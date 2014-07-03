Москва – город стремительно развивающийся: строятся новые жилые дома и бизнес-центры, школы и детские сады, появляются новые эстакады и дорожные развязки, реставрируются старинные особняки в центре. Иногда перемены неочевидны, а иногда действительно бросаются в глаза.

Команда Яндекс.Карт старается не отставать от растущего мегаполиса и регулярно обновляет панорамы Москвы.

Давайте посмотрим, как изменилась Москва на панорамах Яндекса за последние 2-3 года.

Например, всего практически за год появился новый тоннель на пересечении Варшавского шоссе с улицей Подольских курсантов:





Так теперь выглядит развязка ТТК и реконструированной Магистральной улицы, а также значительно подросшие небоскребы Москва-Сити:





Активно строятся новые жилые комплексы, как в центре, так и на окраинах Москвы и в ближнем Подмосковье.

Например, строительство ЖК Английский квартал на Мытной:





Также активно продвигается масштабное строительство и за пределами МКАД. Так, в Химках за последние 4 года успел вырасти целый жилой квартал:





Меняется и центр Москвы. Вот отреставрированная усадьба середины XIX века в Печатниковом переулке до и после реставрации:





А улицы Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост, став пешеходными, избавились от автомобильного ига:





Впервые Яндекс опубликовал панорамы Москвы в 2009 году. С тех пор они неоднократно дополнялись и обновлялись. Общая протяженность улиц Москвы, запечатленных в панорамах на Яндекс.Картах, составляет более 11 тысяч километров.



Панорамы улиц доступны на сервисе maps.yandex.ru и в мобильных Яндекс.Картах.

Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.



