Сегодня мы обновили карты Украины. Не конкретного города, а страны в целом. Очень много исправлений и уточнений мы внесли благодаря сообщениям об ошибках от наших пользователей. В частности, на карте Одессы можно найти новый ЖРК «Ланжерон», а в Донецке – БЦ Sky City.

Расскажем о том, что заметнее всего.

Пункт номер один. Встречайте на Картах 25 новых городов. Здесь и город, где учился Гоголь, и легендарный курорт, и бывшая столица Крымского ханства. Впрочем, каждый из них достоин отдельного упоминания: Александрия, Бахчисарай, Белая Церковь, Бердичев, Бердянск, Васильков, Дрогобыч, Енакиево, Измаил, Калуш, Канев, Коломыя, Коростень, Мелитополь, Миргород, Моршин, Мукачево, Нежин, Обухов, Павлоград, Переяслав-Хмельницкий, Трускавец, Умань, Фастов, Шостка.

Всего на картах теперь 82 подробные схемы городов Украины.

Пункт номер два. Приближается Евро-2012, и мы хотим, чтобы наши Карты помогли болельщикам из других городов и стран без труда ориентироваться в городах, где проводятся соревнования.

Мы обновили карты территорий возле стадионов и аэропортов в этих городах (напомним, что украинская часть Евро пройдет в Киеве, Донецке, Львове и Харькове). Теперь вы увидите на картах новые здания и терминалы (последние подписаны, поэтому их просто найти), места парковок и прочие полезные объекты.

Например, вот такие изменения произошли с картой аэропорта "Борисполь":



Пункт номер три. Обновился дизайн карты – но на это лучше посмотреть своими глазами.

P.S. И еще одно: возможно, не все об этом знают, но несколько недель назад для пользователей из Украины мы запустили карты в локальном домене UA c возможностью выбора языка интерфейса – украинского или русского.

Команда Яндекс.Карт