На панорамах Яндекса стало в два раза больше улиц Нижнего Новгорода, а также появились виртуальные Дзержинск, Бор, Кстово, Балахна, Заволжье и Городец.
Наши партнёры, компания «Ситисканнер», подробнее отсняли центр Нижнего Новгорода, а также углубились в окраины, ранее не попавшие в кадр. Панорамомобиль объехал в общей сложности 1194 километра дорог и сделал более 100 тысяч фотографий.
Включайте слой «Панорамы» и, не отходя от компьютера, прогуляйтесь по музею архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья,
пересеките Оку по метромосту
или Волгу на пароме,
посмотрите пушкинского учёного кота и других сказочных персонажей,
городецкий музей самоваров
или «младшую сестру» Шуховской башни на Шаболовке.
Панорамы доступны как на maps.yandex.ru, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.
Команда Яндекс.Карт