Блог Карт

май 2012
Пять тысяч километров панорам на Яндекс.Картах
4 мая 2012, 12:58

Сегодня на Яндекс.Картах появилось много новых панорам Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Отныне посетить место паломничества тысяч туристов советского времени Шалаш Ленина в Разливе или прогуляться по ЦПКиО на Елагином острове можно, не выходя из дома. Также мы обновили панорамы пригородов Петербурга – теперь там можно увидеть Федоровский городок в Пушкине, собор Архангела Михаила в Ломоносове и многое другое.

Коренные жители Петербурга будут рады новым подробным панорамам нецентральных районов, таких как Купчино и Удельная.




Всего мы отсняли и добавили на сервис почти 5000 км панорам, в том числе два новых города – Астрахань и Элисту. К примеру, теперь поклонники «Двенадцати стульев» смогут прогуляться по проспекту Остапа Бендера и заглянуть в Город Шахмат.

Панорамы разных городов можно смотреть не только на веб-сервисе, но и с помощью мобильного приложения Яндекс.Карты. Его легко скачать в App Store или в Google Play.

И напоследок хотим поделиться с вами фотографиями интересных достопримечательностей:

1. Астраханский кремль


2. Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова


3. Путевой дворец Петра Первого в Стрельне



Команда Яндекс.Карт

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карты,панорамы
Музеи, ночи, интерьеры
17 мая 2012, 14:45

Каждый год в середине мая музеи по всему миру открывают свои двери в непривычное время.

К этой культурной бессоннице мы традиционно подготовили спецпроект на Яндекс.Афише. Он расскажет о том, куда сходить, и поможет построить маршрут по самым интересным местам — чтобы не пришлось долго блуждать по тёмным улицам. Спецпроект охватывает 8 городов, в которых больше всего музеев поддержали ночную акцию: Москву, Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Тюмень и Воронеж. В городах России в этом году «Ночь музеев» пройдёт с 19 на 20 мая, а в Минске - с 18-го на 19-е.

А тем, кто не сможет в эту ночь посетить музеи, Яндекс.Карты предлагают новый проект - панорамы интерьеров. Теперь виртуально прогуляться можно по Петропавловскому, Исаакиевскому и Казанскому соборам, по дворцам Петергофа: Большому дворцу, Монплезиру, Коттеджу, Царицыну и Ольгину павильонам, а также Центральному военно-морскому музею.

Погулять по дворцовым анфиладам, посмотреть в Монплезире первую в России коллекцию живописи, собранную Петром I, посетить Коттедж, куда приглашали только близких друзей Николая I, взглянуть на иконостас в Петропавловском соборе, увидеть недоступные из-за реконструкции экспонаты Военно-Морского музея и многое другое можно на странице Яндекс.Афиши, посвященной «Ночи музеев».

А в специальном клубе на Я.ру можно узнать подробности о представленных на панорамах достопримечательностях и просто пообщаться на культурные темы.



Команды Яндекс.Афиши и Яндекс.Карт


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карты,афиша,панорамы интерьеров
[Прыжки с парашютом], [сход-развал] и [занятия капоэйра] на Яндекс.Картах
18 мая 2012, 15:18

Ищете ли вы ближайший к дому магазин с кактусами или ближайший к офису автосервис — Яндекс.Карты помогут вам. Вы можете не знать, как называется или где расположена организация. Зато вы знаете, что вам от неё нужно — а Яндекс.Картам этого достаточно.

Например, вам надо на день рождения, а подарка нет. Открываете maps.yandex.ru, спрашиваете, допустим, игра активити. И видите на карте все магазины, где игра продаётся, — остаётся только выбрать ближайший и заскочить туда по пути.

Мы улучшили качество поиска организаций на Яндекс.Картах, подключив новый источник данных. Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, Карты берут информацию не только из базы Яндекс.Справочника, но и с сайтов организаций, местоположение которых нам известно.

Технология поиска по сайтам организаций заимствована из «большого» Поиска Яндекса и работает по тому же принципу. Она помогает лучше отвечать на запросы, по которым раньше в Яндекс.Картах ответов было мало или не было совсем. Больше не секрет, где проводят занятия по капоэйра и делают сход-развал.

Команда Яндекс.Карт,
тоже помогаем искать

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Карта
Новая Украина на Яндекс.Картах
24 мая 2012, 14:45

Сегодня мы обновили карты Украины. Не конкретного города, а страны в целом. Очень много исправлений и уточнений мы внесли благодаря сообщениям об ошибках от наших пользователей. В частности, на карте Одессы можно найти новый ЖРК «Ланжерон», а в Донецке – БЦ Sky City.

Расскажем о том, что заметнее всего.

 

Пункт номер один. Встречайте на Картах 25 новых городов. Здесь и город, где учился Гоголь, и легендарный курорт, и бывшая столица Крымского ханства. Впрочем, каждый из них достоин отдельного упоминания: Александрия, Бахчисарай, Белая Церковь, Бердичев, Бердянск, Васильков, Дрогобыч, Енакиево, Измаил, Калуш, Канев, Коломыя, Коростень, Мелитополь, Миргород, Моршин, Мукачево, Нежин, Обухов, Павлоград, Переяслав-Хмельницкий, Трускавец, Умань, Фастов, Шостка.

Всего на картах теперь 82 подробные схемы городов Украины.

 

Пункт номер два. Приближается Евро-2012, и мы хотим, чтобы наши Карты помогли болельщикам из других городов и стран без труда ориентироваться в городах, где проводятся соревнования.

Мы обновили карты территорий возле стадионов и аэропортов в этих городах (напомним, что украинская часть Евро пройдет в Киеве, Донецке, Львове и Харькове). Теперь вы увидите на картах новые здания и терминалы (последние подписаны, поэтому их просто найти), места парковок и прочие полезные объекты.

Например, вот такие изменения произошли с картой аэропорта "Борисполь":
     

Пункт номер три. Обновился дизайн карты – но на это лучше посмотреть своими глазами.

 

P.S. И еще одно: возможно, не все об этом знают, но несколько недель назад для пользователей из Украины мы запустили карты в локальном домене UA c возможностью выбора языка интерфейса – украинского или русского.

 

Команда Яндекс.Карт

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Украина,карты
Панорамы евростадионов Украины на Яндекс.Картах
29 мая 2012, 13:31

Чуть больше недели назад мы предлагали вам прогуляться по панорамам музеев, а сегодня приглашаем совершить виртуальную прогулку по украинским стадионам, на которых совсем скоро пройдут матчи Чемпионата Европы по футболу.

Стадионы на картах совсем свежие: наши «панорамщики» сняли их в конце апреля – начале мая.

Весна в Украине прекрасна, поэтому и панорамы получились яркие. А еще они подробные – можно не только обойти вокруг поля, но и вскарабкаться наверх по лестнице, оценить вид поля из разных ярусов и ракурсов. Для болельщиков это будет особенно полезно - посмотрите, где находится ваш сектор и как до него добраться, чтобы не растеряться в суматохе перед матчем. Кроме того, своим местом можно похвастаться перед друзьями: на картах есть возможность поделиться ссылкой на конкретную панораму.

«Олимпийский», Киев
Матчи Евро-2012: 11, 15, 19 и 24 июня, 1 июля (финал)


«Донбасс Арена», Донецк
Матчи Евро-2012: 11, 15, 19, 23 и 27 июня




«Арена Львов», Львов
Матчи Евро-2012: 9, 13, 17 июня




«Металлист», Харьков
Матчи Евро-2012: 9, 13 и 17 июня





24 мая мы обновили схемы этих стадионов. Вы наверняка уже заметили, что они стали значительно детальнее: например, были уточнены сами контуры трибун и футбольных полей, появились парковочные площадки.

 

 

Команда Яндекс.Карт,

разучиваем футбольные речовки

 



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Украина,евро,панорамы
Маршруты общественного транспорта в Новосибирске, Перми и Ставрополе
31 мая 2012, 11:37

Сегодня мы запустили маршруты общественного транспорта еще в трех городах — Новосибирске, Перми и Ставрополе. Теперь построить автобусный, трамвайный или троллейбусный маршрут на Яндекс.Картах могут жители 31 города России (а это почти все крупные города).

Сервис предложит вам до четырех вариантов проезда к нужному месту с учетом различных критериев: например, количества пересадок или расстояния, которое нужно пройти пешком. 

К примеру, от Малой Лесной улицы до Степной улицы в Новосибирске Яндекс.Карты предложат 2 маршрута, нужно поехать сначала на 24-м троллейбусе, потом на 1179 автобусе, и займет это 45 минут. А если вам нужно добраться из 5 микрорайона Краснообска до улицы Крылова, то у вас есть 3 варианта.




Маршруты работают не только в веб-версии, но и на смартфонах Android. Убедитесь, что вас установлено приложение Яндекс.Карты.

Попробуйте воспользоваться нашим сервисом, а если обнаружите неоптимальный маршрут - сообщите нам об этом прямо в интерфейсе Яндекс.Карт и мы исправим неточность.


Команда Яндекс.Карт

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5 лет спутникам на Яндекс.Картах
31 мая 2012, 13:33

Прошло пять лет с тех пор, как на Яндекс.Картах появились первые спутниковые снимки. Когда-то добавление каждого нового города было событием — сейчас космические фотографии охватывают всю поверхность Земли. А более 1700 городов сфотографированы так подробно, что на снимках можно разглядеть даже дорожную разметку.

По такому случаю мы решили в деталях рассказать вам, откуда берутся спутниковые снимки и как они попадают на Яндекс.Карты — и подготовили об этом текст. Вы узнаете, какие спутники фотографируют Землю, и проследите весь путь снимка от орбиты до спутникового слоя на Картах.

Кроме того, сегодня у нас очередное крупное обновление: появились фотографии 65 новых городов, а ещё 13 сфотографированы заново. В России улучшилось покрытие Свердловской, Ставропольской, Ленинградской и Московской областей, в Украине — обновились фотографии Киева, Львова и их окрестностей. А еще на Картах стало больше европейских городов, в том числе — французский Реймс с собором, где традиционно короновались французские короли.

Если вы хорошо знакомы с каким-нибудь из городов, продемонстрируйте свои знания на сервисе Народная Карта. Отметьте свою школу, офис или любимый скейт-парк — так, чтобы все это увидели. Отрисованные объекты станут доступны в Яндекс.Картах в течение двух суток.

Предлагаем взглянуть на достопримечательности:

1. Швеция, Кальмар, Кальмарский замок


2. Россия, Тутаев, Воскресенский собор


3. Польша, Познань, Старый город в Познани


4. Россия, Волхов, Волховская ГЭС

 



Команда Яндекс.Карт
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карты,спутниковые снимки
Планируйте поездку на большой футбол в Украине с Яндексом
31 мая 2012, 15:23

До старта Чемпионата Европы по футболу осталось буквально пара недель. В этот раз у турнира две страны-хозяйки: Польша и Украина. Для тех, кто отправляется в украинские города, мы подготовили «Гид по городам Евро-2012 в Украине».

На нем мы собрали информацию о тех сервисах Яндекса, которые пригодятся болельщикам и при планировании поездки, и в дороге.

Вы узнаете, как добраться до Киева, Донецка, Львова или Харькова самолетом, поездом или автомобилем. А еще о том, как передвигаться по городу, минуя пробки, – на личном или общественном транспорте. Вы легко найдете отель или стадион и узнаете, как они выглядят на панорамах или фото, а также сможете спланировать свой досуг и научитесь ориентироваться в незнакомом месте.

Итак, заходите на maps.yandex.ru/football2012, выбирайте язык (украинский или русский) и город, в который вы направляетесь на матчи, – Киев, Донецк, Львов или Харьков. А далее переходите в раздел, который вам нужен, чтобы спланировать свое путешествие.




Посмотрите также видеоинструкцию:



Желаем получить удовольствие от футбола!


Команды Яндекс.Карт и Расписаний,

болеем за болельщиков

1 комментарий
евро-2012,Украина,карты,расписания