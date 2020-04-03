Блог о технологиях Яндекса

апрель 2020
Расширенная статистика по запросам и страницам сайта теперь доступна в Вебмастере!
1 апреля, 11:24

Отличные новости для вебмастеров и владельцев сайтов! Теперь вам стала доступна расширенная статистика страниц сайта, которые добавлены в Sitemap или переведены в формат Турбо.

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Новость
Отслеживать состояние ключевых страниц сайта стало проще
вчера, 14:19

Если вы не пользовались мониторингом важных страниц, потому что вам было некогда вручную добавлять в отслеживание ключевые страницы, — у нас для вас хорошая новость. Мы ценим ваше время, поэтому автоматически добавили в мониторинг важные страницы: главную и те, изменения которых считаем, что будут важны для вас. Чтобы отслеживать изменения других страниц — нажмите кнопку «Отслеживать» напротив их адресов или добавьте URL вручную.

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Новость,Яндекс.Вебмастер