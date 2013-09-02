Яндекс.Карты научились строить автомобильные маршруты по Беларуси. Пользователи могут планировать поездки и внутри одного города, и через всю страну. Сервис найдет оптимальный вариант проезда, покажет расстояние и время в пути.

Яндекс.Карты строят маршруты с учётом ситуации на дороге и предлагают тот вариант проезда, который займёт меньше времени. Так что водители смогут добраться до места в кратчайший срок. Маршрутизация работает на веб-сервисе и в мобильном приложении Яндекс.Карты — с его помощью легко найти удобный вариант проезда, уже находясь в пути. Приложение умеет также перестраивать маршрут прямо на ходу — например, если где-то исчезла пробка, и появился более удачный вариант проезда. Мобильные Карты доступны для телефонов на iOS, Android и на других платформах.

Яндекс.Карты помогают планировать поездки не только водителям, но и пешеходам. На сервисе уже работает маршрутизация проезда на городском транспорте Минска и Гродно. А чтобы людям было проще ориентироваться в незнакомом месте, на Яндекс.Картах есть панорамные снимки всех крупных городов страны.

А с помощью API Яндекс.Карт можно установить карту Белоруссии на своем сайте и расширить ее возможности с помощью автомобильной маршрутизации.

Команда Яндекс.Карт