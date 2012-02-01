С сегодняшнего дня Яндекс.Карты умеют подсказывать, как проехать по украинской столице на общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и метро.

С сегодняшнего дня Яндекс.Карты умеют подсказывать, как проехать по украинской столице на общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и метро.

Вы не знаете, как добраться, например, до автосалона, или хотите знать, какой ещё транспорт ходит к дому любимой бабушки? Сервис подскажет. Просто укажите начальную и конечную точки вашего пути, и в ответ вы увидите от одного до трёх вариантов проезда. Какой из них вам больше подходит — выбирайте сами.

Так, например, дорога до Крутого спуска с Гористой улицы займёт у вас немногим более получаса.

Если не хотите опаздывать, советуем перед выходом из дома уточнить маршрут ещё раз, но уже с учетом пробок. Выбранный вариант можно распечатать и взять с собой.

А если у вас смартфон на платформе Android, вы легко узнаете маршрут хоть по пути на остановку — с помощью бесплатного приложения мобильные Яндекс.Карты.

P.S. Планировщик маршрутов работает в бета-режиме. Мы будем благодарны, если вы сообщите нам обо всех неточностях, найденных вами на сервисе.



Команда Яндекс.Карт, изучаем транспорт Киева