Команда Турбо-страниц на славу потрудилась этим летом.

Как и обещали, мы реализовали всё запланированное.

Посмотреть, как это выглядит, можно на странице-примере.

А описание того, как это делать, уже в Помощи.

Рейтинги

Если вы используете на своём сайте какие-либо рейтинги (например, оценки статей или товаров), теперь их можно отображать и на Турбо-страницах.

Галерея медиаконтента со слайдером

Теперь любую статью можно дополнять изображениями со слайдером во всю ширину экрана: можно добавлять картинки, просматривать видео и размещать рекламные блоки РСЯ в адаптивном формате. Поддержать такое размещение можно будет через RSS.

Больше вариантов для блока «Вам может быть интересно»

Для того чтобы предложить читателю больше контента, теперь можно использовать не только непрерывную ленту статей, но и несколько новых вариантов оформления блока «Вам может быть интересно»:

набор ссылок с картинками слева и справа;

крупные картинки перед текстом;

«карусель» — набор карточек из картинок и текстов со скроллом.

И, конечно, не стоит забывать о том, что автоматическая лента рекомендаций также была запущена этим летом!

Сайдбар — новый блок меню

Мы обновили сайдбар: теперь он будет отображаться сбоку, а не показываться по клику на кнопку меню, как раньше.

Блок содержания и якорные ссылки

Если вы размещаете на Турбо-странице контент с подзаголовками, то теперь каждый такой подзаголовок можно будет снабдить ссылкой, при клике на которую читатель сразу попадёт в нужный ему раздел страницы, не теряя времени на прокрутку.

Увеличение картинок по клику

Теперь все картинки будут открываться по клику во всплывающем окне, а в самом ближайшем будущем их ещё можно будет приближать, чтобы подробнее рассмотреть детали. Подобная функциональность будет доступна по умолчанию, кроме тех случаев, где картинка является ссылкой.

Внутренние переходы между Турбо-страницами

При переходе по ссылке с одной Турбо-страницы на другую страницу сайта будет открываться её быстрая версия, если она существует.

Ссылки обновятся автоматически. Те страницы, у которых пока нет Турбо-версии, будут открываться по-прежнему в более медленном веб-варианте.

Поиск по сайту

Теперь можно добавлять на Турбо-страницу форму поиска по сайту с возможностью передачи пользовательского запроса в поисковые системы. Результаты поиска будут открываться в отдельном окне.

Встраиваемый контент Яндекс.Карт и Яндекс.Музыки

Наши Карты и Музыку теперь можно будет добавлять на Турбо-страницы, тем самым делая их ещё более разнообразными и интересными для пользователя.

Треки Яндекс.Музыки на Турбо-страницах проигрываются бесплатно вне зависимости от наличия подписки. При переходе с Турбо-страницы на сайт Музыки будет отображаться всплывающий блок с предложением установить приложение Яндекс.Музыка и оформить подписку.

Функциональность встроенных Яндекс.Карт, уверены, не менее известна. Стройте увлекательные инфографики или просто отображайте, как быстрее добраться до места расположения вашего офиса. Подробнее о настройке этого блока читайте в нашей Помощи.

И, конечно, карточки для интернет-магазинов. Они тоже готовы, но про них мы расскажем вам отдельным большим анонсом! Для магазинов мы сделали сильно больше, чем планировали.

Команда Турбо-страниц

P. S. Подписывайтесь на наши каналы

Блог Яндекса для Вебмастеров

Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube

Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен

Оригинал опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров.