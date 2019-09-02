Пользователь, привлечённый однажды, не остаётся в приложении насовсем. Порой его нужно мотивировать к конверсиям, повышать отдачу персональными промо-акциями — продолжать «развлекать», даже если формально он ещё с вами. На это направлены ремаркетинг-кампании. Для отслеживания их эффективности в AppMetrica появился новый отчёт — Remarketing. Он выглядит и работает аналогично отчёту User Acquisition, но есть и отличия.





Чем ремаркетинг отличается от user acquisition?

Цель кампании user acquisition — привлечь новые установки , то есть пользователей, которые запустят приложение первый раз в жизни.

Цель ремаркетинг-кампании — мотивировать пользователей открыть приложение, которое уже установлено . Если пользователь когда-то поставил приложение, но потом удалил, подвести его к повторной установке — тоже одна из задач ремаркетинга.

Несмотря на это, отчёт Remarketing внешне похож на User Acquisition, и разобраться в нём не составит труда:

Чем результативней ремаркетинг-кампания, тем больше повторных запусков —

re-engagements. Это новая метрика, которая также доступна:

1. В карточке профиля. Теперь в ней фиксируется, какой источник ремаркетинга привлёк пользователя в приложение и когда:

2. В сегментации. Например, можно выбрать сегмент повторно привлечённых пользователей, и убедиться, что они стали возвращаться чаще:



Почему для этого не подходит обычный трекер?

Трекер, нацеленный на новые установки, атрибутирует их соответствующим партнёрам. Политика атрибуции такова, что повторная установка через обычный трекер засчитается как органическая — следовательно, проанализировать и оптимизировать такую кампанию не получится.

Кроме того, конверсией в кампаниях user acquisition считается первый запуск приложения после установки. С помощью отчёта User Acquisition будет затруднительно отслеживать повторные запуски приложения, полученные от ремаркетинга.

Подробнее о том, как работает атрибуция, смотрите в нашем видеогайде.

Как работает ремаркетинг-трекер?

Ремаркетинг-трекер — это расширение над обычным трекером. Главное, чем он отличается — обязательное наличие диплинков. С помощью диплинка пользователь отправляется прямо в приложение, и такой переход — re-engagement — отражается в отчёте.

В некоторых случаях используется непосредственно диплинк, а не трекинг-ссылка. Что именно выбрать — зависит от партнёра и вида кампании:

В каких каналах применить ремаркетинг?

В рекламе

Проводите традиционные рекламные кампании и отслеживайте эффективность вовлечения пользователей, таргетируясь на тех, кто уже установил приложение.

Как и user acquisition, remarketing поддерживает CPI и CPA-оптимизацию.

— Возвращайте пользователей в приложение

Выпуская новую фичу, сообщайте о ней пользователям не только в магазине приложений, но и в таргетированной рекламе. Привлекайте внимание тех, кто давно не открывал приложение, и повышайте retention.

— Напоминайте о брошенной корзине

Клиенты интернет-магазинов часто кладут товары в корзину, но забывают оформить заказ. Чтобы потенциальные конверсии не пропадали — напоминайте пользователям о не оформленных заказах и приземляйте их сразу на экран с отложенными товарами.

— Предлагайте персональные промо-коды

Сделайте ремаркетинг-кампанию умнее — дайте пользователю то, что его заинтересует. Если последний раз он долго любовался в приложении тёплыми пуховиками, предложите скидку на зимнюю одежду — сделайте счастливей и себя, и его :)

В рамках одной кампании с промо-кодами может быть несколько таргетингов, и не обязательно создавать для каждого свой диплинк. Хватит одной трекинг-ссылки и макросов, которые пробросятся в диплинк автоматически:

1. Создайте ремаркетинг-трекер:

https://redirect.appmetrica.yandex.ru/1234567890

2. Придумайте промо-код. Например, winter-sale — для распродажи зимней одежды.

3. Добавьте промо-код в конец трекинг-ссылки, в качестве произвольного параметра:

https://redirect.appmetrica.yandex.ru/1234567890?promo=winter-sale

4. Добавьте аналогичный макрос в конец диплинка, в настройках трекера:

myapp://sale_screen?code={promo}

После перехода по трекинг-ссылке, значение параметра promo подставится в диплинк вместо аналогичного значения в фигурных скобках: {promo} превратится в winter-sale:

myapp://sale_screen?code=winter-sale

Готово! Промокод на зимнюю одежду автоматически применится при переходе по трекеру.

В собственных каналах

Эффективность внутренних каналов, параллельно с рекламными размещениями, удобнее анализировать в рамках единого отчёта. Теперь конверсии из пушей, email и sms-рассылок можно собрать в одном месте и проверить, что лучше работает на вовлечение пользователей.

— Рассылайте push-кампании

Используйте диплинки ремаркетинга в push-кампаниях. Таким образом конверсии из пушей, направленных на вовлечение, появятся в отчёте Remarketing, наравне с остальным каналам.

Последующие конверсии из пушей в целевые события отобразятся в более удобном для маркетолога виде — как в User Acquisition.

— Оценивайте эффективность email и смс-рассылок

Раньше переходы в приложение из email-кампаний считались органикой. Теперь, благодаря ремаркетинг-трекерам, их можно отслеживать отдельно и анализировать наряду с другими рекламными усилиями.

В email-рассылках используйте отдельные ссылки для iOS и Android.

Как подготовить приложение к запуску ремаркетинга?

Убедитесь в том, что используете AppMetrica SDK версии 3.1.0 или выше. Поддержите в приложении диплинки. Включите отслеживание диплинков в настройках AppMetrica SDK.

Подробные шаги описаны в нашей документации.



Какие рекламные сети поддерживают работу с ремаркетингом AppMetrica?

Все наши партнёры, кроме MyTarget. Поддержка MyTarget появится в AppMetrica в ближайшее время.

Команда AppMetrica

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