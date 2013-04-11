Блог Карт

апрель 2013
Обновления на картах Яндекса: от Приволжья до Урала (и не только)
11 апреля 2013, 13:17

На днях произошло большое обновление на Картах: мы загрузили новые схемы и спутниковые снимки отдельных городов и даже целых стран.

Начнем с новостей для жителей Беларуси: мы заменили карты республики стороннего поставщика на свои собственные. На заметку любителям физкультуры и спорта — теперь на карте вы сможете найти Дворец водных видов спорта в Бресте, крытый каток на Речицком шоссе в Гомеле, спорткомплекс «Олимпиец» в Могилеве. Новостройки и целые микрорайоны появились на схемах Минска, Витебска, Гомеля и Гродно.

В России появилась новая карта Кинешмы, второго по численности города в Ивановской области. Также обновилась карта Екатеринбурга: мы удвоили число адресов и домов на схеме и углубились в область. Теперь вы можете свободно ориентироваться, например, в Верхней Пышме или Арамиле — небольшом городе, основанном в XVII веке.

Новости с орбиты: детальный спутниковый снимок появился у Костромы. Теперь костромичам будет проще находить и отмечать объекты на Народной карте. Крупное обновление произошло в Челябинской и Свердловской областях, где вид со спутника появился у КаслейОзерска и, например, Кировграда с Невьянском. Обновились спутниковые снимки целого ряда крупных городов по всей стране: ВладивостокИркутскКазаньКалугаКрасноярскНовосибирскОмскПермьСтаврополь.

Мост на остров Русский во Владивостоке




В Чувашии были улучшены спутниковые снимки Чебоксар и Новочебоксарска, а также мы закрыли последнее «белое пятно» в республике, добавив вид из космоса городу Шумерля —родине Валерия Ефремова, ударника «Машины Времени». В республике Башкортостан мы загрузили спутниковый снимок Янаула.

Очень много исправлений и уточнений на Картах мы внесли благодаря вашим сообщениям. Пожалуйста, пишите нам о замеченных расхождениях с реальностью — мы загружаем обновления каждый месяц.

Напоминаем разработчикам и вебмастерам, что с помощью API Яндекс.Карт данные схемы можно использовать и на своем сайте.

Карты и спутниковые снимки городов доступны как в веб-версии, так и в мобильном приложении Яндекс.Карт. Клиенты для iPhone, Android и Windows 8 позволяют также просматривать панорамы.

Команда Яндекс.Карт,
обновляемся регулярно

8 комментариев
спутники,карты
Хотите работать в Яндекс.Картах?
18 апреля 2013, 18:47
Расскажите друзьям. И врагам тоже

Мы ищем C++ разработчиков и UI-разработчиков мобильных приложений, а также дизайнеров интерфейсов в Яндекс.Карты. Есть возможность работать в московском, питерском или минском офисе Яндекса.

Помимо печенек, у нас есть:

— продуктовая и технологическая стратегия развития на пару лет вперёд — мы знаем куда хотим прийти,

— много интересных задач, как инфраструктурных, так и исследовательских (придётся работать с exception-safe кодом, boost, git, огромными объемами пространственных данных, вычислительной геометрией, статистическим анализом, различными методами машинного обучения, распределёнными вычислениями),

— cutting edge технологии и алгоритмы — мы не отстаем от мировых лидеров,

— быстрый обмен знаниями и опытом — у нас обязательный design review и пишут документацию,

— качественный и понятный код — у нас обязательный code review и обязательные unit-тесты,

— хорошая возможность вырасти в профессиональном плане,

— очень дружный коллектив и сотни замечательных инженеров в Москве, Питере, Киеве, Симферополе, Минске.

Ждем!

6 комментариев
карты