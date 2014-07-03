Мы просим прощения за доставленные неудобства и обещаем сделать всё возможное, чтобы не допустить подобного в будущем.
С уважением,
Команда Яндекс.Навигатора
Мы просим прощения за доставленные неудобства и обещаем сделать всё возможное, чтобы не допустить подобного в будущем.
С уважением,
Команда Яндекс.Навигатора
Москва – город стремительно развивающийся: строятся новые жилые дома и бизнес-центры, школы и детские сады, появляются новые эстакады и дорожные развязки, реставрируются старинные особняки в центре. Иногда перемены неочевидны, а иногда действительно бросаются в глаза.
Команда Яндекс.Карт старается не отставать от растущего мегаполиса и регулярно обновляет панорамы Москвы.
Давайте посмотрим, как изменилась Москва на панорамах Яндекса за последние 2-3 года.
Например, всего практически за год появился новый тоннель на пересечении Варшавского шоссе с улицей Подольских курсантов:
Так теперь выглядит развязка ТТК и реконструированной Магистральной улицы, а также значительно подросшие небоскребы Москва-Сити:
Активно строятся новые жилые комплексы, как в центре, так и на окраинах Москвы и в ближнем Подмосковье.
Например, строительство ЖК Английский квартал на Мытной:
Также активно продвигается масштабное строительство и за пределами МКАД. Так, в Химках за последние 4 года успел вырасти целый жилой квартал:
Меняется и центр Москвы. Вот отреставрированная усадьба середины XIX века в Печатниковом переулке до и после реставрации:
А улицы Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост, став пешеходными, избавились от автомобильного ига:
Впервые Яндекс опубликовал панорамы Москвы в 2009 году. С тех пор они неоднократно дополнялись и обновлялись. Общая протяженность улиц Москвы, запечатленных в панорамах на Яндекс.Картах, составляет более 11 тысяч километров.
Панорамы улиц доступны на сервисе maps.yandex.ru и в мобильных Яндекс.Картах.
Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.
В бета-версию новых Яндекс.Карт мы добавили сервис маршрутов. Как и прежде построение маршрутов доступно для автомобилистов и для пешеходов на общественном транспорте.
Мы долго анализировали использование текущей версии интерфейса и обратную связь от пользователей и постарались сделать новые маршруты удобнее в использовании.
В новом интерфейсе есть несколько интересных возможностей:
1) Можно строить маршруты до нескольких точек, можно добавлять и менять местами пункты прибытия назначения (возможно до 10 точек в маршруте).
http://beta.maps.yandex.ru/?rtext
2) Для опытных водителей мы предлагаем альтернативные варианты маршрутов, чтобы можно было выбрать путь покороче.
http://beta.maps.yandex.ru/?rtext
3) Линия маршрута стала нагляднее: для конечных, начальных меток и пересадок указывается название, а для пеших участков отмечена длина в метрах.
http://beta.maps.yandex.ru/?rtext
4) В новой версии вы можете одновременно пользоваться результатами поиска и маршрутами.
В форме ввода маршрутов по-прежнему можно найти не только адреса, но и организации - http://beta.maps.yandex.ru/?rtext
Новая версия интерфейса экспериментальная, поэтому мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей.
Напишите нам, что вы думаете про новые маршруты.