Алиса готова объявить навыки, которые стали победителями в рамках «Премии Алисы» в октябре. Как и обещали, их пять:
1 место, приз — 150 000 рублей
«Викторина Пандарина»
Навык погружает в увлекательную викторину, позволяющую проверить свою эрудицию и узнать много нового: отличный способ скоротать время или посостязаться с друзьями.
2 место, приз — 100 000 рублей
Йога для глаз
Навык для здоровья: программа с зарядкой для глаз с учётом ваших предпочтений. Несмотря на его простоту, доказал свою востребованность среди пользователей.
3 место, приз — 85 000 рублей
Шахматные задачи
Отличный пример навыка-тренинга: обучаемся игре в шахматы. Поддерживает разные уровни сложности и даёт подсказки!
4 место, приз — 70 000 рублей
Игра Наоборот
Этот навык позволяет расширять свой словарный запас за счёт антонимов, подходит как для одиночного тренинга, так и для веселой игры с компанией друзей в слова.
5 место, приз — 50 000 рублей
Кто на картинке
Этот навык позволяет детям изучать животных, которые изображены на картинке. Разработчик серьезно подошёл к подбору вариантов ответа: так, для картинки с заставки навыка будут засчитаны ответы разных типов — «утка», «утёнок» и даже «уточка».
При выборе победителей мы старались учитывать размер аудитории навыка, и, что не менее важно, как часто возвращались в этот навык пользователи, уже раз в нём побывавшие. Ведь это отлично отражает, насколько полезным и интересным он оказался. Мы видим, что сейчас разработка навыков для голосовых ассистентов находится ещё в самом начале пути: в первую очередь требуется продуманный сценарий, который был бы востребован пользователями, а уже потом разработка. А значит есть огромный потенциал для развития отрасли, чему мы будем способствовать всеми силами.
Интересно, что навыки, занявшие 4 и 5 место, были созданы одним разработчиком, который работает со сценариями разных направлений. Верим, что в будущем от наших победителей мы увидим еще много новых навыков, которые вместе с навыками от других разработчиков будут конкурировать за звание лучших навыков в следующих месяцах. Кстати, в ноябре при выборе победителей мы будем особое внимание обращать на навыки двух направлений: это квесты и игры для компании друзей.
Удачи! С нетерпением ждём новых навыков!
Алиса и её команда.
P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram
Оригинал новости опубликован в блоге Диалогов.