Пользоваться нашими сервисами стало еще удобнее)

Сегодня мы кардинально обновили Конструктор карт. У него теперь новый дизайн. Это, безусловно, приятное, но не самое главное изменение. Долгое время карты, созданные с помощью Конструктора, нельзя было редактировать. Теперь вы можете делать любые карты для своих сайтов, а потом легко вносить в них правки: убирать, добавлять и редактировать метки, линии и многоугольники, а также описания к ним.

Чтобы сохранять и редактировать карты обязательно авторизуйтесь в Яндексе или получите новый логин. Учтите, что потом карту не получится перенести на другой аккаунт. Так что для корпоративных целей лучше не использовать личную учетную запись.

Надеемся, что теперь вам станет еще удобнее пользоваться нашими сервисами.

Команда API Яндекс.Карт.