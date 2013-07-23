На панорамах Яндекса стало в два раза больше улиц Нижнего Новгорода, а также появились виртуальные Дзержинск, Бор, Кстово, Балахна, Заволжье и Городец.

Наши партнёры, компания «Ситисканнер», подробнее отсняли центр Нижнего Новгорода, а также углубились в окраины, ранее не попавшие в кадр. Панорамомобиль объехал в общей сложности 1194 километра дорог и сделал более 100 тысяч фотографий.

Включайте слой «Панорамы» и, не отходя от компьютера, прогуляйтесь по музею архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья,







пересеките Оку по метромосту





или Волгу на пароме,





посмотрите пушкинского учёного кота и других сказочных персонажей,







городецкий музей самоваров





или «младшую сестру» Шуховской башни на Шаболовке.





Панорамы доступны как на maps.yandex.ru, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.





Команда Яндекс.Карт