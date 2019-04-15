Блог о технологиях Яндекса

апрель 2019
Новые правила Премии Алисы и победители марта
1 апреля, 11:21

Вот и подходит к концу март, а это значит настала пора назвать победителей «Премии Алисы» в этом месяце. А также рассказать о том, какие изменения в Премию мы решили внести.

Итак, начнём с победителей.

1 место, приз — 150  000 рублей
Повелитель стихов
Это квест, разработанный Григорием Французовым и Денисом Пешехоновым. Он позволяет вам почувствовать себя настоящими волшебниками, и ваш успех в игре будет зависеть от того, насколько хорошо вы сможете подбирать заклинания, которые, к тому же, нужно ещё и рифмовать… Не боитесь занимательных трудностей? Тогда этот навык для вас.

2 место, приз — 100  000 рублей
Word Coach — Тренер слов
Хотите потренировать английский? В этом вам поможет навык от Дмитрия Финогеева. Он позволяет подбирать группы слов для изучения определенной темы, и тренировать их до тех пор, пока не будете их знать наизусть! Кроме того, можно добавлять и те слова, которые сложны именно для вас.

3 место, приз — 85  000 рублей
Квест «Выйти из комнаты» 
Навык уникален тем, что он постоянно дорабатывается и в нём переодически появляются новые локации, поэтому пройти его раз и навсегда вам не удастся. Сейчас у навыка уже более 100 оценок от пользователей, а средняя оценка при этом продолжает быть выше 4,5.

4 место, приз — 70  000 рублей
Звериная Зарядка
Отличный навык для того, чтобы приучить детей к весёлой утренней зарядке: и на четвереньках можно постоять, как собачка, и попрыгать, и всё под команды веселого тренера-бурундука.

5 место, приз — 50  000 рублей
Страна ребусов
Навык, который не даст вам заскучать в дороге, авторы — Рустам и Наиля Таировы. Страна ребусов будет предлагать вам одну задачку за другой, и, конечно, считать ваш прогресс. Отличная зарядка для ума как взрослых, так и детей, и возможность наконец-то научиться разгадывать ребусы как настоящий профи!

Ещё раз поздравляем победителей!

А теперь немного о новых правилах конкурса:
Сравнивать навыки разных направлений становится всё тяжелее, поэтому мы решили выделить в премии отдельные категории:
«Образование» — 100 000 рублей
«Игры и развлечения» — 100 000 рублей
«Для детей» — 100 000 рублей
«Полезные навыки» — 100 000 рублей
«Специальный приз» — 50 000 рублей

Первые три категории во многом связаны с тремя категориями Каталога Алисы, четвёртая направлена на поощрение к созданию навыков, которые по-настоящему улучшают и упрощают жизнь людей. Последняя категория — «Специальный приз» — это возможность отметить навык, которые чем-то выделился среди остальных, но по каким-то причинам не занял призовое место в предыдущих категориях. Например, тут может быть отмечено необычное техническое решение или сценарий, которые могут открыть новое направление в создании навыков.

Заявки по прежнему принимаются через форму, ждём ваши новые навыки!

Алиса и команда Диалогов

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Диалоги
Школа Алисы. Как создать навык без программирования?
2 апреля, 09:00

А вот и новый урок от Школы Алисы: Вера Александровская расскажет о том, какие конструкторы навыков сейчас существуют на рынке и как выбрать лучший:

И, как обещали, примеры таких конструкторов под видео:
Aimylogic: https://aimylogic.com/
Verter: https://verter.online/
Alfabot: http://alfa.bot/ru/
Dialogflower: https://dialogflower.com/
Pipe.bot: https://ru.pipe.bot/
Aimytellme: https://aimytellme.com/
Alicebot.pro https://alicebot.pro/

Алиса и команда Диалогов

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Диалоги
Яндекс запускает собственную чат-платформу
3 апреля, 12:00

Теперь вы сможете отвечать на сообщения пользователей, приходящие из виджета на вашем сайте, чата на Поиске или Алисы, с помощью чат-платформы от Яндекса. Она проста в использовании, бесплатна, и упрощает подключение чатов к нашим сервисам. Дополнительным преимуществом от использования платформы станет возможность коммуникации с пользователями, даже если они уже покинули чат — Яндекс отправит им уведомление с ответом в приложении или Браузере.

В простоте подключения чат-платформы от Яндекса можно убедиться в несколько кликов:
Если у вас ещё нет чата с оператором, просто перейдите в Яндекс.Диалоги, выберите настройку «Создать диалог» — «Чат для бизнеса», а в качестве провайдера укажите «Яндекс». И, конечно, не забудьте заполнить оставшиеся поля с информацией о вашем сайте и сохранить созданный чат. 

Если у вас уже есть чат с оператором в Яндекс.Диалогах, то перейдите в настройку вашего чата в этом сервисе, и в качестве провайдера выберите «Яндекс» из выпадающего списка. Не забудьте сохранить внесенные изменения.

Ваш оператор сможет отвечать на сообщения клиентов через операторский интерфейс, который также появился с сегодняшнего дня в Яндекс.Диалогах и Справочнике: сообщения будут поступать из Поиска, Алисы и из виджета на вашем сайте, главное, не забудьте его установить. Это можно сделать из раздела «Виджет» настроек чата.

Таким образом, компании теперь могут выбрать из девятнадцати официальных чат-платформ, с помощью которых можно создавать чаты в экосистеме Яндекса. Разный набор возможностей провайдеров позволяет определить наиболее подходящего поставщика услуг.

Будем на связи!
Команда Яндекс.Диалогов

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Диалоги
Теперь можно оставлять отзывы на сайт
4 апреля, 09:00

Владельцы бизнесов уже давно научились работать с отзывами на организации, которые пользователи оставляют через карточку организации на Яндекс.Картах, Поиск, рассылки и даже пуш-уведомления. Теперь отзывы можно будет оставлять не только на организацию, но и на сайт. Это особенно важно для тех бизнесов, которые не имеют офлайн-представления, однако тоже хотят показывать своим пользователям, насколько их любят и уважают предыдущие клиенты.

А для того, чтобы следить за всеми типами отзывов было удобнее, мы создали в Вебмастере отдельный раздел «Отзывы», который находится в «Качестве сайта». 



Пока он позволяет именно отслеживать оставляемые отзывы и оценки, но в ближайшем будущем мы также планируем дать возможность и отвечать на них.

Команда Яндекс.Вебмастера

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Вебмастер
Школа Алисы. Как использовать конструктор для создания навыков Алисы Aimylogic
5 апреля, 11:30

В этом уроке Школы Алисы Дмитрий Чечёткин расскажет о том, как работать с одним из упомянутых в прошлых видео конструкторов — Aimylogic:  

Алиса и команда Диалогов

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Диалоги
Как вы работаете с данными о запросах?
8 апреля, 09:00

Мы хотим сделать работу с данными о запросах более удобной. Для этого нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, расскажите, как именно вы используете сервисы по работе с запросами.


Смело оставляйте развернутые комментарии, мы постараемся их учесть при дальнейшей разработке. 

Команда Яндекс.Вебмастера

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Вебмастер
AppMetrica: мы переделали События
12 апреля, 09:32

События — один из важнейших отчётов для аналитики продукта. Он позволяет следить за активностью пользователей и наиболее наглядно отражает их предпочтения. При должной настройке событий AppMetrica покажет:

— какая категория товаров наиболее популярна в магазине,
— на каких уровнях люди чаще всего перестают играть в игру,
— с какой попытки удаётся одолеть игрового босса.

Если вы раньше пользовались AppMetrica, то наверняка заметили, что у нас было два таких отчёта — обычный, с древовидной структурой:

и бета-версия, в которой каждый уровень события — отдельная страница:

В бете мы даже добавили новые метрики, но плоская структура не всегда удобна — нельзя просмотреть всю иерархию и сравнить между собой параметры, вложенные в разные события. Вот что мы с этим сделали:


Объединение двух отчётов и новые фичи

Два представления слились в единый, переработанный отчёт События. Он сочетает в себе преимущества древовидной структуры и плоской таблицы. Дополнительно мы приправили отчёт новыми фичами, которые упростят вам жизнь.

Подробнее о представлениях:

Дерево — даёт возможность одновременно посмотреть как на общую картину, так и на параметры разных действий. Например, открыть несколько категорий товаров интернет-магазина и сравнить популярность их подкатегорий:

Плоская таблица — показывает верхний уровень события и общую статистику. Полезна, если нужно быстро окинуть взглядом важные показатели приложения. Каждое многоуровневое событие — кликабельно. По клику вы перейдёте на уровень ниже. Чтобы не заблудиться в уровнях, над таблицей предусмотрен их список. Названия уровней тоже кликабельны:

Важно: для каждого подуровня процент пользователей будет пересчитываться отдельно.
Здесь 100% — это количество событий на выбранном уровне
В древовидном отчёте 100% — количество событий всего отчёта.


Новые метрики

Метрики из беты переехали в основной отчёт:

Число событий на пользователя — сколько, в среднем, конверсий в событие приходится на активного пользователя за период отчёта:

— сколько покупок,
— сколько заполненных корзин,
— сколько завершенных игровых заданий.

% пользователей — доля пользователей, совершивших хотя бы одно событие, от всех активных пользователей за период отчёта. С помощью этой метрики легко посчитать, например, платящих пользователей.

Чтобы не смущать вас одновременным наличием «пользователей» и «устройств», мы сделали переключатель:

Чем пользователь отличается от устройства, смотрите в документации.


Наведите порядок в отчёте

Много событий — не всегда хорошо. Часто половина собираемых данных не несёт в себе полезную информацию. Логи сетевых соединений, обновления экранов, устаревшие кнопки из давно не поддерживаемых версий приложения — то, из чего не получится извлечь дорогие сердцу инсайты.

Раньше список событий полностью зависел от настроек SDK. Чтобы остановить сбор события или понять, за что оно отвечает, нужно было обращаться к разработчику.

Мы всё ещё рекомендуем называть события по-человечески, составлять карту и тщательно их тестировать, но всегда рады сделать отчёты быстрее и удобнее.

Подробнее о том, как грамотно настроить AppMetrica SDK для отправки событий, смотрите наш видеогайд.

1. Удалите ненужные события из отчёта

Теперь прямо из интерфейса можно отключить сбор ненужных данных и добавить комментарии к событиям — для этого в настройках появилась соответствующая вкладка:

Переключите на «Не собирается», чтобы отключить сбор устаревшего события. Чтобы быстрее найти бесполезные события — отсортируйте их по количеству срабатываний за последние сутки.

Учитывайте, что при отключении сбора данные о событии перестанут записываться в базу. И начнут поступать вновь только тогда, когда вы снова включите сбор. Пока сбор события отключён, в AppMetrica остаются только исторические данные по событию.

Уменьшив количество событий, вы сделаете отчёт не только красивее, но и быстрее. Отключение ~30% бесполезных событий ускорит загрузку отчёта на треть. Если со временем выяснится, что есть события, которые точно никогда больше не понадобятся — их отправку лучше отключить и на уровне приложения.


2. Поясните, за что отвечает событие

Вы не придумали событиям прозрачные имена, а сотрудник, который интегрировал SDK, назвал их очень своеобразно. Релиз уже в сторах, а что означает тот или иной ивент — поди разберись без словаря: сплошные session_start_sync_100500 и event_level_pay_100. Увы, так происходит чаще, чем хотелось бы.

Как не надо называть события

Понимая всю боль подобных ситуаций, мы добавили возможность прикрепить к любому событию комментарий. Теперь, чтобы внести в отчёт ясность, не нужно выпускать новый релиз приложения:

Добавить примечание можно прямо из отчёта. Для этого наведите курсор на событие и кликните на кнопку настроек:

Нажмите на шестерёнку, чтобы перейти в настройки

Вот так один из главных продуктовых отчётов стал быстрее, понятнее и функциональнее. Мы продолжим стараться на благо пользователей. Не стесняйтесь писать в чат или форму для голосований, если чего-то не хватает.

--

Бесконечность — не предел

Команда AppMetrica

Оригинал новости опубликован в блоге AppMetrica.

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AppMetrica
Школа Алисы. Как обрабатывать логи в навыках?
12 апреля, 11:30

В Школе Алисы мы учим делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы. Дарья Сердюк, одна из лауреатов Премии Алисы, расскажет о том, как правильно работать с логами вашего навыка, чтобы улучшать пользовательский сценарии.

Алиса и команда Диалогов

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Диалоги
Поехали! Эксперимент с Турбо-страницами на космических скоростях
12 апреля, 14:25

В День космонавтики мы провели эксперимент вместе с нашим партнёром — издателем проекта Живой космос: взяли смартфон и измерили скорость загрузки сайта в мобильной версии и в формате Турбо-страницы. В материале рассказываем о результатах и делимся цифрами.

Для эксперимента выбрали популярную статью c текстом, картинками и рекламными блоками. Тестировали на одном и том же смартфоне, загружая подряд мобильную и Турбо-версию на одинаковой скорости интернета. Время первой отрисовки основного контента (FMP) на мобильной версии составило 5,7 секунды. Турбо-страница показала космическую скорость: FMP занимает менее 1 секунды.

Вы можете посмотреть результат ниже в замедленном режиме: слева мобильная версия, справа — Турбо-страница. 

По данным из Метрики количество отказов сократилось с 20% до 13% — на Турбо-страницах посетители активнее переходили по ссылкам на сайте, а автоматическая лента рекомендаций, которая включается одной кнопкой в интерфейсе Вебмастера, увеличила вовлеченность пользователей.

Для размещения рекламных блоков использовали авторасстановку, которая позволяет разместить рекламные блоки без работы с кодом RSS-фида, — видимость рекламы увеличилась в 2,5 раза.

Команда Яндекс.Вебмастера

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Турбо-страницы
Рекомендательные системы и мессенджеры — в списке источников трафика
15 апреля, 20:37

Мы добавили в Метрику два новых источника трафика — рекомендательные системы и мессенджеры. Теперь они показываются в отчёте «Источники, сводка» в общем списке каналов привлечения трафика: при этом переходы из рекомендательных систем определяются автоматически, а для мессенджеров понадобится обычная UTM-разметка. 


Рекомендательные системы и мессенджеры давно стали важной частью интернет-экосистемы. По нашим подсчётам, в марте 2019 года рекомендательные системы обеспечили порядка четверти трафика на сайты паблишеров*, при этом на Яндекс.Дзен пришлось больше 20% от общего трафика этих площадок. Однако в большинстве систем аналитики рекомендательные системы и мессенджеры не представлены в виде отдельных источников трафика, и их не получится быстро сравнить с другими каналами привлечения посетителей.

*Из топ-10 000 сайтов в категориях «Новости» и «Контентные проекты» согласно классификатору Яндекс.Радара.

 

Какие рекомендательные системы и мессенджеры распознаёт Метрика

Рекомендательные системы — Яндекс.Дзен, Google Discover, Opera Personal News, Sony News Suite, Flipboard.

Мессенджеры — Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, WeChat. Остальные мессенджеры будут отображаться в строке «Другой мессенджер: определено по меткам» при наличии в ссылке utm_medium=messenger.

Новые источники доступны не только в сводке по источникам, но и в других отчётах — в качестве группировок или условий сегментации.

Данные по мессенджерам и рекомендательным системам доступны начиная с даты запуска — 15.04.2019.

Как использовать данные о трафике из рекомендательных систем и мессенджеров

Сравнить объём трафика из разных рекомендательных систем

Для этого достаточно в отчёте Источники, сводка развернуть список рекомендательных систем.

Изучить, какой контент предпочитают пользователи разных мессенджеров

1. Откройте отчёт Содержание → Страницы входа

2. В группировках оставьте Путь страницы или URL.

3. Создайте сегмент Визиты, в которых → Последний значимый источник → Тип источника → Переходы из мессенджеров.

4. Чтобы посмотреть, какие именно мессенджеры приводили трафик на конкретную страницу, добавьте группировку Источник трафика (детально)

Узнать, какие статьи популярнее всего в рекомендательных системах

1. Откройте отчёт Содержание → Страницы входа

2. В группировках оставьте Путь страницы или URL.

3. Создайте сегмент Визиты, в которых → Последний значимый источник → Тип источника → Переходы из рекомендательных систем.

4. Чтобы посмотреть, какие именно рекомендательные системы приводили трафик на конкретную страницу, добавьте группировку Источник трафика (детально)

 

Как правильно разметить ссылки для мессенджеров

Если вы уже используете UTM-разметку, достаточно убедиться, что для utm_medium задано значение messenger, а в utm_source указан конкретный мессенджер из списка выше, например: http://example.com/?utm_source=skype&utm_medium=messenger. Переходы по ссылкам, которые уже были размечены таким образом, автоматически начнут отображаться не только в отчёте по меткам, но и в отчёте по источникам — в строке «Мессенджеры».

А если вам ещё не приходилось работать с utm-разметкой, тут всё очень просто. Достаточно дописать к ссылке вот такое окончание:?utm_source=название нужного мессенджера&utm_medium=messenger. Название мессенджера должно быть прописано полностью, с маленькой буквы и без пробелов — например: telegram, whatsapp. Полный список меток для мессенджеров можно посмотреть в таблице с описанием источников трафика, в строке Переходы из мессенджеров. А подробное описание работы с UTM-метками есть в отдельной статье.

Если у вас есть вопросы про новые источники трафика, спрашивайте в комментариях или пишите в наш чат. Будем рады помочь!

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Метрики

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Метрика
Турбо-страницы в API Директа: подготовьте приложения к изменениям
21 апреля, 16:09

Недавно мы запустили Турбо-страницы для десктопов. Теперь во многих типах объявлений ссылка на сайт стала необязательной — рекламодатель может указать только Турбо-страницу.

Что изменится в API

В сервисе Ads появится новое поле — TurboPageId. В структуре TextAd достаточно будет указать одно из полей HrefVCardId и TurboPageId.

В структурах TextImageAdTextAdBuilderAdCpcVideoAdBuilderAdCpmBannerAdBuilderAd достаточно будет указать одно из полей Href и TurboPageId. Таким образом, поле Href станет необязательным в методе add, а в методах updateи get оно станет nillable. Обратите внимание: метод get может вернуть nil (null) в поле Href — например, если рекламодатель удалил основную ссылку объявления. Приложение должно корректно обработать такой ответ.

В сервисе Sitelinks также появится поле TurboPageId. В структуре Sitelink достаточно будет указать одно из полей Href и TurboPageId. Кроме того, в методе get появится входной параметр SitelinkFieldNames: в нём можно перечислить имена полей быстрой ссылки, которые требуется получить. В ответе метода get поля Hrefи Description станут nillable — приложение также должно корректно обработать значение nil (null) в этих полях.

Список опубликованных Турбо-страниц рекламодателя можно будет получить с помощью нового метода — TurboPages.get.

Когда произойдут изменения

Поддержка Турбо-страниц в API появится ориентировочно через две-три недели. Пожалуйста, запланируйте обновление своих приложений. Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки API Директа.

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API Директа
Премия Алисы: лучшие навыки апреля
30 апреля, 14:30

Настало время подводить итоги Премии Алисы за апрель. Напомним, что с прошлого месяца мы изменили правила конкурса: отказались от системы мест и ввели призы по категориям. Создатели лучших навыков в категориях «Образование», «Игры и развлечения», «Для детей» и «Полезные навыки» получают по 100 000 рублей, а в категории «Специальный приз» — 50 000 рублей. Итак, давайте посмотрим, какие навыки были признаны лучшими в каждой из категорий в этом месяце.

«Образование» — 100 000 рублей


«Умный Пересказ» — навык, который позволяет быстро освежить в голове (а для кого-то и впервые узнать), чем закончилась «Капитанская дочка», или вспомнить тяжести войны вместе с героями «Василия Тёркина». Кроме того, это хороший способ вспомнить сюжет любимых произведений перед надвигающимися экзаменами. На них мы, безусловно, желаем всем удачи, и пусть Алиса вам с ними поможет!

«Игры и развлечения» — 100 000 рублей


«Цитадель. Часть первая» — возможность самим стать героями приключения. Сможете ли вы найти правильный путь, ведущий к спасению? Игра стала одной из жемчужин квестовых игр в Алисе, и по праву стала победителем данной категории в апреле. С чем и поздравляем создателя Цитадели — Анну Савинкову.

«Для детей» — 100 000 рублей


«Съедобное-несъедобное» — уникальный пример того, как чисто офлайновую игру удалось удачно переложить в онлайн, да ещё и добавить образовательный элемент: обучение детей английскому языку. Казалось бы, это так просто: взять имеющуюся популярную игровую механику и просто переложить её на механику бота, — успех гарантирован. Но сам процесс проработки такого игрового сценария в новой среде весьма сложен, поэтому мы очень рады видеть примеры, когда это удается сделать на славу! А игры, которые совмещают развлечение и образование в одном навыке, — одни из наиболее востребованных в детской тематике.

«Полезные навыки» — 100 000 рублей


«Умный шеф» — навык-помощник по приготовлению разных блюд. Вообще навыков про рецепты в Алисе уже довольно много и весьма хорошего качества. Так, навык «Рецепты к вашему столу» вошел в число призёров Премии за декабрь. Однако автор «Умного шефа» не испугался серьезной конкуренции, а просто решил сделать хороший удобный навык, который стал лидером в этой категории после серии серьезных доработок на основе пользовательских отзывов. В итоге получился навык, который люди вызывают снова и снова, всякий раз, когда начинают готовить.

«Специальный приз» — 50 000 рублей


«Золотое королевство» — навык, который позволяет через Алису управлять браузерной игрой, отстраивая своё королевство. Интересность механики, а также любовь пользователей, которых затянула эту игра, позволили этому навыку заслужено получить данный приз. Отметим, что этот навык создан Андреем Загальским, многократным победителем Премии Алисы. В числе других его навыков, отмеченных Премией, «Шахматные задачи», «Числовые фокусы», «Новогодние открытки».

Хочется поблагодарить всех авторов навыков для Алисы и напомнить, что впереди майские праздники. А как подсказывает опыт, для многих это отличное время, чтобы заняться созданием новых навыков или улучшением имеющихся. Для участия в Премии не забывайте их присылать нам через форму. Будем ждать!

Алиса и команда Диалогов

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги