Алиса готова объявить навыки, которые стали победителями в рамках «Премии Алисы» в октябре. Как и обещали, их пять:

1 место, приз — 150 000 рублей

«Викторина Пандарина»

Навык погружает в увлекательную викторину, позволяющую проверить свою эрудицию и узнать много нового: отличный способ скоротать время или посостязаться с друзьями.

2 место, приз — 100 000 рублей

Йога для глаз

Навык для здоровья: программа с зарядкой для глаз с учётом ваших предпочтений. Несмотря на его простоту, доказал свою востребованность среди пользователей.

3 место, приз — 85 000 рублей

Шахматные задачи

Отличный пример навыка-тренинга: обучаемся игре в шахматы. Поддерживает разные уровни сложности и даёт подсказки!

4 место, приз — 70 000 рублей

Игра Наоборот

Этот навык позволяет расширять свой словарный запас за счёт антонимов, подходит как для одиночного тренинга, так и для веселой игры с компанией друзей в слова.

5 место, приз — 50 000 рублей

Кто на картинке

Этот навык позволяет детям изучать животных, которые изображены на картинке. Разработчик серьезно подошёл к подбору вариантов ответа: так, для картинки с заставки навыка будут засчитаны ответы разных типов — «утка», «утёнок» и даже «уточка».

При выборе победителей мы старались учитывать размер аудитории навыка, и, что не менее важно, как часто возвращались в этот навык пользователи, уже раз в нём побывавшие. Ведь это отлично отражает, насколько полезным и интересным он оказался. Мы видим, что сейчас разработка навыков для голосовых ассистентов находится ещё в самом начале пути: в первую очередь требуется продуманный сценарий, который был бы востребован пользователями, а уже потом разработка. А значит есть огромный потенциал для развития отрасли, чему мы будем способствовать всеми силами.

Интересно, что навыки, занявшие 4 и 5 место, были созданы одним разработчиком, который работает со сценариями разных направлений. Верим, что в будущем от наших победителей мы увидим еще много новых навыков, которые вместе с навыками от других разработчиков будут конкурировать за звание лучших навыков в следующих месяцах. Кстати, в ноябре при выборе победителей мы будем особое внимание обращать на навыки двух направлений: это квесты и игры для компании друзей.

Удачи! С нетерпением ждём новых навыков!

Алиса и её команда.

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Оригинал новости опубликован в блоге Диалогов.