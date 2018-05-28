В наших предыдущих анонсах мы много внимания уделяли качеству Турбо-страницы, однако мы не забываем и об инструментах монетизации.

Технология, которая сама определяет, когда выгоднее показать рекламу

В Турбо-страницах с самого начала можно было добавлять рекламу через RSS-канал или настройки Вебмастера. Первый способ позволял лучше управлять расстановкой рекламных блоков, но при этом требовал вмешательства программиста всякий раз, когда нужно было заменить ID рекламного блока. Кроме того, тут существует риск добавить слишком много или, наоборот, слишком мало рекламы, и тем самым упустить потенциальную прибыль: примерно 250 слов, 4 картинки или 4 видео — таковы были наши рекомендации для чередования рекламы. При использовании второго способа — Вебмастера — реклама добавлялась проще, но при этом опции управления были куда скуднее. Поэтому мы внедрили возможность расставить рекламу автоматически, на основе алгоритма, который будет добавлять её наиболее выгодным способом как для площадок, так и для пользователей, так как будет дополнительно контролировать зарекламленность страницы. Теперь маркетолог сможет контролировать эффективность рекламных блоков без постоянного вмешательства команды разработки.

Для того, чтобы воспользоваться этим методом, нужно просто ввести ID рекламных блоков в настройках Турбо-страниц в Вебмастере для фидов. В этом случае первый ID будет показывать рекламу для первого рекламного блока, второй — для второго, и так далее. Для того, чтобы сравнивать статистику с рекламных блоков на разных позициях, мы рекомендуем указывать уникальный ID для каждого места.

При этом не стоит беспокоиться о том, что могут сломаться прошлые настройки — реклама, переданная через RSS-канал, по прежнему остается главенствующей рекомендацией. Авторасстановка просто не будет включена, если уже есть добавленные рекламные блоки через RSS.

Мы рекомендуем всем попробовать данный метод размещения рекламы на фидах, где не добавлены рекламные блоки, и сравнить его эффективность с рекламой, добавленной напрямую через RSS. Если по каким-то причинам ваша расстановка рекламы вдруг окажется лучше той, что предложил наш алгоритм, пожалуйста, напишите нам. Ведь наша задача — сделать наилучшую систему авторасстановки рекламы.

Команда Турбо-страниц

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров