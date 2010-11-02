Случалось ли вам рассказывать гостям, что ваш дом - большой, белый и с красной полосочкой наверху?

Сколько времени вы тратите на объяснение потенциальным клиентам, как выглядит здание, в котором находится офис?

На Яндекс.Картах появилась возможность добавлять собственные фотографии в карточку дома.

Чтобы добавить фотографию, нужно найти на Я.Картах этот дом, кликнуть "добавить фотографию" и загрузить нужное фото с компьютера или выбрать из вашего альбома на Яндекс.Фотках. Если у дома уже есть фотография, вы можете добавить другую: например, более свежую или сделанную с другого ракурса. После проверки модераторами фото появится в описании дома.









Теперь вы можете просто дать ссылку на карту с открытой карточкой здания, и ваши гости легко вас найдут.

И пусть больше не будет на Картах безликих домов!



Команда Яндекс.Карт и Яндекс.Фоток, вышли на улицы с фотоаппаратами