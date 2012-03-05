Блог Карт

март 2012
Карты стали народнее
5 марта 2012, 12:24

Сегодня на Яндекс.Картах мы запустили новый слой – Народную карту. Эту карту нарисовали сами пользователи, и она стала полноценным четвертым слоем, наряду со Схемой, Спутником и Гибридом. Кроме всего прочего, это означает, что Народная карта успешно прошла «испытательный» период и вышла из беты.

Сегодня на Народной карте нарисованы схемы почти 300 городов. Больше половины этих схем раньше на Яндекс.Картах не было. Теперь на сервисе можно найти, например, подробную карту Читы, Магнитогорска, Белгорода, Улан-Удэ. Если на сервисе нет карты вашего города, то теперь, масштабируя схему, вы автоматически переключитесь на «народный» слой.




На Народной карте изображены не только улицы и дома, но и интересные жителям объекты, например, спортивные площадки, велосипедные дорожки, автомобильные парковки. Поиск таких объектов работает в Яндекс.Картах с октября прошлого года.

Недостающие улицы, дома или объекты, как и раньше, вы можете самостоятельно добавить на сервис, используя спутниковые снимки и свои знания.

В мобильном телефоне слой Народной карты, так же как и остальные слои, включается в приложении мобильные Яндекс.Карты. Вы также можете скачать его полностью в свой телефон, после этого работа с картой станет быстрее, а денег на мобильный интернет будет уходить меньше.


Сегодняшний запуск специально приурочен к важной дате для всех картографов. 5 марта исполняется 500 лет со дня рождения великого Герарда Меркатора, автора картографической проекции, носящей его имя. Она характерна тем, что на ней не искажаются углы и формы, а расстояния сохраняются только на экваторе. Сейчас его изобретение используется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт. 


Вот так выглядела нарисованная им карта Гипербореи.  XVI век. 



Команда Яндекс.Карт, едины с народом

 

3 комментария
народная карта,карты
Говорит и показывает Яндекс.Навигатор
13 марта 2012, 12:43
Встречайте на всех дорогах страны!



Яндекс.Навигатор - бесплатное приложение для iPhone и Android, которое строит маршруты с учётом пробок по всей территории России и Украины.

Сегодня в путь отправилось наше новое приложение Яндекс.Навигатор. Оно уже доступно в App Store и в Android Market (Google Play). В отличие от большинства известных навигаторов, наше приложение бесплатное и умеет рассказывать о пробках.

Это первая версия Навигатора, поэтому мы будем благодарны автомобилистам, которые не просто его скачают, но и расскажут о своих впечатлениях от поездки с его помощью.

Яндекс.Навигатор, как и полагается навигатору, умеет прокладывать маршруты и голосом предупреждает о ближайших маневрах. При построении маршрута в России и Украине учитывается дорожная обстановка – данные от Яндекс.Пробок обновляются в режиме реального времени.

   

Навигатор использует данные Яндекс.Карт, поэтому в нем есть подробные схемы городов (их уже более 500) и поиск организаций – то есть, не выходя из приложения, вы без труда найдете ближайшую заправку или нужное вам здание.

Голосов в приложении два: мужской и женский. Для тех, кто передвигается в темное время суток, есть ночной режим навигации. А для москвичей мы сделали 3D-карту (попробуем и подключим еще города).

Интерфейс приложения мы старались сделать простым и понятным каждому водителю. У вас перед глазами – только самая важная информация, ничего лишнего.

Кстати, приложение работает не только на смартфонах, но и на iPAD и планшетах с Android.

Как выглядит и работает Навигатор, смотрите в нашем скринкасте.

 

Устанавливайте Навигатор

В App Store

В Android Market (Google Play)

Или при помощи QR-кода:

Поехали!

 

Команда Яндекс.Навигатора, знаем, куда едем

15 комментариев
Как быстро найти кафе на Ленинском
22 марта 2012, 13:28
Давно хотели вам рассказать, что мы научили Яндекс.Карты искать: «кафе на Ленинском» и «аптеки на Ленинградском шоссе».

Для решения этой задачи мы в начале декабря  запустили функционал, позволяющий искать объекты вдоль шоссе и улиц. Это очень удобная функция: представьте, что вы едете с работы домой и хотите понять, где можно встретиться с другом по дороге. Теперь для того, чтобы сделать это, вам достаточно набрать запрос «кафе на Ленинском».



Яндекс.Карты покажут вам все кафе, находящиеся на этой улице, удобно расположив их, да еще и красиво подсветив саму улицу.



Попробуйте поискать интересные вам объекты на часто проезжаемых маршрутах. Ищите, например: «АЗС на Звенигородском шоссе», «банкоматы на Кутузовском проспекте», «автосервисы на проспекте Мира».

Команда Яндекс.Карт
кто ищет, тот найдет!
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поиск,карты
maps.yandex.ua – Карты на «рідній мові»
29 марта 2012, 15:20

Яндекс.Карты заговорили по-украински

Сегодня для всех пользователей из Украины мы запустили Карты на привычном для украинцев домене – UA. При этом сменился не только адрес сайта, но и добавилась возможность выбрать язык интерфейса – украинский или русский.

Теперь, например, если у вас в настройках браузера или на главной странице Яндекса выбран украинский, то и Яндекс.Карты вы увидите на этом языке. Сами схемы останутся, как и прежде, с подписями на двух языках. Причем вы в любой момент можете переключиться с одного языка на другой с помощью кнопки в левом нижнем углу страницы.



«Языковой вопрос» коснулся большинства функций Яндекс.Карт. Например, если у вас выбран украинский интерфейс, то при поиске адреса или организации вы получите описание объекта также на украинском языке. Скажем, вы настроили именно его и ищите [ресторани в Києві]:



А если Яндекс.Карты знают название объекта только на одном языке, вам будет предложен вариант на том языке, на котором объект есть в нашей базе.


Некоторые сервисы в составе Яндекс.Карт (например, маршруты общественного транспорта) пока не переведены полностью, но в ближайшем будущем они также «выучат» украинский.

 


Команда Яндекс.Карт, заговорили по-украински

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Украина,карты
+ 230 000 фотографий домов на Яндекс.Картах
30 марта 2012, 17:06

Сегодня на Яндекс.Картах появилось более 230 000 фотографий примерно для 130 000 домов, сделанные с помощью нашей новой технологии. Чтобы цифра была более наглядной, представьте, что 130 тысяч домов – это больше, чем всех строений в многомилионной Москве.

Обновление на сервисе коснулось 26 городов, среди них Минск, Челябинск, Омск, Пермь. Полный перечень городов смотрите на карте релиза.

Теперь, если вы впервые отправляетесь в какой-нибудь дом (например, в гости), вбейте его адрес в поисковую строку, а затем кликните на маркер объекта на карте. В открывшейся карточке вы увидите, как здание выглядит.





Конечно, такое количество домов не под силу обойти фотографам. По крайней мере, это была бы титаническая работа. Фотографии делаются с помощью специальной технологии на базе Панорам – Автофотографа. Подробнее об этой интересной технологии читайте в нашей статье.

Конечно, фото появились не у всех домов, где-то нет панорам, а где-то нас не устроило качество, поэтому, мы оставили возможность загружать фото самостоятельно. Если вы хотите, чтобы фотография вашего дома была на Яндекс.Картах, просто добавьте её.

Команда Яндек.Карт

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