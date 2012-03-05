Встречайте на всех дорогах страны!Яндекс.Навигатор - бесплатное приложение для iPhone и Android, которое строит маршруты с учётом пробок по всей территории России и Украины.

Сегодня в путь отправилось наше новое приложение Яндекс.Навигатор. Оно уже доступно в App Store и в Android Market (Google Play). В отличие от большинства известных навигаторов, наше приложение бесплатное и умеет рассказывать о пробках.

Это первая версия Навигатора, поэтому мы будем благодарны автомобилистам, которые не просто его скачают, но и расскажут о своих впечатлениях от поездки с его помощью.

Яндекс.Навигатор, как и полагается навигатору, умеет прокладывать маршруты и голосом предупреждает о ближайших маневрах. При построении маршрута в России и Украине учитывается дорожная обстановка – данные от Яндекс.Пробок обновляются в режиме реального времени.

Навигатор использует данные Яндекс.Карт, поэтому в нем есть подробные схемы городов (их уже более 500) и поиск организаций – то есть, не выходя из приложения, вы без труда найдете ближайшую заправку или нужное вам здание.

Голосов в приложении два: мужской и женский. Для тех, кто передвигается в темное время суток, есть ночной режим навигации. А для москвичей мы сделали 3D-карту (попробуем и подключим еще города).

Интерфейс приложения мы старались сделать простым и понятным каждому водителю. У вас перед глазами – только самая важная информация, ничего лишнего.

Кстати, приложение работает не только на смартфонах, но и на iPAD и планшетах с Android.

Как выглядит и работает Навигатор, смотрите в нашем скринкасте.

Устанавливайте Навигатор

В App Store

В Android Market (Google Play)

Или при помощи QR-кода:

Поехали!

Команда Яндекс.Навигатора, знаем, куда едем