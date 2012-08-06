Яндекс.Карты отвечают на главные вопросы о городе – про пробки, адреса, маршруты и, конечно, организации. Сервис помогает найти кафе и заправки, аптеки и банкоматы, кинотеатры, супермаркеты и много чего ещё. Но при этом очень важная часть знаний об организациях до сих пор на Картах отсутствовала – потому что поисковые роботы, панорамомобили и спутники не покупают одежду, не общаются с продавцами-консультантами и не пробуют фирменные блюда в только что открывшемся ресторане.



Речь, как вы уже догадались, об отзывах. Сегодня они появились на Яндекс.Картах. Отзывы давно и успешно работают в другом нашем сервисе – Яндекс.Маркете, где комментарии покупателей являются важным критерием выбора товара и магазина. То же самое повсеместно «работает» не только в интернете, но и в реальной жизни – при прочих равных мы предпочитаем те места, которые нам рекомендуют друзья и близкие. И это понятно – коты в мешке бывают весьма недружелюбными.



Вас порадовало обслуживание в кафе или, наоборот, вам нахамили? Найдите пару минут и поделитесь впечатлениями со всеми посетителями Карт! А еще расскажите, на какие цены стоит рассчитывать, принимают ли карточки, есть ли вай-фай, – в общем, всё, что сочтёте полезным.



Кафе – это только самый тривиальный пример. На Картах ищут самые разные организации, где отзывы не менее важны и ценны (например, родильные дома).



Чтобы почитать отзывы, достаточно найти организацию на картах, и тогда слева на экране, под ее названием, вы увидите нужную кнопку.











Оставить отзыв может любой зарегистрированный пользователь Яндекса. Сообщения появляются на сервисе после прохождения модерации. Сейчас на Картах порядка 400 тысяч отзывов от наших партнеров – прежде всего для самых востребованных организаций. А еще на сервисе есть оценки от самих сотрудников Яндекса – мы тестировали сервис внутри и за это время успели кое-что вспомнить.



Представители организаций могут читать и комментировать мнения пользователей – так что это отличная возможность найти общий язык, получить объяснения и что-то изменить в этом мире.



Читайте, комментируйте, смотрите рейтинг и оценки и просто делитесь наболевшим и радостным!



Команда Яндекс.Карт,

принимаем отзывы