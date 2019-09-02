Блог о технологиях Яндекса

январь 2019
Школа Алисы. Как задать тон общения в навыке?
4 января, 11:15

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Сегодня вышел уже третий видеоурок, где мы разбираем, как задать правильный тон вашему навыку. С этим вам поможет наш эксперт в создании сценариев для навыков — Мика Голубовский.



Ждём вас на уроке!

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

Читать дальше
Нет комментариев
Навыки Алисы,Школа Алисы,Алиса,Навыки
Следите за отзывами прямо из Вебмастера
10 января, 13:32

В этом году мы много рассказывали о том, как важно следить за отзывами и рейтингом вашей организации. Чтобы делать это удобнее, мы дали возможность просматривать отзывы и отвечать на них не только из Справочника, но и из раздела «Отзывы» в Яндекс.Вебмастере.

Явно высказанное мнение пользователей играет всё более важную роль, поэтому в ближайшем будущем мы расскажем о новых важных обновлениях в этой области. Не забывайте, что для ответов на отзывы, оставленные о вашей организации, — необходимо иметь подтверждённые права в Справочнике, а также привязку организации к сайту. Возможность отвечать на комментарии непосредственно из Вебмастера будет дана в течение суток — после подтверждения прав на организацию.

Команда Яндекс.Вебмастера и Справочника

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

Читать дальше
Нет комментариев
Справочник,Поиск,Отзывы,Новость
Школа Алисы. Какую информацию добавить в приветственную фразу?
11 января, 12:26

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел четвёртый видеоурок, где мы разбираем, какую информацию добавить в приветственную фразу. С этим вам поможет наш эксперт в создании сценариев для навыков — Мика Голубовский.



Ждём вас на уроке!

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

Читать дальше
Нет комментариев
Навыки Алисы,Алиса,Школа Алисы
Новости API Директа
14 января, 11:23
Читать дальше
Нет комментариев
API Директа
Школа Алисы. Как направлять пользователей в навыке через вопросы?
18 января, 11:21

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел пятый видеоурок, где мы разбираем, как направлять пользователей в навыке через вопросы. С этим вам поможет наш эксперт в создании сценариев для навыков — Мика Голубовский.



Ждём вас на уроке!

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

Читать дальше
Нет комментариев
Навыки Алисы,Навыки,Школа Алисы
Школа Алисы. Как сделать аватарку для каталога навыков Алисы?
25 января, 11:10

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел шестой видеоурок, где мы разбираем, как сделать аватарку для каталога навыков Алисы. С этим вам поможет наш ведущий дизайнер Алисы — Анастасия Вишневская.



Ждём вас на уроке!

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

 

    Читать дальше
    Нет комментариев
    Навыки Алисы,Навыки,Школа Алисы
    Представляем ремаркетинг в AppMetrica
    25 января, 19:58

    Пользователь, привлечённый однажды, не остаётся в приложении насовсем. Порой его нужно мотивировать к конверсиям, повышать отдачу персональными промо-акциями — продолжать «развлекать», даже если формально он ещё с вами. На это направлены ремаркетинг-кампании. Для отслеживания их эффективности в AppMetrica появился новый отчёт — Remarketing. Он выглядит и работает аналогично отчёту User Acquisition, но есть и отличия.


    Чем ремаркетинг отличается от user acquisition?

    Цель кампании user acquisition — привлечь новые установки, то есть пользователей, которые запустят приложение первый раз в жизни.

    Цель ремаркетинг-кампании — мотивировать пользователей открыть приложение, которое уже установлено. Если пользователь когда-то поставил приложение, но потом удалил, подвести его к повторной установке — тоже одна из задач ремаркетинга.

    Несмотря на это, отчёт Remarketing  внешне похож на User Acquisition, и разобраться в нём не составит труда:

    Чем результативней ремаркетинг-кампания, тем больше повторных запусков —
    re-engagements. Это новая метрика, которая также доступна:

     1.  В карточке профиля. Теперь в ней фиксируется, какой источник ремаркетинга привлёк пользователя в приложение и когда:

    2.  В сегментации. Например, можно выбрать сегмент повторно привлечённых пользователей, и убедиться, что они стали возвращаться чаще:


    Почему для этого не подходит обычный трекер?

    Трекер, нацеленный на новые установки, атрибутирует их соответствующим партнёрам. Политика атрибуции такова, что повторная установка через обычный трекер засчитается как органическая — следовательно, проанализировать и оптимизировать такую кампанию не получится.

    Кроме того, конверсией в кампаниях user acquisition считается первый запуск приложения после установки. С помощью отчёта User Acquisition будет затруднительно отслеживать повторные запуски приложения, полученные от ремаркетинга.

     Подробнее о том, как работает атрибуция, смотрите в нашем видеогайде.

    Как работает ремаркетинг-трекер?

    Ремаркетинг-трекер — это расширение над обычным трекером. Главное, чем он отличается — обязательное наличие диплинков. С помощью диплинка пользователь отправляется прямо в приложение, и такой переход — re-engagement — отражается в отчёте.

    В некоторых случаях используется непосредственно диплинк, а не трекинг-ссылка. Что именно выбрать — зависит от партнёра и вида кампании:

    В каких каналах применить ремаркетинг?

    В рекламе

    Проводите традиционные рекламные кампании и отслеживайте эффективность вовлечения пользователей, таргетируясь на тех, кто уже установил приложение.

    Как и user acquisition, remarketing поддерживает CPI и CPA-оптимизацию.

    — Возвращайте пользователей в приложение

    Выпуская новую фичу, сообщайте о ней пользователям не только в магазине приложений, но и в таргетированной рекламе. Привлекайте внимание тех, кто давно не открывал приложение, и повышайте retention.

    — Напоминайте о брошенной корзине

    Клиенты интернет-магазинов часто кладут товары в корзину, но забывают оформить заказ. Чтобы потенциальные конверсии не пропадали — напоминайте пользователям о не оформленных заказах и приземляйте их сразу на экран с отложенными товарами.

    — Предлагайте персональные промо-коды

    Сделайте ремаркетинг-кампанию умнее — дайте пользователю то, что его заинтересует. Если последний раз он долго любовался в приложении тёплыми пуховиками, предложите скидку на зимнюю одежду — сделайте счастливей и себя, и его :)

    В рамках одной кампании с промо-кодами может быть несколько таргетингов, и не обязательно создавать для каждого свой диплинк. Хватит одной трекинг-ссылки и макросов, которые пробросятся в диплинк автоматически:

    1. Создайте ремаркетинг-трекер:

    https://redirect.appmetrica.yandex.ru/1234567890

    2. Придумайте промо-код. Например, winter-sale — для распродажи зимней одежды.
    3. Добавьте промо-код в конец трекинг-ссылки, в качестве произвольного параметра:
    https://redirect.appmetrica.yandex.ru/1234567890?promo=winter-sale
    4. Добавьте аналогичный макрос в конец диплинка, в настройках трекера:
    myapp://sale_screen?code={promo}
    После перехода по трекинг-ссылке, значение параметра promo подставится в диплинк вместо аналогичного значения в фигурных скобках: {promo} превратится в winter-sale:
    myapp://sale_screen?code=winter-sale
    Готово! Промокод на зимнюю одежду автоматически применится при переходе по трекеру.
    В собственных каналах
    Эффективность внутренних каналов, параллельно с рекламными размещениями, удобнее анализировать в рамках единого отчёта. Теперь конверсии из пушей, email и sms-рассылок можно собрать в одном месте и проверить, что лучше работает на вовлечение пользователей. 
    — Рассылайте push-кампании
    Используйте диплинки ремаркетинга в push-кампаниях. Таким образом конверсии из пушей, направленных на вовлечение, появятся в отчёте Remarketing, наравне с остальным каналам.
    Последующие конверсии из пушей в целевые события отобразятся в более удобном для маркетолога виде — как в User Acquisition. 
    — Оценивайте эффективность email и смс-рассылок
    Раньше переходы в приложение из email-кампаний считались органикой. Теперь, благодаря ремаркетинг-трекерам, их можно отслеживать отдельно и анализировать наряду с другими рекламными усилиями.
    В email-рассылках используйте отдельные ссылки для iOS и Android.
    Как подготовить приложение к запуску ремаркетинга?
    1. Убедитесь в том, что используете AppMetrica SDK версии 3.1.0 или выше.
    2. Поддержите в приложении диплинки.
    3. Включите отслеживание диплинков в настройках AppMetrica SDK.
    Подробные шаги описаны в нашей документации.
     
    Какие рекламные сети поддерживают работу с ремаркетингом AppMetrica?
    Все наши партнёры, кроме MyTarget. Поддержка MyTarget появится в AppMetrica в ближайшее время.
    Команда AppMetrica
    P. S. Подписывайтесь на наши каналы
    Блог Яндекс.Диалогов
    YouTube канал Яндекс.Диалогов
    Чат разработчиков навыков в Telegram
    Канал в Telegram
    Читать дальше
    Нет комментариев
    Трекинг,Метрика,AppMetrica
    Михаил Сливинский отвечает на популярные вопросы
    29 января, 15:15
    В прошлом интервью с Михаилом Сливинским мы ответили на ряд ваших вопросов, но на деле круг вопросов оказался немного шире, поэтому сегодня мы здесь в прежнем составе.
    Платон: Михаил, рад снова тебя приветствовать!
    Михаил Сливинский: Спасибо, приступим?
    П: Поехали. Вопрос первый: Я купил домен, ещё не наполнил его, но добавил в Яндекс.Вебмастер, а там высветилось сообщение о Дорвее, Малополезном контенте и прочих нарушениях. Это я что-то натворил или прежний владелец? Что делать, чтобы убрать ограничения?
    М.С.: Да, такое действительно бывает, когда прошлый владелец использовал обманные техники для продвижения, и за это на сайт прилетели ограничения. Потом сайт был удален и продан новому обладателю. «Так сайт же пустой», скажете вы, или «он вообще закрыт от индексации, почему не снялись ограничения»! Тут всё просто — поисковые роботы не могут получить доступа к содержимому сайта, недоступного для индексации или удаленного совсем, соответственно не могут оценить его текущее состояние, поэтому нарушения никуда не уходят. Если вы не планируете следовать примеру вашего предшественника и пойдете честным путем в продвижении, будете наполнять сайт полезным, уникальным контентом, не спешите покупать новый домен. Ограничения с него в процессе автоматической проверки алгоритмами могут быть сняты.
    П: Моему сайту 67 лет, столько же времени на нём ничего (или почти ничего) не менялось, при этом у него всегда были хорошие позиции в поиске, а сегодня прилетело сообщение о нарушениях. Что изменилось?
    М.С.: Такое тоже может быть. И это не ваша заслуга, а наше упущение. А еще это может быть потому, что мир меняется, интернет меняется, и, соответственно, требования к сайтам тоже могут меняться.
    П: Я внес изменения на сайт/устранил нарушения, как и когда Яндекс узнает об этом?
    М.С.: Наши алгоритмы постоянно проверяют сайты. Изменения на них отслеживаются довольно быстро, а вот обрабатываться новые данные и приниматься решение о снятии ограничений могут в районе 2-х недель (но иногда больше, в зависимости от типа нарушения).
    П: В Яндекс.Браузере и результатах поиска для моего сайта появилось предупреждение о том, что он может быть опасен. С чем это связано?
    М.С.: Это может быть из-за того, что на сайте были обнаружены программы-оберткивирусысмс-мошенничество, фишинг, и другие типы угроз. В этом случае лучше всего зарегистрироваться в Яндекс.Вебмастере и подтвердить права на управление сайтом (или даже несколькими) — там вы увидите информацию о конкретном нарушении, и примеры страниц, на котором оно было зафиксировано.
    П: Кто проверяет сайты и принимает решение о наложении/снятии ограничений — толокеры/асессоры? Проверяете ли вы сайты вручную?
    М.С.: Проверки сайтов осуществляются алгоритмами. Наши специалисты рассматривают каждое поступающее обращение, однако обычный человек не способен учесть такое количество факторов (а их сотни), которое учитывают алгоритмы при просмотре сайта. Ещё и в совокупности. Поэтому задача человека здесь — обучить алгоритм, задача алгоритма — оценить факторы и принять решение, накладывать ограничение на сайт или нет.
    П: Что делать, если в топе выдачи мне попался некачественный сайт с бесполезным контентом и прочим поисковым спамом?
    М.С.: Обязательно напишите нам об этом через форму  со ссылкой на этот сайт. Информация, полученная через эту форму используется для улучшения алгоритмов.
    П: Михаил, спасибо тебе за ответы!

    М.С.: Был рад помочь!
    Команда Яндекс.Вебмастера
    P. S. Подписывайтесь на наши каналы
    Блог Яндекса для Вебмастеров
    Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
    Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен
    Читать дальше
    Нет комментариев
    Вебмастерская,Новость
    Яндекс.Облако выдаёт гранты разработчикам Диалогов
    30 января, 19:23
    Как и обещалиЯндекс.Облако стало выдавать гранты разработчикам навыков для Алисы. 

    Если ваш навык будет размещен в Яндекс.Облаке, вы можете запросить грант для Облака на 3000 ₽ на 12 месяцев. Грант перестанет действовать, когда вы потратите всю сумму гранта, или по истечении 365 дней — в зависимости от того, что наступит раньше. В среднем его хватает примерно на год активной жизни навыка в Облаке.

    Для получения гранта воспользуйтесь следующей инструкцией:
    1) Откройте новый или существующий навык в консоли разработчика.
    2) Перейдите на вкладку Настройки.
    3) Заполняя настройки, обратите внимание на следующие поля:
    • в поле Webhook URL укажите URL навыка, связанный с виртуальной машиной в Яндекс.Облаке.
    • в поле Яндекс.Облако отметьте опцию Нужен грант на Яндекс.Облако
    4) Отправьте навык на модерацию и дождитесь её успешного прохождения.
    5) Проверьте, что грант был начислен. Для этого перейдите в раздел биллинга в консоли управления Облака. Внимание: для начисления гранта может потребоваться около трёх дней с момента прохождения модерации.
    Подробнее о том, как воспользоваться грантом, рассказано в нашей документации
    Обратите внимание, что на каждый платежный аккаунт Облака и на каждый навык Диалогов может быть получен только один грант.
    Команда Яндекс.Облака и Диалогов

    P. S. Подписывайтесь на наши каналы
    Блог Яндекса для Вебмастеров
    Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
    Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен
    Читать дальше
    Нет комментариев
    Яндекс.Облако,Облако,Новость
    Премия Алисы: лучшие навыки января
    31 января, 12:02
    Алиса готова объявить победителей «Премии» за первый месяц 2019 года! 
    1 место
    «Игра кто будет миллионером?»
    Все знают игру «Кто хочет стать миллионером». Навык от Антона Луконина будет задавать вопросы, а вы должны дать правильные ответы на 15 из них, в попытке дойти до заветного миллиона. У вас есть 3 подсказки: 50×50, помощь зала и звонок другу.
    2 место
    «Сто к одному»
    Навык от Дмитрия Чечеткина предлагает вам поучаствовать в популярнейшей игре! Здесь нужно отгадывать самые частые ответы людей со всей страны и зарабатывать очки. Можно играть одному, вдвоем и даже целой компанией!
    3 место
    «Угадай персонажа»
    Для отгадывания вашего персонажа, Алиса будет задавать вам вопросы на которые нужно ответить «Да», «Нет», «Не знаю», «Возможно», «Скорее нет». После ряда вопросов навык Рустама Таирова покажет вам персонажа, которого вы загадали!
    4 место
    «Снегурочка — праздничный аниматор»
    Навык позволяющий детям выучить стихи к праздникам, послушать детские анекдоты или разгадать пару загадок. Увлекательнейший навык способный надолго занять вашего ребёнка развивающими активностями. А  также навык от Павла А. поможет подготовиться вам к любым утренникам!
    5 место
    «Умный счётчик калорий»
    Расскажите навыку Дмитрия Масанова что вы съели на обед, а он расскажет вам сколько там было калорий и питательных веществ.
    Вы продолжаете присылать нам все больше и больше отличных навыков. Их становится слишком много, и чтобы ничего не пропустить, мы продолжаем отбирать победителей именно среди тех создателей навыков, которые заполнили форму ниже.
    Ждём ещё больше ваших навыков в феврале!
    Алиса и её команда.
    P. S. Подписывайтесь на наши каналы
    Блог Яндекс.Диалогов
    YouTube канал Яндекс.Диалогов
    Чат разработчиков навыков в Telegram
    Канал в Telegram
    Читать дальше
    Нет комментариев
    Навыки Алисы,Премия Алисы,Навыки