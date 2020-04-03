Отличные новости для вебмастеров и владельцев сайтов! Теперь вам стала доступна расширенная статистика страниц сайта, которые добавлены в Sitemap или переведены в формат Турбо.
апрель 2020
вчера, 14:19
Если вы не пользовались мониторингом важных страниц, потому что вам было некогда вручную добавлять в отслеживание ключевые страницы, — у нас для вас хорошая новость. Мы ценим ваше время, поэтому автоматически добавили в мониторинг важные страницы: главную и те, изменения которых считаем, что будут важны для вас. Чтобы отслеживать изменения других страниц — нажмите кнопку «Отслеживать» напротив их адресов или добавьте URL вручную.