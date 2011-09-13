Блог Карт

сентябрь 2011
Панорамам Яндекса 2 года
13 сентября 2011, 11:38

10 сентября исполнилось 2 года Яндекс.Панорамам и 173 года Новороссийску. Поздравляем!

10 сентября сервису Панорамы улиц на Яндекс.Картах исполнилось 2 года. Первой на Панорамах появилась Москва. С тех пор количество городов, где есть сервис, значительно увеличилось. Теперь виртуальную прогулку можно совершить по 131 городу России, 32 городам Украины, а также Минску и Астане. Полный список городов можно посмотреть здесь.

Отмечать любые праздники гораздо веселее в приятной компании. 10 сентября день рождения отмечают не только Панорамы — 173 года исполнилось Новороссийску. Поздравляем Новороссийск с днем рождения и приглашаем всех полюбоваться видами города.

Например, вот артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов» у набережной Адмирала Серебрякова:

С набережной Серебрякова можно увидеть фонтаны, бьющие прямо из воды:

А с площади Героев можно просто любоваться морем:

Если хочется посмотреть на воду сверху, поднимитесь в горы, откуда открывается чудесный вид:

Кроме того, в Новороссийске есть аквапарк:

А вот так Новороссийск выглядит с воды:

Команда Яндекс.Панорам,

продолжаем отмечать

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карты,панорамы
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах: от Норильска до Кяхты
19 сентября 2011, 16:06

У нас появились новые спутниковые снимки 85 городов, а также обновились снимки ещё 13. На слое спутниковых снимков России существенно улучшилось покрытие Сибирского и Уральского федеральных округов. На Яндекс.Картах появились фотографии из космоса таких крупных городов, как Норильск, Братск, Копейск. Новыми снимками пополнились также Центральный, Поволжский и Южный федеральные округа. Теперь можно детально рассмотреть, например, Елабугу в Татарстане, Каменск-Шахтинский в Ростовской области, или Жердевку в Тамбовской.

Самые маленькие города на этой порции снимков: Артемовск, Кедровый и Бабушкин. Их население не превышает пяти тысяч человек. А самые крупные — обновлённые Тюмень и Астрахань.

Посмотреть все города релиза можно здесь. Приглашаем желающих продемонстрировать свои знания местности: отметить свою школу, офис или любимый скейт-парк на сервисе Народная Карта. С новыми спутниковыми снимками рисовать схемы стало гораздо удобнее.
Как обычно, хотим показать вам красивые места и достопримечательности, которые теперь можно разглядеть с высоты полёта спутника.

Братская ГЭС в Иркутской области:




Чертово городище в Елабуге. Каменная башня – памятник булгарской культуры десятого века. Находится на высоком мысе у устья реки Тоймы.



Гостиный двор в Кяхте, памятник середины 19 века



Заполярный театр драмы в Норильске — самый северный театр в мире



Ялуторовский острог  — воссозданный исторический центр древнего русского города за Уралом




Команда Яндекс.Карт


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спутники
По Екатеринбургу, Нижнему Новгороду и Челябинску на общественном транспорте
22 сентября 2011, 13:19

С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах смогут не только москвичи, петербуржцы и казанцы, но и жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

 

Если вы привыкли передвигаться по городу на своих двоих или решили поддержать сегодняшний Всемирный день без автомобиля, Яндекс.Карты помогут построить маршрут в любую точку города и примерно оценить время предстоящей поездки. Например, от 3 Сентября до 5 Декабря челябинцам ехать не 3 месяца, а всего около получаса на маршрутке:

 От 8 Марта до Советских Женщин в Екатеринбурге можно добраться за 25 минут. А в Нижнем Новгороде от 40 лет Победы до 50-летия Победы путь, как ни крути, неблизкий – ехать придется не менее 40 минут, если не будет пробок.

 

При подготовке сервиса мы постарались учесть особенности городского транспорта в каждом городе, включая график, скорость движения транспорта и время, затрачиваемое на остановки. Мы регулярно проверяем все данные о маршрутах и остановках, но если вы все же обнаружили неточность, сообщите нам о ней через форму обратной связи. Мы обязательно поправим.

 

Построение маршрутов также доступно в смартфонах на платформе Android. Их обладатели могут планировать поездки на общественном транспорте, даже находясь вдали от компьютера. Достаточно установить бесплатное приложение мобильные Яндекс.Карты, скачав его в Андроид Маркете.

 

Команда Яндекс.Карт,

Едем дальше!

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карты,общественный транспорт,маршруты
Бархатный сезон на Яндекс.Картах
29 сентября 2011, 15:16
Сегодня на Яндекс.Картах появилось много новых спутниковых снимков – они могут заинтересовать тех, кто собирается в отпуск только сейчас. Виды популярных курортных зон помогут в разгар бархатного сезона заранее познакомиться со своим отелем, чтобы оценить размеры бассейна или длину дороги к морю.

На спутниковых снимках Яндекс.Карт теперь можно увидеть все эгейское побережье Турции с прилегающими к нему греческими  островами – такими, как Родос, Хиос, Кос. А также большую часть средиземноморского побережья с самыми знаменитыми курортами.

Спутниковые снимки Турции стали более подробными. Теперь можно в деталях рассмотреть крупнейшие  города - Стамбул, Анкару, Измир, а также курортные Чешме и Кушадасы.

Очень солнечно и тепло сейчас в Израиле, где у нас также появились снимки всех крупных городов. Вы можете рассмотреть "сверху", например, Тель-Авив, Нетанию, Ашкелон.

Обновления коснулись и курортов Египта – среди них популярные Дахаб, Нувейба, Эль-Гиза.

В релиз попали многие города Закавказья и Средней Азии. Обновились столичные города с окрестностями Тбилиси, Баку, Ереван, Ташкент, Душанбе. Появились подробные снимки Цхинвала, Батуми, Кутаиси и многих других городов этих регионов.

Вот некоторые достопримечательности, которые были интересны нам самим:

Римский амфитеатр в Кесарии (Израиль)




Крепость в Митилини (Греция)


Эчмиадзин - главная святыня Армении


Дворец наций в Душанбе (Таджикистан)


Крепость в Гори (Грузия)


Мемориал русским воинам на Галлипольском полуострове (Турция)



Яндекс.Карты, не забываем об отдыхе
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спутники,карты
Маршруты на автомобиле с учетом пробок по всей России
30 сентября 2011, 11:48

Теперь строить автомобильные маршруты на Яндекс.Картах можно по всей России. Сервис поможет спланировать поездку как в пределах города, так и между городами. У украинских водителей такая возможность была и ранее, поэтому теперь вы можете проложить маршрут, например, от Владивостока до Киева.

Кроме того, с сегодняшнего дня Яндекс.Карты показывают пробки везде, где о них имеются данные. Чтобы избежать затруднений движения на своем пути, постройте маршрут в объезд пробок: укажите начальную и конечную точки и включите слой «Пробки». Например, от Петербургской улицы в Казани до Московской улицы в Самаре:


Перед выездом сверьтесь с информацией о дорожных событиях на своем пути (перекрытия улиц, ДТП, ремонты дорог и т.д.).

Cервис маршрутизации запущен в режиме бета-тестирования. Мы будем постоянно развивать и улучшать его, поэтому нам очень нужна обратная связь от наших пользователей. Если вы заметили ошибку, обязательно напишите нам о ней – совсем скоро мы ее исправим. Информация о маршрутах будет обновляться регулярно собственным картографическим подразделением Яндекса.

Строить маршруты можно не только в веб-версии Яндекс.Карт, но и в мобильном приложении, скачать которое можно по этой ссылке.

Владельцы сайтов также могут прочитать об использовании автомобильной маршрутизации в API Яндекс.Карт.

Команда Яндекс.Карт,
Хороших поездок!

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пробки,маршруты