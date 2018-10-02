Мы продолжаем дорабатывать Турбо-страницы для интернет-магазинов и хотим рассказать о тех усовершенствованиях, которые сделали с момента открытия нашей беты благодаря вашим комментариям.

Во-первых, теперь в Турбо-страницах для магазинов есть возможность подключать разные формы обратной связи: чаты с операторами, мессенджеры, почту, а также кнопки звонка и обратного звонка.

В результате должно получиться вот так:





Во-вторых, теперь Турбо-страницы для магазинов доступны для отладки в одноименном инструменте.







В-третьих, теперь можно добавлять YML за паролем, чтобы скачать его мог только Яндекс.

Правда, важно, чтобы YML был разрешен для индексирования в robots.txt.





Кроме того, мы подготовили серию советов по подключению на основе обращений в нашу поддержку.

Как проверять корзину?

Чтобы проверить правильность настройки корзины, обязательно перейдите по кнопке добавления товара в корзину из превью, которое расположено в правом верхнем углу раздела настроек Турбо-страниц в Вебмастере. Если при переходе по кнопке товар в корзину добавился, и перед вами открылась та же страница, которая должна была открыться перед пользователям в случае добавления товара через сайт, то все хорошо. Если товар в корзину добавлен не был, то настройка корзины была произведена некорректно из-за неверно заданного URL. В этом случае нужно уточнить URL корзины. Обратите внимание, что URL корзины задается параметрически, просто перейти на страницу корзины и скопировать из браузера URL недостаточно для правильной передачи параметров





Как удалить Турбо-страницы для магазинов?

Если вам вдруг не понравились ваши Турбо-страницы для интернет-магазинов или вы некорректно задали корзину, то вы всегда можете легко удалить Турбо-страницы магазина из поиска: просто выключите фид. Турбо-страницы в течение нескольких дней пропадут из Поиска. После внесения нужных изменений добавьте YML заново и включите его.





Указание доставки и другие информационные разделы

Если вам нужно указать доставку или другую справочную информацию — воспользуйтесь блоком «Информационные разделы». Просто добавьте туда нужное описание, и оно будет на всех Турбо-страницах вашего интернет-магазина. Эта и другие настройки для Турбо-страниц интернет-магазина появляется только после добавления YML в Вебмастер. До тех пор доступны только настройки для RSS.

Как быть с товарами, у которых есть несколько вариантов исполнения и разная цена? Например, у колец несколько диаметров или у футболок несколько цветов.

В YML нужно карточки таких товаров объединять по group id, тогда на карточках появляются соответсвующие поля выбора. Эта возможность указана в стандарте.

Как в YML и Турбо-страницах учитывается регион?

В настоящий момент учёт регионов доступен на основе поддоменов и URL. Динамическая поддержка разных регионов для одного URL ещё не доступна.

Оставлять или убирать RSS, если подключаешь YML?

Если вам больше нравится функциональность и превью на основе YML, то просто удалите старый RSS-фид из поиска.

Не забывайте указывать счётчики ваших систем аналитики. Мы рекомендуем устанавливать на Турбо-страницах тот же счётчик, что вы используете на вашем сайте!

Команда Турбо-страниц и Вебмастера

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