Блог о технологиях Яндекса

сентябрь 2018
ИКС добавлен в API Яндекс.Вебмастера
6 сентября 2018, 15:56

ИКС был добавлен в API Вебмастера, теперь можно настроить выгрузку истории изменения индекса качества сайта для своего сайта за последний год.
Как и в случае с данными из интерфейса самого Вебмастера, ИКС может не передаваться в следующих случаях:

  • сайт еще не проиндексирован;
  • данные о сайте еще не загружены в Яндекс.Вебмастер;
  • сайт не добавлен в список сайтов или права не подтверждены пользователем.

Подробнее о кодах ответа API можно прочитать в нашей Помощи.

Команда Яндекс.Вебмастера

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров

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Вебмастер
Новые карточки объектов в виджете Яндекс.Карт
14 сентября 2018, 08:26

В виджете Яндекс.Карт появилась возможность показать карточки объектов POI. 

Points Of Interest или POI — это маркеры на подложке карты, которые обозначают наиболее значимые или заметные объекты и помогают ориентироваться на схеме. Такие метки могут отмечать как организации, так и, например, достопримечательности.

Получить код для вставки на сайт очень легко — нажмите на маркер нужного объекта на карте и скопируйте код в блоке «Поделиться».

Команда Яндекс.Карт

Оригинал новости опубликован в клубе API Карт.

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API Карт
Как Турбо-страницы изменились за лето?
14 сентября 2018, 08:32

Команда Турбо-страниц на славу потрудилась этим летом.
Как и обещали, мы реализовали всё запланированное
Посмотреть, как это выглядит, можно на странице-примере.
А описание того, как это делать, уже в Помощи.

Рейтинги
Если вы используете на своём сайте какие-либо рейтинги (например, оценки статей или товаров), теперь их можно отображать и на Турбо-страницах.

Галерея медиаконтента со слайдером
Теперь любую статью можно дополнять изображениями со слайдером во всю ширину экрана: можно добавлять картинки, просматривать видео и размещать рекламные блоки РСЯ в адаптивном формате. Поддержать такое размещение можно будет через RSS.

Больше вариантов для блока «Вам может быть интересно»
Для того чтобы предложить читателю больше контента, теперь можно использовать не только непрерывную ленту статей, но и несколько новых вариантов оформления блока «Вам может быть интересно»:

  • набор ссылок с картинками слева и справа;
  • крупные картинки перед текстом;
  • «карусель» — набор карточек из картинок и текстов со скроллом.

И, конечно, не стоит забывать о том, что автоматическая лента рекомендаций также была запущена этим летом!

Сайдбар — новый блок меню
Мы обновили сайдбар: теперь он будет отображаться сбоку, а не показываться по клику на кнопку меню, как раньше.

Блок содержания и якорные ссылки
Если вы размещаете на Турбо-странице контент с подзаголовками, то теперь каждый такой подзаголовок можно будет снабдить ссылкой, при клике на которую читатель сразу попадёт в нужный ему раздел страницы, не теряя времени на прокрутку.

Увеличение картинок по клику
Теперь все картинки будут открываться по клику во всплывающем окне, а в самом ближайшем будущем их ещё можно будет приближать, чтобы подробнее рассмотреть детали. Подобная функциональность будет доступна по умолчанию, кроме тех случаев, где картинка является ссылкой.

Внутренние переходы между Турбо-страницами
При переходе по ссылке с одной Турбо-страницы на другую страницу сайта будет открываться её быстрая версия, если она существует.
Ссылки обновятся автоматически. Те страницы, у которых пока нет Турбо-версии, будут открываться по-прежнему в более медленном веб-варианте.

Поиск по сайту
Теперь можно добавлять на Турбо-страницу форму поиска по сайту с возможностью передачи пользовательского запроса в поисковые системы. Результаты поиска будут открываться в отдельном окне.

Встраиваемый контент Яндекс.Карт и Яндекс.Музыки
Наши Карты и Музыку теперь можно будет добавлять на Турбо-страницы, тем самым делая их ещё более разнообразными и интересными для пользователя.
Треки Яндекс.Музыки на Турбо-страницах проигрываются бесплатно вне зависимости от наличия подписки. При переходе с Турбо-страницы на сайт Музыки будет отображаться всплывающий блок с предложением установить приложение Яндекс.Музыка и оформить подписку.
Функциональность встроенных Яндекс.Карт, уверены, не менее известна. Стройте увлекательные инфографики или просто отображайте, как быстрее добраться до места расположения вашего офиса. Подробнее о настройке этого блока читайте в нашей Помощи

И, конечно, карточки для интернет-магазинов. Они тоже готовы, но про них мы расскажем вам отдельным большим анонсом! Для магазинов мы сделали сильно больше, чем планировали.

Команда Турбо-страниц

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Оригинал опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров

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Турбо-страницы
Рейтинги навыков в каталоге Алисы
14 сентября 2018, 12:30

Мы продолжаем серию планомерных улучшений в каталоге навыков Алисы. В этот раз хотим вам представить систему рейтингов: теперь каждый пользователь сможет оценить навык, которым воспользовался.

Эти оценки совсем скоро начнут учитываться при построении рекомендаций, а также при общем ранжировании навыков. Будьте внимательны к обратной связи по вашим наработкам, чтобы делать их ещё лучше.
Команда Алисы

YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram 
Канал в Telegram 
Поддержка Яндекс.Диалогов

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Диалоги
Возможности модуля «Регионы» и другие обновления примеров API Яндекс.Карт
17 сентября 2018, 14:36

В песочнице API Яндекс.Карт появилось много новых примеров, которые помогут начать работу с API, а может и подскажут свежие решения для вашего проекта.

Возможности модуля «Регионы»

Весной мы выпустили новый модуль «Регионы» и уже десятки сайтов используют его на своих картах. 

Модуль позволяет отобразить на карте территориальное деление — страны мира или регионы одной страны. Это будет полезно, например, чтобы сделать наглядную навигацию для пользователей: на такой карте они смогут выбрать свой регион для дальнейшей работы с сервисом. 

Кроме того, «Регионы» можно использовать, чтобы выделить на карте только нужную страну или область и скрыть для пользователя остальную карту.

Примеры в песочнице:
Как сделать карту регионов России
Как сделать карту одного региона

Политические карты и карты с региональным делением часто используют для инфографики — на такой карте можно наглядно представить статистику и показать различия между странами или областями.

API позволяет сделать карту для визуализации и настроить её внешний вид. Например, можно нарисовать контурную карту и выделить регионы штриховкой или изменить проекцию карты, чтобы показать страну с минимальными искажениями (для России подойдёт равноугольная коническая проекция).

Примеры в песочнице:
Как сделать контурную карту со штриховкой
Карта регионов России в равноугольной конической проекции Ламберта 
Как раскрасить политическую карту

Балуны и пользовательские панели на карте

Одна из самых популярных задач при использовании API Карт — показать точку на карте, например, отметить адрес своего магазина, офиса или пунктов выдачи.  Часто стандартных визуальных настроек недостаточно и хочется показывать карточки объектов в собственном дизайне. Мы приготовили несколько примеров, как это сделать средствами API.

Примеры в песочнице:
Как добавить контент с html-разметкой в балун метки
Как сделать боковую панель с информацией об объекте на карте
Собственный макет балуна метки

Маршруты на велосипеде и вызов такси

Летом на Яндекс.Картах появилась возможность строить велосипедные маршруты. Мы постепенно добавляем их поддержку в API.  Уже сейчас для программного построения маршрутов доступен routingMode: 'bicycle'. 

Кроме того, можно добавить на карту панель маршрутов и дать пользователям возможность вызвать такси прямо с вашего сайта.

Эти и другие возможности маршрутизации в JS API подробно описаны в руководстве разработчика. Для типовых задач мы привели примеры кода. 

Делитесь своими примерами использования API Карт в комментариях. Также, вы можете рассказать о своем проекте в нашем Клубе. Для этого напишите пост и после модерации мы его опубликуем для всех.

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал новости опубликован в клубе API Карт.

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API Карт
Расширение рекомендованных запросов: запросы, по которым ваш сайт ещё не показывался, но мог бы!
30 сентября 2018, 13:03

Мы обновили алгоритм подбора рекомендованных запросов для сайта, выделив две группы, над которыми стоит поработать:

  • запросы, по которым у сайта были показы;
  • запросы, по которым показов у сайта не было.

Последняя группа как раз и является нововведением, так как алгоритм научился подбирать запросы, которые ранее были не доступны для выявления иными способами и о многих из которых можно было и не подозревать. Они подбираются на основе схожести тематик. 

Эта функциональность реализована в разделе «Рекомендованные запросы», который позволяет анализировать запросы, являющиеся потенциальными зонами роста сайта для улучшения посадочных страниц или размещения рекламы.

Команда Яндекс.Вебмастера

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для владельцев сайтов и вебмастеров.

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Вебмастер
Медийные кампании в API Директа
30 сентября 2018, 13:06

Медийные кампании идеально работают на укрепление лояльности к бренду. Они привлекают целевую аудиторию и поставляют ее на следующие этапы воронки продаж, передавая эстафету вашим контекстным объявлениям, а затем ретаргетингу.

Чтобы вам было удобнее автоматизировать закупки для всего медиамикса, мы добавили возможность управлять медийными кампаниями в API Директа:

  • Сервис Campaigns поддерживает новый тип кампаний — CPM_BANNER_CAMPAIGN.
  • Cервис AdGroups поддерживает новый тип группы — CPM_BANNER_AD_GROUP.
  • Сервис Ads поддерживает новый тип объявлений — CPM_BANNER_AD. Креативы можно сконструировать и загрузить в веб-интерфейсе, а затем использовать их для создания объявлений в API.
  • В группу медийных объявлений можно добавить ключевые фразы с помощью сервиса Keywords или условие нацеливания по профилю пользователей с помощью сервиса AudienceTargets.
  • Настроить профиль пользователей можно с помощью сервиса RetargetingLists: профиль реализован как условие ретаргетинга и подбора аудитории с типом AUDIENCE.
  • В профиле можно использовать сегменты по социально-демографическим характеристикам и по интересам пользователя — получить их можно с помощью сервиса Dictionaries.

Для получения статистики по медийным кампаниям можно воспользоваться типом отчета REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT в сервисе Reports.

Подробнее о создании медийных кампаний
Подробнее о настройке профиля пользователей

Оригинал новости опубликован в клубе API Яндекс.Директа.

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API Директа