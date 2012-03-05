Сегодня на Яндекс.Картах мы запустили новый слой – Народную карту. Эту карту нарисовали сами пользователи, и она стала полноценным четвертым слоем, наряду со Схемой, Спутником и Гибридом. Кроме всего прочего, это означает, что Народная карта успешно прошла «испытательный» период и вышла из беты.
Сегодня на Народной карте нарисованы схемы почти 300 городов. Больше половины этих схем раньше на Яндекс.Картах не было. Теперь на сервисе можно найти, например, подробную карту Читы, Магнитогорска, Белгорода, Улан-Удэ. Если на сервисе нет карты вашего города, то теперь, масштабируя схему, вы автоматически переключитесь на «народный» слой.
На Народной карте изображены не только улицы и дома, но и интересные жителям объекты, например, спортивные площадки, велосипедные дорожки, автомобильные парковки. Поиск таких объектов работает в Яндекс.Картах с октября прошлого года.
Недостающие улицы, дома или объекты, как и раньше, вы можете самостоятельно добавить на сервис, используя спутниковые снимки и свои знания.
В мобильном телефоне слой Народной карты, так же как и остальные слои, включается в приложении мобильные Яндекс.Карты. Вы также можете скачать его полностью в свой телефон, после этого работа с картой станет быстрее, а денег на мобильный интернет будет уходить меньше.
Сегодняшний запуск специально приурочен к важной дате для всех картографов. 5 марта исполняется 500 лет со дня рождения великого Герарда Меркатора, автора картографической проекции, носящей его имя. Она характерна тем, что на ней не искажаются углы и формы, а расстояния сохраняются только на экваторе. Сейчас его изобретение используется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт.
Вот так выглядела нарисованная им карта Гипербореи. XVI век.
Команда Яндекс.Карт, едины с народом