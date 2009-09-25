Блог Карт

сентябрь 2009
Карта шириной на весь экран
25 сентября 2009, 10:33

Если вы хотите видеть карту во всю ширину экрана, можно временно скрыть левую колонку по клику на кнопочку "свернуть колонку", а затем развернуть ее аналогичным образом. Колонка разворачивается автоматически, если что-нибудь поискать на карте.


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Уточнение маршрутов промежуточными точками
25 сентября 2009, 13:50

Вчера мы обновили сервис построения автомобильных маршрутов и теперь можно построить маршрут через несколько промежуточных точек.

Маршрут с промежуточными точками

Для этого достаточно указать начало и конец маршрута и кликнув в любое место маршрута, перетащить точку в то место, через которое вы планируете проехать. При перетаскивании точек, маршруты перепрокладываются автоматически. Удалить ненужную промежуточную  точку можно по двойному клику мыши.

Сервис маршрутизации пока работает в режиме "бета" для Москвы и Московской области.


Андрей Кармацкий, Яндекс.Карты

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полезное,маршруты