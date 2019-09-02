У нас для вас есть небольшая, но очень приятная новость.
Мы увеличили тайм-аут для ответа навыка до 3 секунд, включая сетевое время.
В Поиске, на Картах и других сервисах Яндекса пользователи часто ищут организации. Для того чтобы вся информация об организации была собрана в одном месте, мы запустили Яндекс.Профиль.
Музей Яндекса примет участие в компьютерном фестивале Chaos Constructions, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Мы организуем хакатон «Игры вслух» и приглашаем разработчиков, интересующихся написанием навыков для Алисы — нашего голосового помощника.
В апреле Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:
Теперь отчёты по контенту поддерживают ещё один тип разметки по стандарту Schema.org — JSON LD. Как добавить на сайт разметку JSON-LD, описано в Помощи. Если ваш сайт уже размечен по стандарту Microdata, с которым отчёты работали с момента запуска, ничего менять не нужно — все данные продолжат собираться корректно.
Мы изменили настройки подсчёта ИКСа таким образом, что он точнее стал отражать происходящее с сайтом: теперь шаг округления стал меньше.
Эти изменения вы можете увидеть уже сейчас — посмотрев на ИКС вашего сайта в разделе «Качество сайта».
На поиске Яндекса появился колдунщик десктопных Турбо-страниц. Он объединяет страницы с ускоренной загрузкой в десктопной поисковой выдаче. Так у пользователей появляется возможность быстро посмотреть страницы, содержащие ответ на его запрос, а сайты получают дополнительное внимание на поиске. Ранее колдунщик был доступен только для мобильного поиска.