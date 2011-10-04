Сегодня Яндекс.Карты научились находить объекты, нарисованные пользователями на Народной карте. Теперь вы можете найти детскую площадку в Зеленограде, памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге, Мясные ворота в Туле и даже кормушку для белок в Измайлово.
Сегодня Яндекс.Карты научились находить объекты, нарисованные пользователями на Народной карте. Теперь вы можете найти детскую площадку в Зеленограде, памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге, Мясные ворота в Туле и даже кормушку для белок в Измайлово:
Данные Народной карты помогут найти достопримечательности, парки, фонтаны, спортивные площадки и другие истинно народные объекты.
К тому же теперь, если вы обнаружили ошибку (например, неправильное название объекта), исправить ее вы сможете сами. Достаточно перейти по ссылке из информации об объекте на Народную карту и, авторизовавшись на сервисе, внести нужные исправления.
Народная карта – это сервис, благодаря которому стать картографом-любителем может любой пользователь. С помощью набора простых инструментов можно нарисовать улицу, дом, любимое место отдыха и многое другое. В результате получается подробная и актуальная карта, данные из которой теперь доступны всем пользователям Яндекс.Карт.
Команда Яндекс.Карт и Народной карты,
Вместе нашли больше