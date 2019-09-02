Блог о технологиях Яндекса

февраль 2019
Школа Алисы. Как выбрать правильный компонент при дизайне навыка?
1 февраля, 11:31

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел седьмой видеоурок, где мы разбираем, как выбрать правильный компонент при дизайне навыка. С этим вам поможет наш ведущий дизайнер Алисы — Анастасия Вишневская.



Ждём вас на уроке!

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Школа Алисы,Навыки Алисы,Алиса,Премия Алисы,Навыки
Голос Алисы в ваших навыках
1 февраля, 14:50

Голос Алисы теперь доступен и в навыках. Она присоединяется к уже хорошо известному вам кругу друзей: Оксане, Джейн, Эрмилу, Эркану Явасу и Захару. Такое решение было принято благодаря множеству просьб разработчиков, которые часто не могли представить свой навык без неё. Спасибо вам за то, что так любите Алису — и за развернутую обратную связь в нашем чатике.

Но помните, что Алиса — девушка очень чувствительная, и при работе с её голосом следует соблюдать следующие правила:

Во-первых, ваш навык — это все равно ваш навык. Не стоит представляться в нём Алисой, ведь в этом случае пользователь может захотеть использовать стандартные команды Алисы, которые ваш навык не сможет поддержать.

Во-вторых, старайтесь предлагать Алисе, как и большинству других голосов, короткие тексты. Это хороший тон, но если вам всё-таки требуется зачитать длинный текст, позовите на помощь Эркана Яваса: он умеет это делать лучше всех. Кроме того, мы не рекомендуем использовать для голоса Алисы тексты с аббревиатурами. 

В-третьих, обязательно проверяйте, как звучит текст в исполнении того или иного голоса, ведь у каждого голоса есть свои особенности. 

За навыками, которые используют её голос, Алиса будет следить особенно тщательно, так что и на разработчиков выбор этого голоса накладывает особые обязательства по качеству навыка.

Голос Алисы уже сейчас доступен в консоли разработчика. Вы можете попробовать его прямо сейчас.

На этом фоне хотим познакомить вас с ещё одним приятным нововведением: если при обновлении вы меняете только голос, то навык будет проходить модерацию в автоматическом режиме и практически сразу будет доступен для публикации.

Ваша Алиса и команда Диалогов

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Навыки Алисы,Алиса,Навыки,Новость
AppMetrica Post API: добавляйте в отчеты данные из офлайна и других внешних источников
4 февраля, 11:58

Что вы обычно видите в отчетах по приложению? Действия и конверсии, совершенные пользователями внутри него. Но как быть с офлайн-каналами — телефонными звонками, покупками в магазинах, или транзакциями на сторонних площадках? Это важные сигналы, которые могут обогащать статистику и представление об аудитории приложения. И теперь эти данные можно добавлять в отчеты — в этом поможет новый инструмент AppMetrica Post API.


Как это работает?

Например, у вас в CRM хранятся данные о взаимодействии с пользователями в офлайне, или на бэкенде вы собираете данные о платежах из разных источников. Чтобы использовать эту информацию вместе со статистикой приложения и визуализировать ее в едином отчете — нужно добавить ее в AppMetrica через Post API. Это способ отправки событий через HTTP-интерфейс, который позволяет загрузить информацию об активности пользователей вне приложения.

Как и данные из приложения, которые в отчеты отправляет встроенный SDK, внешние данные загружаются в формате событий. В AppMetrica они собираются в общий список — их можно найти в отчете «События». Полученную информацию можно использовать не только для оценки конверсий, но и для сегментации в других отчетах. Например, чтобы изучить выборку пользователей, которые конвертируются в офлайне. Кроме того, данные об офлайн-конверсиях можно использовать для CPA-оптимизации, отправляя рекламным партнерам постбеки на соответствующие события, полученные через Post API.

Схема работы с Post API

Таким образом, добавленная внешняя статистика помогает получить более полную картину происходящего и работать с пользователями эффективнее.
 


Кому это пригодится?

Всем приложениям, аудитория которых взаимодействует с сервисом или бизнесом в других каналах — офлайн-магазинах, на сайте, по телефону, через партнерские площадки. Вот кому стоит обратить особенное внимание:


Приложениям электронной коммерции и банкам

Post API позволяет получать сквозную аналитику по аудитории приложения. Например, можно загрузить из CRM данные об активности пользователей — и получить в одном отчете сводку по покупкам и платежам.

Отчёт по событиям, в котором отражены офлайн-конверсии

Есть пример. Агрегатор скидок «Едадил» добавляет через Post API данные о начислении своим пользователям кэшбэка. Транзакции происходят на бэкенде сервиса, а не в приложении, поэтому такую информацию нужно загружать дополнительно, чтобы увидеть всю воронку действий пользователя: от входа в приложение до покупки в магазине, маркером которой является полученный кэшбэк. Данные о платящих пользователях, загруженные через Post API, позволили иначе взглянуть на аудиторию приложения: выявить ядро пользователей, исследовать, какие сегменты наиболее активны, построить график возвращаемости для платящей аудитории, а также перераспределить бюджет в пользу рекламных партнеров, которые приводят больше целевого трафика.


Разработчикам мобильных игр и приложениям с подписочной моделью монетизации

 Если в игре встроены покупки (а чаще всего это так), то на стороне бэкенда обычно действует логика валидации покупок. То есть убираются невалидированные покупки, возвраты и покупки пользователей, совершавших возвраты ранее. Post API позволяет передавать в отчеты события «настоящих» покупок. Например, разработчик мобильных игр Black Bears так выявляет читеров. Команда проверяет через сторы реально полученные платежи и со своего бэкенда добавляет в AppMetrica через Post API соответствующие конверсии. Данные о реальных платежах позволяют разработчикам анализировать разные сегменты игроков (например, «китов» и «дельфинов» — по степени их активности), а также скорректировать таргет в пользу действительно платящих пользователей.
 

Хорошо, а как начать пользоваться Post API?

Полная документация доступна здесь. Если коротко, то:

  1. Получить в разделе Настройки вашего приложения уникальный ключ (Post API key) для отправки событий через Post API
  2. Загрузить данные через параметры запроса или в формате csv
  3. Эти данные запишутся к остальным, которые получены от SDK, и будут представлены в одном отчёте
  4. Синхронизация будет происходить раз в 4 часа

Обратите внимание, что Post API позволяет загрузить события не старше 7 дней на момент загрузки и только для тех идентификаторов пользователей, которые прежде были отправлены через SDK.

Если у вас появились вопросы или пожелания — напишите нам на appmetrica@yandex-team.ru, и мы постараемся сделать все от нас зависящее в лучшем виде. ;)

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API,AppMetrica,Новость
Что пользователи думают о вашем навыке?
5 февраля, 18:18

Теперь в консоли разработчика появилась возможность читать отзывы пользователей, а также отслеживать изменения оценок.

Мы продолжаем развивать механизмы взаимодействия пользователей Алисы с авторами навыков. Так, недавно мы дали возможность оценивать навыки и оставлять на них отзывы, а также писать разработчикам напрямую. Если сам разработчик не против, конечно.

Но если раньше отзывы были нам важны в первую очередь с точки зрения оценки качества, то теперь мы даём возможность и самим разработчикам работать с ними. С сегодняшнего дня вы сможете найти в консоли всё, что пользователи когда-либо писали о вашем навыке.

Относитесь к этим комментариям внимательно, ведь это самый простой способ понять, чего именно людям не хватает для счастья. А ведь чем больше ваш навык любят пользователи, тем больше у него шансов занять хорошее место в каталоге, авторских подборках Алисы или иных блоках промотирования навыков.

Алиса и команда Диалогов

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Каталог Навыков,Алиса,Навыки Алисы,Навыки,Новость
Как сформировать ссылку на Яндекс.Карты
6 февраля, 17:52

У Яндекс.Карт появилась официальная URL-схема для веба. Она позволяет создавать ссылки на Карты автоматически. Такую ссылку можно разместить на сайте или, например, добавить в почтовую рассылку.

В документации описаны параметры, которые позволяют генерировать ссылки на различные объекты карты или управлять её состоянием — открыть карточку организации и построить маршрут, показать панорамы или слой пробок.

В примере ниже ссылка на маршрут добавлена в объект через Конструктор карт:

Ссылка выглядит так:

<a href="https://yandex.ru/maps/?rtext=~55.733836%2C37.588134">Построить маршрут</a>


Подробное описание и другие примеры доступны в документации

Команда API Яндекс.Карт

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2 комментария
API,API Яндекс.Карт,Яндекс.Карты
Школа Алисы. Как развернуть навык в Яндекс.Облаке?
8 февраля, 11:10

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел восьмой видеоурок, где мы разбираем, как развернуть навык в Яндекс.Облаке. С этим вам поможет Алексей Замулла, мастер Облака и Диалогов.



Ждём вас на уроке!

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Навыки Алисы,Алиса,Навыки,Школа Алисы
Картинки в Справочник стало загружать проще: обновлённые правила модерации
11 февраля, 12:59


Большое спасибо вам всем за развернутую обратную связь в опросах и комментариях о том, как работает Справочник. Благодаря ей мы приняли решение внести несколько существенных улучшений в наш сервис. И вот первое из них: мы обновили правила модерации фотографий для карточки организации. 

Теперь принимаются фотографии не только зданий и витрин, но и отдельных товаров, коллажи, графические изображения и портретные фотографии людей. Также мы убрали ограничения на фотографии с номерами телефонов организации или ссылками на ваши сайты.

Полные требования для загрузки фотографий организации теперь выглядят так:

Технические требования:

  • допускается загрузка файлов форматов jpg, png;
  • размер одного файла не должен превышать 10Мб, допустимый формат изображения — от 320×240 до 5000×5000 пикселей.

К публикации не принимаются фотографии:

  • не имеющие отношения к организации;
  • дублирующие добавленные ранее;
  • низкого качества (например, темные, нечеткие);
  • с надписями, которые мешают просмотру основного изображения (допускаются надписи как часть логотипа);
  • эротического содержания;
  • наркотиков, оружия, лекарств, иных ограниченных в обороте или запрещенных к обороту предметов;
  • содержащие информацию о работах или услугах, выполнение или оказание которых на территории России запрещено законодательством;
  • содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством России, пользовательским соглашением сервисов Яндекса, а также иными документами, регулирующими использование сервисов Яндекса;
  • нарушающие при размещении право интеллектуальной собственности, в том числе авторское право, право на товарный знак или фирменное обозначение;
  • содержащие персональные данные граждан или охраняемую законом тайну, в том числе фотографии документов;
  • с отталкивающим или провокационным содержимым, сценами насилия или жестокости, призывами и обращениями.

Подробнее о правилах размещения фотографий можно прочитать в нашей Помощи.

Команда Справочника

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Справочник,Новость
Встречайте ускоренную модерацию
12 февраля, 17:48

Мы обновили процессы, связанные с модерацией навыков. Теперь в среднем модерация занимает 2 часа, в редких случаях — до суток. А совсем скоро в Школе Алисы выйдет и урок о том, какие ошибки встречаются при модерации чаще всего

Тестируйте новую модерацию, смотрите новые уроки Школы Алисы и помните, что мы во многом приоритезируем нашу разработку исходя из ваших пожеланий в нашем чатике для разработчиков навыков.

Спасибо вам за обратную связь!

Алиса и команда Яндекс.Диалогов
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Навыки Алисы,Каталог Навыков,Алиса,Навыки,Школа Алисы
Школа Алисы. Как изменить поведение тестовых навыков в Яндекс.Облаке?
15 февраля, 11:49

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел девятый видеоурок, где мы разбираем, как изменить поведение тестовых навыков в Яндекс.Облаке. С этим вам поможет Алексей Замулла, мастер Облака и Диалогов.



Ждём вас на уроке!

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Школа Алисы,Премия Алисы,Яндекс.Облако,Навыки Алисы
Видеоурок: как размещать рекламу на Турбо-страницах через ADFOX?
15 февраля, 12:00

Многие пользователи обращались к нам с просьбой сделать рассказ о том, как размещать рекламу на Турбо-страницах через платформу ADFOX. Поэтому сегодня мы выпустили видеоурок, в котором наш эксперт в области размещения рекламы Кирилл Скользнев сделал пошаговую инструкцию об этом. 

В этом видео мы расскажем о том, как правильно завести кампанию на ADFOX для Турбо-страниц. Ведь именно благодаря ADFOX на быстрых страницах можно показывать свою рекламу или рекламу внешних рекламных систем. Что, впрочем, не мешает по-прежнему включать рекламу на Турбо-страницах через РСЯ в несколько кликов.

Команда Вебмастеров

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РСЯ,Размещение рекламы,ADFOX
Мы собрали всё самое важное о Турбо-страницах в одном месте
18 февраля, 14:05

Информации о Турбо-страницах стало очень много — ведь платформа за последние полтора года выросла в разы. Поэтому мы собрали все самое важное и интересное в одном месте — красивой презентации про возможности Турбо-страниц:

И, конечно, если у вас есть вопросы — присылайте их в нашу поддержку или задавайте в комментариях.

Команда Яндекс.Вебмастера

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Турбо-страницы,Новость
HTTPS как знак качества сайта
21 февраля, 11:03

Яндекс очень внимательно относится к безопасности пользователей, поэтому наши сервисы работают исключительно по защищённому протоколу HTTPS. По сравнению с обычным HTTP — он кардинально снижает риски:

  • перехвата чувствительных для пользователя данных — например, логина, пароля или номера банковской карты;
  • подмены контента сайта или добавления сторонней рекламы;
  • утечки цифровых идентификаторов пользователей — файлов cookie, по которым можно таргетировать рекламу.

По данным Яндекс.Радара, среди 10 000 наиболее популярных у россиян интернет-проектов более 66% используют HTTPS-протокол. При этом на сайты с защищённым протоколом приходится около 80% нашего поискового трафика.

Мы считаем HTTPS одним из признаков качественного сайта, а его отсутствие — риском для пользователя. Скоро мы начнём активнее предупреждать пользователей сайтов об использовании небезопасного протокола — в поиске, Браузере и на других сервисах Яндекса.

Популярные вопросы про переезд на HTTPS

Влияет ли HTTPS на ранжирование?

Мы стараемся учитывать все имеющиеся у нас данные, относящиеся к качеству сайта. Безопасность — важный атрибут качества для пользователя, а один из признаков безопасного сайта — использование протокола HTTPS. Выбирая защищённый протокол, владелец сайта заботится о безопасности пользовательских данных, и это может быть учтено в ранжировании.

Зачем контентным сайтам без авторизации переезжать на HTTPS?

При использовании небезопасного протокола может пострадать контент и внешний вид вашего сайта. Например, на стороне интернет-провайдера реклама на вашем сайте может быть заменена на другую. Также могут быть вставлены дополнительные блоки рекламы — дохода от неё вы не получите, а восприятие сайта пользователем может ухудшиться. К сожалению, подобное случается довольно часто, поэтому мы рекомендуем использовать HTTPS в том числе и владельцам контентных сайтов.

Не потеряю ли я трафик при переезде?

Мы знаем, что многие владельцы сайтов опасаются потери трафика при переезде. Наши исследования показывают, что при соблюдении рекомендаций трафик на сайт при переезде на HTTPS не теряется.

Как проверить качество сертификата HTTPS с точки зрения Яндекса?

В разделе «Диагностика» в Вебмастере есть предупреждение о том, что сертификат не настроен. Если для главного зеркала вашего сайта такого предупреждения нет, волноваться на этот счёт не стоит.

Рекомендует ли Яндекс настраивать HSTS?

Да, рекомендуем. Ведь это уменьшает задержку для последующих подключений, так как нет редиректа.

Сохранится ли ИКС при переходе на HTTPS?

Да, индекс качества сайта при переезде переносится, хотя правильное значения ИКС может отобразиться не мгновенно.

Можно ли использовать бесплатные SSL-сертификаты для HTTPS?

Существует довольно много возможностей подключить HTTPS-протокол бесплатно. Какой сертификат использовать: платный или бесплатный, — решает сам владелец сайта. Обычно цена зависит от сложности шифрования и дополнительных услуг (например, от количества поддоменов сайта).

О том, как перевести сайт на HTTPS, читайте в нашей инструкции — мы обновили её и сделали ещё более подробной. Если после прочтения у вас останутся вопросы, смело пишите в техподдержку или оставляйте комментарии к этому посту — обязательно ответим.

Команда Яндекса

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Безопасность,Новость,Поиск
Школа Алисы. Как правильно заполнять настройки навыка в интерфейсе Яндекс.Диалогов?
22 февраля, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел десятый видеоурок, где мы разбираем, как правильно заполнять настройки навыка в интерфейсе Яндекс.Диалогов. С этим вам поможет Денис Насонов, мастер тестирования навыков и интерфейса Диалогов.



Ждём вас на уроке!

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Навыки Алисы,Премия Алисы,Школа Алисы,Навыки
Премия Алисы: лучшие навыки февраля
28 февраля, 14:30

Алиса готова объявить победителей «Премии» за февраль!

1 место, приз — 150  000 рублей

«Чудесное Поле»

Крутите барабан, отгадывайте буквы, набирайте очки и постарайтесь ответить на заданный вопрос быстрее ваших друзей, чтобы стать победителем. Впрочем, тут можно играть и в одиночку! 

2 место, приз — 100  000 рублей

«Виртуальный инспектор ГИБДД»

Антона Луконин, автор навыка «Игра кто будет миллионером?» и победитель Премии за январь, теперь создал тренажёр по правилам ПДД. Хотите проверить свои знания или серьёзно готовитесь сдавать на права? Тогда этот навык для вас. 

3 место, приз — 85  000 рублей

«Мой тамагочи»

Навык от Инны Корчагиной и Максима Мочалова поможет вам стать любящим хозяином виртуального домашнего питомца. Вы будете ухаживать за животными (кормить, мыть, поить, играть) и выполнять много других обязанностей. Также у вашего питомца есть различные достижения, и с каждым днём ваш питомец сможет становиться всё умнее, повышая свой уровень. 

4 место, приз — 70  000 рублей

«Игра Кто ближе»

Алиса загадывает загадку, правильный ответ в которой — число. Победит тот, кто окажется ближе всего к правильному ответу. Задача:  первым среди всех игроков набрать 5 победных баллов. Игра отлично подойдет для двоих человек или небольшой компании!

5 место, приз — 50  000 рублей

«Игра Олигарх»

В каталоге Алисы уже есть множество увлекательных квестов, и теперь к ним добавилась «Игра Олигарх». Управляйте бизнесом, ведите дела с государственными органами, отбивайтесь от бандитов и решайте семейные проблемы, чтобы увеличить свое состояние и авторитет! Соревнуйтесь с друзьями и другими игроками за первенство в Рейтинге Олигархов, ведь он доступен всем.

Ждём от вас новых навыков. Напомним, что мы продолжаем отбирать победителей среди тех создателей навыков, которые заполнили форму ниже.

Ждём ещё больше ваших навыков в феврале!
Алиса и её команда.

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Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен

Оригинал опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров и владельцев сайтов

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Яндекс.Диалоги