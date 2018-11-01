Блог о технологиях Яндекса

ноябрь 2018
Премия Алисы: лучшие навыки октября
1 ноября 2018, 13:16

Алиса готова объявить навыки, которые стали победителями в рамках «Премии Алисы» в октябре. Как и обещали, их пять:

1 место, приз — 150 000 рублей
«Викторина Пандарина»
Навык погружает в увлекательную викторину, позволяющую проверить свою эрудицию и узнать много нового: отличный способ скоротать время или посостязаться с друзьями.

2 место, приз — 100 000 рублей
Йога для глаз
Навык для здоровья: программа с зарядкой для глаз с учётом ваших предпочтений. Несмотря на его простоту, доказал свою востребованность среди пользователей.

3 место, приз — 85 000 рублей
Шахматные задачи
Отличный пример навыка-тренинга: обучаемся игре в шахматы. Поддерживает разные уровни сложности и даёт подсказки!

4 место, приз — 70 000 рублей
Игра Наоборот
Этот навык позволяет расширять свой словарный запас за счёт антонимов, подходит как для одиночного тренинга, так и для веселой игры с компанией друзей в слова.

5 место, приз — 50 000 рублей
Кто на картинке
Этот навык позволяет детям изучать животных, которые изображены на картинке. Разработчик серьезно подошёл к подбору вариантов ответа: так, для картинки с заставки навыка будут засчитаны ответы разных типов — «утка», «утёнок» и даже «уточка».

При выборе победителей мы старались учитывать размер аудитории навыка, и, что не менее важно, как часто возвращались в этот навык пользователи, уже раз в нём побывавшие. Ведь это отлично отражает, насколько полезным и интересным он оказался. Мы видим, что сейчас разработка навыков для голосовых ассистентов находится ещё в самом начале пути: в первую очередь требуется продуманный сценарий, который был бы востребован пользователями, а уже потом разработка. А значит есть огромный потенциал для развития отрасли, чему мы будем способствовать всеми силами.

Интересно, что навыки, занявшие 4 и 5 место, были созданы одним разработчиком, который работает со сценариями разных направлений. Верим, что в будущем от наших победителей мы увидим еще много новых навыков, которые вместе с навыками от других разработчиков будут конкурировать за звание лучших навыков в следующих месяцах. Кстати, в ноябре при выборе победителей мы будем особое внимание обращать на навыки двух направлений: это квесты и игры для компании друзей.

Удачи! С нетерпением ждём новых навыков!
Алиса и её команда.

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Диалоги
Выберите голос для вашего навыка!
6 ноября 2018, 14:06

Мы добавили в навыки 4 новых голоса.
Знакомьтесь, к Оксане присоединились: Джейн, Эрмил, Эркан Явас, Захар.
У каждого из этих героев есть своя история. Оксана вам знакома по старым навыкам, к тому же она — хорошо известный голос Яндекс.Навигатора.
А вот Эркан Явас — это голос Яндекс.Новостей, который отлично подходит для чтения длинных текстов.

Выбрать наиболее понравившийся голос можно в настойках навыка в Диалогах:

И, конечно, ждём от вас обратной связи — каких голосов не хватает? Может, зомби, как думаете? ;)

Алиса и команда Диалогов

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Диалоги
У Алисы появился свой бейдж
7 ноября 2018, 17:14

Теперь любой создатель опубликованного навыка может сгенерировать в Яндекс.Диалогах уникальный бейдж «Алиса это умеет» со ссылкой на свой навык в каталоге.



Для этого нужно перейти в новый раздел в настройках — «Продвижение».



Размещайте бейджи на сайтах, рассказывайте с их помощью о ваших навыках. А для того, чтобы делать это было удобнее, дизайнеры Алисы подготовили специальный гид по использованию бейджа, которым можно вдохновиться при дизайне ваших рекламных материалов.

Алиса и команда Диалогов

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Диалоги
Яндекс запустил рейтинг интернет-проектов
12 ноября 2018, 12:00

Теперь у владельцев сайтов появилась возможность отслеживать рейтинг своего сайта среди десяти тысяч крупнейших интернет-проектов по количеству посетителей из России — встречайте рейтинг Яндекс.Радара.

Посещаемость ресурсов рассчитывается на основании обезличенных данных своих продуктов — Браузера, Элементов и других. Доля пользователей Яндекса в аудитории каждого интернет-проекта разная — поэтому для расчёта аудитории применяется математическая модель, созданная с помощью машинного обучения. Она определяет диапазон посещаемости интернет-проектов. Рядом с каждым из них в рейтинге указана минимальная оценка посещаемости, максимальную можно увидеть по наведению курсора. Для проектов, разрешивших использовать данные Метрики и AppMetriсa, приведены точные значения, а также дневная посещаемость, доля аудитории приложений и среднее время, которое люди проводят на сайте.

Для каждого проекта в рейтинге рассчитывается два показателя посещаемости. В первой колонке указано количество кросс-девайсных посетителей, а во второй — число «обычных»: именно этот показатель вы привыкли видеть в столбце «Посетители» в классических системах веб-аналитики. А кросс-девайс — это новый метод оценки аудитории: он позволяет точнее подсчитать количество человек, побывавших на проекте. Проекты ранжируются именно по кросс-девайсной посещаемости.

Помимо этого, для проектов с точными данными можно посмотреть количество посетителей с определёнными характеристиками: это регион России, тип устройства, пол, возраст и уровень дохода. Чтобы посмотреть эту статистику, просто выберите нужный срез в верхней части рейтинга. В списке останутся только проекты с точными данными.

Для всех проектов показан тип — то есть основное назначение ресурса, и тематика — то, чему он посвящён. Например, проект с новостями об автомобилях получит тип «Новости» и тематику «Авто», а магазин товаров для домашних животных — тип «Интернет-магазины», а также тематики «Кошки» и «Домашние животные».

Подробнее о том, как работает Радар.

Команда Яндекса

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Радар
Обновляем описания для навыков
13 ноября 2018, 10:00

Мы расширили поле для описания навыка. Теперь у вас есть целых 4 000 символов для того, чтобы описать ваш навык и объяснить пользователю, почему он должен выбрать именно его. 


После серии UX-исследований мы видим, что на использование навыка влияют такие аспекты описания, как:

  • что именно можно делать с помощью навыка, и почему пользователям он точно пригодится;

Например, «с помощью этого навыка можно заказать пиццу» или «решать простые математические примеры на сложение и вычитание».

  • как именно это можно делать;

Например, «выберите понравившуюся пицца на картинке и следуйте инструкции по заказу в навыке» или «просто назовите получившееся в результате число». И, конечно, не забывайте описывать правила игры, если навык это подразумевает.

  • какие обновления были внесены;

Например, «теперь вы можете в один клик узнать о наших скидках» или «добавили примеры с умножением и делением».

Мы рекомендуем обновить описание вашего навыка прямо сейчас,  чтобы его было проще найти в каталоге навыков Алисы.

Алиса и команда Диалогов

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Диалоги
Звуки в навыках
14 ноября 2018, 14:51

Мы добавили библиотеку из 110 звуков
Теперь любой разработчик может подобрать звук, которым сможет дополнить свой навык: текущая вода или скачущая лошадь, ликующая толпа или звон монет, — мы постарались предусмотреть всё. Подробнее о работе с библиотекой звуков рассказано в нашей Документации.

В ближайшем будущем мы планируем расширять как вообще типы работы с аудиофайлами в навыках, так и список звуков в библиотеке.
Поэтому будем рады вашим идеям и предложениям: какие звуки нужно добавить?
Присылайте ваши пожелания нам в поддержку или же в чат разработчиков.

Алиса и команда Диалогов

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
Новое в API Директа: поведенческие признаки и другие изменения
14 ноября 2018, 19:18

Для нацеливания медийной рекламы стали доступны сегменты Крипты по поведенческим признакам:

  • Сервис RetargetingLists поддерживает использование сегментов по поведенческим признакам в условии нацеливания по профилю пользователей.
  • Метод Dictionaries.get возвращает поведенческие признаки в справочнике AudienceCriteriaTypes и сегменты по поведенческим признакам в справочнике AudienceDemographicProfiles.

В справочник Currencies, возвращаемый методом Dictionaries.get, добавлены минимальная и максимальная ставка или цена за тысячу показов для медийной рекламы.

Для рекламы мобильных приложений добавлено ограничение: во всех группах объявлений одной кампании должна быть указана одинаковая ссылка на приложение.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс.Директа.

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API Директа
Как сравнивать показатели качества сайта с конкурентами?
15 ноября 2018, 11:44

В Яндекс.Вебмастере появилась внутренняя страница с информацией о качестве сайта. Она находится в разделе «Показатели качества». Кроме общедоступных показателей, таких как ИКС и наличие знаков для поисковой выдачи, мы добавили на неё:

  • удобную возможность отслеживать ИКС в динамике;
  • возможность сравнения с выбранными вами сайтами-конкурентами по основным показателям качества.

А также внесли рекомендации по улучшению качества сайта: 



Напомним, что под качеством мы понимаем способность сайта решать задачи пользователей. Чем больше задач решает сайт и чем эффективней он это делает, тем больше он нравится пользователям. А значит — лучше ранжируется в поиске и привлекает больше трафика.

Команда Вебмастера

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров и владельцев сайтов

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Вебмастер
Яндекс представил обновлённый поиск «Андромеда»
19 ноября 2018, 14:37

Мы представили большое обновление поиска. В него вошло больше тысячи улучшений, которые были внедрены за последний год. Самые важные из них произошли в трёх направлениях: быстрые ответы, которые сразу решают задачу пользователя, помощь в выборе источников и возможность сохранять свои находки. Обновлённый поиск получил название «Андромеда».

«С момента предыдущего обновления поиска, когда мы запустили алгоритм „Королёв“, наша доля постоянно растёт — на десктопе она выросла на 2,5%, на мобильных — на 6%. Качество поиска — один из важных факторов роста доли. И сегодня мы представляем новое масштабное обновление, в которое вошло более тысячи улучшений. Над ними наша команда поиска работала больше года», — говорит Андрей Стыскин, руководитель Поиска Яндекса.

Быстрые ответы

Яндекс давно умеет отвечать на вопросы прямо в результатах поиска. Например, человек может сразу узнать, сколько дней страна будет отдыхать на Новый год или на майские праздники. За последний год таких ответов стало гораздо больше. Сейчас факты показываются в поиске 13 миллионов раз в день, Яндекс каждый день отвечает ими на 7 миллионов вопросов. 

Быстрые ответы стали разнообразнее. Теперь с их помощью можно узнать не только факт, но и где поесть, чем известна та или иная знаменитость, о чём пишут медиа и что происходит в хоккее или футболе. Например, по запросу [чемпионат испании] прямо в результатах поиска появится турнирная таблица, расписание матчей, новости и видео — человеку не придётся искать это на сайтах. А по запросу [кафе] Яндекс предложит целую подборку — с рейтингом, ценами и отзывами. Человек сможет прямо на Яндексе сравнить заведения и сделать выбор.

Иногда ответ важно получить из уст эксперта. Поэтому Яндекс стал показывать в результатах поиска ответы Знатоков — это новый сервис Яндекса, где эксперты в разных областях отвечают на вопросы. Например, они подскажут, [почему электроны не падают на ядро]. Если человек не найдёт ответ на вопрос, он может задать его знатокам прямо в поиске.

Выбор источников

Чтобы люди видели в результатах поиска сайты, которые лучше всего решат их задачу, мы обновили формулу ранжирования. Она стала в большей степени учитывать качество ресурса: насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама. 

Кроме того, в результатах поиска появились метки, которые помогают выбрать сайт. Самые посещаемые ресурсы теперь отмечены значком «Популярный сайт», а сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности посетителей — значком «Выбор пользователей». Например, такие отметки помогут выбрать, где посмотреть правила провоза горных лыж. Особую отметку получили также официальные ресурсы — сайты банков из реестра ЦБ РФ и государственные сайты, такие как gosuslugi.ru или гибдд.рф. 

В поиске теперь доступны также отзывы на фильмы, игры, рестораны и другие заведения. Каждый день пользователи Яндекса оставляют более 150 тысяч отзывов и оценок, помогая друг другу сделать правильный выбор. 

Находки и коллекции

Обновлённый поиск позволяет в один клик сохранять всё, что понравилось в сети: ссылки, фильмы, видео, места или картинки. Они попадут на сервис Яндекс.Коллекции и будут доступны на любом устройстве с Яндексом. Например, человек сможет собрать там коллекцию видеоклипов или фото свадебных платьев.  

На сервисе можно не только собирать свои коллекции, но подписываться на чужие. Так, если человека интересуют оригинальные светильники или дома из стекла, он может подписаться на коллекции других людей на эти темы. Кроме того, публичные коллекции доступны прямо в поиске Яндекса — например, можно легко найти подборку причёсок или интерьеров в скандинавском стиле

Команда Яндекса

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для владельцев сайтов и вебмастеров.

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Вебмастер
Планы команды Турбо-страниц: зима будет жаркой
20 ноября 2018, 13:39

Зима наступает, и потому хотим рассказать вам о наших планах на конец 2018 — начало 2019 года:

Большие обновления для видеоконтента
Готовим поддержку нового типа плеера с сохранением скорости загрузки Турбо-страниц. Вместе с ним появится возможность подключать новые форматы рекламы, в частности, видеорекламу.

Главные страницы сайтов и страницы разделов
Продолжаем обновлять типы страниц — готовим форматы Турбо-страниц для посадочных под категории: списки товаров (например, «телефоны N-бренда» или «телефоны для бабушек»), подборки новостей под определенные тематики (например, новости экономики или происшествия) и т. д.

Опросы
Мы дополним блоки обратной связи опросами. О том, в каком формате вам было бы удобнее всего с ними работать, будем рады узнать через поддержку или в комментариях к нашему посту.

Заказ в один клик
Поддержим возможность оформления товара на Турбо-страницах в один клик: так пользователь сможет полностью совершать покупку на ускоренной версии магазина.

Ваши блоки на Турбо-страницах
Добавим возможность отображения элементов, созданных владельцами сайтов, на Турбо-страницах. Например, сложные схем расстановки шахматных фигур или игроков на поле.

Авторизация
Дадим возможность работать с пользователями за логином на основе системы авторизации вашего сайта.

Обновленные комментарии
Вместе с блоком авторизации мы доработаем и блок комментариев, ведь теперь пользователям ничего не будет мешать оставлять комментарии под тем логином, под которым они привыкли общаться.

Ещё внимательнее прислушиваемся к вашим советам
Всякий раз, когда мы пишем подобный анонс, мы внимательно читаем ваши комментарии и ваши обращения в нашу поддержку. Сейчас мы думаем, как более структурировано собирать такую обратную связь! Так, мы планируем создать голосования по новым функциональностям, чтобы приоритизировать нашу разработку  исходя из ваших пожеланий. 

Команда Турбо-страниц

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров и владельцев сайтов

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Турбо-страницы
Навыки для разных поверхностей
21 ноября 2018, 10:00

В настройках Яндекс.Диалогов появилось удобное разведение навыков по разным поверхностям. Во-первых, появилась возможность выбрать, на каких именно поверхностях будет работать навык.



Во-вторых, появилась возможность протестировать, как навык работает на разных устройствах: с экраном или без. В случае тестирования навыка на устройствах без экрана не будут показываться кнопки, картинки, ссылки, — любая функциональность, которой нельзя воспользоваться.

В-третьих, появилась возможность адаптировать ответы навыка под разные типы устройств. Это стало возможно благодаря свойству в meta.interfaces. Если в ответе для interfaces возвращается screen, то навык активирован на устройстве с экраном, а если ответ пуст, то без экрана.

Подробнее о требованиях к навыкам для голосовых интерфейсов мы рассказывали ранее. Пожалуйста, убедитесь, что в настройках вашего навыка в Яндекс.Диалогах сейчас указаны все желаемые поверхности.

Алиса и команда Диалогов

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
Турбо-колдунщик: новый способ навигации по сайтам
21 ноября 2018, 15:00

Мы выпустили колдунщик Турбо-страниц, который объединяет страницы с быстрой загрузкой. Он появляется на странице поисковой выдачи, когда в результатах есть не менее двух релевантных Турбо-страниц. Эта функциональность доступна только в мобильной версии поиска.


По клику на колдунщик откроется слайдер Турбо-страниц. В нем есть возможность не только пролистывать найденные ответы с разных сайтов, но и углубиться в прочтение выбранного. Ведь у Турбо-страницы может быть ещё и бесконечная лента рекомендаций, если она была подключена в настройках Вебмастера. Переход на страницу из Поиска будет засчитываться по позиции сниппета этой страницы, а сами страницы в слайдере в полном объёме поддерживают функциональность обычных Турбо-страниц.

Команда Поиска

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров и владельцев сайтов

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Турбо-страницы
День рождения Турбо-страниц
22 ноября 2018, 12:30

Прошёл ровно год с тех пор, как Турбо-страницы были запущены для всех сайтов 22 ноября на Вебмастерской. Сегодня Турбо-страницы отмечают свой День рождения, и в честь этого руководитель проекта — Станислав Макеев — рассказал о достижениях данной технологии за год и ответил на самые популярные вопросы о Турбо-страницах в нашу поддержку.



Да, это и правда был насыщенный год: мы запустили автоматическую ленту рекомендаций и авторасстановку рекламыТурбо-страницы для магазиновобновлённый навигационный ответ и даже Турбо-колдунщик. Всего вышло около ста обновлений технологии, десятки тысяч сайтов стали ей пользоваться, создав в нашей базе сотни миллионов документов. Но на этом мы не собираемся останавливаться. Наши планы на ближайшие несколько месяцев уже опубликованы, а новая Вебмастерская пройдёт совсем скоро — 13 декабря. Регистрируйтесь, будет интересно!

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Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзене

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров и владельцев сайтов

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Турбо-страницы
Обновление карточки навыка: разработчик на связи!
28 ноября 2018, 11:12

Обратная связь от пользователей — это то, что помогает делать навыки лучше. 
Недавно мы внесли в карточку навыка оценки и отзывы.  Теперь мы добавили и полноценный блок обратной связи с разработчиком. В нём можно указать почту для связи и сайт.



Эти поля заполняются в настройках навыка.

Мы просим всех разработчиков навыков заполнить это блок, чтобы иметь возможность получать обратную связь от пользователей.

Команда Диалогов

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
Премия Алисы: лучшие навыки ноября
30 ноября 2018, 15:11

Алиса готова объявить победителей «Премии» за этот месяц.

1 место, приз — 150  000 рублей

«Да, милорд»

Увлекательнейший квест от автора «Йоги для глаз», одного из победителей премии за октябрь. В этот раз, милорд, король поручает вам управление нашими землями! Удерживайте баланс между своим влиянием и богатством, иначе король непременно казнит вас. 

2 место, приз — 100  000 рублей

«Числовые фокусы»

И вновь игра от победителя прошлого месяца, автора «Шахматных задач». Благодаря новому навыку Алиса превращается в умелую волшебницу, которая проведёт вас по миру числовых фокусов. Начните прямо сейчас, для неуверенных в своих способностях устного счёта игроков — в навыке возможно вызвать калькулятор!

3 место, приз — 85  000 рублей

«Правда или действие для друзей»

В тройку призёров вошёл и навык от Максима Мочалова, который предлагает Алисе стать ведущей в старой доброй игре «Правда или действие». А что выберите вы?

4 место, приз — 70  000 рублей

«Завалинка»

Выпускники Яндекс.Лицея предлагают вам проверить словарный запас. И, поверьте, ваша уверенность сильно поубавится уже после первого вопроса! 

5 место, приз — 50  000 рублей

«Камень, ножницы, бумага»

А как у вас с удачей? Сможете перехитрить бота в простой игре «Камень, ножницы, бумага» от Константина Овчинникова?

В рамках этой Премии случилось сразу два знаменательных события. Во-первых, первое и второе места в этот раз заняли призёры прошлой премии, улучшив свои позиции и уровень навыков! Потому вдвойне поздравляем Дмитрия Чечёткина и Андрея Загальского. Верим, что в будущем мы увидим от них и других победителей ещё много отличных навыков, которые также будут бороться за победу. 

Во-вторых, в этот раз четвертое место занял навык от выпускников Яндекс.Лицея: Дмитрия Бондарева, Ильи Прошина, Дмитрия Финогеева. Они смогли создать и развить идею отличной игры, которая покорила Алису и многих её пользователей. Мы рады, что уровень учеников Лицея позволяет делать навыки, которые на равных с навыками профессиональных разработчиков радуют пользователей. Ребята, вы молодцы! 

Напомним, что в этот раз мы особое внимание уделяли навыкам развлекательного характера: квестам, играм с друзьями и другим занимательным активностям. 
Тема следующего месяца: «Новогодние развлечения». Игры с друзьями и квесты всё ещё актуальны, но тематика значительно расширилась: рецепты, новогодние истории, поздравления и много, много чего ещё. Опирайтесь только на смелость своей фантазии, а Алиса будет внимательно за этим следить, чтобы отобрать новых победителей. 

Всем удачи! С нетерпением ждём новых навыков!
Алиса и её команда.

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