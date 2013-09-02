На украинских Яндекс.Картах произошло масштабное обновление.
Во-первых, появились карты 40 городов в 16 регионах Украины, в частности Алчевска, Червонограда, Ковеля, Прилук, Белгорода-Днестровского и многих других, добавлены детальные схемы 125 небольших населенных пунктов и сел Украины.
Волынская область:
Владимир-Волынский
Ковель
Днепропетровская область:
Марганец
Донецкая область:
Артемовск
Константиновка
Закарпатская область:
Берегово
Виноградов
Свалява
Хуст
Чоп
Запорожская область:
Энергодар
Киевская область:
Березань
Богуслав
Кагарлык
Мироновка
Ржищев
Сквира
Тараща
Тетиев
Узин
Украинка Яготин
Крым:
Джанкой
Луганская область:
Алчевск
Лисичанск
Северодонецк
Стаханов
Золочев
Самбор
Червоноград
Одесская область:
Белгород-Днестровский
Полтавская область:
Комсомольск
Лубны
Херсонская область:
Геническ
Скадовск
Хмельницкая область:
Нетешин
Черкасская область:
Золотоноша
Черниговская область:
Прилуки
Черновицкая область:
Хотин
Во-вторых, были обновлены существующие схемы. Особенно это заметно на картах Киева, Краматорска, Новомосковска, Судака и Черкасс. В столице, например, можно рассмотреть новую эстакаду на Днепровском спуске и здание вертолетной площадки.
В-третьих, кардинально изменился дизайн самой карты. Наши специалисты кропотливо работали над тем, чтобы она одновременно оставалась привычной для пользователя, отражала важную именно сейчас информацию и удобно распечатывалась на черно-белом принтере
Вот как выглядел раньше и выглядит сейчас Аквапарк в Судаке:
Подробнее о реализации нового дизайна карты в разных масштабах можно прочесть в корпоративном блоге Яндекса.
Кроме того, в новом релизе исправлены ошибки, в том числе и присланные пользователями через форму обратной связи. Например, нанесен адрес Международного выставочного центра в Киеве и отредактирован маршрутный граф в Одессе. Кстати, обновленный граф по Украине мы запустили только что, так что вы можете уже сейчас заметить улучшения.
А впрочем, высказывание «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ― это точно о нашем случае. Спасибо всем, кто присоединился к исправлению ошибок, пишите нам еще. А если детальной схемы вашего города еще нет – нарисуйте ее на Народной карте.
Ваши навсегда,
Яндекс.Карты