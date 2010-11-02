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ноябрь 2010
Каждому дому по фотографии
2 ноября 2010, 18:22

Случалось ли вам рассказывать гостям, что ваш дом - большой, белый и с красной полосочкой наверху?
Сколько времени вы тратите на объяснение потенциальным клиентам, как выглядит здание, в котором находится офис?

На Яндекс.Картах появилась возможность добавлять собственные фотографии в карточку дома.
Чтобы добавить фотографию, нужно найти на Я.Картах этот дом, кликнуть "добавить фотографию" и загрузить нужное фото с компьютера или выбрать из вашего альбома на Яндекс.Фотках. Если у дома уже есть фотография, вы можете добавить другую: например, более свежую или сделанную с другого ракурса. После проверки модераторами фото появится в описании дома.




Теперь вы можете просто дать ссылку на карту с открытой карточкой здания, и ваши гости легко вас найдут.

И пусть больше не будет на Картах безликих домов!


Команда Яндекс.Карт и Яндекс.Фоток, вышли на улицы с фотоаппаратами

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Покажем и подскажем
19 ноября 2010, 16:20

Пользователи Яндекса давно привыкли к поисковым подсказкам. Зачем набирать «отоларинголог», если можно написать первые буквы, а потом просто кликнуть на подсказку. Так быстрее и удобнее. Сегодня мы добавили специальные географические подсказки на сервис, где они нужны как нигде. Конечно, вы уже поняли на какой — на Яндекс.Карты.

 

Например, вам нужно попасть на Космод*м*анскую набережную. Вы знаете, как это пишется? «Космодемь..», «Космодим..»? Теперь об этом можно не думать. Просто начинайте набирать – Яндекс.Карты подскажут все подходящие названия.

 

Геоподсказки умеют опознавать объекты по первым буквам любого входящего в название слова. Скажем, вам нужна улица Вилиса Лациса. Начинайте хоть с имени, хоть с фамилии — в подсказках вы все равно увидите нужную улицу. Причем вы никогда не перепутаете улицу Вилиса Лациса в Москве и в Чернигове. Объекты, которые от вас далеко, будут указаны вместе с названием региона и города.

 

 

Порядок расположения названий в списке подсказок зависит от двух факторов. Первое – близость объектов к тому месту, карту которого смотрит пользователь. Второе – частота, с которой ищут те или иные города, улицы, площади и переулки. Так, среди московских проспектов первым будет показан Ленинский.

 

Подсказки помогают в поиске не только географических объектов, но в поиске организаций — и по названию, и по сфере деятельности. Например, если начать свой запрос с «ка..», в подсказках появятся кафе, кадровые агентства, гипермаркеты «Карусель» и сеть кинотеатров «Каро Фильм».

 

 

Не набирая запрос до конца, вы можете сразу перейти к нужной организации. И все получится быстрее и легче. Как всегда, когда нам подсказывают.

 

Команды Поиска и Яндекс.Карт
Мы за подсказки

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полезное,подсказки