Вот и подходит к концу март, а это значит настала пора назвать победителей «Премии Алисы» в этом месяце. А также рассказать о том, какие изменения в Премию мы решили внести.

Итак, начнём с победителей.

1 место, приз — 150 000 рублей

Повелитель стихов

Это квест, разработанный Григорием Французовым и Денисом Пешехоновым. Он позволяет вам почувствовать себя настоящими волшебниками, и ваш успех в игре будет зависеть от того, насколько хорошо вы сможете подбирать заклинания, которые, к тому же, нужно ещё и рифмовать… Не боитесь занимательных трудностей? Тогда этот навык для вас.

2 место, приз — 100 000 рублей

Word Coach — Тренер слов

Хотите потренировать английский? В этом вам поможет навык от Дмитрия Финогеева. Он позволяет подбирать группы слов для изучения определенной темы, и тренировать их до тех пор, пока не будете их знать наизусть! Кроме того, можно добавлять и те слова, которые сложны именно для вас.

3 место, приз — 85 000 рублей

Квест «Выйти из комнаты»

Навык уникален тем, что он постоянно дорабатывается и в нём переодически появляются новые локации, поэтому пройти его раз и навсегда вам не удастся. Сейчас у навыка уже более 100 оценок от пользователей, а средняя оценка при этом продолжает быть выше 4,5.

4 место, приз — 70 000 рублей

Звериная Зарядка

Отличный навык для того, чтобы приучить детей к весёлой утренней зарядке: и на четвереньках можно постоять, как собачка, и попрыгать, и всё под команды веселого тренера-бурундука.

5 место, приз — 50 000 рублей

Страна ребусов

Навык, который не даст вам заскучать в дороге, авторы — Рустам и Наиля Таировы. Страна ребусов будет предлагать вам одну задачку за другой, и, конечно, считать ваш прогресс. Отличная зарядка для ума как взрослых, так и детей, и возможность наконец-то научиться разгадывать ребусы как настоящий профи!

Ещё раз поздравляем победителей!

А теперь немного о новых правилах конкурса:

Сравнивать навыки разных направлений становится всё тяжелее, поэтому мы решили выделить в премии отдельные категории:

«Образование» — 100 000 рублей

«Игры и развлечения» — 100 000 рублей

«Для детей» — 100 000 рублей

«Полезные навыки» — 100 000 рублей

«Специальный приз» — 50 000 рублей

Первые три категории во многом связаны с тремя категориями Каталога Алисы, четвёртая направлена на поощрение к созданию навыков, которые по-настоящему улучшают и упрощают жизнь людей. Последняя категория — «Специальный приз» — это возможность отметить навык, которые чем-то выделился среди остальных, но по каким-то причинам не занял призовое место в предыдущих категориях. Например, тут может быть отмечено необычное техническое решение или сценарий, которые могут открыть новое направление в создании навыков.

Заявки по прежнему принимаются через форму, ждём ваши новые навыки!

Алиса и команда Диалогов

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Оригинал новости опубликован в блоге Диалогов.