществлять редирект на основную версию сайта

VII Что делать, если мои зеркала все-таки изменились из-за того, что не был установлен 301-й редирект
Совершите переезд аналогично I пункту:

  • поставьте постраничный 301-й редирект на нужный адрес
  • зайдите в Вебмастер в инструмент «Переезд сайта», укажите новое главное зеркало
  • подождите, обычно переезд занимает несколько дней

VIII Что делать с директивой Host

  • её можно удалить из robots.txt или оставить, робот её просто игнорирует

Команда Поиска

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Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для Вебмастеров

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Вебмастер
Яндекс открыл платформу Алисы для всех
23 марта 2018, 12:36

Мы открыли платформу Алисы для всех разработчиков — встречайте Яндекс.Диалоги (бета). Теперь любой желающий сможет обучить Алису новым навыкам и с её помощью привлечь пользователей к своим проектам. 
Алису уже сейчас можно научить:

  • принимать заказы;
  • отвечать на вопросы клиентов;
  • играть в игру, которую вы придумаете (например, можно создать собственный квест или игру, помогающую определиться с покупкой).

Все созданные диалоги, после прохождения модерации, будут доступны для пользователей приложения Яндекс.Бета (Android). После того, как Яндекс.Диалоги выйдут из беты, все созданные диалоги можно будет мгновенно сделать доступными для многомиллионной аудитории Алисы.

Диалоги — это не просто платформа для подключения к Алисе. Это целый мир единомышленников, с которыми всегда можно посоветоваться о том, как улучшить свою разработку.
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Диалоги
Турбо-страницы: к совершенству шаг за шагом
29 марта 2018, 15:50

Раскроем вам небольшой секрет: мы готовим серию больших обновлений Турбо-страниц. Итак, наши планы до лета:

  • Пакет обновлений «Магазин»: кнопка звонка и кликабельный номер телефона, возможность интегрировать чаты, формы обратной связи.
  • Пакет обновлений «Развлекательный контент»: вставки из Вконтакте и Одноклассников, новые видеоплееры.
  • Пакет обновлений «Дизайн»: станет возможно стилизовать свои Турбо-страницы через CSS и дополнительно настраивать меню, кроме того, откроется редактор, в который можно будет встроить пример разметки и посмотреть, как будет выглядеть Турбо-страница.
  • Пакет обновлений «Гигант»: появится API, которое позволит сайтам с большим числом страниц заливать много данных напрямую без использования RSS-канала.

А сейчас мы хотим с вами поделиться теми небольшими улучшениями, которые сделали совсем недавно:

  • Пакет обновлений «Аналитик»: теперь можно добавить до 10 счётчиков от каждой из платформ аналитики, а также появилась информация об общем количестве Турбо-страниц на поиске, о том, сколько из них было забанено или удаленно.
  • Пакет обновлений «Плохой контент»: мы показываем ошибки в фиде, которые ухудшают восприятие Турбо-страницы и из-за которых такая страница может быть удалена из поиска, а также предупреждение об исключении страниц или сайта из нашей базы Турбо-контента.

Так как все эти и предстоящие обновления уже не помещаются на одной странице, мы преобразовали Турбо-страницы в отдельный раздел.
Ждём от вас обратной связи: чего ещё вам хочется добавить в Турбо-страницы?

Будем держать вас в курсе наших планов и дальше
Команда Турбо-страниц

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров

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Турбо-страницы
API Яндекс.Директа: отключена поддержка стратегии IMPRESSIONS_BELOW_SEARCH
30 марта 2018, 18:07

В  сервисе Campaigns отключена поддержка стратегии IMPRESSIONS_BELOW_SEARCH («Показывать на поиске только под результатами») для всех типов кампаний. Если передать это значение в параметре BiddingStrategyType структуры Search, возвращается ошибка.

Рекламодатели, которые использовали эту стратегию в API Директа, продолжают размещение по своим прежним «ручным» настройкам — получают максимум трафика по заданным ценам, но уже без ограничения в позициях показа.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс.Директа

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API Директа