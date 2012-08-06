Блог Карт

август 2012
5 украинских городов на панорамах Яндекса
6 августа 2012, 13:45

С сегодняшнего дня на Яндекс.Картах можно найти панорамы еще пяти украинских городов: Белой Церкви, Керчи, Переяслава-Хмельницкого, Умани и Чернигова.

Съемки длились с октября прошлого года по май (первым отсняли Чернигов, последней – Керчь). В пяти городах мы преодолели более 1050 км пути (это всего на 250 км меньше длины Украины с запада на восток) и отсняли почти 120 тыс. фото. Это в среднем 111 снимков на каждый километр – больше в центре городов и меньше на окраинах. Больше всего панорам отсняли в Керчи – 12222, а вот наибольшая «концентрация» фото на панорамах Умани – почти 150 фото/км.

Мы не удержались и побродили по новым городам. Вот что интересного нашли:


Дендропарк «Александрия» в Белой Церкви

 



Музей народной архитектуры в Переяславе-Хмельницком




А вот здесь жители Керчи приветствовали панорамомобиль в своем городе. Кстати, если вы тоже найдете что-то необычное – делитесь, нам интересно.


Команда Яндекс.Карт,
[шепотом]: это не последние панорамы в сезоне – следите за новостями


5 комментариев
Украина,карты,панорамы
С программерским приветом из Квебека)
14 августа 2012, 16:58
Сегодня нам пришла открытка. Только не по e-mail, а самолетом из Квебека. С красивым видом Монреаля. Открытка от Михаила, пользователя Яндеск.Карт, у которого возникали сложности с открытием панорам. Наша служба поддержки слаженно и оперативно решила проблему, за что и получила приятную награду.

А вы давно получали такие открытки в последний раз?)



текст

"Всей команде службы
поддержки yandex maps

Спасибо огромное за решение проблемы
#12051515303773423!

С программерским приветом
из Квебека!

Михаил"

3 комментария
Маршруты в Яндекс.Картах довезут из города в пригород
15 августа 2012, 15:56

До недавнего времени маршруты на общественном транспорте в Яндекс.Картах помогали москвичам и петербуржцам перемещаться только в пределах города. Однако современные мегаполисы трудно представить без пригородов – здесь проживают множество людей, сюда приезжают отдохнуть, повидаться с близкими или по делам. И далеко не все знают, как лучше добраться из города в пригород и наоборот.

Сегодня мы добавили в маршруты двух столиц электрички и пригородные автобусы. Благодаря этому вам будет проще понять, как доехать, например, от Тверской улицы в Москве до Зеленограда или от Невского Проспекта в Санкт-Петербурге до Сестрорецка.

С расписанием электричек можно ознакомиться, пройдя по ссылке в маршрутном листе.




Информацию о маршрутах, остановках и расписании движения мы собираем как самостоятельно, так и с помощью перевозчиков, поэтому наши данные полные, свежие и актуальные.

Команда Яндекс.Карт

1 комментарий
карты,общественный транспорт,маршруты
289 лет со дня открытия Петергофа
16 августа 2012, 14:04

В августе 1723 года состоялось торжественное открытие Петергофа.

Здесь вдоль берега Финского залива расположились императорские и великокняжеские резиденции, парки которых перетекая друг в друга тянутся на десяток километров от Стрельны до Петергофа.

Начиная со времен Петра Великого и до наших дней здесь строились парадные резиденции - выдающиеся памятники архитектуры и садово-паркового искусства. Здесь бывали практически все деятели русского искусства 18, 19 и 20-го веков, память о которых сохраняют эти дворцы и парки.

На панорамах Яндекс.Карт вы можете прогуляться по интерьерам Большого Петергофского Дворца и МонплезираОльгина и Царицина павильонов, Коттеджа в парке Александрия. Взглянуть с высоты птичьего полета на парки, фонтаны и дворцы Петергофа, или просто пройтись по улицам города.

Вот примеры наших панорам:

Тронный зал в Большом Дворце



Дворец Марли



Предлагаем вам совершить самостоятельную прогулку. А в клубе панорам интерьеров вы найдете описания залов и анфилад дворцов Петергофа.


Команда Яндекс.Карт

5 комментариев
Панорамы Запорожья на Яндекс.Картах
28 августа 2012, 13:33

Сегодня мы хотим поделиться с вами новыми отснятыми панорамами – на этот раз панорамами города Запорожье.

Отныне из любой точки мира, где есть интернет, можно виртуально прогуляться по улицам Шевченко и Гоголя, Чапаева и Котовского, увидеть ДнепроГЭС или мосты Преображенского (не профессора, а архитектора). А если вы никогда не были на острове Хортица, в историко-культурном комплексе «Запорожская сечь», предлагаем начать путешествие оттуда.








Жителям Запорожья теперь легко найти свой дом на панорамах и показать его друзьям из другого района, чтобы они не заблудились по пути в гости. Или посмотреть, например, как выглядит сложная развязка на трассе, по которой вы ещё ни разу не ездили.

Чтобы составить панорамы, мы проехали по городу почти шестьсот километров – это больше, чем расстояние от Запорожья до Киева – и сделали порядка 65 тысяч фотографий.

А еще недавно мы запустили панорамы Николаева и Херсона. В этих двух городах мы прокатились по 720 километрам улиц и сделали почти 80 тысяч снимков.

Команда Яндекс.Карт,
едем дальше

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Тагил и другие новые города на спутниковых картах
30 августа 2012, 15:06

Сегодня на Яндекс.Картах появились новые спутниковые снимки. Благодаря им мы значительно увеличили покрытие в Центральном федеральном округе - в первую очередь, за счет Владимирской,  ЛипецкойТверской и Тульской областей.

Серьезно увеличилась территория покрытия Московской области – главным образом, добавился восток области и ee окресности, в частности, такие города, как НогинскЭлектросталь, Сергиев ПосадАлександров. Также на картах появились подробные снимки ПензыКурскаВладимираТвери и (наконец-то) легендарного Нижнего Тагила с его окрестностями.

Что касается обновлений, то кроме Москвы мы заменили снимки УфыТулыВоронежаСаратова и Самары на более свежие и качественные.

Общая площадь релиза составила 50 000 километров, его подробную карту можно посмотреть тут.

Кстати, спутниковые карты – это повод для того, чтобы немного порисовать. На Народной карте вы можете нарисовать любой объект – например, здание или парк. Эти карты – самые оперативные и сообщают другим людям информацию, которой нет на официальных картах.

Вот красивые виды из космоса, которые понравились нам самим:

1. Тверь, речной вокзал на стрелке Тверцы и Волги



2. Нижний Тагил, Дворец Культуры Металлургов



3. Александров, Александровская слобода - резиденция Ивана Грозного



4. Владимир, Свято-Боголюбовский монастырь



5. Могилев, Дом Советов



Команда Яндекс.Карт

 

1 комментарий
спутники,карты
Делитесь впечатлениями на Яндекс.Картах
31 августа 2012, 13:58

Яндекс.Карты отвечают на главные вопросы о городе – про пробки, адреса, маршруты и, конечно, организации. Сервис помогает найти кафе и заправки, аптеки и банкоматы, кинотеатры, супермаркеты и много чего ещё. Но при этом очень важная часть знаний об организациях до сих пор на Картах отсутствовала – потому что поисковые роботы, панорамомобили и спутники не покупают одежду, не общаются с продавцами-консультантами и не пробуют фирменные блюда в только что открывшемся ресторане.

Речь, как вы уже догадались, об отзывах. Сегодня они появились на Яндекс.Картах. Отзывы давно и успешно работают в другом нашем сервисе – Яндекс.Маркете, где комментарии покупателей являются важным критерием выбора товара и магазина. То же самое повсеместно «работает» не только в интернете, но и в реальной жизни – при прочих равных мы предпочитаем те места, которые нам рекомендуют друзья и близкие. И это понятно – коты в мешке бывают весьма недружелюбными.

Вас порадовало обслуживание в кафе или, наоборот, вам нахамили? Найдите пару минут и поделитесь впечатлениями со всеми посетителями Карт! А еще расскажите, на какие цены стоит рассчитывать, принимают ли карточки, есть ли вай-фай, – в общем, всё, что сочтёте полезным.

Кафе – это только самый тривиальный пример. На Картах ищут самые разные организации, где отзывы не менее важны и ценны (например, родильные дома).

Чтобы почитать отзывы, достаточно найти организацию на картах, и тогда слева на экране, под ее названием, вы увидите нужную кнопку.





Оставить отзыв может любой зарегистрированный пользователь Яндекса. Сообщения появляются на сервисе после прохождения модерации. Сейчас на Картах порядка 400 тысяч отзывов от наших партнеров – прежде всего для самых востребованных организаций. А еще на сервисе есть оценки от самих сотрудников Яндекса – мы тестировали сервис внутри и за это время успели кое-что вспомнить.

Представители организаций могут читать и комментировать мнения пользователей – так что это отличная возможность найти общий язык, получить объяснения и что-то изменить в этом мире.

Читайте, комментируйте, смотрите рейтинг и оценки и просто делитесь наболевшим и радостным!

Команда Яндекс.Карт,
принимаем отзывы

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карты,отзывы