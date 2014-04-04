На Яндекс.Картах появились панорамы самой северной территории России — архипелага Земля Франца-Иосифа. Эти панорамы специально для Яндекса сняла фотограф компании neq4 Ольга Паршина. Летом 2013 года она поучаствовала в экспедиции на архипелаг по приглашению национального парка «Русская Арктика». О том, как это было, читайте в её рассказе.



В экспедиции к Земле Франца-Иосифа я была среди тех немногих, кем двигал не научный интерес, а желание побывать на самом крайнем севере России. Остальные участники представляли Национальное географическое общество США, парк «Русская Арктика» и Русское географическое общество. Каждый из них — эксперт в своей области: одни изучали микробов, другие заведовали моржами, третьи отвечали за археологию и геологию. Чисто научное общество не первый раз пускается в Арктику, на этот раз в рамках проекта «Девственные моря».



26 июля 2013 года «Поларис» — наше круизное судно, построенное специально для плавания в арктических водах, — вышел из Мурманска и направился к ближайшему острову архипелага, Земле Александры.



Маршрут экспедиции включал в себя несколько ключевых точек, в которых обязательно нужно было провести исследования, но всё решалось на месте — в зависимости от погоды. Бывало, что мы подходили к острову, но не могли высадиться из-за шквального ветра, так что приходилось плыть дальше.



Во время экспедиции мы жили на корабле. Просыпались в восемь, завтракали, а потом распределялись по группам и отправлялись на землю. Заканчивали работу, как правило, к обеду, иные группы возвращались только поздно вечером.







На острове Хейса находится самое северное отделение Почты России. Рядом живут трое метеорологов. И это практически всё население архипелага, не считая полярных медведей и служащих единственной воинской части «Нагурская» на острове Земля Александры.







На острове Гукера в районе бухты Тихая раньше находились первая советская научно-исследовательская станция и первая арктическая обсерватория под руководством известного исследователя Арктики Ивана Папанина. Теперь на острове только пустые дома. Некоторым из них почти сто лет.







На острове Гоуэна наши геоморфологи нашли стоянку полярного исследователя Ирвина Болдуина, который штурмовал архипелаг в начале XX века. Хотя ранее считалось, что его экспедиция никогда не посещала этот остров. Правда, заснять удалось только другую его стоянку — на острове Алджера.







Кости животных — обязательная часть ландшафта архипелага. Они встречаются повсюду. Вот это, например, скелет белого медведя.







Белые медведи — самые крупные хищники Земли Франца-Иосифа. Не имея врагов в естественной среде обитания, они практически ничего не боятся и стараются всюду сунуть свой любопытный нос. Для защиты от нападений каждую группу всегда сопровождал вооружённый охранник. И хотя медведей мы почти не встречали, бывалые исследователи любили повторять: «Если вы не видите белого медведя, это не значит, что его нет».







Вторые по численности обитатели архипелага — моржи, — к сожалению, не попали на панорамы. Это крайне пугливые животные, готовые всем лежбищем броситься наутёк от малейшего шороха. Монополия на их изучение досталась зоологам, и они крайне неохотно встречали любые попытки сделать хоть несколько снимков, не говоря уже о том, чтобы позволить мне достать оборудование и встать с ним в полный рост.



Земля Франца-Иосифа своими ландшафтами напоминает пейзажи чужих планет — повсюду из земли торчат столбчатые базальты, а кругом возвышаются горы с огромными ледяными шапками.







То тут, то там текут небольшие ручейки — это ледники тают в теплое время года. К слову, лето на архипелаге длится всего ничего — месяц, от силы два.







Первые снимки для панорам были сделаны в начале августа — на них еще можно увидеть зеленую траву. Когда мы возвращались обратно, на тех же местах почти ничего не было — цветы и мхи достаточно быстро увядают. Потом всё затягивает льдами и начинается долгая зима.







Арктику часто называют кухней погоды. Это понимаешь, только оказавшись там. За какие-то пять минут направление ветра резко меняется, откуда-то появляются низкие облака, которые летят с невообразимой скоростью, и начинает идти снег. Но большую часть времени с погодой нам везло — светило солнце, а температура держалась в пределах от нуля до пяти градусов по Цельсию.











Всего экспедиция длилась 42 дня. 42 дня без связи с внешним миром и в условиях природы настолько дикой, что присутствие человека в ней казалось отклонением от нормы. Это была самая длительная экспедиция на Землю Франца-Иосифа со времён первооткрывателей.







Под конец мы всё-таки попали в шторм, который длился все три дня нашего пути до Мурманска. Шторм был такой силы, что приборы и посуда не держались на столах, картины раскачивались на стенах, а оборудование постоянно норовило опрокинуться. Редкие храбрецы, выбравшиеся на палубу, могли наблюдать исполинские волны. Но для Арктики такая погода — обыденность, да и «Поларис» выходил невредимым и не из таких передряг.



Всего за время экспедиции мне удалось провести съемку на 11 островах. На подготовку материала ушло 60 дней и 4500 кадров. В итоге получилось 255 панорам. Теперь вы можете совершить виртуальную прогулку там, где люди бывают редко: увидеть суровые острова и побывать в заброшенных зданиях, чьи стены помнят еще начало прошлого века. А особенно внимательные виртуальные путешественники обязательно отыщут останки разбившегося самолёта.