Блог Карт

февраль 2012
Провода, дороги, рельсы – маршруты общественного транспорта на карте Киева
1 февраля 2012, 13:35
С сегодняшнего дня Яндекс.Карты умеют подсказывать, как проехать по украинской столице на общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и метро.

С сегодняшнего дня Яндекс.Карты умеют подсказывать, как проехать по украинской столице на общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и метро.

Вы не знаете, как добраться, например, до автосалона, или хотите знать, какой ещё транспорт ходит к дому любимой бабушки? Сервис подскажет. Просто укажите начальную и конечную точки вашего пути, и в ответ вы увидите от одного до трёх вариантов проезда. Какой из них вам больше подходит — выбирайте сами.

Так, например, дорога до Крутого спуска с Гористой улицы займёт у вас немногим более получаса.

Если не хотите опаздывать, советуем перед выходом из дома уточнить маршрут ещё раз, но уже с учетом пробок. Выбранный вариант можно распечатать и взять с собой.

А если у вас смартфон на платформе Android, вы легко узнаете маршрут хоть по пути на остановку — с помощью бесплатного приложения мобильные Яндекс.Карты.

 

P.S. Планировщик маршрутов работает в бета-режиме. Мы будем благодарны, если вы сообщите нам обо всех неточностях, найденных вами на сервисе.


Команда Яндекс.Карт, изучаем транспорт Киева

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общественный транспорт,маршруты
По улицам южной столицы Казахстана
7 февраля 2012, 14:52
Сегодня на Яндекс.Картах появились теплые и солнечные панорамы улиц Алматы.

В этот зимний день мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие в раннюю осень. Сегодня на Яндекс.Картах появились теплые и солнечные панорамы улиц Алматы. Прямо сейчас вы сможете окунуться в прохладу фонтанов на «Недельке» у театра оперы и балета или полюбоваться картинами на «Арбате». Чтобы составить более полное впечатление о городе, советуем подняться на Чимбулак

или заглянуть на территорию кампуса Казахстанского национального университета.

Благодаря Панорамам алматинцы смогут в любую погоду гулять по улицам своего города и любоваться его красотами, не выходя из дома. А если вам назначили встречу в незнакомом месте – вы сможете найти его на Панорамах, чтобы посмотреть, как оно выглядит. Снимки сделаны не только в центре города, но и на въездах с основных магистралей. Поэтому не только жители Алматы, но и будущие гости города смогут рассмотреть дорогу перед началом своей поездки. Всего в Алмате было снято 20 156 круговых панорам.

Чтобы вам было еще интереснее путешествовать по городу, мы подготовили небольшой конкурс – составили название города из букв, взятых с разных городских вывесок.

Отыщите на Панорамах вывески, с которых мы вырезали буквы. Как только найдете хотя бы одну из них, сообщите об этом в комментариях к посту и подтвердите свою находку ссылкой на нужную панораму. Тот, кто окажется быстрее – получит приз от Яндекса! А если вам понравились наши панорамы и вы хотели бы сохранить их себе на компьютер (например, чтобы потом распечатать), загляните в наш альбом.

Влюбленный в Алмату
Жанат Абылкасым


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панорамы
Новые города на собственных картах Яндекса
21 февраля 2012, 14:35
Сегодня мы выпустили крупное обновление на Яндекс.Картах – добавили карты семи городов, подготовили обновления для тринадцати и залили свежие панорамы для шести. Все эти карты мы сделали сами.

Самые значительные изменения коснулись Ижевска, Новокузнецка, Тамбова, Томска, Кургана. Для этих городов у нас появились подробные карты с детализацией до дома, поиском адресов и организаций. Кроме того, намного удобнее стала транспортная маршрутизация с информацией о пробках.



Для всех этих городов мы добавили панорамы, которые помогут заранее посмотреть на место встречи, сориентироваться на местности и увидеть, что есть вокруг — улицы, здания, достопримечательности, остановки транспорта.

Кроме того, мы опубликовали подробные карты Волжского и Энгельса и обновили панорамы в Перми.

Чтобы карты городов были актуальными, картографы Яндекса своевременно вносят в них изменения. Вы тоже можете поучаствовать в этом процессе, присылая свои замечания через форму обратной связи. Чем больше будет таких сообщений, тем полнее и точнее будет карта вашего города. Во многом благодаря обратной связи сегодня мы обновили карты Омска, Рязани, Мурманска, Пензы, Твери, Саратова, Иркутска и Тулы.

Все перечисленные карты и панорамы доступны в мобильном приложении.

Почитайте о том, как мы делаем собственные карты и панорамы.

Предлагаем подборку красивых мест на свежих панорамах:

1. Ижевск, Набережная



2. Курган, река Тобол



3. Тамбов, Набережная реки Цны


4. Новокузнецк, Паровоз



5. Томск, особняк купца Голованова, построен в 1902 г.



Команда Яндекс.Карт
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карты,панорамы
Маршруты городского транспорта – для болельщиков и не только
28 февраля 2012, 13:17

Сегодня мы запустили поиск маршрутов городского транспорта на Яндекс.Картах для Пскова, Одессы, Львова, Донецка и Харькова.

Последние три города примут у себя матчи Евро-2012, поэтому у любителей футбола, которые пользуются Яндекс.Картами, есть хорошая возможность сберечь эмоции для поддержки своей команды и без лишних нервов добраться до стадиона. Само собой, сервис пригодится не только болельщикам и не только в эти дни.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на Яндекс.Карты, выбрать вкладку «Маршруты», затем вкладку «Транспортом» и указать пункты отправления и назначения. Например в Пскове от ул. Максима Горького до Снятной улицы, вы доберетесь на автобусе за 16 минут.



Перед запуском мы учли все особенности общественного транспорта в каждом городе, включая скорость движения и время, которое тратится на остановки. Кроме того, чтобы точнее спланировать время на поездку, маршруты можно строить с учетом пробок.

Мы регулярно проверяем все данные о маршрутах и остановках, но если вы все же обнаружили неточность, сообщите нам об этом через форму обратной связи.

Строить маршруты в этих городах на мобильном могут владельцы телефонов на платформе Android, для этого надо установить приложение Яндекс.Карты.

Посмотрите полный список городов, в которых доступен поиск маршрутов общественного транспорта.

Команда Яндекс.Карт,
болеем за наших пользователей!

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карты,общественный транспорт,маршруты