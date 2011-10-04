Блог Карт

октябрь 2011
Обновление интерфейса Яндекс.Карт
4 октября 2011, 14:17

Мы продолжаем улучшать Яндекс.Карты и сегодня готовы поделиться новостью о нескольких изменениях в интерфейсе.

Самое главное: мы улучшили технологию отображения карты и поработали над быстродействием Карт в различных браузерах. Появилось более плавное изменение масштаба карты и перемещение карты с инерцией.

Кроме этого, мы обновили оформление кнопок в панели инструментов и улучшили панель с пробками.

Новый дизайн панели в режиме "Обычно":


Появилась кнопка "Свернуть", позволяющая сэкономить место на экране, сохранив важную информацию:

 

Надеемся, что эти изменения улучшили наш интерфейс и сделали сервис удобнее.

Ваши Яндекс.Карты




59 комментариев
пробки,удобно,карты,внешний вид
Маршруты общественного транспорта в Уфе и Ростове-на-Дону
7 октября 2011, 13:20

Мы продолжаем расширять географию сервиса построения маршрутов на общественном транспорте на Яндекс.Картах. Сегодня сервис запускается в Уфе и Ростове-на-Дону.

Предлагаем уфимцам и ростовчанам воспользоваться Яндекс.Картами для планирования своих перемещений по городу. Например, от 248-й Одесской Краснознаменной Стрелковой Дивизии до 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове-на-Дону можно пулей долететь на маршрутках или автобусе. А Адмирала Ушакова и Адмирала Макарова в Уфе связывает не только боевое прошлое, но и маршрутка 25с.

Мы стараемся учитывать особенности и отслеживать последние изменения в местных схемах движения общественного транспорта. Так, например, 10 сентября семь улиц в центре Уфы стали односторонними, и маршруты некоторых автобусов частично изменились. Это уже учтено на нашем сервисе. Но если, построив свой маршрут, вы вдруг обнаружили ошибку, обязательно напишите о ней через форму обратной связи и мы все исправим в кратчайшие сроки.

Построение маршрутов на общественном транспорте также доступно и в приложении Яндекс.Карты для владельцев телефонов на платформе Android. Скачать бесплатное мобильное приложение можно в Android Market.

Команда Яндекс.Карт

2 комментария
карты,маршруты
Ведущий инженер по автоматизации тестирования Яндекс.Карт WANTED!
7 октября 2011, 15:55
Яндекс.Карты для нас это не только популярный сервис для миллионов пользователей, но еще и целый комплекс сложных технологических решений. Разрабатывая сервис, мы стараемся обеспечить его безошибочную работу и наивысший уровень качества.

Перед запусками новых фич и в процессе внесения изменений мы тестируем Яндекс.Карты на нагрузку, на ошибки в функциональности, на наличие уязвимостей. Эти процессы в достаточной степени отлажены, но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Так что если вы или ваши знакомые обладаете соответствующим набором знаний и навыков, приглашаем на работу в команде Карт ведушего инженера по автоматизации тестирования.

Кроме этого в команде Карт открыты и другие вакансии:
Разработчик C++
Менеджер по маркетингу навигационных сервисов
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команда,жизнь
Круглосуточные рестораны с восточной кухней? Легко!
18 октября 2011, 18:01

Часто нам всем хочется чего-нибудь особенного: американской кухни, но чтобы в кафе было детское меню, или итальянской ― с постными блюдами, или вегетарианское меню и суши одновременно. Чтобы каждый пользователь мог найти на Яндекс.Картах именно то, чего ему захотелось, мы сделали на сервисе «расширенный поиск» ― систему уточнений-фильтров для поиска организаций по признакам. В конце лета ее запустили в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас ― в Киеве и Минске. Мы продолжаем расширять географию.

Для начала мы добавили фильтры для кафе (20 кухонь мира, специальные меню, наличие wi-fi, караоке и многое другое) и аптек (работа круглосуточно, наличие доставки, гомеопатических препаратов и т.д.). Уточнение появляются под поисковой строкой, когда пользователь задает общий запрос:



Впрочем, конкретизировать поиск теперь можно и вручную. Яндекс.Карты научились понимать формулировки вида «круглосуточное кафе с итальянской кухней и wifi» и «круглосуточные социальные аптеки».

Для ответа на такие подробные запросы мы используем данные из Справочника организаций. Кстати, если вы ― владелец бизнеса и ждете своих покупателей, мы приглашаем вас полнее раскрывать информацию о себе при добавлении или редактировании организации.

Команда Яндекс.Карт,
а не пора ли нам подкрепиться?

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Маршруты общественного транспорта в Омске
21 октября 2011, 13:16
С сегодняшнего дня у жителей Омска появилась возможность строить маршруты на общественном транспорте при помощи Яндекс.Карт.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на Яндекс.Карты, выбрать вкладку "Маршруты", затем вкладку "Транспортом" и указать пункты отправления  и назначения. Например, поездка от Астрономической улицы до Красной Звезды без звездолёта, займет порядка 40 минут на маршрутке.



Наши маршруты строятся с учетом расписания движения и средней скорости перемещения общественного транспорта. Все изменения в маршрутах мы учитываем и вносим соответствующие правки (не без вашей помощи, конечно, поэтому оставляйте обратную связь).

Владельцы смартфонов на платформе Android могут строить маршруты прямо в дороге при помощи мобильного приложения Яндекс.Карты, которое доступно для скачивания тут.

Функция прокладки маршрутов на общественном транспорте также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе и Ростове-на-Дону.

Команда Яндекс.Карт,
хорошей дороги!
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карты,общественный транспорт,маршруты
Новые карты Урала, Сибири и Дальнего Востока
26 октября 2011, 19:13

Сегодня мы опубликовали карты 23 областей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Теперь карты стали более точными и подробными. Раньше на одном сантиметре карты в этих областях умещалось десять километров, а теперь - всего два. Их качество не только не уступает, а местами даже превосходит карты европейской части России.

На карте появилось множество новых объектов. Например, в окрестностях Уссурийска теперь можно найти поселок Дубовый Ключ. В районе Тобольска – озеро Большое Дикое. Неподалеку от Бийска – остров Паршивый. Возле Таштагола – реки Белая и Черная Солдатки. А севернее сахалинского города Оха – мыс Орлиный клюв.

Таким образом, сейчас на Яндекс.Картах есть подробные карты 79 регионов Российской Федерации.


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Что Яндекс.Карты нашли в Народной карте?
28 октября 2011, 11:29
Сегодня Яндекс.Карты научились находить объекты, нарисованные пользователями на Народной карте. Теперь вы можете найти детскую площадку в Зеленограде, памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге, Мясные ворота в Туле и даже кормушку для белок в Измайлово.

Сегодня Яндекс.Карты научились находить объекты, нарисованные пользователями на Народной карте. Теперь вы можете найти детскую площадку в Зеленограде, памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге, Мясные ворота в Туле и даже кормушку для белок в Измайлово:

Данные Народной карты помогут найти достопримечательности, парки, фонтаны, спортивные площадки и другие истинно народные объекты.

К тому же теперь, если вы обнаружили ошибку (например, неправильное название объекта), исправить ее вы сможете сами. Достаточно перейти по ссылке из информации об объекте на Народную карту и, авторизовавшись на сервисе, внести нужные исправления.



Народная карта – это сервис, благодаря которому стать картографом-любителем может любой пользователь. С помощью набора простых инструментов можно нарисовать улицу, дом, любимое место отдыха и многое другое. В результате получается подробная и актуальная карта, данные из которой теперь доступны всем пользователям Яндекс.Карт.

Команда Яндекс.Карт и Народной карты,
Вместе нашли больше

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