Пользователь, привлечённый однажды, не остаётся в приложении насовсем. Порой его нужно мотивировать к конверсиям, повышать отдачу персональными промо-акциями — продолжать «развлекать», даже если формально он ещё с вами. На это направлены ремаркетинг-кампании. Для отслеживания их эффективности в AppMetrica появился новый отчёт — Remarketing. Он выглядит и работает аналогично отчёту User Acquisition, но есть и отличия.
Чем ремаркетинг отличается от user acquisition?
Цель кампании user acquisition — привлечь новые установки, то есть пользователей, которые запустят приложение первый раз в жизни.
Цель ремаркетинг-кампании — мотивировать пользователей открыть приложение, которое уже установлено. Если пользователь когда-то поставил приложение, но потом удалил, подвести его к повторной установке — тоже одна из задач ремаркетинга.
Несмотря на это, отчёт Remarketing внешне похож на User Acquisition, и разобраться в нём не составит труда:
Чем результативней ремаркетинг-кампания, тем больше повторных запусков —
re-engagements. Это новая метрика, которая также доступна:
1. В карточке профиля. Теперь в ней фиксируется, какой источник ремаркетинга привлёк пользователя в приложение и когда:
2. В сегментации. Например, можно выбрать сегмент повторно привлечённых пользователей, и убедиться, что они стали возвращаться чаще:
Почему для этого не подходит обычный трекер?
Трекер, нацеленный на новые установки, атрибутирует их соответствующим партнёрам. Политика атрибуции такова, что повторная установка через обычный трекер засчитается как органическая — следовательно, проанализировать и оптимизировать такую кампанию не получится.
Кроме того, конверсией в кампаниях user acquisition считается первый запуск приложения после установки. С помощью отчёта User Acquisition будет затруднительно отслеживать повторные запуски приложения, полученные от ремаркетинга.
Подробнее о том, как работает атрибуция, смотрите в нашем видеогайде.
Как работает ремаркетинг-трекер?
Ремаркетинг-трекер — это расширение над обычным трекером. Главное, чем он отличается — обязательное наличие диплинков. С помощью диплинка пользователь отправляется прямо в приложение, и такой переход — re-engagement — отражается в отчёте.
В некоторых случаях используется непосредственно диплинк, а не трекинг-ссылка. Что именно выбрать — зависит от партнёра и вида кампании:
В каких каналах применить ремаркетинг?
В рекламе
Проводите традиционные рекламные кампании и отслеживайте эффективность вовлечения пользователей, таргетируясь на тех, кто уже установил приложение.
Как и user acquisition, remarketing поддерживает CPI и CPA-оптимизацию.
— Возвращайте пользователей в приложение
Выпуская новую фичу, сообщайте о ней пользователям не только в магазине приложений, но и в таргетированной рекламе. Привлекайте внимание тех, кто давно не открывал приложение, и повышайте retention.
— Напоминайте о брошенной корзине
Клиенты интернет-магазинов часто кладут товары в корзину, но забывают оформить заказ. Чтобы потенциальные конверсии не пропадали — напоминайте пользователям о не оформленных заказах и приземляйте их сразу на экран с отложенными товарами.
— Предлагайте персональные промо-коды
Сделайте ремаркетинг-кампанию умнее — дайте пользователю то, что его заинтересует. Если последний раз он долго любовался в приложении тёплыми пуховиками, предложите скидку на зимнюю одежду — сделайте счастливей и себя, и его :)
В рамках одной кампании с промо-кодами может быть несколько таргетингов, и не обязательно создавать для каждого свой диплинк. Хватит одной трекинг-ссылки и макросов, которые пробросятся в диплинк автоматически:
1. Создайте ремаркетинг-трекер:
https://redirect.appmetrica.yandex.ru/1234567890
2. Придумайте промо-код. Например, winter-sale — для распродажи зимней одежды.
3. Добавьте промо-код в конец трекинг-ссылки, в качестве произвольного параметра:
https://redirect.appmetrica.yandex.ru/1234567890?promo=winter-sale
4. Добавьте аналогичный макрос в конец диплинка, в настройках трекера:
myapp://sale_screen?code={promo}
После перехода по трекинг-ссылке, значение параметра promo подставится в диплинк вместо аналогичного значения в фигурных скобках: {promo} превратится в winter-sale:
myapp://sale_screen?code=winter-sale
Готово! Промокод на зимнюю одежду автоматически применится при переходе по трекеру.
В собственных каналах
Эффективность внутренних каналов, параллельно с рекламными размещениями, удобнее анализировать в рамках единого отчёта. Теперь конверсии из пушей, email и sms-рассылок можно собрать в одном месте и проверить, что лучше работает на вовлечение пользователей.
— Рассылайте push-кампании
Используйте диплинки ремаркетинга в push-кампаниях. Таким образом конверсии из пушей, направленных на вовлечение, появятся в отчёте Remarketing, наравне с остальным каналам.
Последующие конверсии из пушей в целевые события отобразятся в более удобном для маркетолога виде — как в User Acquisition.
— Оценивайте эффективность email и смс-рассылок
Раньше переходы в приложение из email-кампаний считались органикой. Теперь, благодаря ремаркетинг-трекерам, их можно отслеживать отдельно и анализировать наряду с другими рекламными усилиями.
В email-рассылках используйте отдельные ссылки для iOS и Android.
Как подготовить приложение к запуску ремаркетинга?
- Убедитесь в том, что используете AppMetrica SDK версии 3.1.0 или выше.
- Поддержите в приложении диплинки.
- Включите отслеживание диплинков в настройках AppMetrica SDK.
Подробные шаги описаны в нашей документации.
Какие рекламные сети поддерживают работу с ремаркетингом AppMetrica?
Все наши партнёры, кроме MyTarget. Поддержка MyTarget появится в AppMetrica в ближайшее время.
Команда AppMetrica
P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram