Блог о технологиях Яндекса

март 2019
Школа Алисы. Как пройти модерацию навыка для Алисы?
1 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел одиннадцатый видеоурок, где мы разбираем, как пройти модерацию навыка для Алисы. С этим вам поможет Ольга Жаваронкова, лично проверившая более тысячи навыков Алисы.



Ждём вас на уроке!

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Школа Алисы,Навыки Алисы,Премия Алисы,Навыки
Новый интерфейс настроек Турбо-страниц
4 марта, 15:54

Недавно мы обновили интерфейс настройки Турбо-страниц в Яндекс.Вебмастере, и сегодня хотим рассказать об этом. Надеемся, наш рассказ поможет вам проверить, все ли новые возможности Турбо-страниц у вас подключены.

Во-первых, убедитесь, что у вас настроено отображение логотипа, особенно если вы хотите использовать логотип в виде иконки, а не только текста.

Во-вторых, проверьте, что для ваших Турбо-страниц настроено меню, чтобы пользователи могли перемещаться по разделам вашего сайта.

В-третьих, загляните в настройки Автоматической ленты, и убедитесь, что она включена и что достаточно страниц для её построения. Эта настройка позволяет серьёзно увеличить глубину просмотра вашего сайта. Если же страниц вдруг окажется недостаточно — убедитесь, что вы передаёте все страницы вашего сайта в формат Турбо.

В-четвертых, Турбо-страницы имеют свой шаблон, в котором ваш сайт будет и без дополнительных настроек хорошо смотреться. Но помните, что при желании вы всегда можете поменять внешний вид страниц при помощи настроек CSS. А проверить, как будут выглядеть обновлённые страницы, можно в разделе «Отладка».

В-пятых, это настройка счётчиков для ваших Турбо-страниц. Напомним, что мы рекомендуем ставить на Турбо-страницы тот же счётчик, что и на основную версию сайта. Вы можете добавить на страницу счётчики разных систем аналитики, а также ваш собственный счётчик.

В-шестых, реклама. Если вы зарабатываете деньги на рекламе, не забывайте указывать ID рекламных блоков, которые нужно размещать на Турбо-страницах. Для полноценной аналитики по позициям рекламных объявлений мы рекомендуем заводить по отдельному ID для каждого потенциального места на странице: первого, второго, третьего и т. д. Напомним, что можно указывать как ID из РСЯ, так и из ADFOX. Для вашего удобства мы разработали систему автоматической расстановки рекламы, но при желании вы можете расставить рекламу на Турбо-страницах и самостоятельно, через RSS-фид.

В-седьмых, это настройки всевозможных типов обратной связи на вашем сайте. Рекомендуем не забывать указывать ваши мессенджеры и подключать чаты, доступные в том числе и на Поиске.

В-восьмых, ссылка на ваше пользовательское соглашение, которое вы хотите давать посетителям при заполнении формы обратной связи. Также для магазинов тут есть возможность настроить покупку в один клик.

В-девятых, если RSS или YML-файл защищены паролем, то не забудьте указать логин и пароль для доступа к ним для нашего робота.

Все вносимые изменения видны прямо на странице настроек в режиме превью. 
Настройки применяются для всех Турбо-страниц сайта, и не важно, какой именно источник (RSS, YML или API) используется. При этом стоит помнить, что настройки, переданные через фид, являются более приоритетными, чем настройки, переданные через Вебмастер. Поэтому если какую-то из введенной информации вы уже передаёте через RSS-фид, то для внесения изменений стоит обновить эти данные в самом фиде или удалить их из него.

А совсем скоро нас ждут новые Турбо-запуски!
Команда Вебмастера и Турбо-страниц.

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для владельцев сайтов и вебмастеров

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Турбо-страницы
В Турбо-страницах появились новые форматы рекламы
5 марта, 10:00

Сегодня на Турбо-страницах стали доступны новые форматы рекламы: рекламный блок над основным контентом и видеореклама InPage. Благодаря добавленным форматам сайты получат дополнительную возможность монетизировать контент. Новые рекламные блоки доступны только в авторасстановке. Они не перекрывают доступ к содержимому сайта и соответствуют стандартам качественной рекламы.

Рекламный блок над основным контентом
Это адаптивный баннер размером 100%×70, который встраивается вверху страницы.

Чтобы добавить баннер на Турбо-страницу, создайте в интерфейсе Рекламной сети адаптивный блок и настройте его отображение в Вебмастере. Допустимо включить медийную рекламу высотой 50 пикселей. Авторасстановка поставит баннер на каждую страницу ленты.

InPage-видео 
Это рекламный блок, который разворачивается внутри текстового контента сайта при попадании в область видимости. Хорошая возможность попробовать видеорекламу, даже если у вас нет своих видеороликов. Рекламные ролики можно размещать на полной и мобильной версии сайта, а теперь и на Турбо-страницах.

Для подключения InPage-видео обратитесь в службу поддержки или к вашему менеджеру Рекламной сети Яндекса, однако перед этим стоит убедиться, что этот формат доступ для вашего сайта.

Отметим также, что мы улучшили автоматическую расстановку рекламных блоков. Теперь в случаях, когда уникальных блоков не достаточно, чтобы покрыть весь контент, авторасстановка равномерно распределит имеющиеся блоки на странице. Реклама будет повторяться на странице с комфортной для восприятия контента частотой, что повышает эффективность монетизации.

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Турбо-страницы
Школа Алисы. Как создавать голосовой пользовательский интерфейс?
8 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел двенадцатый видеоурок, где мы разбираем, как создавать голосовой пользовательский интерфейс. С этим вам поможет Дмитрий Чечёткин, неоднократный призёр Премии Алисы.



Ждём вас на уроке!

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Школа Алисы,Навыки,Навыки Алисы,Премия Алисы
Турбо-страницы: открыто тестирование технологии для десктопного трафика
12 марта, 12:15

Яндекс начинает открытое бета-тестирование Турбо-страниц для десктопного трафика. На мобильных устройствах технология уже показала свою эффективность — глубина просмотра на таких страницах в среднем выше на 30%, а средняя длительность пребывания на сайте — в два раза. Поэтому мы решили протестировать эффективные технологические решения и на других типах устройств: новое расширение позволяет адаптировать Турбо-страницы под экраны компьютеров. Сайты, которые участвовали в закрытом этапе тестирования Турбо-страницы для десктопного трафика, отметили рост пользовательских метрик и доходов.

На первом этапе расширение технологии будет тестироваться на поисковом трафике, чуть позднее можно будет посмотреть и на результаты из Дзена и Яндекс.Новостей. В расширении для десктопа уже доступны все возможности мобильных Турбо-страниц: автоматически подбираемая бесконечная лента рекомендаций из вашего контента, авторасстановка рекламы с подбором оптимальной стратегии по размещению рекламных блоков, подробная статистика по вашим счётчикам аналитки, распредление нагрузки на сайт за счёт подключения серверов Яндекса и многое другое. А в процессе открытого бета-теста возможности будут расширяться исходя из пожеланий владельцев сайтов. Например, новые Турбо-страницы могут выглядеть вот так: Bezboleznej.ru.

Если у вас уже подключены Турбо-страницы для мобильных устройств, то для того чтобы опробовать эффективность нового формата, вам нужно просто включить его в Вебмастере. Перед включением убедитесь, что вы не забыли настроить отдельную монетизацию для расширения. При желании, вы всегда можете выключить отображение Турбо-страниц на десктопе, если это расширение по каким-то причинам вам не подойдет — также в один клик.

Если же у вас ещё нет Турбо-страниц, то, возможно, самое время их сделать: создайте RSS и добавьте его в Вебмастер.

Будем рады вашим комментариям, постараемся по возможности учесть все ваши пожелания при дальнейшей разработке Турбо-страниц.

Команда Яндекса

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Турбо-страницы
Школа Алисы. Как связать сценарий, контент и код для навыка в единое целое?
15 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел тринадцатый видеоурок, где мы разбираем, как связать сценарий, контент и код для навыка в единое целое. С этим вам поможет Дмитрий Чечёткин, который уже несколько раз выигрывал Премию Алисы.



Ждём вас на уроке!

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Навыки Алисы,Премия Алисы,Навыки,Школа Алисы
Виджет с чатом Яндекса теперь и для вашего сайта
15 марта, 18:00

Через Яндекс.Диалоги уже год можно подключать чаты с вашим бизнесом к Поиску, Алисе и Директу. С сегодняшнего дня виджет с таким чатом можно будет добавить и на ваш сайт. Благодаря этому у пользователя появится единое место для хранения истории переписки, а у бизнеса — возможность оповестить пользователя об ответе даже если он уже ушёл с сайта: используя сервисы Яндекса для уведомления об этом. 

Для того чтобы скопировать код виджета для вашего сайта, перейдите в одноименный раздел настроек вашего чата в Яндекс.Диалогах

Подробнее о том, как подключить виджет к вашему сайту, читайте в нашей Помощи.

Команда Яндекса

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекс.Диалогов.

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Диалоги
Анализируйте отдачу от Турбо-страниц в наглядном отчёте
21 марта, 13:20

В Яндекс.Метрике появился новый отчёт по Турбо-страницам. Если для вашего сайта уже подключены Турбо-страницы и на них установлен счётчик, никакой дополнительной настройки не нужно — отчёт появится в интерфейсе Метрики автоматически:

Отчёт позволит узнать количество визитов с просмотрами Турбо-страниц, найти самые популярные Турбо-страницы и сравнить конверсию посетителей обычных и Турбо-страниц. Как это сделать, подробно описано в Помощи.

Команда Яндекса

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Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для владельцев сайтов и вебмастеров.

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Метрика
Школа Алисы. Как правильно работать с оценками и отзывами на навык?
22 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Вышел четырнадцатый видеоурок, где мы разбираем, как правильно работать с оценками и отзывами на навык. С этим вам поможет Дмитрий Чечёткин, который уже несколько раз выигрывал Премию Алисы.



Ждём вас на уроке!

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

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Школа Алисы,Навыки Алисы,Премия Алисы,Навыки