Блог о технологиях Яндекса

июнь 2019
Изменения в сервисе RetargetingLists
4 июня, 00:42
  • Отменено ограничение на условия ретаргетинга и подбора аудитории, состоящие только из правил с оператором NONE. Теперь в таких условиях можно использовать не только цели Яндекс.Метрики, но и сегменты Яндекс.Метрики, и сегменты Яндекс.Аудиторий.
  • Параметр MembershipLifeSpan теперь используется только для целей Яндекс.Метрики. Для сегментов Яндекс.Метрики и сегментов Яндекс.Аудиторий методы add и update игнорируют переданное значение.
  • Максимальное количество дней в параметре MembershipLifeSpan увеличено до 540.

    Оригинал новости в блоге API Яндекс.Директа
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API Директа
Любимые навыки в каталоге Алисы
13 июня, 10:00

Недавно в нашем каталоге Алисы появились вот такие флажки:

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Диалоги
Школа Алисы. Как сделать навык с естественной речью: теория и практика на реальном примере
14 июня, 12:14

В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с навыками на естественном языке. 

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Диалоги
Информация о Турбо-страницах теперь на странице списка сайтов
20 июня, 12:21

Страница списка сайтов — один из наиболее посещаемых разделов Вебмастера. Он удобен тем, что позволяет с одного взгляда понять, есть ли проблема с сайтом или нет. Теперь к списку нотификаций, которые вынесены в этот раздел, мы добавили нотификации о Турбо-страницах: количество Турбо-страниц на сайте, наличие проблем с ними, автопарсинг (если функциональность доступна для сайта) или просто ссылка на подключение, если сайт Турбо-страницы ещё не использует.

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Новость
Школа Алисы. Как работать с аналитикой?
21 июня, 14:00

В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с аналитикой по навыкам. 

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Диалоги
Премия Алисы: лучшие навыки за июнь
29 июня, 10:43

Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.

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Диалоги