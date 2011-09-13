10 сентября исполнилось 2 года Яндекс.Панорамам и 173 года Новороссийску. Поздравляем!
10 сентября сервису Панорамы улиц на Яндекс.Картах исполнилось 2 года. Первой на Панорамах появилась Москва. С тех пор количество городов, где есть сервис, значительно увеличилось. Теперь виртуальную прогулку можно совершить по 131 городу России, 32 городам Украины, а также Минску и Астане. Полный список городов можно посмотреть здесь.
Отмечать любые праздники гораздо веселее в приятной компании. 10 сентября день рождения отмечают не только Панорамы — 173 года исполнилось Новороссийску. Поздравляем Новороссийск с днем рождения и приглашаем всех полюбоваться видами города.
Например, вот артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов» у набережной Адмирала Серебрякова:
С набережной Серебрякова можно увидеть фонтаны, бьющие прямо из воды:
А с площади Героев можно просто любоваться морем:
Если хочется посмотреть на воду сверху, поднимитесь в горы, откуда открывается чудесный вид:
Кроме того, в Новороссийске есть аквапарк:
А вот так Новороссийск выглядит с воды:
Команда Яндекс.Панорам,
продолжаем отмечать