Марианская впадина — самый глубокий желоб на Земле, который находится на дне Тихого океана. Глубина его достигает 11 километров, а давление воды почти в 1100 раз больше, чем на поверхности Земли.
Погружение на дно впадины совершалось в двухместном батискафе «Penetration-I», сконструированном в Новой Зеландии по специальному заказу Яндекса. Глубоководный аппарат, окрашенный в цвет #FFCC00, был оборудован всем необходимым для проведения фото- и видеосъемок, некоторые объекты фотографировались в специальных трехмерных очках.
Батискаф начал погружение в 01:23 по местному времени и спустя 2,5 часа осторожного погружения (было темно) достиг дна. В состав команды вошли два агента, прошедшие специальную подготовку, — летчик и биолог-женщина. Третий универсальный агент-дублер до утра дежурил на поверхности рядом с батискафом одного известного режиссера, просившего за ним не занимать.
В течение четырех часов были взяты образцы грунта и живых организмов, еще около двух часов потребовалось для съемок панорам. Оставшиеся 13 минут были израсходованы на закрепление памятного флажка на дне впадины и разворот батискафа.
«Марианская впадина — это не только один из геоморфологических полюсов нашей планеты, но и место, где спрятаны три-четыре новых чуда света», — взволнованно передавал прямо со дна океана один из агентов.
Позже второй агент призналась, что во время погружения и подъема удалось разглядеть невооруженным взглядом до 15 видов одноклеточных, что на 2 вида больше, чем обнаружили 7 лет назад японские исследователи.
Что еще увидела наша команда глубоко под водой — смотрите на первой подводной панораме Яндекс.Карт. Теперь все ходы записаны.
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры», который состоится в четверг, 12 апреля, с 11:00 до 12:00 (по московскому времени).
К сожалению, регистрация закрыта — число участников на вебинарах ограничено, на мероприятие уже зарегистрировалось максимально возможное количество человек. В следующем месяце мы планируем еще один вебинар Яндекс.Карт — подпишитесь на нашу рассылку анонсов, чтобы узнать о нём заранее.
В ходе вебинара мы:
— расскажем о возможностях API Яндекс.Карт;
— поделимся идеями использования карт для разных типов сайтов;
— дадим советы, как упростить работу службы доставки интернет-магазина;
— расскажем, какие дополнительные геоинформационные сервисы можно создавать на порталах;
— научим пользоваться инструментами, с помощью которых можно самостоятельно, без привлечения технического специалиста, создать карту и разместить ее на своем сайте.
Также мы разберем конкретные примеры внедрения карт на различных сайтах и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.
Вебинар будет интересен:
— владельцам и менеджерам интернет-проектов (магазинов, порталов, корпоративных сайтов),
— интернет-маркетологам;
— всем тем, кто размышляет над повышением эффективности сайта.
Докладчик — Екатерина Текунова, менеджер по маркетингу API Яндекс.Карт.
На вебинаре не будут рассматриваться технические аспекты использования API и другие вопросы, которые непосредственно касаются разработки.
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Для участия в вебинаре вам потребуются: компьютер со стабильным подключением к интернету, колонки или наушники.
Вопросы о вебинаре вы можете задать через форму обратной связи.
Сегодня на Яндекс.Картах появились новые панорамы еще 11 российских городов: Читы, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Белгорода, Йошкар-Олы, Стерлитамака, Магнитогорска, Сыктывкара. Все панорамы доступны как в «больших» Картах, так и в мобильном приложении.
Теперь местные жители и те, кто любит путешествовать, смогут заочно совершать виртуальные прогулки, осматривать достопримечательности и просто интересные места, а автомобилистам наверняка будет интересно увидеть, как устроены съезды, повороты и места для парковок.
Интересно отметить, что все новые панорамы размещены на картах, которые нарисовали сами пользователи с помощью сервиса Народная Карта. Поэтому, если вы где-то заметили неточность, нажмите на кнопку «редактировать Народную карту» и исправьте ее самостоятельно. Поверьте, люди будут вам благодарны.
Вот малая толика красивых мест на свежих панорамах:
1. Белгородский Государственный Университет:
2. Монумент «Тыл - Фронту» в Магнитогорске
3. Камень-памятник в Комсомольск-на-Амуре
4. Кафедральный собор Воскресения Христова в Южно-Сахалинске
5. Дворец братьев Шумовых в Чите
Команда Яндекс.Карт
Сегодня на Яндекс.Картах появилась возможность найти себя, если не в жизни, то на карте. Нажмите на иконку над шкалой масштаба, и мы отметим ваше местоположение на карте специальным значком.
С новым инструментом стало проще искать объекты рядом с собой. Например, вам нужно купить цветы неподалеку от кафе, где вы сейчас ужинаете. План такой: открываете Яндекс.Карты, ищете цветочные магазины, а потом смело жмете на кнопку определения местоположения. В результатах поиска останутся только магазины поблизости от вас.
Обращаем ваше внимание, что точное местоположение мы можем определить только для пользователей, использующих wi-fi или карты с мобильных устройств. Будьте готовы, что браузер попросит разрешение на определение ваших координат.
Команда Яндекс.Карт,
знаем, где мы
Более двух лет назад мы открыли API Яндекс.Карт и сейчас наши карты ежедневно используют более 120 тысяч сайтов. Но мир меняется, технологии стремительно развиваются и «чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». Поэтому сегодня мы представляем версию 2.0 JavaScript API Яндекс.Карт.
Мы проделали большую работу.
Во-первых, мы полностью изменили архитектуру API и отказались от API-ключей.
Во-вторых, мы обновили дизайн. Карта стала плавнее двигаться при перемещении или изменении масштаба. Изменился дизайн элементов управления, меток и панели пробок.
В-третьих, мы существенно улучшили поддержку мобильных устройств. В современных мобильных устройствах, где есть поддержка JavaScript, интерактивная карта полностью сохранит свои возможности, а на большинстве тач-устройствах будут работать основные жесты и мультитач.
В-четвертых, мы добавили новые инструменты. Во второй версии API Яндекс.Карт широко используются элементы HTML5 и CSS3. Теперь вы можете размещать множество точек на карте с помощью canvas и рисовать на карте круги и многоугольники с закругленными углами. Также мы создали кластеризатор, чтобы вы могли объединять метки в группы и делать карту более наглядной.
И наконец, мы реализовали загрузку API и карты по HTTPS.
Вся информация об API Яндекс.Карт 2.0, примеры использования и документация собраны на одном сайте. Задать вопросы, обсудить возможности и рассказать о своем опыте использования API Яндекс.Карт вы можете в клубе разработчиков.
Специально для разработчиков 26 апреля мы проведем APIшник Яндекс.Карт. Приходите, иначе пропустите что-то очень интересное!
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Мы выяснили, как за год изменилась ситуация с «бутылочными горлышками» на дорогах Киева. Напомним, что такими мы считаем участки, где дорога сужается, движение машин резко замедляется, и пробка возникает, даже когда транспорта совсем немного.
По сравнению с ноябрем-декабрем 2010 количество «стратегических» узких мест сократилось на треть: в новый список не попали 12 (из 22) участков из прошлогоднего исследования, а новых добавилось всего 4. Причем только на одном из них возникает пробка в утренние часы пик ― это поворот с площади Победы на Старовокзальную улицу (автомобили просто не успевают проехать за один цикл светофора).
А вот исчезновение «бутылочного горлышка» не всегда связано с улучшением ситуации. Например, там, где раньше возникало горлышко, теперь может быть постоянная пробка. Однако в ряде случаев ситуация действительно улучшилась. Например, когда станция метро «Лыбедская» перестала быть конечной, изменились некоторые маршруты общественного транспорта. В результате скорость движения по улице Горького возле Лыбедской площади выросла в полтора-два раза.
Еще несколько слов о загруженности столичных дорог в будни: средний балл за два месяца (февраль-март) составляет 2,7. Самым простым днем для водителей был понедельник, а самым сложным ― вторник. Кстати, именно в этот день недели мы наблюдали рекордные пробки: 14 февраля общая загруженность дорог вечером достигла 10 баллов.
Подробнее о мостах, где можно застрять, читайте в полной версии исследования в HTML или PDF.
Аналитики Яндекса,
заметили утешительную тенденцию
Сегодня на Яндекс.Картах для шести российских и двух украинских городов заработал сервис построения маршрутов на общественном транспорте.
Назовем все новые города, где стало удобнее перемещаться по городу на автобусах, троллейбусах и трамваях: Владивосток, Оренбург, Днепропетровск, Тольятти, Киров, Кострома, Рязань и Николаев.
Здесь приведен полный список городов, где работает сервис построения маршрутов на общественном транспорте.
Если вы житель или гость одного из этих городов, попробуйте сервис в действии. Пользоваться им очень просто. На Яндекс.Картах выберите вкладку «Маршруты», затем «Транспортом» и укажите точки отправления и назначения. Например, чтобы добраться от улицы Фонтанной до улицы 1-й Морской во Владивостоке, вовсе не нужна лодка, на маршрутке 57 поездка займет всего 12 минут.
Если вы планируете отправиться в путь прямо сейчас, включите режим «с учетом пробок», чтобы добраться до места по свободным дорогам и более точно представлять, сколько времени уйдет на дорогу.
Что касается сервиса в целом, то у нас есть еще одно обновление. В маршрутах общественного транспорта всегда присутствуют пешеходные части – например, нужно дойти до остановки, совершить пересадку или дойти от конечной остановки до места назначения. Теперь мы рисуем пешеходный фрагмент маршрута так, как вам придется в реальности идти, – то есть по улицам, а не по прямой. Благодаря этому, кстати, подбор вариантов проезда на общественном транспорте стал более точным.
Мы стараемся отслеживать изменения в схемах движения общественного транспорта. Но если, построив свой маршрут, вы вдруг обнаружили ошибку, пожалуйста, напишите о ней через форму обратной связи, и мы оперативно её исправим.
Построить маршрут в своем мобильном могут также владельцы телефонов на платформе Android. Для этого нужно установить приложение Яндекс.Карты.
Команда Яндекс.Карт,
исследуем новые тропы
Недавно мы писали о бета-версии обновлённого Яндекс.Навигатора для Android.
Теперь рады представить вам не бету, а полноценное обновление нашего Навигатора для платформ iOS и Android.
Для тех, кто пропустил предыдущий пост, напомним, что нового в этой версии (для обеих платформ):
1. В настройках можно отключать автомасштабирование и 3D-режим.
2. Во время движения можно посмотреть не только оставшееся время в пути, но и прогнозируемое время прибытия.
3. Улучшилось отображение карт Москвы для дисплеев с высоким разрешением.
Ну и отдельная приятная новость для владельцев аппаратов на базе Android - теперь Яндекс.Навигатор может использовать карты из кэша приложения Мобильные Яндекс.Карты.
И, кстати, если вы сомневаетесь, покупать ли вам новый iPad - не сомневайтесь, Яндекс.Навигатор теперь может работать и на нём тоже.
Устанавливайте обновлённый Яндекс.Навигатор
В Android Market (Google Play)
Или при помощи QR-кода:
Сегодня на Яндекс.Расписаниях появились расписания автовокзалов Москвы и Московской области, это 30 пунктов отправления автобусов, в том числе центральный автовокзал около ст. Щелковская, а также остановки возле станций ВДНХ, Выхино, Южная. Из них можно попасть в десятки самых разных городов – и не только России. Что касается Области, то мы добавили на Расписаниях 10 тысяч остановок и более 50 тысяч автобусных рейсов по 2 тысячам маршрутов, охватывающих почти все уголки Подмосковья.
На сервисе теперь можно узнать, как лучше доехать до расположенных почти на границах области Теряево и Радовицкого, найти расписание автобусов из Коломны в Белоомут или из Серпухова в столицу Приокско-Террасного заповедника, село Данки.
Теперь, если вы приехали в Москву и вам надо сегодня уехать в другой город, если вы москвич и собираетесь встретить майские праздники за городом и если вы дачник и периодически отправляетесь на свой участок из Москвы, мы подскажем вам как, откуда и когда это правильно сделать на автобусах.
Если вы точно знаете, с какого автовокзала уходит автобус, то, чтобы посмотреть расписание, просто выберите нужный автовокзал. А если вам известно только направление, воспользуйтесь поиском – например, такими будут ответы для следующих направлений: Москва – Коломна, Москва – Сергиев Посад, Москва – Ногинск, Москва – Касимов.
Кроме того, стало легче планировать маршрут с пересадкой с автобуса на электричку и наоборот.На страницах схем направлений подмосковных электричек размещены специальные пиктограммы - ссылки на основные автовокзалы и остановки, расположенные около той или иной железнодорожной станции.
Конечно, нам интересна не только Москва, но и другие направления. Мы приглашаем к сотрудничеству все транспортные организации России, выполняющие регулярные перевозки пассажиров любыми видами транспорта.
Команда Яндекс.Расписаний