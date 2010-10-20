Статистика пробок

Яндекс.Пробки приготовили новый полезный сервис для автомобилистов: «Статистика пробок». Теперь вы можете увидеть не только картину пробок «Сейчас», но и, планируя свою поездку в будущем, посмотреть, какие пробки бывают «Обычно» в заданное время и день недели.

Картина пробок «обычно» поможет оценить, насколько сложной будет поездка, выбрать наилучшее время отправления (двигая ползунок, можно увидеть, как обычно меняются пробки), и заранее сориентироваться в наиболее свободных улицах.

Немного подробностей:

- Информация об «обычных» пробках показывается во всех городах, где работают Яндекс.Пробки, а это 38 городов в России, 2 в Казахстане, 1 в Белоруссии и вся Украина – 67 крупных городов и сотни более маленьких.

- Также отображается балл пробок, который «обычно» бывает в это время для Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Екатеринбурга.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжаем активно развивать сервис, помогая пользователям выбирать оптимальный маршрут движения.

Надеемся, новый сервис будет полезен для вас.

Команда Яндекс.Пробок, листаем архивы:)