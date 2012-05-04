Сегодня на Яндекс.Картах появилось много новых панорам Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Отныне посетить место паломничества тысяч туристов советского времени Шалаш Ленина в Разливе или прогуляться по ЦПКиО на Елагином острове можно, не выходя из дома. Также мы обновили панорамы пригородов Петербурга – теперь там можно увидеть Федоровский городок в Пушкине, собор Архангела Михаила в Ломоносове и многое другое.
Коренные жители Петербурга будут рады новым подробным панорамам нецентральных районов, таких как Купчино и Удельная.
Всего мы отсняли и добавили на сервис почти 5000 км панорам, в том числе два новых города – Астрахань и Элисту. К примеру, теперь поклонники «Двенадцати стульев» смогут прогуляться по проспекту Остапа Бендера и заглянуть в Город Шахмат.
Панорамы разных городов можно смотреть не только на веб-сервисе, но и с помощью мобильного приложения Яндекс.Карты. Его легко скачать в App Store или в Google Play.
И напоследок хотим поделиться с вами фотографиями интересных достопримечательностей:
1. Астраханский кремль
2. Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова
3. Путевой дворец Петра Первого в Стрельне
Команда Яндекс.Карт