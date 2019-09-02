Голос Алисы теперь доступен и в навыках. Она присоединяется к уже хорошо известному вам кругу друзей: Оксане, Джейн, Эрмилу, Эркану Явасу и Захару. Такое решение было принято благодаря множеству просьб разработчиков, которые часто не могли представить свой навык без неё. Спасибо вам за то, что так любите Алису — и за развернутую обратную связь в нашем чатике.
Но помните, что Алиса — девушка очень чувствительная, и при работе с её голосом следует соблюдать следующие правила:
Во-первых, ваш навык — это все равно ваш навык. Не стоит представляться в нём Алисой, ведь в этом случае пользователь может захотеть использовать стандартные команды Алисы, которые ваш навык не сможет поддержать.
Во-вторых, старайтесь предлагать Алисе, как и большинству других голосов, короткие тексты. Это хороший тон, но если вам всё-таки требуется зачитать длинный текст, позовите на помощь Эркана Яваса: он умеет это делать лучше всех. Кроме того, мы не рекомендуем использовать для голоса Алисы тексты с аббревиатурами.
В-третьих, обязательно проверяйте, как звучит текст в исполнении того или иного голоса, ведь у каждого голоса есть свои особенности.
За навыками, которые используют её голос, Алиса будет следить особенно тщательно, так что и на разработчиков выбор этого голоса накладывает особые обязательства по качеству навыка.
На этом фоне хотим познакомить вас с ещё одним приятным нововведением: если при обновлении вы меняете только голос, то навык будет проходить модерацию в автоматическом режиме и практически сразу будет доступен для публикации.
Что вы обычно видите в отчетах по приложению? Действия и конверсии, совершенные пользователями внутри него. Но как быть с офлайн-каналами — телефонными звонками, покупками в магазинах, или транзакциями на сторонних площадках? Это важные сигналы, которые могут обогащать статистику и представление об аудитории приложения. И теперь эти данные можно добавлять в отчеты — в этом поможет новый инструмент AppMetrica Post API.
Как это работает?
Например, у вас в CRM хранятся данные о взаимодействии с пользователями в офлайне, или на бэкенде вы собираете данные о платежах из разных источников. Чтобы использовать эту информацию вместе со статистикой приложения и визуализировать ее в едином отчете — нужно добавить ее в AppMetrica через Post API. Это способ отправки событий через HTTP-интерфейс, который позволяет загрузить информацию об активности пользователей вне приложения.
Как и данные из приложения, которые в отчеты отправляет встроенный SDK, внешние данные загружаются в формате событий. В AppMetrica они собираются в общий список — их можно найти в отчете «События». Полученную информацию можно использовать не только для оценки конверсий, но и для сегментации в других отчетах. Например, чтобы изучить выборку пользователей, которые конвертируются в офлайне. Кроме того, данные об офлайн-конверсиях можно использовать для CPA-оптимизации, отправляя рекламным партнерам постбеки на соответствующие события, полученные через Post API.
Таким образом, добавленная внешняя статистика помогает получить более полную картину происходящего и работать с пользователями эффективнее.
Кому это пригодится?
Всем приложениям, аудитория которых взаимодействует с сервисом или бизнесом в других каналах — офлайн-магазинах, на сайте, по телефону, через партнерские площадки. Вот кому стоит обратить особенное внимание:
Приложениям электронной коммерции и банкам
Post API позволяет получать сквозную аналитику по аудитории приложения. Например, можно загрузить из CRM данные об активности пользователей — и получить в одном отчете сводку по покупкам и платежам.
Есть пример. Агрегатор скидок «Едадил» добавляет через Post API данные о начислении своим пользователям кэшбэка. Транзакции происходят на бэкенде сервиса, а не в приложении, поэтому такую информацию нужно загружать дополнительно, чтобы увидеть всю воронку действий пользователя: от входа в приложение до покупки в магазине, маркером которой является полученный кэшбэк. Данные о платящих пользователях, загруженные через Post API, позволили иначе взглянуть на аудиторию приложения: выявить ядро пользователей, исследовать, какие сегменты наиболее активны, построить график возвращаемости для платящей аудитории, а также перераспределить бюджет в пользу рекламных партнеров, которые приводят больше целевого трафика.
Разработчикам мобильных игр и приложениям с подписочной моделью монетизации
Если в игре встроены покупки (а чаще всего это так), то на стороне бэкенда обычно действует логика валидации покупок. То есть убираются невалидированные покупки, возвраты и покупки пользователей, совершавших возвраты ранее. Post API позволяет передавать в отчеты события «настоящих» покупок. Например, разработчик мобильных игр Black Bears так выявляет читеров. Команда проверяет через сторы реально полученные платежи и со своего бэкенда добавляет в AppMetrica через Post API соответствующие конверсии. Данные о реальных платежах позволяют разработчикам анализировать разные сегменты игроков (например, «китов» и «дельфинов» — по степени их активности), а также скорректировать таргет в пользу действительно платящих пользователей.
Хорошо, а как начать пользоваться Post API?
Полная документация доступна здесь. Если коротко, то:
Получить в разделе Настройки вашего приложения уникальный ключ (Post API key) для отправки событий через Post API
Загрузить данные через параметры запроса или в формате csv
Эти данные запишутся к остальным, которые получены от SDK, и будут представлены в одном отчёте
Синхронизация будет происходить раз в 4 часа
Обратите внимание, что Post API позволяет загрузить события не старше 7 дней на момент загрузки и только для тех идентификаторов пользователей, которые прежде были отправлены через SDK.
Если у вас появились вопросы или пожелания — напишите нам на appmetrica@yandex-team.ru, и мы постараемся сделать все от нас зависящее в лучшем виде. ;)
Но если раньше отзывы были нам важны в первую очередь с точки зрения оценки качества, то теперь мы даём возможность и самим разработчикам работать с ними. С сегодняшнего дня вы сможете найти в консоли всё, что пользователи когда-либо писали о вашем навыке.
Относитесь к этим комментариям внимательно, ведь это самый простой способ понять, чего именно людям не хватает для счастья. А ведь чем больше ваш навык любят пользователи, тем больше у него шансов занять хорошее место в каталоге, авторских подборках Алисы или иных блоках промотирования навыков.
У Яндекс.Карт появилась официальная URL-схема для веба. Она позволяет создавать ссылки на Карты автоматически. Такую ссылку можно разместить на сайте или, например, добавить в почтовую рассылку.
В документации описаны параметры, которые позволяют генерировать ссылки на различные объекты карты или управлять её состоянием — открыть карточку организации и построить маршрут, показать панорамы или слой пробок.
В примере ниже ссылка на маршрут добавлена в объект через Конструктор карт:
Большое спасибо вам всем за развернутую обратную связь в опросах и комментариях о том, как работает Справочник. Благодаря ей мы приняли решение внести несколько существенных улучшений в наш сервис. И вот первое из них: мы обновили правила модерации фотографий для карточки организации.
Теперь принимаются фотографии не только зданий и витрин, но и отдельных товаров, коллажи, графические изображения и портретные фотографии людей. Также мы убрали ограничения на фотографии с номерами телефонов организации или ссылками на ваши сайты.
Полные требования для загрузки фотографий организации теперь выглядят так:
Технические требования:
допускается загрузка файлов форматов jpg, png;
размер одного файла не должен превышать 10Мб, допустимый формат изображения — от 320×240 до 5000×5000 пикселей.
К публикации не принимаются фотографии:
не имеющие отношения к организации;
дублирующие добавленные ранее;
низкого качества (например, темные, нечеткие);
с надписями, которые мешают просмотру основного изображения (допускаются надписи как часть логотипа);
эротического содержания;
наркотиков, оружия, лекарств, иных ограниченных в обороте или запрещенных к обороту предметов;
содержащие информацию о работах или услугах, выполнение или оказание которых на территории России запрещено законодательством;
содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством России, пользовательским соглашением сервисов Яндекса, а также иными документами, регулирующими использование сервисов Яндекса;
нарушающие при размещении право интеллектуальной собственности, в том числе авторское право, право на товарный знак или фирменное обозначение;
содержащие персональные данные граждан или охраняемую законом тайну, в том числе фотографии документов;
с отталкивающим или провокационным содержимым, сценами насилия или жестокости, призывами и обращениями.
Подробнее о правилах размещения фотографий можно прочитать в нашей Помощи.
Многие пользователи обращались к нам с просьбой сделать рассказ о том, как размещать рекламу на Турбо-страницах через платформу ADFOX. Поэтому сегодня мы выпустили видеоурок, в котором наш эксперт в области размещения рекламы Кирилл Скользнев сделал пошаговую инструкцию об этом.
В этом видео мы расскажем о том, как правильно завести кампанию на ADFOX для Турбо-страниц. Ведь именно благодаря ADFOX на быстрых страницах можно показывать свою рекламу или рекламу внешних рекламных систем. Что, впрочем, не мешает по-прежнему включать рекламу на Турбо-страницах через РСЯ в несколько кликов.
Информации о Турбо-страницах стало очень много — ведь платформа за последние полтора года выросла в разы. Поэтому мы собрали все самое важное и интересное в одном месте — красивой презентации про возможности Турбо-страниц:
И, конечно, если у вас есть вопросы — присылайте их в нашу поддержку или задавайте в комментариях.
Яндекс очень внимательно относится к безопасности пользователей, поэтому наши сервисы работают исключительно по защищённому протоколу HTTPS. По сравнению с обычным HTTP — он кардинально снижает риски:
перехвата чувствительных для пользователя данных — например, логина, пароля или номера банковской карты;
подмены контента сайта или добавления сторонней рекламы;
утечки цифровых идентификаторов пользователей — файлов cookie, по которым можно таргетировать рекламу.
По данным Яндекс.Радара, среди 10 000 наиболее популярных у россиян интернет-проектов более 66% используют HTTPS-протокол. При этом на сайты с защищённым протоколом приходится около 80% нашего поискового трафика.
Мы считаем HTTPS одним из признаков качественного сайта, а его отсутствие — риском для пользователя. Скоро мы начнём активнее предупреждать пользователей сайтов об использовании небезопасного протокола — в поиске, Браузере и на других сервисах Яндекса.
Популярные вопросы про переезд на HTTPS
Влияет ли HTTPS на ранжирование?
Мы стараемся учитывать все имеющиеся у нас данные, относящиеся к качеству сайта. Безопасность — важный атрибут качества для пользователя, а один из признаков безопасного сайта — использование протокола HTTPS. Выбирая защищённый протокол, владелец сайта заботится о безопасности пользовательских данных, и это может быть учтено в ранжировании.
Зачем контентным сайтам без авторизации переезжать на HTTPS?
При использовании небезопасного протокола может пострадать контент и внешний вид вашего сайта. Например, на стороне интернет-провайдера реклама на вашем сайте может быть заменена на другую. Также могут быть вставлены дополнительные блоки рекламы — дохода от неё вы не получите, а восприятие сайта пользователем может ухудшиться. К сожалению, подобное случается довольно часто, поэтому мы рекомендуем использовать HTTPS в том числе и владельцам контентных сайтов.
Не потеряю ли я трафик при переезде?
Мы знаем, что многие владельцы сайтов опасаются потери трафика при переезде. Наши исследования показывают, что при соблюдении рекомендаций трафик на сайт при переезде на HTTPS не теряется.
Как проверить качество сертификата HTTPS с точки зрения Яндекса?
В разделе «Диагностика» в Вебмастере есть предупреждение о том, что сертификат не настроен. Если для главного зеркала вашего сайта такого предупреждения нет, волноваться на этот счёт не стоит.
Рекомендует ли Яндекс настраивать HSTS?
Да, рекомендуем. Ведь это уменьшает задержку для последующих подключений, так как нет редиректа.
Сохранится ли ИКС при переходе на HTTPS?
Да, индекс качества сайта при переезде переносится, хотя правильное значения ИКС может отобразиться не мгновенно.
Можно ли использовать бесплатные SSL-сертификаты для HTTPS?
Существует довольно много возможностей подключить HTTPS-протокол бесплатно. Какой сертификат использовать: платный или бесплатный, — решает сам владелец сайта. Обычно цена зависит от сложности шифрования и дополнительных услуг (например, от количества поддоменов сайта).
О том, как перевести сайт на HTTPS, читайте в нашей инструкции — мы обновили её и сделали ещё более подробной. Если после прочтения у вас останутся вопросы, смело пишите в техподдержку или оставляйте комментарии к этому посту — обязательно ответим.
Антона Луконин, автор навыка «Игра кто будет миллионером?» и победитель Премии за январь, теперь создал тренажёр по правилам ПДД. Хотите проверить свои знания или серьёзно готовитесь сдавать на права? Тогда этот навык для вас.
Навык от Инны Корчагиной и Максима Мочалова поможет вам стать любящим хозяином виртуального домашнего питомца. Вы будете ухаживать за животными (кормить, мыть, поить, играть) и выполнять много других обязанностей. Также у вашего питомца есть различные достижения, и с каждым днём ваш питомец сможет становиться всё умнее, повышая свой уровень.
Алиса загадывает загадку, правильный ответ в которой — число. Победит тот, кто окажется ближе всего к правильному ответу. Задача: первым среди всех игроков набрать 5 победных баллов. Игра отлично подойдет для двоих человек или небольшой компании!
В каталоге Алисы уже есть множество увлекательных квестов, и теперь к ним добавилась «Игра Олигарх». Управляйте бизнесом, ведите дела с государственными органами, отбивайтесь от бандитов и решайте семейные проблемы, чтобы увеличить свое состояние и авторитет! Соревнуйтесь с друзьями и другими игроками за первенство в Рейтинге Олигархов, ведь он доступен всем.
Ждём от вас новых навыков. Напомним, что мы продолжаем отбирать победителей среди тех создателей навыков, которые заполнили форму ниже.
Ждём ещё больше ваших навыков в феврале! Алиса и её команда.