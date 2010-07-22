Для пользователей Opera и любителей визуальных закладок у нас есть хорошая новость. Теперь при добавлении в SpeedDial Яндекс.Погода и Яндекс.Карты будут показывать вам актуальную информацию о погоде и пробках в вашем городе.

Выглядит это вот так:

Воспользоваться такими закладками могут пользователи браузера Opera, начиная с версии 9.2, а также пользователи Firefox с помощью плагина Speed Dial. После добавления нажмите на закладке правую кнопку мыши и настройте нужный вам интервал обновления.

Любители визуальных закладок Яндекса