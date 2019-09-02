Что вы обычно видите в отчетах по приложению? Действия и конверсии, совершенные пользователями внутри него. Но как быть с офлайн-каналами — телефонными звонками, покупками в магазинах, или транзакциями на сторонних площадках? Это важные сигналы, которые могут обогащать статистику и представление об аудитории приложения. И теперь эти данные можно добавлять в отчеты — в этом поможет новый инструмент AppMetrica Post API.



Как это работает?

Например, у вас в CRM хранятся данные о взаимодействии с пользователями в офлайне, или на бэкенде вы собираете данные о платежах из разных источников. Чтобы использовать эту информацию вместе со статистикой приложения и визуализировать ее в едином отчете — нужно добавить ее в AppMetrica через Post API. Это способ отправки событий через HTTP-интерфейс, который позволяет загрузить информацию об активности пользователей вне приложения.

Как и данные из приложения, которые в отчеты отправляет встроенный SDK, внешние данные загружаются в формате событий. В AppMetrica они собираются в общий список — их можно найти в отчете «События». Полученную информацию можно использовать не только для оценки конверсий, но и для сегментации в других отчетах. Например, чтобы изучить выборку пользователей, которые конвертируются в офлайне. Кроме того, данные об офлайн-конверсиях можно использовать для CPA-оптимизации, отправляя рекламным партнерам постбеки на соответствующие события, полученные через Post API.

Схема работы с Post API

Таким образом, добавленная внешняя статистика помогает получить более полную картину происходящего и работать с пользователями эффективнее.





Кому это пригодится?

Всем приложениям, аудитория которых взаимодействует с сервисом или бизнесом в других каналах — офлайн-магазинах, на сайте, по телефону, через партнерские площадки. Вот кому стоит обратить особенное внимание:



Приложениям электронной коммерции и банкам

Post API позволяет получать сквозную аналитику по аудитории приложения. Например, можно загрузить из CRM данные об активности пользователей — и получить в одном отчете сводку по покупкам и платежам.

Отчёт по событиям, в котором отражены офлайн-конверсии

Есть пример. Агрегатор скидок «Едадил» добавляет через Post API данные о начислении своим пользователям кэшбэка. Транзакции происходят на бэкенде сервиса, а не в приложении, поэтому такую информацию нужно загружать дополнительно, чтобы увидеть всю воронку действий пользователя: от входа в приложение до покупки в магазине, маркером которой является полученный кэшбэк. Данные о платящих пользователях, загруженные через Post API, позволили иначе взглянуть на аудиторию приложения: выявить ядро пользователей, исследовать, какие сегменты наиболее активны, построить график возвращаемости для платящей аудитории, а также перераспределить бюджет в пользу рекламных партнеров, которые приводят больше целевого трафика.



Разработчикам мобильных игр и приложениям с подписочной моделью монетизации

Если в игре встроены покупки (а чаще всего это так), то на стороне бэкенда обычно действует логика валидации покупок. То есть убираются невалидированные покупки, возвраты и покупки пользователей, совершавших возвраты ранее. Post API позволяет передавать в отчеты события «настоящих» покупок. Например, разработчик мобильных игр Black Bears так выявляет читеров. Команда проверяет через сторы реально полученные платежи и со своего бэкенда добавляет в AppMetrica через Post API соответствующие конверсии. Данные о реальных платежах позволяют разработчикам анализировать разные сегменты игроков (например, «китов» и «дельфинов» — по степени их активности), а также скорректировать таргет в пользу действительно платящих пользователей.



Хорошо, а как начать пользоваться Post API?

Полная документация доступна здесь. Если коротко, то:

Получить в разделе Настройки вашего приложения уникальный ключ (Post API key) для отправки событий через Post API Загрузить данные через параметры запроса или в формате csv Эти данные запишутся к остальным, которые получены от SDK, и будут представлены в одном отчёте Синхронизация будет происходить раз в 4 часа

Обратите внимание, что Post API позволяет загрузить события не старше 7 дней на момент загрузки и только для тех идентификаторов пользователей, которые прежде были отправлены через SDK.



Если у вас появились вопросы или пожелания — напишите нам на appmetrica@yandex-team.ru, и мы постараемся сделать все от нас зависящее в лучшем виде. ;)

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