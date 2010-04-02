Яндекс открывает в API технологию, которая раньше использовалась только на собственных проектах.



Называется технология "активные области". Её задача очень простая - дать возможность показать на карте столько активных меток, сколько это нужно проекту. Если 10000, значит десять тысяч. Если сто тысяч, то сто! И никаких компромиссов.



API Яндекс.Карт позволяет показывать стандартным способом не более тысячи меток, при добавлении большего числа меток, браузер пользователя начинает работать заметно медленее. Теоретический предел новой технологии измеряется сотнями тысяч активных меток на карте.



На Яндекс.Картах активные области применяются для отображения различных слоёв: пробок, фотографий, дорожных развязок и видеокамер. А теперь эту технологию можно увидеть и на других сайтах. Представляем вам три проекта, участвовавших в бета-тестировании:



"Банкоматор" - карта банкоматов и терминалов самых популярных сетей.

Вот так выглядит карта банкоматов Сбербанка на территории Москвы, на ней сейчас 1274 метки. Карта терминалов Qiwi выглядит ещё внушительнее. Здесь одновременно отображено 11 309 терминалов.



Проект "4rent.ru" использует активные области для того чтобы показывать объявления о недвижимости. Большое количество объявлений требует использования специальной технологии.



Так же активные области использует портал "Тили-Тесто" с обширным свадебным каталогом на карте.



Подробнее об активных областях читайте в документации.



Кроме активных областей в новой версии API, стали доступны и другие функции:



Модуль "Метро" — поиск ближайших станций метро для 11 городов (а это 401 станция метро);

Модуль "Регионы" — позволяет организовать выбор региона на карте России, Украины, Белоруссии и Казахстана;

Геотаргетинг — определение координат региона пользователя по его IP адресу;

Новый дизайн меток и балунов.





Будем рады вашим отзывам и предложениям!



Команда API Яндекс.Карт