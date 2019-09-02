- Отменено ограничение на условия ретаргетинга и подбора аудитории, состоящие только из правил с оператором NONE. Теперь в таких условиях можно использовать не только цели Яндекс.Метрики, но и сегменты Яндекс.Метрики, и сегменты Яндекс.Аудиторий.
- Параметр MembershipLifeSpan теперь используется только для целей Яндекс.Метрики. Для сегментов Яндекс.Метрики и сегментов Яндекс.Аудиторий методы add и update игнорируют переданное значение.
- Максимальное количество дней в параметре MembershipLifeSpan увеличено до 540.
Оригинал новости в блоге API Яндекс.Директа.
Недавно в нашем каталоге Алисы появились вот такие флажки:
В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с навыками на естественном языке.
Страница списка сайтов — один из наиболее посещаемых разделов Вебмастера. Он удобен тем, что позволяет с одного взгляда понять, есть ли проблема с сайтом или нет. Теперь к списку нотификаций, которые вынесены в этот раздел, мы добавили нотификации о Турбо-страницах: количество Турбо-страниц на сайте, наличие проблем с ними, автопарсинг (если функциональность доступна для сайта) или просто ссылка на подключение, если сайт Турбо-страницы ещё не использует.
Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.