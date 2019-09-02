Теперь отчёты по контенту поддерживают ещё один тип разметки по стандарту Schema.org — JSON LD. Как добавить на сайт разметку JSON-LD, описано в Помощи. Если ваш сайт уже размечен по стандарту Microdata, с которым отчёты работали с момента запуска, ничего менять не нужно — все данные продолжат собираться корректно.