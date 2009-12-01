Блог Карт

декабрь 2009
В главной роли - Панорамы улиц
1 декабря 2009, 17:33

Этой осенью на Яндекс.Картах появился сервис Панорамы -  1000 километров московских улиц - который был с интересом принят пользователями. Жители столицы искали на Яндекс.Картах себясвоих друзейсмешные и загадочные (НЛО?) кадры, свой дом и любимые места. 

А некоторое время спустя мы обнаружили, что в сети появились интересные и познавательные видеоролики, снятые с использованием Панорам – и сегодня хотели бы поделиться ими с вами.

Например, Александр Блохин дал нам возможность проехаться по всему Садовому кольцу всего за полторы минуты. Чтобы сделать это в реальности – вам пришлось бы двигаться со скоростью 630 км/ч. Для создания ролика было использовано 759 фотографий Садового кольца, которые покрывают длину кольца — 16 километров.

А на сайте «Прогулки по Москве» рубрика подкастов открылась роликом о Гоголевском бульваре, где Александр Усольцев показывает желающим старую и новую Москву и рассказывает об особенных моментах в ее истории.

А нам очень приятно было найти еще один интересный способ использования нашего сервиса. Так что если вы сделали или нашли в сети видеоролик, сделанный на основе Яндекс.Карт и сервиса Панорамы улиц, присылайте ссылки, мы с удовольствием посмотрим сами и поделимся с читателями нашего блога. 


 команда Яндекс.Карт

3 комментария
Экспорт персональных карт на ваш сайт
3 декабря 2009, 21:14
В Картах появилась полезная функция для вебмастеров — экспорт персональной карты на свой сайт.

В Яндекс.Картах появилась полезная функция для владельцев сайтов — экспорт персональной карты в YMapsML. При помощи экспорта вы можете создать, редактировать и обновлять персональную карту в Яндекс.Картах, а отображать метки из карты на вашем сайте при помощи API Яндекс.Карт.

Например, вот такую карту, можно экспортировать к себе на сайт.

 

 

Для того, чтобы показывать персональную карту на своём сайте нужно:

1. Авторизоваться и создать (если у вас ещё нет карт с метками) или выбрать в "Моих картах" уже созданную карту с метками. Убедиться, что карта не имеет приватный доступ (Только мне).

2. Воспользоваться документацией или простой инструкцией, вставив соответствующую ссылку на YMapsML-файл.




1 комментарий
полезное
Зима на камерах
7 декабря 2009, 20:33
Снег в Москве зафиксирован нашими приборами. И даже график есть!

Мы давно заметили, что популярность камер на картах зависит от погодных явлений. Так и сегодня, второй раз за этот год, выпавший снег резко повысил посещаемость.

Количество пользователей, одновременно смотрящих камеры, в зависимости от времени дня
(7 декабря 2009 года)

Сегодня у нас абсолютный рекорд за всё время существования камер на картах. Неужели зима наконец началась?

4 комментария
статистика,видеокамеры,карты,наблюдения
Снег идет, а город – стоит
7 декабря 2009, 23:33
Думаю, водители надолго запомнят 7 декабря 2009 года, потому что сегодня Москва наблюдала пробочный рекорд этого года. Во-первых, впервые в этом году 10 баллов держались так долго в течение одного дня - более шести часов. Во-вторых, общая длина пробок на 19:00 составила более 1800 км. Последний рекорд по протяженности заторов был зафиксирован в этом году 6 ноября - тогда пробки растянулись на 1312 км. Интересно, что день начинался как обычно: утренний пик загруженности дорог сегодня был даже чуть меньше, чем в прошлый понедельник (сегодня утром наш светофор показывал 8 баллов, а утром 30 ноября - 9). Однако ближе к обеду погода внесла свои коррективы в транспортное движение: пробки выросли до десятибалльных уже к 15:30. В этом году такого быстрого роста еще не случалось: обычно пик загруженности приходится на время после 18:00, когда все начинают возвращаться домой. О том, как сегодня развивалась ситуация на дорогах Москвы, можно также послушать в архиве эфира Сити-FM (комментарии Леонида Медникова, аналитика Яндекс.Пробок).
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пробки,наблюдения,полезное
Делаем пробки уютными
10 декабря 2009, 18:15

В детстве я очень любила переставлять мебель в комнате. Тогда мне казалось — просто потому, что хотелось
Сейчас, вспоминая свои перестановки, я понимаю, что они были вызваны не только прихотью — я росла, у меня изменялись привычки, появлялись новые вещи — книги, компьютер. Всё это надо было разместить аккуратно и удобно, чтобы пользоваться комнатой и её внутренностями было просто и приятно. 

Вспомнила я эту мебельную историю в связи с очередным изменением дизайна слоя пробок на нашем сервисе. Мы уже проходили добавление на проект карты свободных (зелёных) дорог, добавление данных скоростей и другие, не такие заметные изменения. 

Сегодня команда Яндекс.Пробок выложила на сервис обновления, над которыми работала последние несколько недель. Мы хотели сделать общий вид загруженности города более читабельным, а также изменили поведение подсказок - теперь они стали быстро-быстро показывать скорость на интересующем участке, а дополнительную информацию о пробке можно получить по клику.



Нам нравится новое устройство нашего сервиса, надеемся, что и всем остальным пользователям будет удобно и приятно смотреть пробки на Яндекс.Картах. 

Не обещаем, что это — последняя перестановка ;) 

Маша Лауфер, с благодарностью команде Яндекс.Пробок

98 комментариев
пробки,удобно,полезное,внешний вид
Мир в фотографиях на Яндекс.Картах
15 декабря 2009, 12:01

Вы любите ездить в отпуск? долго выбираете маршрут? не можете определиться, какие места посетить? Мы тоже сталкиваемся с этой проблемой и обычно смотрим на фотографии тех, кто там уже побывал. Например, наших пользователей.

На Яндекс.Фотках сейчас загружено около 1,5 млн фотографий, привязанных к карте. Из них мы в течение нескольких месяцев отбирали снимки для размещения на Яндекс.Картах. Для нашего проекта важно, чтобы на фотографии были изображены архитектурные и географические объекты, так как мы хотим, чтобы Карты могли помочь ответить на вопрос "Как выглядит это место?". На текущий момент таких фотографий набралось около 400 тысяч и с каждым днем их становится все больше и больше. Теперь вы можете их увидеть на нашей карте, подключив дополнительный слой "Фотографии".




К сожалению, пользователи не всегда привязывают свои фотографии точно: что-то не помнят, что-то не знают, а кто-то и просто поленился ;). Теперь вы можете помочь фотографу, который привязал свое фото не туда, и указать правильную, по вашему мнению, точку съемки. Автор сможет сделать выбор между несколькими вариантами или вообще перепривязать всё по-своему:




Размещать фотографии на карте можно напрямую в загрузчике Яндекс.Фоток или уже после загрузки. А если ваш фотоаппарат (например, Samsung ST1000) или мобильный телефон пишет данные о GPS координатах в EXIF фотографии – фото привяжется к карте автоматически.

Ваши правильно привязанные фотографии смогут помочь кому-нибудь сориентироваться – поэтому помогайте друг другу вспоминать места съемки: комментируйте, общайтесь, сообщайте об ошибках, а также прикрепляйте свои фотографии к карте, если еще не сделали этого раньше!

Маша Орлова, Лена Маркова, Денис Танаев, фотографируем и привязываем

14 комментариев
слои,фотографии
Мобильные Яндекс.Карты – для шести операционных систем
17 декабря 2009, 13:48
Мобильные Яндекс.Карты теперь доступны на 6 мобильных платформах!

Сегодня для всех нынешних и будущих пользователей мобильных Яндекс.Карт есть сразу несколько хороших новостей: обновление версий для Symbian, Windows Mobile и Java, первые версии для Android и Blackberry, а также серьезно переработанные Яндекс.Пробки для iPhone.

Таким образом, Яндекс впервые на российском рынке предложил Карты с пробками для шести основных мобильных платформ.

Пользователи Java, Windows Mobile и Symbian могут скачать и установить новую версию – 3.40. Традиционно это можно сделать с мобильного телефона по адресу http://m.ya.ru/ymm/)
Главные новинки:

  • Поиск по началу слова. Теперь при запросе «ленин» легко найти Ленинский и Ленинградский проспекты, если вы в Москве, Ленинградскую площадь, если вы в Киеве, и Ленинский проспект в Санкт-Петербурге. То есть адрес, который вы ищете в своем городе, целиком писать не обязательно.
  • Выбор настроения для участников сообществ. Вы можете выбрать один из шести значков, использовать текст по умолчанию или ввести свой.

Для пользователей телефонов Blackberry и мобильных устройств с операционной системой Android, которые раньше смотрели карты и пробки в браузерах, теперь есть отдельное приложение. Вот так выглядят:

Пробки в Санкт-Петербурге
 Кинотеатры в Москве


А для iPhone мы выпустили Яндекс.Пробки 2.0 с новой функциональностью: с масштабируемыми картами, спутниковыми снимками,  поиском адресов и передачей информации о пробках.


Пользуйтесь и делитесь впечатлениями!


Мобильные Яндекс.Карты

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полезное,мобильное
Канберра – Антананариву – Урюпинск: играем в города
17 декабря 2009, 18:43
Играем в города!К новому году мы приготовили подарок всем, кто в детстве (и отрочестве) любил играть в города. Подарок так и называется – игра в города. Правила ее просты – следующий город должен начинаться на последнюю букву предыдущего. Чтобы играть, нужно владеть географией и клавиатурой. А еще можно подсматривать в карту. Первый и единственный на данный момент вариант игры – это «дуэль». При заходе на сайт есть 30 секунд, за которые подбирается соперник из числа присутствующих. Если все спят, то в игру вступает робот (Городовой). Робот шустрый, знает много городов, играть с ним динамично и немножко нервно. На каждый ход дается 30 секунд. Правилами не запрещено держать открытыми 33 вкладки браузера и быстро печатать. За правильный город начисляется один балл. Побеждает тот, кто ответил последним. Если опускаются руки или надоел соперник, можно нажимать кнопку «Сдаюсь». В противном случае играть можно до утра. После игры можно узнать ваше место в рейтинге и опубликовать в блоге итог дуэли. В общем, что тут рассказывать – просто играйте. Ыштык, Ыспарта и другие P.S. Если вы пользователь Linux и у вас не вводятся русские буквы — установите Flash версии 10.1. P.P.S. Все рационализаторские предложения принимаются. Игра затягивает. Надеемся, что у нее будет вторая версия, третья, четвертая. И так далее. UPD от 22 декабря: Теперь после нажатия кнопки «Начать игру» можно выбрать в качестве соперника Городового (робота), либо случайного соперника из присутствующих на сайте.
7 комментариев
карты,игра
Небольшие изменения в дизайне пробок
23 декабря 2009, 15:37
Сделали небольшие изменения в дизайне слоя пробок. Зеленые линии теперь легко отличить по форме: они тоньше и для них нет стрелок. Изменены оттенки красного и зелёного цветов: для людей с наиболее частым типом нарушения цветовосприятия зелёный и красный теперь должны отличаться.
35 комментариев
пробки,внешний вид
Новый "рекорд" Петербурга: 12 часов без движения
29 декабря 2009, 13:55
В Москву пришел питерский снег. Уже около часа в Москве пробки - 10 баллов.

Прошедшая неделя ознаменовалась в Санкт-Петербурге целым рядом пробочных рекордов, вызванных обильными снегопадами и приближением Нового года. 

В понедельник 21 декабря город встал на 12 часов, что является абсолютным рекордом. С 8:50 до 20:30 дорожная ситуация в городе оценивалась Яндекс.Пробками в 9-10 баллов, в то время как до выпадения снега пробки в городе даже в часы пик держались на уровне не выше 7-8 баллов. Средняя суточная загруженность, оцениваемая в баллах Яндекс.Пробок, была в 2 раза выше, чем в обычный понедельник. Движение было затруднено практически на всех улицах города (кроме КАДа на некоторых участках) на протяжение всего дня, а не только в часы пик. Общая длина зафиксированных пробок и затруднений достигала 1000 км, что сравнимо с расстоянием от Санкт-Петербурга до Орла.

В последующие дни ситуация на дорогах оставалась весьма непростой. Средний балл пробок был на 60% выше чем две недели назад. Обильный снегопад в четверг уже не смог ухудшить и без того сложную дорожную ситуацию просто потому, что не все машины выехали на дорогу.

И даже на выходных ситуация не стала легче, а наоборот ухудшилась. В субботу 26 декабря загруженность дорог была аномально высокой и превзошла уровень будних дней. Это совершенно уникальная ситуация - обычно дороги в выходные дни в 1,5-2 раза менее загружены, чем в будни. И только в воскресенье мы зафиксировали незначительное улучшение дорожной ситуации, которая тем не менее осталась более тяжелой, чем в любой из будних дней до начала снегопада.

В понедельник 28 декабря ситуация на дорогах остаётся очень сложной, чуть уступая прошлому понедельнику. По статистике, загруженность дорог несколько убывает в последние дни декабря, но существенного облегчения можно ждать только 31 декабря, если только снегопад не внесёт свои коррективы.

6 комментариев
пробки
Катки и ёлки на Картах!
29 декабря 2009, 17:04

 Друзья! Новогодние каникулы требуют новогодних развлечений.

Яндекс.Карты и совместно с Яндекс.Афишей опубликовали карты новогодних ёдок и катков в 17 городах России, Украины и Казахстана.

Поздравляем с наступающим новым годом, желаем хороводов вокруг ёлок и веселого катания на коньках

Россия

 

Казахстан

 

Украина


C Новым годом!

2 комментария
полезное,позитив
Новая версия Яндекс.Метро (2.02)
30 декабря 2009, 17:10
Мобильное приложение "Яндекс.Метро" обновилось.

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1 комментарий
метро