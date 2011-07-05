Мы выпустили новое исследование – на этот раз оно посвящено наиболее
аварийным участкам на дорогах Москвы. Исследование готовилось на основе данных
за март-май 2011, полученных от мобильного приложения Яндекс.Карты: самыми аварийными
участками мы считаем те, на которых больше всего пользователей Яндекс.Карт ставили
отметку «ДТП».
Чтобы повысить точность выявления аварийных участков, мы
учитывали только отметки с комментариями, однозначно указывающими на ДТП – вроде «две машины,
средний ряд», выделяя их из общей массы по специально подготовленному словарю.
Кстати, всего за охваченный исследованием период московские пользователи
оставили более 206 000 точек «ДТП», однако даже в самых аварийных местах города
мы получали в среднем чуть менее четырех качественно прокомментированных точек
в день. Пусть с выходом этого исследования информативных инфо-точек станет
больше, а аварийных мест – меньше!
С уважением, Команда
Яндекс.Карт