Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Петрозаводска - столицы Республики Карелия. Город стоит на берегу большого и живописного Онежского озера. Прогуляйтесь по его набережной, полюбуйтесь на просторы, на декоративные скульптуры и клумбы, на стоящие на причалах суда.







Съемки в Петрозаводске велись в августе 2010 года. Всего было отснято 223 километра дорог – и в центральных районах, и на окраинах. В объектив наших камер попали самые разные объекты города – парадная площадь Кирова и старинные деревянные дома на Шуйской улице, красивые «финские» дома на проспекте Ленина и скромный причал на улице Фёдора Тимоскайнена, а также многое другое.



Желаем вам удачных прогулок, команда Яндекс.Карт