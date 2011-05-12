Месяц назад мы выпустили собственную карту Москвы и Московской области и попросили писать нам как можно больше сообщений о найденных на карте неточностях, которые мы пообещали оперативно исправлять.

Сегодня, спустя всего месяц (а это, поверьте, очень маленький срок для картографического мира!) мы ее обновили. После запуска мы получили более 1000 сообщений от пользователей. В итоге в карту внесено 903 исправления.

Самое большое количество отзывов – от краеведов из Орехово-Зуево, Коломны, Апрелевки и Сергиева Посада. Теперь точно знаем, где именно в Подмосковье живут самые активные, подкованные в картографии, пользователи. :)

Первым нам написал сообщение (и представился) Игорь. Он справедливо заметил, что номер 19 по улице Вишневой в Химках присвоен несуществующему дому. Теперь, благодаря Игорю, жители настоящего дома №19 могут не переживать, что до них не доберутся гости или доставка пиццы.

А еще мы много чего поправили. Например, геометрию Ленинградского шоссе по просьбе Кирилла:

И правильно нанесли на карту название микрорайона Янтарный по подсказке Дмитрия и Александра:

Спасибо всем, кто присылает нам замечания. В этот раз мы внесли правки по сообщениям, полученным за первые 2 недели после запуска (другие 2 недели ушли на согласование карты и ее подготовку к публикации). В дальнейшем вносить правки мы будем уже за целый месяц (по две недели до и после предыдущего обновления). Так что пишите нам почаще и побольше! Чем больше отзывов, тем актуальнее и точнее карта.

А еще сегодня новая подробная карта появилась у нескольких городов в Калужской области. Это Обнинск, Балабаново, Белоусово, Боровск, Жуков и Малоярославец. Карта этих городов создана по той же технологии, что и карта Москвы.

И напоследок хорошая новость для украинских пользователей – большое обновление карты Украины. Если вкратце, то изменения видны невооруженным глазом – например, на карте Киева появились 3 недавно открытые станции метро и Дарницкий мост, а подробнее читайте в блоге Яндекс.Украина.