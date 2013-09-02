Блог Карт

сентябрь 2013
Масштабный релиз Яндекс.Карт в Украине
2 сентября 2013, 15:04

На украинских Яндекс.Картах произошло масштабное обновление.

Во-первых, появились карты 40 городов в 16 регионах Украины, в частности АлчевскаЧервоноградаКовеляПрилук, Белгорода-Днестровского и многих других, добавлены детальные схемы 125 небольших населенных пунктов и сел Украины.

Волынская область:
Владимир-Волынский 
Ковель 

Днепропетровская область:
Марганец 

Донецкая область:
Артемовск 
Константиновка 

Закарпатская область:
Берегово 
Виноградов 
Свалява 
Хуст
Чоп 

Запорожская область:
Энергодар

Киевская область:
Березань 
Богуслав 
Кагарлык 
Мироновка 
Ржищев 
Сквира 

Тараща 
Тетиев 
Узин 
Украинка Яготин

Крым:
Джанкой 

Луганская область:
Алчевск
Лисичанск 
Северодонецк
Стаханов
Золочев
Самбор
Червоноград 

Одесская область:
Белгород-Днестровский 

Полтавская область:
Комсомольск 
Лубны 

Херсонская область:
Геническ
Скадовск

Хмельницкая область:
Нетешин

Черкасская область:
Золотоноша

Черниговская область:
Прилуки

Черновицкая область:
Хотин

 

Во-вторых, были обновлены существующие схемы. Особенно это заметно на картах Киева, Краматорска, Новомосковска, Судака и Черкасс. В столице, например, можно рассмотреть новую эстакаду на Днепровском спуске и здание вертолетной площадки


В-третьих, кардинально изменился дизайн самой карты. Наши специалисты кропотливо работали над тем, чтобы она одновременно оставалась привычной для пользователя, отражала важную именно сейчас информацию и удобно распечатывалась на черно-белом принтере
Вот как выглядел раньше и выглядит сейчас Аквапарк в Судаке:

 

Подробнее о реализации нового дизайна карты в разных масштабах можно прочесть в корпоративном блоге Яндекса.


Кроме того, в новом релизе исправлены ошибки, в том числе и присланные пользователями через форму обратной связи. Например, нанесен адрес Международного выставочного центра в Киеве и отредактирован маршрутный граф в Одессе. Кстати, обновленный граф по Украине мы запустили только что, так что вы можете уже сейчас заметить улучшения.


А впрочем, высказывание «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ― это точно о нашем случае. Спасибо всем, кто присоединился к исправлению ошибок, пишите нам еще. А если детальной схемы вашего города еще нет – нарисуйте ее на Народной карте.

Ваши навсегда,
Яндекс.Карты

7 комментариев
Сферические панорамы в Картах
17 сентября 2013, 13:24
Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Владимира, Осташкова, Смоленска, Суздаля, Твери, Торжка, Уфы и Юрьева-Польского, снятые с воздуха. Чтобы снять местные красоты с наиболее удачных ракурсов, маршрут облёта городов составляли наши краеведы.

Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Владимира, Осташкова, Смоленска, Суздаля, Твери, Торжка, Уфы и Юрьева-Польского, снятые с воздуха. Чтобы снять местные красоты с наиболее удачных ракурсов, маршрут облёта городов составляли наши краеведы.

Фотографы летали на высоте 150-200 метров — на вертолёте, к которому подвешен специальный съёмочный комплекс. Он состоит из пяти фотоаппаратов, смотрящих по сторонам и вниз, а также устройства подавления вибрации. Благодаря такому устройству получаются чёткие сферические панорамы, на них можно рассмотреть окрестности вплоть до 10 километров вокруг точки съёмки.

Например, Морозовский городок в Твери:

 


Монумент Дружбы в Уфе:


Успенский собор в Смоленске:


Нилова пустынь в Осташкове:


Кремль, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском:


Церковь Покрова на Нерли во Владимире:


Торговая площадь в Суздале:


Борисоглебский монастырь в Торжке:

 
Все панорамы с воздуха можно увидеть на Яндекс.Картах этих городов, нажав одноимённую кнопку и выбрав наиболее понравившийся воздушный шар.

Нет комментариев
Яндекс.Карты строят маршруты для белорусских водителей
18 сентября 2013, 11:58

Яндекс.Карты научились строить автомобильные маршруты по Беларуси. Пользователи могут планировать поездки и внутри одного города, и через всю страну. Сервис найдет оптимальный вариант проезда, покажет расстояние и время в пути.

Яндекс.Карты строят маршруты с учётом ситуации на дороге и предлагают тот вариант проезда, который займёт меньше времени. Так что водители смогут добраться до места в кратчайший срок. Маршрутизация работает на веб-сервисе и в мобильном приложении Яндекс.Карты — с его помощью легко найти удобный вариант проезда, уже находясь в пути. Приложение умеет также перестраивать маршрут прямо на ходу — например, если где-то исчезла пробка, и появился более удачный вариант проезда. Мобильные Карты доступны для телефонов на iOS, Android и на других платформах.

Яндекс.Карты помогают планировать поездки не только водителям, но и пешеходам. На сервисе уже работает маршрутизация проезда на городском транспорте Минска и Гродно. А чтобы людям было проще ориентироваться в незнакомом месте, на Яндекс.Картах есть панорамные снимки всех крупных городов страны.

А с помощью API Яндекс.Карт можно установить карту Белоруссии на своем сайте и расширить ее возможности с помощью автомобильной маршрутизации.

 

Команда Яндекс.Карт 

8 комментариев
Обновленные карты Владимира, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода с Дзержинском
27 сентября 2013, 15:06

Картографами Яндекса были составлены и обновлены карты Владимира, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода с Дзержинском.

 

Теперь карта Нижнего Новгорода расширена до соседних городов: Бор и Кстово; посёлков: Октябрьский, Ждановский и др.

 

Также в большинстве городов значительно улучшена адресная база и отрисовка улиц, изменения видны сразу (стало/было).


Челябинск - адресная база улучшилась в три раза.



Краснодар - адресная база улучшилась в два раза.



Нижний Новгород - адресная база улучшилась в 1,5 раза.



Владимир - адресная база изменилась незначительно, зато улучшилась отрисовка улиц.

 

 

И не забывайте, Яндекс.Карты – это сервис, который помогает решать ваши каждодневные задачи:

  • прокладывать маршруты на автомобиле или общественном транспорте, учитывая реальную ситуацию на дорогах (пробки, ДТП, перекрытия);
  • смотреть панорамы, фотографии, спутниковые снимки городов;
  • искать организации в Справочнике;
  • - мобильные приложения Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор – это карты и навигация в вашем кармане.

Также с помощью API Яндекс.Карт можно установить обновленные карты на свой сайт.

 

   Команда Яндекс.Карт

 

 

1 комментарий