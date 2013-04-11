Мы ищем C++ разработчиков и UI-разработчиков мобильных приложений, а также дизайнеров интерфейсов в Яндекс.Карты. Есть возможность работать в московском, питерском или минском офисе Яндекса.

Помимо печенек, у нас есть:

— продуктовая и технологическая стратегия развития на пару лет вперёд — мы знаем куда хотим прийти,

— много интересных задач, как инфраструктурных, так и исследовательских (придётся работать с exception-safe кодом, boost, git, огромными объемами пространственных данных, вычислительной геометрией, статистическим анализом, различными методами машинного обучения, распределёнными вычислениями),

— cutting edge технологии и алгоритмы — мы не отстаем от мировых лидеров,

— быстрый обмен знаниями и опытом — у нас обязательный design review и пишут документацию,

— качественный и понятный код — у нас обязательный code review и обязательные unit-тесты,

— хорошая возможность вырасти в профессиональном плане,

— очень дружный коллектив и сотни замечательных инженеров в Москве, Питере, Киеве, Симферополе, Минске.

Ждем!