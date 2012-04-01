Встречайте обновление Яндекс.Навигатора для iOS и Android.

Недавно мы писали о бета-версии обновлённого Яндекс.Навигатора для Android.

Теперь рады представить вам не бету, а полноценное обновление нашего Навигатора для платформ iOS и Android.

Для тех, кто пропустил предыдущий пост, напомним, что нового в этой версии (для обеих платформ):

1. В настройках можно отключать автомасштабирование и 3D-режим.

2. Во время движения можно посмотреть не только оставшееся время в пути, но и прогнозируемое время прибытия.

3. Улучшилось отображение карт Москвы для дисплеев с высоким разрешением.

Ну и отдельная приятная новость для владельцев аппаратов на базе Android - теперь Яндекс.Навигатор может использовать карты из кэша приложения Мобильные Яндекс.Карты.

И, кстати, если вы сомневаетесь, покупать ли вам новый iPad - не сомневайтесь, Яндекс.Навигатор теперь может работать и на нём тоже.

Устанавливайте обновлённый Яндекс.Навигатор

В App Store

В Android Market (Google Play)

Или при помощи QR-кода: