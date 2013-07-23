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июль 2013
Свежие панорамы Нижнего Новгорода и области
23 июля 2013, 10:52

На панорамах Яндекса стало в два раза больше улиц Нижнего Новгорода, а также появились виртуальные Дзержинск, Бор, Кстово, Балахна, Заволжье и Городец.

 

Наши партнёры, компания «Ситисканнер», подробнее отсняли центр Нижнего Новгорода, а также углубились в окраины, ранее не попавшие в кадр. Панорамомобиль объехал в общей сложности 1194 километра дорог и сделал более 100 тысяч фотографий.

 

Включайте слой «Панорамы» и, не отходя от компьютера, прогуляйтесь по музею архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья,



пересеките Оку по метромосту


или Волгу на пароме,


посмотрите пушкинского учёного кота и других сказочных персонажей,



городецкий музей самоваров


или «младшую сестру» Шуховской башни на Шаболовке.


Панорамы доступны как на maps.yandex.ru, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.


Команда Яндекс.Карт 

 

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