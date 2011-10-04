Мы продолжаем улучшать Яндекс.Карты и сегодня готовы поделиться новостью о нескольких изменениях в интерфейсе.



Самое главное: мы улучшили технологию отображения карты и поработали над быстродействием Карт в различных браузерах. Появилось более плавное изменение масштаба карты и перемещение карты с инерцией.



Кроме этого, мы обновили оформление кнопок в панели инструментов и улучшили панель с пробками.



Новый дизайн панели в режиме "Обычно":





Появилась кнопка "Свернуть", позволяющая сэкономить место на экране, сохранив важную информацию:



Надеемся, что эти изменения улучшили наш интерфейс и сделали сервис удобнее.

Ваши Яндекс.Карты







