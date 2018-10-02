Блог о технологиях Яндекса

октябрь 2018
Кросс-минусовка и склейка дублей ключевых фраз в API Яндекс.Директа
2 октября 2018, 09:00

Новый метод KeywordsResearch.deduplicate позволяет оптимизировать набор ключевых фраз:

  • Исправить пересекающиеся фразы, соответствующие одному и тому же поисковому запросу. Если две фразы отличаются на одно слово, к одной из них добавляется минус-слово. Например, фразы шуба и шуба норковая будут преобразованы во фразы шуба -норковая и шуба норковая.
  • Объединить несколько фраз, отличающихся только минус-словами. Объединенная фраза будет содержать минус-слова всех исходных фраз.
  • Отбросить фразы, которые невозможно сохранить из-за ошибок.

На вход метода можно подать как фразы, уже имеющие идентификатор в Директе или внешней базе данных, так и новые фразы без идентификатора. Метод возвращает рекомендации, какие фразы нужно добавить, изменить или удалить. Формат ответа максимально приближен к формату запроса для методов addupdate и delete сервиса Keywords.

Подробнее о методе KeywordsResearch.deduplicate читайте в документации.

Оригинал новости опубликован в клубе Яндекс.Директа

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API Директа
NER в навыках Алисы, или как Алиса научилась распознавать именованные сущности за вас
5 октября 2018, 10:00

Порой кажется, что при создании чат-ботов всегда можно задать чёткий вопрос, например, «когда вам привезти пиццу». Однако в реальной жизни даже при такой постановке вопроса пользовали отвечают на свой лад:

Навык: Когда вам привезти пиццу?

Пользователь:

— завтра

— послезавтра в 9 утра

— послезавтра в 9 часов 40 минут

— через два часа

— 4 октября в 18 часов

— в 6 часов вечера

Как видно из примеров, поддержка «парсинга» всех возможных вариантов даты, времени, адресов и других сущностей — очень трудозатратная задача. И чтобы навык не ответил как-то так:

— Представьтесь, пожалуйста

— А ну это, Иван Иванов

— Я запомнила, что вас зовут «А ну это, Иван Иванов»

нужно подключать распознавание именованных сущностей. Так ваш навык станет сильно умнее, и вы сможете постичь дзен NLU.

Поэтому мы решили поделиться технологией Яндекса, которая решает эти задачи для наших сервисов. Теперь Алиса может не просто передавать вам текст, продиктованный пользователем, а выделять из него конкретные сущности с помощью NER (named-entity recognition):

  • имена (фамилия, имя, отчество);
  • указания на местоположение;
  • даты и время;
  • целые и дробные числа.

Подробная инструкция по работе с этим инструментом уже в нашей Документации. И интересный рассказ о самой технологии в блоге Яндекса на Хабре.

Благодаря этому внедрению от команды Яндекс.Диалогов, ваш навык сможет общаться с пользователями на более живом языке при существенно меньшем объеме разработки.

Команда Яндекс.Диалогов и Алиса

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Чат разработчиков навыков в Telegram
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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
Алиса начинает награждать за лучшие навыки
10 октября 2018, 09:00

Сегодня Алисе исполняется год. В честь первого дня рождения мы запускаем «Премию Алисы»: каждый месяц Алиса будет награждать авторов лучших навыков. До конца года она раздаст более миллиона рублей.

Принять участие в конкурсе может любой независимый разработчик навыков. Но помните, что за один навык можно получить только одну премию. Вот что нужно сделать для этого:

Награды за места распределятся следующим образом.

  • 1 место — 150 000 ₽
  • 2 место — 100 000 ₽
  • 3 место — 85 000 ₽
  • 4 место — 70 000 ₽
  • 5 место — 50 000 ₽

Рекомендации для тех, кто хочет победить, тоже просты:

  • внимательно прочитайте рекомендации по созданию навыков;
  • постарайтесь придумать такой навык, который помогал бы людям решать повседневные задачи или хорошо проводить свободное время;
  • регулярно просматривайте почту, которую указали в настройках Яндекс.Диалогов — на неё может прийти письмо о победе.

Алиса и команда разработчиков Яндекс.Диалогов

Кстати, сегодня Алисе исполнился ровно год  :) 

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YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

Оригинал поста опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
Турбо-страницы для интернет-магазинов: обновления по результатам первого этапа тестирования
18 октября 2018, 15:21

Мы продолжаем дорабатывать Турбо-страницы для интернет-магазинов и хотим рассказать о тех усовершенствованиях, которые сделали с момента открытия нашей беты благодаря вашим комментариям.

Во-первых, теперь в Турбо-страницах для магазинов есть возможность подключать разные формы обратной связи: чаты с операторами, мессенджеры, почту, а также кнопки звонка и обратного звонка.
В результате должно получиться вот так:

Во-вторых, теперь Турбо-страницы для магазинов доступны для отладки в одноименном инструменте.



В-третьих, теперь можно добавлять YML за паролем, чтобы скачать его мог только Яндекс.
Правда, важно, чтобы YML был разрешен для индексирования в robots.txt.

Кроме того, мы подготовили серию советов по подключению на основе обращений в нашу поддержку.

Как проверять корзину?
Чтобы проверить правильность настройки корзины, обязательно перейдите по кнопке добавления товара в корзину из превью, которое расположено в правом верхнем углу раздела настроек Турбо-страниц в Вебмастере. Если при переходе по кнопке товар в корзину добавился, и перед вами открылась та же страница, которая должна была открыться перед пользователям в случае добавления товара через сайт, то все хорошо. Если товар в корзину добавлен не был, то настройка корзины была произведена некорректно из-за неверно заданного URL. В этом случае нужно уточнить URL корзины. Обратите внимание, что URL корзины задается параметрически, просто перейти на страницу корзины и скопировать из браузера URL недостаточно для правильной передачи параметров

Как удалить Турбо-страницы для магазинов?
Если вам вдруг не понравились ваши Турбо-страницы для интернет-магазинов или вы некорректно задали корзину, то вы всегда можете легко удалить Турбо-страницы магазина из поиска: просто выключите фид. Турбо-страницы в течение нескольких дней пропадут из Поиска. После внесения нужных изменений добавьте YML заново и включите его.

Указание доставки и другие информационные разделы
Если вам нужно указать доставку или другую справочную информацию — воспользуйтесь блоком «Информационные разделы». Просто добавьте туда нужное описание, и оно будет на всех Турбо-страницах вашего интернет-магазина. Эта и другие настройки для Турбо-страниц интернет-магазина появляется только после добавления YML в Вебмастер. До тех пор доступны только настройки для RSS.

Как быть с товарами, у которых есть несколько вариантов исполнения и разная цена? Например, у колец несколько диаметров или у футболок несколько цветов. 
В YML нужно карточки таких товаров объединять по group id, тогда на карточках появляются соответсвующие поля выбора. Эта возможность указана в стандарте.

Как в YML и Турбо-страницах учитывается регион?
В настоящий момент учёт регионов доступен на основе поддоменов и URL. Динамическая поддержка разных регионов для одного URL ещё не доступна.

Оставлять или убирать RSS, если подключаешь YML?
Если вам больше нравится функциональность и превью на основе YML, то просто удалите старый RSS-фид из поиска.

Не забывайте указывать счётчики ваших систем аналитики. Мы рекомендуем устанавливать на Турбо-страницах тот же счётчик, что вы используете на вашем сайте!

Команда Турбо-страниц и Вебмастера

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекса для Вебмастеров
Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров и владельцев сайтов.

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Турбо-страницы
Новые правила доступа к API Карт
29 октября 2018, 14:14

API Карт переходит на идентификацию пользователей по ключам. Это касается и бесплатной, и коммерческой версий JavaScript API и HTTP API Геокодера.

Теперь при подключении JS API и в запросах к HTTP API Геокодера нужно передавать специальный API-ключ. Ключи позволят точно идентифицировать сервисы пользователей и подсчитывать количество запросов в сутки.

Что изменится

Вы можете использовать бесплатную версию API как и раньше, если соблюдаете условия использования. Но теперь статистика запросов к API будет отображаться в Кабинете разработчика (пока доступна только статистика геокодирований) — вы сможете контролировать количество запросов в сутки и заранее узнать, если ваш проект растет и приближается к лимитам бесплатной версии.

Мы понимаем, что получение ключа и обновление вашего проекта может занять некоторое время. Тем не менее в ближайшем будущем мы откажемся от поддержки API для анонимных сервисов. Поддержка новых функций и корректная работа API Карт гарантируются только для сервисов, которые передают API-ключ.

Как получить API-ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал новости опубликован в клубе API Карт.

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API Карт
API Карт 10 лет — Давайте отметим вместе!
30 октября 2018, 10:00

Десять лет назад, 13 ноября 2008 года, вышла самая первая версия JavaScript API Яндекс.Карт. С тех пор мы запустили уже 4 мажорных версии и помогли интегрировать Яндекс.Карты сотням тысяч проектов.

Приходите отметить день рождения API и вспомнить, как прошли эти 10 лет, вместе с нами! 

В день рождения мы решили провести митап, посвященный использованию API. Наши пользователи будут рассказывать о своих задачах, например, Дмитрий Васильев из Яндекс.Погоды поделится историей создания карты ветров, а Марат Тотров из команды исследований Яндекса расскажет об основных принципах и подходах к визуализации данных.

Мы будем рады, если и вы поделитесь историей своего проекта на базе API Карт.

Встреча пройдет 13 ноября в московском офисе Яндекса в зале Экстрополис. Начало в 19:00. 
Чтобы принять участие как слушатель или спикер, нужно зарегистрироваться и получить приглашение. Количество мест ограничено. 

Регистрация участников

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал новости опубликован в клубе API Карт.

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API Карт