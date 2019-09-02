Страница списка сайтов — один из наиболее посещаемых разделов Вебмастера. Он удобен тем, что позволяет с одного взгляда понять, есть ли проблема с сайтом или нет. Теперь к списку нотификаций, которые вынесены в этот раздел, мы добавили нотификации о Турбо-страницах: количество Турбо-страниц на сайте, наличие проблем с ними, автопарсинг (если функциональность доступна для сайта) или просто ссылка на подключение, если сайт Турбо-страницы ещё не использует.