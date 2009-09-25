Вчера мы обновили сервис построения автомобильных маршрутов и теперь можно построить маршрут через несколько промежуточных точек.

Для этого достаточно указать начало и конец маршрута и кликнув в любое место маршрута, перетащить точку в то место, через которое вы планируете проехать. При перетаскивании точек, маршруты перепрокладываются автоматически. Удалить ненужную промежуточную точку можно по двойному клику мыши.

Сервис маршрутизации пока работает в режиме "бета" для Москвы и Московской области.





Андрей Кармацкий, Яндекс.Карты