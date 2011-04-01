5 апреля мы запустили Панорамы еще для 11 городов Украины. Чтобы вам было интереснее по ним путешествовать, мы приготовили для вас небольшой, но, надеемся, увлекательный квест по украинским городам, для которых уже есть Панорамы улиц.



Всего у вас будет десять заданий. В первых девяти зашифрованы буквы. Из них надо сложить слово и найти место, с этим словом связанное. Если всё сошлось – вы увидите адрес электронной почты, на который принимаются ответы.



Первые пять следопытов, прошедших квест, получат призы от Яндекса, а все остальные, как мы надеемся, поднимут себе настроение и весело проведут время, отвечая на загадки.



Если у вас не получается пройти все задания, вы можете опубликовать в комментариях к посту в блоге

«Яндекс.Украина» ссылку на то место на Панорамах, где нашли букву (комментарии, оставленные к этому посту, не засчитаются). Этим вы посодействуете другим в прохождении квеста. А сами – получите небольшой сувенир.



В поисках вам пригодятся:

1. Мозг

2. Яндекс.Карты

3. Панорамы улиц

4. Поиск организаций на Яндекс.Картах

5. Маршруты

6. Поиск Яндекса



Задания конкурса:



1. Начните свое путешествие с подъема по лестнице. В несколько кликов вы преодолеете 192 ступени. На самом верху, высокий мужчина укажет вам верное направление. Идите по указанному пути, пока не доберетесь до памятника, шестая буква в надписи – это то, что вам нужно.



2. Продолжайте свой путь, оставив памятник с левой стороны. У дома муз найдите синюю звезду и следуйте за ней в город со звериным названием. Отыскав нужное место, идите за ветеранами под дерево, на вершине которого оказался отдельно стоящий серый 4-этажный дом. Заходите внутрь. Наверняка там вам скажут, что вы ошиблись адресом и посоветуют спросить у мудрого черного орла, где тот дом, который вы ищете. Ищите и допрашивайте эту гордую птицу. Орел объяснит, что путь ваш лежит на север, до перекрестка дорог, где вы увидите розовое прошлое нашего автопрома. Долго не засматривайтесь, вам в другую сторону. Идите по улице, не сворачивая, пока не упретесь в известное здание, название которого начинается на нужную букву (прилагательное).



3. Гуляя вокруг этого дома – встретите модницу. Узнайте у Джона Хьюза, где в его городе живет её тезка. Он вам подскажет. Отправляйтесь в гости к этой барышне с прекрасным именем.

Дома ее вы, увы, не застанете, поэтому идите к ее другу-писателю – разузнать о ней поподробнее. Не дойдя до писателя, через два шага после железнодорожного переезда, немного передохните в тени тополя.

Осмотритесь вокруг. Ваше внимание привлечет поздравление с профессиональным праздником. Вы решите оставить барышню в покое и захотите присоединиться к празднованию во дворце. Посетив мероприятие, вы направитесь на поиски следующей буквы – на север, до места встречи двух поэтов одной эпохи. Букву вы увидите возле банка на синем фоне.



4. Отправляйтесь на крайний запад – в следующий город, вслед за одним из этих поэтов. Поэта вы найдёте в окружении площадей, которые объединяют людей.

Двигайтесь за ним до того места, где дорога совсем изменит свое одеяние. Подкинув монетку, вы решите идти налево. Знак, который вы встретите на своем пути, перед тем, как дорога поменяет свое направление, напомнит верную букву.



5. Идите дальше по той же улице – и окажетесь с поэтом впереди всех. Название улицы подскажет и город, и следующее место. Прибыв на эту улицу, следуйте по дороге, имени которой скоро будет 20 лет. Пройдите сквозь народный совет, мимо юноши на синем джипе. На перекрестке оглядитесь и идите к светлой башне. В ее окрестностях вы заметите редкое явление – яркую звезду и радугу. Запомните первую букву в названии небесного тела.



6. Вы вернулись в башню для того, чтобы купить билеты в следующий город, но оказалось, что самолеты из того места, где вы находитесь, туда не летают. Вам предложили поехать на авто. Путь не близкий - 930 километров, но вы все равно согласились.

Прибыв в город, вам нужно совсем недалеко от реки найти место поклонения студентов. Далее следуйте мимо двух чудес инженерной мысли вперед – до победного конца. По дороге внимательно смотрите вокруг – увидите Кремлевскую стену, за ней ищите здание с двумя одинаковыми надписями. Та буква, которая нам нужна, встречается в красных словах по два раза.



7. Поднимитесь по спуску с простыми людьми до перекрестка, а дальше придерживайтесь главной дороги. Далее, никуда не сворачивая, идите до ближайшего парка. Обойдите парк с правой стороны. По шпалам и рельсам выйдете на большую дорогу.

Дальнейший ваш путь лежит в город, приехав в который, вы, скорее всего, попадете на улицу с таким же названием, где также есть рельсы, но по ним не ходят трамваи. От пункта прибытия идите в сторону центра.Обойдите тяжелое транспортное средство с правой стороны.

По дороге узнаете год основания города (а заодно и следующий город).

На перекрестке сверните на главную улицу. У собора позвоните друзьям по зеленому телефону. После чего следуйте дальше по той же стороне. На первом большом перекрестке двигайтесь под знак. На втором большом перекрестке – проявите стремление к знаниям. В конце улицы дорогу преградят кованые ворота. За воротами – дом, вам нужна третья буква в фамилии человека, чье имя носит здание.



8. Ищите такую же улицу, на которой вы нашли портрет, в следующем городе (в каком – вы уже знаете). Из двух найденных улиц выберите ту, которая проходит там, где парк и улица названы одинаково. Иди на встречу с гетьманом, когда встретите его – поверните на 90 градусов и идите мимо красного и зеленого выходов к красному. После этого пройдите еще квартал. Между кофе и помадой выберите кофе и двигайтесь дальше. В конце площади увидите крутой подъем. Большая лестница возле подъема ведет ко дворцу, в котором есть нужная вам буква – она встречается в первом слоге его названия, независимо от языка.



9. Найдите высокое здание на противоположной стороне улицы. Ищите такое же здание на улице роз в другом городе.

Станьте лицом к этому зданию и идите направо до двух театров. Оставьте профессионала слева, а голливуд справа и двигайтесь вперед. Дальше жизнь покажет, куда повернуть. После поворота двигайтесь до ближайшего перекрестка. Рядом с перекрестком найдите дерево, которое там не растет (последняя буква в слове – последнее недостающее звено в нашей головоломке).



Поздравляем, вы успешно нашли все буквы!

Из них нужно сложить слово.



10. Теперь дело за малым – найти место в одним из украинских городов, где это слово встречается вместе с будущими учителями.



Рядом с этом местом вы сможете найти адрес, куда нужно отправить само слово и ссылки на все найденные буквы.



Прочитали? Отправляйтесь в путь!



Желаем вам удачи в поисках!

P.S. В конкурсе могут принимать участие все желающие, конечно же, кроме сотрудников Яндекса.