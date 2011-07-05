Блог Карт

июль 2011
Новое исследование: Аварийные перекрестки Москвы
5 июля 2011, 16:08

 

Мы выпустили новое исследование – на этот раз оно посвящено наиболее
аварийным участкам на дорогах Москвы. Исследование готовилось на основе данных
за март-май 2011, полученных от мобильного приложения Яндекс.Карты: самыми аварийными
участками мы считаем те, на которых больше всего пользователей Яндекс.Карт ставили
отметку «ДТП».



Чтобы повысить точность выявления аварийных участков, мы
учитывали только отметки с комментариями, однозначно  указывающими на ДТП – вроде «две машины,
средний ряд», выделяя их из общей массы по специально подготовленному словарю.



Кстати, всего за охваченный исследованием период московские пользователи
оставили более 206 000 точек «ДТП», однако даже в самых аварийных местах города
мы получали в среднем чуть менее четырех качественно прокомментированных точек
в день. Пусть с выходом этого исследования информативных инфо-точек станет
больше, а аварийных мест – меньше!



С уважением, Команда
Яндекс.Карт

 

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Яндекс.Карты,ДТП,Мобильные Яндекс.Карты,Исследование
Панорамы: прогулка продолжается
7 июля 2011, 12:50

Приглашаем посетить Астану, Владимир, Суздаль и Набережные Челны

Мы продолжаем публиковать панорамы городов мира и сегодня впервые приглашаем вас виртуально посетить Казахстан. Кстати, его столица Астана буквально вчера отметила свой 13-й день рождения. Поздравляем!  
В небольшом видеоролике предлагаем сделать круг по улицам города буквально за 1,5 минуты (как на гоночном болиде).
 

 
Если не успели рассмотреть местные достопримечательности в деталях, тогда найдите минутку, чтобы еще разок пройтись вокруг символа города – монумента «Байтерек», окруженного зданиями самых разных и порой причудливых форм. Затем рассмотрите развлекательный комплекс «Хан Шатыр», который спроектировал знаменитый архитектор Норман Фостер, или полюбуйтесь красивыми видами набережной реки Ишим.
 
А еще сегодня мы публикуем панорамы 3 красивейших российских городов: Владимира, Суздаля и Набережных Челнов. Прямо сейчас вы можете осмотреть церковь Покрова на Нерли, большую соборную мечеть в Набережных Челнах и Золотые ворота во Владимире. Выбирайте места для прогулок с помощью списка городов на Яндекс.Картах.
 
Жанат Абылкасым,
ушел гулять

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Пробочный балл Яндекса запустился в Нижнем Новгороде.
7 июля 2011, 13:36

На главной странице Яндекса пользователи из Нижнего Новгорода теперь могут увидеть оценку ситуации на дорогах – по десятибалльной шкале. 

Статистика загруженности дорог в Нижнем Новгороде:

По данным Яндекс.Пробок, в первой половине 2011 года автомобилисты Нижнего теряли в пробках в сумме 200 тысяч часов каждый рабочий день.

Утренний час пик в Нижнем Новгороде продолжается с 8:00 до 9:00, а вечерний – с 17:00 до 19:00. Нижегородцы выезжают на работу примерно на полчаса раньше, чем, например, жители Москвы, и почти на час раньше возвращаются домой.

Как правило, вечерний час пик не только длиннее, но и сложнее утреннего. Утром уровень загруженности дорог Нижнего Новгорода обычно не превышает 5 баллов, а вечером часто достигает 6.

Наиболее сложная ситуация на дорогах – до и после выходных, утром в понедельник и вечером в пятницу. По пятницам пробки начинаются уже в 16.00.

По данным Яндекс.Пробок, самым сложным для автомобилистов днем за последний год было 30 декабря 2010. Загруженность дорог соответствовала 9-10 баллам почти весь день, с 10:00 до 17:30. Суммарная длина пробок и затруднений в городе в момент наибольшей загруженности превышала 350 км – примерно столько же от Нижнего Новгорода до Ярославля.

 

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пробки,Яндекс.Пробки,Нижний Новгород
Единая поисковая строка на Яндекс.Картах
8 июля 2011, 19:34

Сегодня у Яндекс.Карт поменялся интерфейс — поисковые строки "что" и "где" объединены в одну. Теперь можно писать любые запросы в одном поле – про организацию, улицу, конкретный адрес или даже нужные организации возле конкретного адреса. Карты сами поймут, что и где вы ищете, и дадут соответствующий ответ.

Например, вы можете поискать кафе возле станции метро "Новослободская"

Или аптеки поблизости от вашего офиса, допустим около набережной Фонтанки, 20

Надеемся, теперь искать и находить на Яндекс.Картах станет проще и удобнее.

Учимся лучше понимать вас,
команда Яндекс.Карт

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Яндекс.Карты: плюс 200 тысяч километров Земли
12 июля 2011, 14:38

Сегодня на Яндекс.Картах опубликованы новые спутниковые снимки 108 российских и 49 зарубежных городов. Этот релиз побил рекорд по километражу: общая площадь опубликованных подробных снимков – почти 200 000 км2.

В числе опубликованных городов крупные региональные центры - Киров, Чебоксары и Грозный. А также множество средних и малых городов в самых разных регионах России - Балахна и Белозерск, Муром и МурашиЧерногорск и Белогорск, Краснокаменск и Хасавюрт, Шилка и Нерчинск, Горняк и Оса, Выкса и Нытва, Отрадный и Свободный, Лагань и Тамань, Усть-Кут и Красный Кут, Пугачев и Куйбышев, и многое, многое другое.

Частично или полностью обновились снимки Екатеринбурга, Казани, Кургана, Сочи и Абакана. Подробно отснята 2200-километровая федеральная трасса от Владивостока до Забайкалья со всеми прилегающими городами.

Более чем в пять раз - с 995 тыс. км2 до 5283 тыс. км2 – увеличилась площадь неподробного спутникового покрытия улучшенного качества. Теперь оно доступно на всей европейской части России, а также в Зауралье и, частично, в Западной Сибири.

Существенно пополнились и зарубежные территории. Три балканские столицы - Белград, Сараево и Скопье – получили подробные снимки. Обновился снимок столицы Казахстана – Астаны. В числе новинок – всё черноморское побережье Болгарии, адриатическое побережье от итальянского Триеста до хорватского Задара, абхазские курорты Гагра и Пицунда, турецкие курорты Анталья, Кемер, Фетхие и др.

Полный список городов релиза с привязкой к карте:

Карта спутниковых снимков релиза 12.07.2011


Яндекс.Карты. Намереваемся продолжать в том же духе.

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спутники,карты
Ищите организации Алматы на Яндекс.Картах
13 июля 2011, 17:11

Как часто вы искали, где посидеть с друзьями в пятничный вечер? Или не знали, где ближайшая заправка? У большинства из нас постоянно возникают подобные задачи: найти почтовое отделение или аптеку по дороге с работы, выбрать фитнес-клуб или садик для ребенка. Теперь все это и многое другое можно найти на Яндекс.Картах Алматы.

С сегодняшнего дня в Справочнике города появилось свыше 19 000 различных организаций: от развлекательных центров до центров занятости, от салонов красоты до салонов связи, от кафе бистро до интернет-кафе. С помощью Яндекс.Карт можно с легкостью узнать точный адрес или телефон любой из них.

Можно писать любые запросы в единой строке поиска – про организацию, улицу, конкретный адрес или даже нужные организации возле конкретного адреса. Карты сами поймут, что и где вы ищете, и дадут ответ.

Кстати, искать организации можно не только на веб-сервисе, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Это удобно, если вы в пути.

Любая компания может бесплатно добавить или изменить информацию о себе на Яндекс.Картах, если по какой-то причине ее пока нет в Справочнике города. После проверки данные появятся на Яндекс.Картах и в результатах поиска Яндекса.

Команда Яндекс.Карт,
в постоянном поиске

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справочник
80 000 квадратных километров Украины
19 июля 2011, 16:17
…  на новых спутниковых снимках появилось сегодня на Яндекс.Картах.

…  на новых спутниковых снимках появилось сегодня на Яндекс.Картах.

Вот так из космоса выглядит, например, средневековая крепость Аккерман в Белгород-Днестровском:



А вот – так и не запущенная Крымская АЭС:

или прекрасный мыс Казантип, расположенный к северу от станции:



Такую причудливую форму имеет затерянное в украинских Карпатах озеро Синевир:

Теперь на Яндекс.Картах можно детально рассмотреть Цареградское гирло Днестра, парк «Александрия» в Белой Церкви, Вилково – «украинскую Венецию», станции единственного в Украине метротрама в Кривом Роге,  известную по советским фильмам Белую Скалу и многие другие интересные места.

Новыми спутниковыми снимками сегодня могут похвастаться 86 украинских городов, а еще  15  - обновленными (среди них Керчь, Одесса, Николаев, Мелитополь, Херсон).

Вместе с космическими фотографиями Украины появились снимки и некоторых городов в других странах: в Австрии, Беларуси, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, России, Хорватии и Чехии.

Например, теперь вы можете в деталях рассмотреть старый город в Варшаве, попытаться разобраться в хитросплетениях улочек хорватских Сплита или Трогира  или виртуально пройтись по рыночной площади в Пшемысле.

Все-все города, у которых сегодня появились или обновились снимки со спутника, можно посмотреть здесь.

А для краеведов и любителей картографии сегодняшнее пополнение спутников –  также хорошая возможность проявить свои способности, присоединившись к созданию карт городов на сервисе Народная карта


Команда Яндекс.Карт, исследуем всё новые и новые территории

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спутники,карты
Яндекс.Карты: еще больше спутниковых снимков
28 июля 2011, 16:59

С сегодняшнего дня спутниковое покрытие Яндекс.Карт увеличилось еще на 30 000 квадратных километров России, Украины и дальнего зарубежья.

Самые крупные города в текущем релизе; Ноябрьск, Ялта, Ханты-Мансийск, а самые маленькие – Алупка, Пучеж и Микунь.

Обновления затронули Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородскую и Ивановскую области, Крым в Украине. Предлагаем посмотреть полный список на карте релиза. Особенно советуем обратить на него внимание всем любителям картографии, которые могут поделиться своими знаниями о местности, создавая схемы городов на сервисе Народная карта.

Что касается дальнего зарубежья, то предлагаем прямо сейчас взглянуть на обновленный снимок Статуи Свободы в многомиллионном Нью-Йорке:

 

Или знаменитый небоскреб в Дубае – одну из самых потрясающих построек в истории мировой архитектуры:


Можно отправиться на берега Темзы, которые от ваших глаз не сможет скрыть даже густой лондонский туман, побывать в шумном Бангкоке, осмотреть мемориал Ватерлоо в Бельгии:




Не забудьте заглянуть по дороге в теплые Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

Во вновь добавленных российских городах можно в деталях разглядеть, например, главную площадь древнего Юрьевца с собором и колокольней, Центр Заволжья – великолепный ансамбль послевоенной советской архитектуры, с четкой планировкой и ярко выраженными зданиями-доминантами или разноцветные крыши новостроек Ханты-Мансийска – нефтяной столицы России.

Команда Яндекс.Карт

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спутники