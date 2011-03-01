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март 2011
Панорамы Петрозаводска на Яндекс.Картах
1 марта 2011, 12:40

Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Петрозаводска - столицы Республики Карелия. Город стоит на берегу большого и живописного Онежского озера. Прогуляйтесь по его набережной, полюбуйтесь на просторы, на декоративные скульптуры и клумбы, на стоящие на причалах суда.


Петрозаводск


Съемки в Петрозаводске велись в августе 2010 года. Всего было отснято 223 километра дорог – и в центральных районах, и на окраинах. В объектив наших камер попали самые разные объекты города – парадная площадь Кирова  и старинные деревянные дома на Шуйской улице,  красивые «финские» дома на проспекте Ленина и скромный причал на улице Фёдора Тимоскайнена, а также многое другое.


Желаем вам удачных прогулок, команда Яндекс.Карт



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Панорамы улиц,карты
Снимки Москвы и Подмосковья - новый уровень подробности
23 марта 2011, 14:16

На Яндекс.Картах опубликованы новые, более подробные спутниковые снимки Москвы и соседних городов. Благодаря большему разрешению снимков удалось увеличить и масштаб их отображения на карте. Теперь можно во всех деталях рассмотреть купола и башенки, бульвары и переулки, дворы и даже дорожки нашей столицы.

Снимки с новым разрешением получили:

  • Москва
  • Московский
  • Люберцы
  • Щербинка
  • Одинцово
  • Дзержинский
  • Реутов
  • Красногорск
  • Химки
  • Долгопрудный
  • Мытищи
  • Королев
  • Юбилейный
  • Котельники

Еще пять городов получили обычное обновление снимков:
  • Климовск
  • Подольск
  • Апрелевка
  • Дедовск
  • Краснознаменск



Останкинская Телебашня


Башня на набережной


Воссозданный дворец Алексея Михайловича в Коломенском


Соборная площадь в Кремле


Петровский дворец


Храм Христа Спасителя


Офис Яндекса


Яндекс.Карты, добавляем подробностей


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спутники,карты