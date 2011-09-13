С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах смогут не только москвичи, петербуржцы и казанцы, но и жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Если вы привыкли передвигаться по городу на своих двоих или решили поддержать сегодняшний Всемирный день без автомобиля, Яндекс.Карты помогут построить маршрут в любую точку города и примерно оценить время предстоящей поездки. Например, от 3 Сентября до 5 Декабря челябинцам ехать не 3 месяца, а всего около получаса на маршрутке:

От 8 Марта до Советских Женщин в Екатеринбурге можно добраться за 25 минут. А в Нижнем Новгороде от 40 лет Победы до 50-летия Победы путь, как ни крути, неблизкий – ехать придется не менее 40 минут, если не будет пробок.

При подготовке сервиса мы постарались учесть особенности городского транспорта в каждом городе, включая график, скорость движения транспорта и время, затрачиваемое на остановки. Мы регулярно проверяем все данные о маршрутах и остановках, но если вы все же обнаружили неточность, сообщите нам о ней через форму обратной связи. Мы обязательно поправим.

Построение маршрутов также доступно в смартфонах на платформе Android. Их обладатели могут планировать поездки на общественном транспорте, даже находясь вдали от компьютера. Достаточно установить бесплатное приложение мобильные Яндекс.Карты, скачав его в Андроид Маркете.

Команда Яндекс.Карт,

Едем дальше!