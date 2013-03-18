Блог Карт

март 2013
Новый Конструктор карт
18 марта 2013, 16:28
Пользоваться нашими сервисами стало еще удобнее)

Сегодня мы кардинально обновили Конструктор карт. У него теперь новый дизайн. Это, безусловно, приятное, но не самое главное изменение. Долгое время карты, созданные с помощью Конструктора, нельзя было редактировать. Теперь вы можете делать любые карты для своих сайтов, а потом легко вносить в них правки: убирать, добавлять и редактировать метки, линии и многоугольники, а также описания к ним. 

Конструктор

Чтобы сохранять и редактировать карты обязательно авторизуйтесь в Яндексе или получите новый логин. Учтите, что  потом карту не получится перенести на другой аккаунт. Так что для корпоративных целей лучше не использовать личную учетную запись.

Надеемся, что теперь вам станет еще удобнее пользоваться нашими сервисами.

Команда API Яндекс.Карт.

11 комментариев
API Яндекс.Карт 2.0
Отзывы и рейтинги организаций на Картах
29 марта 2013, 13:23
Иногда хочется сходить в какое-то новое, но – парадокс – проверенное место. Даже если друзья вам что-то посоветуют, отзывы почитать никогда не лишнее. Теперь сделать это можно и в украинском интерфейсе Яндекс.Карт: там появились рейтинги и отзывы о ресторанах, кинотеатрах, гостиницах и других организациях. Чтобы наполнить базу, мы скооперировались с самыми большими украинскими сайтами с отзывами.



Кстати, для пользователей с украинским интерфейсом на первых местах будут показываться отзывы именно на украинском языке, а уж потом на русском. И, соответственно, наоборот. Задайте в поиске, например, ресторан, выберите нужный — и принимайте решение.

Мы подключаем новых партнеров, но ваш «живой» отзыв нам очень понадобится. Чтобы вставить свои «пять копеек», нажмите в колонке слева кнопку «Оставить отзыв». В новом окне появится форма для рейтинга и текста.

Команда Яндекс.Карт,                                                                                                                                                                                               
один отзыв хорошо, а десять — лучше
11 комментариев
отзывы