Недавно мы обновили интерфейс настройки Турбо-страниц в Яндекс.Вебмастере, и сегодня хотим рассказать об этом. Надеемся, наш рассказ поможет вам проверить, все ли новые возможности Турбо-страниц у вас подключены.

Во-первых, убедитесь, что у вас настроено отображение логотипа, особенно если вы хотите использовать логотип в виде иконки, а не только текста.

Во-вторых, проверьте, что для ваших Турбо-страниц настроено меню, чтобы пользователи могли перемещаться по разделам вашего сайта.

В-третьих, загляните в настройки Автоматической ленты, и убедитесь, что она включена и что достаточно страниц для её построения. Эта настройка позволяет серьёзно увеличить глубину просмотра вашего сайта. Если же страниц вдруг окажется недостаточно — убедитесь, что вы передаёте все страницы вашего сайта в формат Турбо.

В-четвертых, Турбо-страницы имеют свой шаблон, в котором ваш сайт будет и без дополнительных настроек хорошо смотреться. Но помните, что при желании вы всегда можете поменять внешний вид страниц при помощи настроек CSS. А проверить, как будут выглядеть обновлённые страницы, можно в разделе «Отладка».

В-пятых, это настройка счётчиков для ваших Турбо-страниц. Напомним, что мы рекомендуем ставить на Турбо-страницы тот же счётчик, что и на основную версию сайта. Вы можете добавить на страницу счётчики разных систем аналитики, а также ваш собственный счётчик.

В-шестых, реклама. Если вы зарабатываете деньги на рекламе, не забывайте указывать ID рекламных блоков, которые нужно размещать на Турбо-страницах. Для полноценной аналитики по позициям рекламных объявлений мы рекомендуем заводить по отдельному ID для каждого потенциального места на странице: первого, второго, третьего и т. д. Напомним, что можно указывать как ID из РСЯ, так и из ADFOX. Для вашего удобства мы разработали систему автоматической расстановки рекламы, но при желании вы можете расставить рекламу на Турбо-страницах и самостоятельно, через RSS-фид.

В-седьмых, это настройки всевозможных типов обратной связи на вашем сайте. Рекомендуем не забывать указывать ваши мессенджеры и подключать чаты, доступные в том числе и на Поиске.

В-восьмых, ссылка на ваше пользовательское соглашение, которое вы хотите давать посетителям при заполнении формы обратной связи. Также для магазинов тут есть возможность настроить покупку в один клик.

В-девятых, если RSS или YML-файл защищены паролем, то не забудьте указать логин и пароль для доступа к ним для нашего робота.

Все вносимые изменения видны прямо на странице настроек в режиме превью.

Настройки применяются для всех Турбо-страниц сайта, и не важно, какой именно источник (RSS, YML или API) используется. При этом стоит помнить, что настройки, переданные через фид, являются более приоритетными, чем настройки, переданные через Вебмастер. Поэтому если какую-то из введенной информации вы уже передаёте через RSS-фид, то для внесения изменений стоит обновить эти данные в самом фиде или удалить их из него.

А совсем скоро нас ждут новые Турбо-запуски!

Команда Вебмастера и Турбо-страниц.

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для владельцев сайтов и вебмастеров.