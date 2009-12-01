Этой осенью на Яндекс.Картах появился сервис Панорамы - 1000 километров московских улиц - который был с интересом принят пользователями. Жители столицы искали на Яндекс.Картах себя, своих друзей, смешные и загадочные (НЛО?) кадры, свой дом и любимые места.

А некоторое время спустя мы обнаружили, что в сети появились интересные и познавательные видеоролики, снятые с использованием Панорам – и сегодня хотели бы поделиться ими с вами.

Например, Александр Блохин дал нам возможность проехаться по всему Садовому кольцу всего за полторы минуты. Чтобы сделать это в реальности – вам пришлось бы двигаться со скоростью 630 км/ч. Для создания ролика было использовано 759 фотографий Садового кольца, которые покрывают длину кольца — 16 километров.

А на сайте «Прогулки по Москве» рубрика подкастов открылась роликом о Гоголевском бульваре, где Александр Усольцев показывает желающим старую и новую Москву и рассказывает об особенных моментах в ее истории.

А нам очень приятно было найти еще один интересный способ использования нашего сервиса. Так что если вы сделали или нашли в сети видеоролик, сделанный на основе Яндекс.Карт и сервиса Панорамы улиц, присылайте ссылки, мы с удовольствием посмотрим сами и поделимся с читателями нашего блога.





команда Яндекс.Карт