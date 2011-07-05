На главной странице Яндекса пользователи из Нижнего Новгорода теперь могут увидеть оценку ситуации на дорогах – по десятибалльной шкале.

Статистика загруженности дорог в Нижнем Новгороде:

По данным Яндекс.Пробок, в первой половине 2011 года автомобилисты Нижнего теряли в пробках в сумме 200 тысяч часов каждый рабочий день.

Утренний час пик в Нижнем Новгороде продолжается с 8:00 до 9:00, а вечерний – с 17:00 до 19:00. Нижегородцы выезжают на работу примерно на полчаса раньше, чем, например, жители Москвы, и почти на час раньше возвращаются домой.

Как правило, вечерний час пик не только длиннее, но и сложнее утреннего. Утром уровень загруженности дорог Нижнего Новгорода обычно не превышает 5 баллов, а вечером часто достигает 6.

Наиболее сложная ситуация на дорогах – до и после выходных, утром в понедельник и вечером в пятницу. По пятницам пробки начинаются уже в 16.00.

По данным Яндекс.Пробок, самым сложным для автомобилистов днем за последний год было 30 декабря 2010. Загруженность дорог соответствовала 9-10 баллам почти весь день, с 10:00 до 17:30. Суммарная длина пробок и затруднений в городе в момент наибольшей загруженности превышала 350 км – примерно столько же от Нижнего Новгорода до Ярославля.