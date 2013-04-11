На днях произошло большое обновление на Картах: мы загрузили новые схемы и спутниковые снимки отдельных городов и даже целых стран.
Начнем с новостей для жителей Беларуси: мы заменили карты республики стороннего поставщика на свои собственные. На заметку любителям физкультуры и спорта — теперь на карте вы сможете найти Дворец водных видов спорта в Бресте, крытый каток на Речицком шоссе в Гомеле, спорткомплекс «Олимпиец» в Могилеве. Новостройки и целые микрорайоны появились на схемах Минска, Витебска, Гомеля и Гродно.
В России появилась новая карта Кинешмы, второго по численности города в Ивановской области. Также обновилась карта Екатеринбурга: мы удвоили число адресов и домов на схеме и углубились в область. Теперь вы можете свободно ориентироваться, например, в Верхней Пышме или Арамиле — небольшом городе, основанном в XVII веке.
Новости с орбиты: детальный спутниковый снимок появился у Костромы. Теперь костромичам будет проще находить и отмечать объекты на Народной карте. Крупное обновление произошло в Челябинской и Свердловской областях, где вид со спутника появился у Каслей, Озерска и, например, Кировграда с Невьянском. Обновились спутниковые снимки целого ряда крупных городов по всей стране: Владивосток, Иркутск, Казань, Калуга, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ставрополь.
Мост на остров Русский во Владивостоке
В Чувашии были улучшены спутниковые снимки Чебоксар и Новочебоксарска, а также мы закрыли последнее «белое пятно» в республике, добавив вид из космоса городу Шумерля —родине Валерия Ефремова, ударника «Машины Времени». В республике Башкортостан мы загрузили спутниковый снимок Янаула.
Очень много исправлений и уточнений на Картах мы внесли благодаря вашим сообщениям. Пожалуйста, пишите нам о замеченных расхождениях с реальностью — мы загружаем обновления каждый месяц.
Напоминаем разработчикам и вебмастерам, что с помощью API Яндекс.Карт данные схемы можно использовать и на своем сайте.
Карты и спутниковые снимки городов доступны как в веб-версии, так и в мобильном приложении Яндекс.Карт. Клиенты для iPhone, Android и Windows 8 позволяют также просматривать панорамы.
Команда Яндекс.Карт,
обновляемся регулярно